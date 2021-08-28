Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Активизация оккупантов на Донбассе

Обстрел Авдеевки

Источник: штаб ООС

Утром 28 августа оккупанты обстреляли прифронтовую Авдеевку, открыв огонь из запрещенного оружия по инфраструктуре города.

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К счастью, никто из мирных жителей не пострадал. Однако люди признались, что не помнят такого еще с 2017 года.

Из-за этого Укрзализныця ограничила движение поездов до 30 августа включительно. Теперь поезда №136 Киев – Авдеевка, №826 Днепр – Авдеевка будут ехать в Покровск, а все пригородные поезда будут останавливаться на станции Очеретино.

По факту обстрелов в полиции открыли уголовное дело.



Оккупанты обстреляли жилые районы Авдеевки / Коллаж 24 канала

Раненые военные

Источник: Украинская делегация в ТКГ

Утром 28 августа российские наемники ранили 1 военного, впоследствии стало известно о 3 пострадавших украинских бойцах. А после обеда украинская делегация в ТКГ сообщила о 8 раненых на фронте. Пока неизвестно, в каком они состоянии.

В то же время в делегации такие активные обстрелы со стороны войск оккупанта объясняют предстоящей встречей Владимира Зеленского и Джо Байдена.

Важно! Стало известно имя бойца ВСУ, который погиб на Донбассе 27 августа. От пули вражеского снайпера смертельное ранение получил Андрей Выскребец.

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Успехи Украины на Паралимпиаде

Источник: 24 канал

Украинские паралимпийцы на соревнованиях 28 августа завоевали 12 медалей: 5 золотых, 4 серебряные и 3 бронзовые.

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"Золото" на Паралимпийских играх получили пловцы

"Серебро" Паралимпиады завоевали

Ирина Гусева – дзюдо;

львовянка Наталья Морквич – женская рапира;

Виктор Смирнов – плавание,

Роман Данилюк – легкая атлетика, толкание ядра.

Бронзовые медали получили теннисисты Максим Николенко, Иван Май, а также дзюдоист Руфат Магометов.

Справка. Всего за 4 дня Паралимпиады Украина получила 34 медали (8 золотых, 17 серебряных и 9 бронзовых). По количеству наград наша страна до сих пор четвертая. В то же время 5 золотых медалей позволили выйти на 5 место в медальном зачете.



Украина выиграла еще 12 медалей в Токио / инфографика Спорт 24

В Киев прибыл самолет из Афганистана

Источник: "Суспільне"

Из захваченного талибами Афганистана в Киев прибыл еще один самолет. Борт эвакуировал из зоны опасности украинцев и граждан других государств.

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Эвакуировали примерно 400 человек

Воздушное судно успешно приземлилось в международном аэропорту "Борисполь". В то же время советник главы ОП Михаил Подоляк уточнил, что из Кабула вылетел не один самолет, а сразу три.

Около 400 человек эвакуированы. Прямо сейчас сел второй самолет. Чуть позже, через час-полтора сядет третий,

– сообщил он тогда.

Встречают рейсы глава Офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Андрей Таран и заместитель министра иностранных дел Евгений Енин. На бортах есть граждане Украины, США.

Самолеты привезут всех украинцев

Енин заявил, что, по предварительной информации, самолеты вывезут из Афганистана 80 украинцев. Ермак подчеркнул, что из Афганистана домой вернулись все украинцы, по крайней мере те, которые выразили желание покинуть захваченное талибами государство.

В Киев из Афганистана прибыл самолет с украинцами / Фото "Суспільного"

В Киеве приземлился еще один самолет из Афганистана: смотрите видео

Эвакуация украинцев из Кабула: основное

Первая эвакуация украинцев состоялась 16 августа – украинский самолет забрал 80 человек, из которых большинство было иностранцами.

22 августа эвакуировали 83 человека, среди которых был 31 украинец.

Третий раз из Афганистана людей вывезли 23 августа. Тогда эвакуировали 103 человека, из которых 79 – украинцы и их семьи.

Зарплаты в Раде

Источник: 24 канал

Сколько заработал Разумков и вицеспикеры

Спикер Дмитрий Разумков за время работы в парламенте получил меньшую заработную плату, чем его заместители Руслан Стефанчук и Елена Кондратюк.

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Сумма начисленной зарплаты должностным лицам составляла:

Дмитрий Разумков – 1 105 957 гривен;

Руслан Стефанчук – 1 288 177 гривен;

Елена Кондратюк – 1 126 796 гривен.

Заработная плата глав фракций

Петр Порошенко из "Европейской Солидарности" – 1 039 744 гривен;

Виктор Медведчук из "Оппозиционной платформы – за жизнь" – 1 031 659 гривен;

Юлия Тимошенко из "Батькивщины" – 956 723 гривен;

Юрий Бойко из "Оппозиционной платформы – за жизнь" – 899 112 гривен;

Давид Арахамия из "Слуги народа" – 897 049 гривен;

Кира Рудик – 864 040 гривен.

Такую сумму политики получили за свою работу в парламенте в течение 29 августа 2019 года – 31 июля 2021 года.