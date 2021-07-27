Главные новости 27 июля: новый главнокомандующий ВСУ, мощный взрыв на химзаводе в Германии

Изменения в руководстве ВСУ: Руслан Хомчак ушел с должности, на его место назначили Валерия Залужного. Украинский пловец Михаил Романчук установил олимпийский рекорд и вышел в финал. Мощный взрыв прогремел в Германии: есть жертвы. Литва не приняла иск Шария, ему придется покинуть Евросоюз. В ТКГ подытожили год "перемирия" на Донбассе. Такими были главные новости Украины и мира за 27 июля.

Важнейшие новости Украины и мира за сегодня:

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Руслан Хомчак ушел с поста главнокомандующего ВСУ

Источник: 24 канал

Руслан Хомчак ушел с поста главнокомандующего ВСУ. Соответствующее решение принял президент Владимир Зеленский. Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил, что Зеленский не сомневается в патриотизме и профессионализма Хомчака, но хочет видеть синергию между Министерством обороны и ВСУ.

Такой синергии, к сожалению, мы не видим. Видим, наоборот, конфликты,

– сказал Никифоров.

Никифоров отметил, что Зеленский благодарен Хомчаку за службу. По словам представителя Зеленского, Хомчак станет первым заместителем секретаря СНБО Алексея Данилова. До 27 июля на должности работал Михаил Коваль.

Новый главнокомандующий ВСУ – Валерий Залужный

Источник: 24 канал

Валерия Залужного назначили новым главнокомандующим Вооруженных сил Украины 27 июля. Он заменит Руслана Хомчака. Об этом заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Что известно о Валерии Залужном

Источник: Википедия

Валерий Залужный был командующим оперативного командования "Север". Получил эту должность 9 декабря 2019 года.

В 2018 – 2019 годах работал начальником Объединенного оперативного штаба ВСУ – первым заместителем командующего Объединенных сил.

В 2009 году Генеральный штаб ВСУ назначил военного командиром 51 отдельной механизированной бригады.

С 2017 года – генерал-майор.

В 2007 году Залужного стал начальником штаба – первым заместителем командира 24-й отдельной механизированной бригады в Яворове Львовской области.

Украинский пловец Михаил Романчук установил олимпийский рекорд и вышел в финал

Между главой Минобороны Андреем Тараном и командующим ВСУ Русланом Хомчаком вспыхнул конфликт. Первым это заметил журналист Юрий Бутусов. В посте говорилось: ситуация настолько сложная, что политики якобы даже не здороваются. Впоследствии Алексей Арестович рассказал, что в отношениях Тарана и Хомчака – кризис , потому что нет нормированного распределения обязанностей между их должностями. По словам Арестович, оба политика претендуют на одни и те же средства и финансы.

Источник: 24 канал

На Олимпийских играх состоялись полуфинальные заплывы на 800 метров вольным стилем. Украину представили два пловца – Михаил Романчук и Сергей Фролов.

Результаты украинских пловцов:

Михаил Романчук выиграл свой полуфинальный заплыв – продемонстрировал время 7:41.28. Это лучший показатель среди всех полуфиналистов. Романчук установил олимпийский рекорд;

Романчук установил олимпийский рекорд; Сергей Фролов в полуфинале продемонстрировал четвертое время (7:47.67). Этого также хватило, чтобы выйти в финал с седьмого места.

Финал соревнований состоится в четверг, 29 июля. Заплыв – в 04:30 по киевскому времени.

. Плавание на 800 метров вольным стилем среди мужчин проводят впервые за более чем столетие – в последний раз соревнования проводились в 1904 году. Мировой рекорд принадлежит китайцу Чжан Линю (7:32.12).

Кстати, Михаил Романчук – двукратный чемпион Европы в заплыве на 800 метров вольным стилем. Также он дважды завоевал "серебро" на дистанции 1500 метров. Кроме того, украинец – чемпион Европы на дистанции 400 и 1500 метров. Более того, на чемпионате мира на короткой воде и на чемпионате Европы Михаил получил "золото".

Мощный взрыв на химзаводе в Германии: есть пострадавшие, погибшие и пропавшие без вести

Источник: полиция Кельна

В немецком городе Леверкузене мощный взрыв прогремел 27 июля. Инцидент произошел около 9:30 на территории химического предприятия Chempark operator Currenta – на территории завода, принадлежащего компании Bayer.

Оператор Chempark Currenta заявил, что взрыв произошел на участке, где сжигаются отходы. Там также отметили, что в этих помещениях сохраняют опасный мусор и токсичные вещества.

Федеральное управление по вопросам ликвидации последствий катастроф и гражданской защиты почти сразу объявило чрезвычайный уровень опасности для пострадавшего района вокруг города. Местным жителям рекомендовано не открывать окна и двери, поскольку все небо оказалось в черном густом дыму.

Из-за взрыва 1 погибший, 16 пострадавших и 4 пропавших без вести

Взрыв на заводе по переработке мусора вызвал выброс токсичных испарений в воздух. Автостраду А1 в районе Леверкузена закрыли в обе стороны.

Большая черная туча дыма виднеется до Кельна, то есть за 12 миль. Власти предупреждали, что ядовитое облако движется к двум другим городам – Буршайду и Вермельскирхену.

Ориентировочно в 13 сообщали, что серьезно пострадали двое работников предприятия, 5 человек пропали без вести. Также СМИ писали об одном погибшем.

Впоследствии сообщили, что ранения получили 16 человек, погиб один человек. Еще 4 работников завода разыскивают.

Оператор парка, компании Currenta, рассказала, что с 16 раненых 4 получили тяжелые травмы. Всех пострадавших в результате взрыва доставили в больницу.

Мы глубоко опечалены этим трагическим случаем и смертью работника. Мы выражаем особые соболезнования родственникам, а также коллегам, которые работали с ним,

– сказал менеджер Chempark Ларс Фридрих.

Взрыв прогремел в индустриальном парке Chempark в Леверкузене. Он является крупнейшим в Европе. Компания имеет еще 2 места расположения: в Дормагене и Крефельд-Юрдингене. На территории химпарка есть более 70 фирм, в том числе известный фармацевтический концерн Bayer. На базе его заводов обустроили индустриальный парк.

Литва не приняла иск Шария, ему придется покинуть Евросоюз

Источник: твиттер Марка Фейгина

Пророссийский блогер Анатолий Шарий проиграл апелляцию в литовском суде. Поэтому Шарию придется уехать из Евросоюза. Политик не смог обжаловать решение о признании его персоной нон грата в Литве. Об этом в твиттере 27 июля сообщил российский адвокат Марк Фейгин.

Шарий проиграл апелляцию в суде Литвы

Департамент миграции Литвы 10 мая 2021 года лишил Шария статуса беженца и постановил, что он должен покинуть страну. Ему запретили въезд в Литву на 5 лет.

Пророссийский блогер попытался в суде обжаловать решение ведомства, и в литовском суде не смог выиграть апелляцию.

Поэтому ему нужно срочно выехать за пределы территории страны-члена ЕС.

Правозащитник Фейгин опубликовал соответствующее судебное решение. И добавил, что подал заявление, согласно которому до конца лета против Шария будет возбуждено уголовное дело в Евросоюзе. Ему инкриминируют отмывание денег, полученных от власти и России, и приобретение за них дома в Испании. Сейчас касательно этого проводится проверка.

Сам блогер уже отреагировал на сообщение адвоката Фейгина. По его словам, СМИ в очередной раз "хайпуют на его фамилии". Мол, на фамилию "Шарий" идут читатели.

"А такие вещи, как репутация для украинских медиа – давно пустой звук", – написал он.

Что известно о подозрениях Шарию

СБУ 16 февраля объявила Анатолию Шарию о подозрении в государственной измене и нарушении равноправия людей. В ведомстве отметили, что есть основания считать, что он действовал по заказу иностранных структур. Сам пророссийский блогер назвал открытое дело против него "политическим".

25 февраля был объявлен в розыск из-за того, что он несколько раз не явился на допрос.

В июне главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов сообщил, что Печерский суд Киева наложил арест на имущество и банковские счета Шария. Говорится о вилле и апартаментах в испанском городе Таррагона, 3 счета в российском банке Raiffeisen Bank, испанском Caixabank и люксембургском East-West United Bank S.A.

В ТКГ подытожили год "перемирия" на Донбассе

15 июля 2021 года Денис Малюська заявил, что Минюст видит основания для запрета "Партии Шария". Однако решение примут по результатам психолого-лингвистической экспертизы. Свой иск ведомства основывали на письме и материалах СБУ. Сейчас дело находится в Окружном административном суде Киева.

Источник: телеграм украинской делегации в ТКГ

На Донбассе уже ровно год действует режим прекращения огня. Украинская делегация для участия в ТКГ 27 июля 2021 года подытожила положительные достижения "тишины":

вдвое меньше смертей украинских военнослужащих;

втрое меньше раненых;

вдвое меньше обстрелов.

Да, в течение года до подписания перемирия на Донбассе погибли 88 наших героев, а 494 – получили ранения. В то же время во время "тишины" количество павших уменьшилось до 45 бойцов, а пострадавших – до 154.

Соблюдать режим прекращения огня в ходе вооруженного конфликта – самый сложный вид военных действий,

– отметили в ТКГ.

Украина же добросовестно выполняет взятые на себя обязательства. Это доказывают заявления представителей международных организаций. В ТКГ отметили, что именно благодаря тому, что Украина держит слово, стал возможен саммит Крымской платформы. Ведь за год наша страна построила репутацию ответственного государства.

"Все это было оплачено высокой цене. Украинская делегация благодарит каждого военнослужащего, кто в сложных условиях выполняет свой воинский долг", – сказали в ТКГ.

Режим тишины начал действовать на Донбассе с полуночи 27 июля 2020 года. Сначала выстрелов на Донбассе действительно стало меньше, однако в начале 2021 года пророссийские боевики активизировались. Они почти ежедневно открывают огонь в сторону позиций ВСУ. Более того, оккупанты даже обстреливают жилые районы и дома.

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