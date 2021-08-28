Найважливіші новини України та світу за сьогодні:
Активізація окупантів на Донбасі
Обстріл Авдіївки
Джерело: штаб ООС
Вранці 28 серпня окупанти обстріляли прифронтову Авдіївку, відкривши вогонь із забороненої зброї по інфраструктурі міста.
Читайте також Їм треба, щоб у нас здали нерви, – Гармаш про обстріл бойовиками Авдіївки
На щастя, ніхто з мирних жителів не постраждав. Однак люди зізналися, що не пам'ятають такого ще з 2017 року.
Через це Укрзалізниця обмежила рух поїздів до 30 серпня включно. Тепер потяги №136 Київ – Авдіївка, №826 Дніпро – Авдіївка їхатимуть до Покровська, а усі приміські поїзди зупинятимуться на станції Очеретине.
За фактом обстрілів у поліції відкрили кримінальну справу.
Окупанти обстріляли житлові райони Авдіївки / Колаж 24 каналу
Поранені військові
Джерело: українська делегація у ТКГ
Вранці 28 серпня російські найманці поранили 1 військового, згодом стало відомо про 3 постраждалих українських бійців. А після обіду українська делегація у ТКГ повідомила про 8 поранених на фронті. Наразі невідомо, в якому вони стані.
Водночас у делегації такі активні обстріли зі сторони військ окупанта пояснюють майбутньою зустріччю Володимира Зеленського та Джо Байдена.
Зверніть увагу У містах України здійснили забіги в пам'ять про загиблих захисників
Успіхи України на Паралімпіаді
Джерело: 24 канал
Українські паралімпійці на змаганнях 28 серпня здобули 12 медалей: 5 золотих, 4 срібні та 3 бронзові.
До теми Ви найкращі, – Зеленський привітав паралімпійців зі "врожайним" днем змагань
"Золото" на Паралімпійських іграх отримали плавці
- Євгеній Богодайко – 100 метрів брасом;
- Максим Кріпак – 100 метрів вільним стилем;
- Михайло Сербін – 100 метрів на спині;
- Єлизавета Мерешко – 100 метрів брасом;
- Денис Дубров – 200 метрів у комплексному плаванні.
"Срібло" Паралімпіади здобули
- Ірина Гусєва – дзюдо;
- львів'янка Наталія Морквич – жіноча рапіра;
- Віктор Смирнов – плавання,
- Роман Данилюк – легка атлетика, штовхання ядра.
Бронзові медалі отримали тенісисти Максим Ніколенко, Іван Май, а також дзюдоїст Руфат Магометов.
Україна виграла ще 12 медалей у Токіо / Інфографіка Спорт 24
До Києва прибув літак з Афганістану
Джерело: "Суспільне"
Зі захопленого талібами Афганістану до Києва прибув ще один літак. Борт евакуював із зони небезпеки українців і громадян інших держав.
Актуально Усіх вивезти не зможуть: Велика Британія завершує евакуацію цивільних з Афганістану
Евакуювали приблизно 400 людей
Повітряне судно успішно приземлилося у міжнародному аеропорту "Бориспіль". Водночас радник глави ОП Михайло Подоляк уточнив, що з Кабула вилетів не один літак, а одразу три.
Десь приблизно 400 людей евакуйовано. Прямо зараз сів другий літак. Трохи пізніше, через годину – півтори сяде третій,
– повідомив він тоді.
Зустрічають рейси глава Офісу Президента Андрій Єрмак, міністр оборони Андрій Таран і заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін. На бортах є громадяни України, США.
Літаки привезуть усіх українців
Єнін заявив, що, за попередньою інформацією, літаки вивезуть з Афганістану 80 українців. Єрмак наголосив, що з Афганістану додому повернулися всі українці, принаймні ті, які висловили бажання покинути захоплену талібами державу.
До Києва з Афганістану прибув літак з українцями / Фото "Суспільного"
У Києві приземлився ще один літак з Афганістану: дивіться відео
Евакуація українців з Кабула: основне
- Перша евакуація українців відбулася 16 серпня – український літак забрав 80 людей, з яких більшість була іноземцями.
- 22 серпня евакуювали 83 людей, серед яких був 31 українець.
- Третій раз з Афганістану людей вивезли 23 серпня. Тоді евакуювали 103 осіб, з яких 79 – українці та їхні родини.
Зарплати у Раді
Джерело: 24 канал
Скільки заробив Разумков і віцеспікери
Спікер Дмитро Разумков за час роботи у парламенті отримав меншу заробітну плату, ніж його заступники Руслан Стефанчук й Олена Кондратюк.
Ознайомтесь Не треба Мальдів, – Разумков розповів, як провів відпустку
Сума нарахованої зарплати посадовцям становила:
- Дмитро Разумков – 1 105 957 гривень;
- Руслан Стефанчук – 1 288 177 гривень;
- Олена Кондратюк – 1 126 796 гривень.
Заробітна плата глав фракцій
- Петро Порошенко з "Європейської Солідарності" – 1 039 744 гривень;
- Віктор Медведчук з "Опозиційної платформи – За життя" – 1 031 659 гривень;
- Юлія Тимошенко з "Батьківщини" – 956 723 гривень;
- Юрій Бойко з "Опозиційної платформи – За життя" – 899 112 гривень;
- Давид Арахамія зі "Слуги народу" – 897 049 гривень;
- Кіра Рудик – 864 040 гривень.
Таку суму політики отримали за свою роботу в парламенті впродовж 29 серпня 2019 року – 31 липня 2021 року.