Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Активізація окупантів на Донбасі

Обстріл Авдіївки

Джерело: штаб ООС

Вранці 28 серпня окупанти обстріляли прифронтову Авдіївку, відкривши вогонь із забороненої зброї по інфраструктурі міста.

Читайте також Їм треба, щоб у нас здали нерви, – Гармаш про обстріл бойовиками Авдіївки

На щастя, ніхто з мирних жителів не постраждав. Однак люди зізналися, що не пам'ятають такого ще з 2017 року.

Через це Укрзалізниця обмежила рух поїздів до 30 серпня включно. Тепер потяги №136 Київ – Авдіївка, №826 Дніпро – Авдіївка їхатимуть до Покровська, а усі приміські поїзди зупинятимуться на станції Очеретине.

За фактом обстрілів у поліції відкрили кримінальну справу.



Окупанти обстріляли житлові райони Авдіївки / Колаж 24 каналу

Поранені військові

Джерело: українська делегація у ТКГ

Вранці 28 серпня російські найманці поранили 1 військового, згодом стало відомо про 3 постраждалих українських бійців. А після обіду українська делегація у ТКГ повідомила про 8 поранених на фронті. Наразі невідомо, в якому вони стані.

Водночас у делегації такі активні обстріли зі сторони військ окупанта пояснюють майбутньою зустріччю Володимира Зеленського та Джо Байдена.

Важливо! Стало відоме ім'я бійця ЗСУ, який загинув на Донбасі 27 серпня. Від кулі ворожого снайпера смертельного поранення зазнав Андрій Вискребець.

Зверніть увагу У містах України здійснили забіги в пам'ять про загиблих захисників

Успіхи України на Паралімпіаді

Джерело: 24 канал

Українські паралімпійці на змаганнях 28 серпня здобули 12 медалей: 5 золотих, 4 срібні та 3 бронзові.

До теми Ви найкращі, – Зеленський привітав паралімпійців зі "врожайним" днем змагань

"Золото" на Паралімпійських іграх отримали плавці

"Срібло" Паралімпіади здобули

Ірина Гусєва – дзюдо;

львів'янка Наталія Морквич – жіноча рапіра;

Віктор Смирнов – плавання,

Роман Данилюк – легка атлетика, штовхання ядра.

Бронзові медалі отримали тенісисти Максим Ніколенко, Іван Май, а також дзюдоїст Руфат Магометов.

Довідка. Загалом за 4 дні Паралімпіади Україна здобула 34 медалі (8 золотих, 17 срібних та 9 бронзових). За кількістю нагород наша країна досі четверта. Водночас 5 золотих медалей дозволили вийти на 5 місце у медальному заліку.



Україна виграла ще 12 медалей у Токіо / Інфографіка Спорт 24

До Києва прибув літак з Афганістану

Джерело: "Суспільне"

Зі захопленого талібами Афганістану до Києва прибув ще один літак. Борт евакуював із зони небезпеки українців і громадян інших держав.

Актуально Усіх вивезти не зможуть: Велика Британія завершує евакуацію цивільних з Афганістану

Евакуювали приблизно 400 людей

Повітряне судно успішно приземлилося у міжнародному аеропорту "Бориспіль". Водночас радник глави ОП Михайло Подоляк уточнив, що з Кабула вилетів не один літак, а одразу три.

Десь приблизно 400 людей евакуйовано. Прямо зараз сів другий літак. Трохи пізніше, через годину – півтори сяде третій,

– повідомив він тоді.

Зустрічають рейси глава Офісу Президента Андрій Єрмак, міністр оборони Андрій Таран і заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін. На бортах є громадяни України, США.

Літаки привезуть усіх українців

Єнін заявив, що, за попередньою інформацією, літаки вивезуть з Афганістану 80 українців. Єрмак наголосив, що з Афганістану додому повернулися всі українці, принаймні ті, які висловили бажання покинути захоплену талібами державу.

До Києва з Афганістану прибув літак з українцями / Фото "Суспільного"

У Києві приземлився ще один літак з Афганістану: дивіться відео

Евакуація українців з Кабула: основне

Перша евакуація українців відбулася 16 серпня – український літак забрав 80 людей, з яких більшість була іноземцями.

22 серпня евакуювали 83 людей, серед яких був 31 українець.

Третій раз з Афганістану людей вивезли 23 серпня. Тоді евакуювали 103 осіб, з яких 79 – українці та їхні родини.

Зарплати у Раді

Джерело: 24 канал

Скільки заробив Разумков і віцеспікери

Спікер Дмитро Разумков за час роботи у парламенті отримав меншу заробітну плату, ніж його заступники Руслан Стефанчук й Олена Кондратюк.

Ознайомтесь Не треба Мальдів, – Разумков розповів, як провів відпустку

Сума нарахованої зарплати посадовцям становила:

Дмитро Разумков – 1 105 957 гривень;

Руслан Стефанчук – 1 288 177 гривень;

Олена Кондратюк – 1 126 796 гривень.

Заробітна плата глав фракцій

Петро Порошенко з "Європейської Солідарності" – 1 039 744 гривень;

Віктор Медведчук з "Опозиційної платформи – За життя" – 1 031 659 гривень;

Юлія Тимошенко з "Батьківщини" – 956 723 гривень;

Юрій Бойко з "Опозиційної платформи – За життя" – 899 112 гривень;

Давид Арахамія зі "Слуги народу" – 897 049 гривень;

Кіра Рудик – 864 040 гривень.

Таку суму політики отримали за свою роботу в парламенті впродовж 29 серпня 2019 року – 31 липня 2021 року.