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Активізація окупантів на Донбасі

Обстріл Авдіївки

Джерело: штаб ООС

Вранці 28 серпня окупанти обстріляли прифронтову Авдіївку, відкривши вогонь із забороненої зброї по інфраструктурі міста.

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На щастя, ніхто з мирних жителів не постраждав. Однак люди зізналися, що не пам'ятають такого ще з 2017 року.

Через це Укрзалізниця обмежила рух поїздів до 30 серпня включно. Тепер потяги №136 Київ – Авдіївка, №826 Дніпро – Авдіївка їхатимуть до Покровська, а усі приміські поїзди зупинятимуться на станції Очеретине.

За фактом обстрілів у поліції відкрили кримінальну справу.


Окупанти обстріляли житлові райони Авдіївки / Колаж 24 каналу

Поранені військові

Джерело: українська делегація у ТКГ

Вранці 28 серпня російські найманці поранили 1 військового, згодом стало відомо про 3 постраждалих українських бійців. А після обіду українська делегація у ТКГ повідомила про 8 поранених на фронті. Наразі невідомо, в якому вони стані.

Водночас у делегації такі активні обстріли зі сторони військ окупанта пояснюють майбутньою зустріччю Володимира Зеленського та Джо Байдена.

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Успіхи України на Паралімпіаді

Джерело: 24 канал

Українські паралімпійці на змаганнях 28 серпня здобули 12 медалей: 5 золотих, 4 срібні та 3 бронзові.

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"Золото" на Паралімпійських іграх отримали плавці

"Срібло" Паралімпіади здобули

Бронзові медалі отримали тенісисти Максим Ніколенко, Іван Май, а також дзюдоїст Руфат Магометов.


Україна виграла ще 12 медалей у Токіо / Інфографіка Спорт 24

До Києва прибув літак з Афганістану

Джерело: "Суспільне"

Зі захопленого талібами Афганістану до Києва прибув ще один літак. Борт евакуював із зони небезпеки українців і громадян інших держав.

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Евакуювали приблизно 400 людей

Повітряне судно успішно приземлилося у міжнародному аеропорту "Бориспіль". Водночас радник глави ОП Михайло Подоляк уточнив, що з Кабула вилетів не один літак, а одразу три.

Десь приблизно 400 людей евакуйовано. Прямо зараз сів другий літак. Трохи пізніше, через годину – півтори сяде третій,
– повідомив він тоді.

Зустрічають рейси глава Офісу Президента Андрій Єрмак, міністр оборони Андрій Таран і заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін. На бортах є громадяни України, США.

Літаки привезуть усіх українців

Єнін заявив, що, за попередньою інформацією, літаки вивезуть з Афганістану 80 українців. Єрмак наголосив, що з Афганістану додому повернулися всі українці, принаймні ті, які висловили бажання покинути захоплену талібами державу.

До Києва з Афганістану прибув літак з українцями / Фото "Суспільного"

У Києві приземлився ще один літак з Афганістану: дивіться відео

Евакуація українців з Кабула: основне

  • Перша евакуація українців відбулася 16 серпня – український літак забрав 80 людей, з яких більшість була іноземцями.
  • 22 серпня евакуювали 83 людей, серед яких був 31 українець.
  • Третій раз з Афганістану людей вивезли 23 серпня. Тоді евакуювали 103 осіб, з яких 79 – українці та їхні родини.

Зарплати у Раді

Джерело: 24 канал

Скільки заробив Разумков і віцеспікери

Спікер Дмитро Разумков за час роботи у парламенті отримав меншу заробітну плату, ніж його заступники Руслан Стефанчук й Олена Кондратюк.

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Сума нарахованої зарплати посадовцям становила:

  • Дмитро Разумков – 1 105 957 гривень;
  • Руслан Стефанчук – 1 288 177 гривень;
  • Олена Кондратюк – 1 126 796 гривень.

Заробітна плата глав фракцій

  • Петро Порошенко з "Європейської Солідарності" – 1 039 744 гривень;
  • Віктор Медведчук з "Опозиційної платформи – За життя" – 1 031 659 гривень;
  • Юлія Тимошенко з "Батьківщини" – 956 723 гривень;
  • Юрій Бойко з "Опозиційної платформи – За життя" – 899 112 гривень;
  • Давид Арахамія зі "Слуги народу" – 897 049 гривень;
  • Кіра Рудик – 864 040 гривень.

Таку суму політики отримали за свою роботу в парламенті впродовж 29 серпня 2019 року – 31 липня 2021 року.