Главные новости 14 апреля: Чернобыльскую зону погасили, Зеленский обратился к украинцам

Масштабные пожары в Чернобыльской зоне отчуждения в итоге удалось погасить. Владимир Зеленский обратился к украинцам из-за коронавируса. Количество больных украинцев на коронавирус снова увеличилось. Генерал-майор Валерий Шайтанов оказался агентом ФСБ. Такими были главные новости 14 апреля.

Главные новости за сегодня в Украине и мире:

Пожар в Чернобыльской зоне погасили

Масштабные пожары в Чернобыльской зоне отчуждения, которые горели 11 дней подряд, наконец удалось погасить. Спасателям изрядно помог дождь, который начался в ночь на 14 апреля.

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Сейчас пожара уже нет, однако есть очаги тления. Их погасят за несколько дней.

Накануне произошло ухудшение ситуации из-за шквального ветра, поэтому огонь было сложно контролировать. Поэтому ГСЧС отправила большее количество техники и личного состава на ликвидацию пожара.

Спасатели не допустили переброс огня на военные склады боеприпасов, объекты "Укрытие", "Вектор", распределительную электростанцию ​​ЧАЭС и хранилище с радиоактивными отходами.

Радиационный фон в Чернобыльской зоне в норме. Правоохранители уже задержали нескольких подозреваемых в поджогах. Из-за того, что они сжигали сухую траву, огонь перекинулся на Чернобыльскую зону и его разнесло на большую площадь.

Кстати Правительство выделило деньги на тушение масштабных пожаров в Чернобыльской зоне

Как выглядит зона отчуждения после пожара: видео

Обращение Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам из-за ситуации с коронавирусом. На этот раз политик говорил не только о болезни.

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Главное из обращения Зеленского:

Пожар в Чернобыльской зоне потушили, угроз нет.

На днях Украина ожидает прибытия 3 самолетов, которые продолжат доставлять средства индивидуальной защиты и оборудование. На следующей неделе запланировано прибытие 8 самолетов.

Зеленский отдельно выразил слова благодарности странам, которые помогают Украине бороться с COVID-19.

Поблагодарил Зеленский и Верховную Раду. В частности, – за принятие изменений в государственный бюджет.

Украина наращивает количество тестирований на коронавирус. По словам президента, это очень важно, ведь своевременное выявление инфекции предотвращает ее распространение и спасает жизни украинцев.

Зеленский напомнил украинцам, как действовать, если они обнаружили у себя признаки коронавируса. Надо сразу же позвонить семейному врачу или в скорую помощь.

Пик эпидемии коронавируса только впереди, поэтому на Пасху обязательно надо оставаться дома.

Полное обращение Владимира Зеленского к украинцам: смотрите видео

Хроники коронавируса

По состоянию на 14 апреля в Украине подтвердили 270 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 98 – летальных, а 119 пациентов – выздоровели.

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Главное за день о коронавирусе в Украине:

Главное за день о коронавирусе в мире:

В Великобритании вандалы разбили окна в автобусах, перевозивших медработников.

В Гренландии было 11 случаев заболевания коронавирусом. 14 апреля они все выздоровели.

За последние сутки в Италии умерли 602 человека, снова больше, чем в предыдущие сутки. Но заметно, что количество новых случаев заболевания ежедневно уменьшается.

В Эквадоре не хватает деревянных гробов, умерших от COVID-19 хоронят в картонных гробах.

Количество умерших в связи с пандемией коронавируса в Швеции достигло 1033 человек.

Испания достигла пика распространения COVID-19.

Польша постепенно начнет выходить из карантина 19 апреля.

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Задержание Шайтанова

СБУ задержала генерал-майора Шайтанова, который работал на ФСБ. Сейчас правоохранители решают вопрос об объявлении Валерию Шайтанову подозрения за государственную измену и террористический акт.

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Шайтанова подозревают в:

планировании убийства добровольца Адама Осмаева.

планировании проведения террористических актов на территории Украины.

получения разведывательной информации от старших и высших офицеров СБУ.

докладах об обстоятельствах проведения отдельных тайных операций в районе АТО / ООС.

подборе, обучении и вербовке офицеров специальных и разведывательных органов для работы на ФСБ.



Задержание Шайтанова

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