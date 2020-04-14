Главные новости 14 апреля: Чернобыльскую зону погасили, Зеленский обратился к украинцам
Масштабные пожары в Чернобыльской зоне отчуждения в итоге удалось погасить. Владимир Зеленский обратился к украинцам из-за коронавируса. Количество больных украинцев на коронавирус снова увеличилось. Генерал-майор Валерий Шайтанов оказался агентом ФСБ. Такими были главные новости 14 апреля.
Главные новости за сегодня в Украине и мире:
Пожар в Чернобыльской зоне погасили
Масштабные пожары в Чернобыльской зоне отчуждения, которые горели 11 дней подряд, наконец удалось погасить. Спасателям изрядно помог дождь, который начался в ночь на 14 апреля.
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Сейчас пожара уже нет, однако есть очаги тления. Их погасят за несколько дней.
Накануне произошло ухудшение ситуации из-за шквального ветра, поэтому огонь было сложно контролировать. Поэтому ГСЧС отправила большее количество техники и личного состава на ликвидацию пожара.
Спасатели не допустили переброс огня на военные склады боеприпасов, объекты "Укрытие", "Вектор", распределительную электростанцию ЧАЭС и хранилище с радиоактивными отходами.
Радиационный фон в Чернобыльской зоне в норме. Правоохранители уже задержали нескольких подозреваемых в поджогах. Из-за того, что они сжигали сухую траву, огонь перекинулся на Чернобыльскую зону и его разнесло на большую площадь.
Кстати Правительство выделило деньги на тушение масштабных пожаров в Чернобыльской зоне
Как выглядит зона отчуждения после пожара: видео
Обращение Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам из-за ситуации с коронавирусом. На этот раз политик говорил не только о болезни.
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Главное из обращения Зеленского:
- Пожар в Чернобыльской зоне потушили, угроз нет.
- На днях Украина ожидает прибытия 3 самолетов, которые продолжат доставлять средства индивидуальной защиты и оборудование. На следующей неделе запланировано прибытие 8 самолетов.
- Зеленский отдельно выразил слова благодарности странам, которые помогают Украине бороться с COVID-19.
- Поблагодарил Зеленский и Верховную Раду. В частности, – за принятие изменений в государственный бюджет.
- Украина наращивает количество тестирований на коронавирус. По словам президента, это очень важно, ведь своевременное выявление инфекции предотвращает ее распространение и спасает жизни украинцев.
- Зеленский напомнил украинцам, как действовать, если они обнаружили у себя признаки коронавируса. Надо сразу же позвонить семейному врачу или в скорую помощь.
- Пик эпидемии коронавируса только впереди, поэтому на Пасху обязательно надо оставаться дома.
Полное обращение Владимира Зеленского к украинцам: смотрите видео
Хроники коронавируса
По состоянию на 14 апреля в Украине подтвердили 270 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 98 – летальных, а 119 пациентов – выздоровели.
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Главное за день о коронавирусе в Украине:
- В Почаевской лавре опровергли информацию о смерти монаха.
- Семьям медиков, которые умрут от COVID-19, государство выплатит помощь. Кабмин утвердит сумму.
- Медики в Одессе жалуются, что священнослужители УПЦ МП мешают бороться с коронавирусом.
- В Вооруженных силах Украины известно в целом о 19 случаях инфицирования коронавирусом и одной смерти.
- 70% украинцев поддерживают возможное решение о продлении карантинных мероприятий в случае обострения ситуации с распространением коронавируса до июня этого года.
- Каждый 10 украинец не соблюдает карантин.
- Все кладбища Киева закроют в поминальные дни.
- Мэр Днепра пригрозил священникам из-за богослужений на Пасху: останетесь без воды и света.
- В Ивано-Франковске заболели 430 медработников: в городе не хватает персонала в больницах.
- Глава УПЦ МП заявил, что на Пасху служба в храмах будет.
Главное за день о коронавирусе в мире:
- В Великобритании вандалы разбили окна в автобусах, перевозивших медработников.
- В Гренландии было 11 случаев заболевания коронавирусом. 14 апреля они все выздоровели.
- За последние сутки в Италии умерли 602 человека, снова больше, чем в предыдущие сутки. Но заметно, что количество новых случаев заболевания ежедневно уменьшается.
- В Эквадоре не хватает деревянных гробов, умерших от COVID-19 хоронят в картонных гробах.
- Количество умерших в связи с пандемией коронавируса в Швеции достигло 1033 человек.
- Испания достигла пика распространения COVID-19.
- Польша постепенно начнет выходить из карантина 19 апреля.
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Задержание Шайтанова
СБУ задержала генерал-майора Шайтанова, который работал на ФСБ. Сейчас правоохранители решают вопрос об объявлении Валерию Шайтанову подозрения за государственную измену и террористический акт.
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Шайтанова подозревают в:
- планировании убийства добровольца Адама Осмаева.
- планировании проведения террористических актов на территории Украины.
- получения разведывательной информации от старших и высших офицеров СБУ.
- докладах об обстоятельствах проведения отдельных тайных операций в районе АТО / ООС.
- подборе, обучении и вербовке офицеров специальных и разведывательных органов для работы на ФСБ.
Задержание Шайтанова
Аудиозаписи СБУ о подготовке Шайтановым терактов в Украине: смотрите видео
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