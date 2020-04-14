22:05
14 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА ПОЖАР В ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ЗОНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА ПОЖАР В ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ЗОНЕ

      Главные новости 14 апреля: Чернобыльскую зону погасили, Зеленский обратился к украинцам

      - Читати новину українською
      Главные новости 14 апреля / Коллаж 24 канала

      Масштабные пожары в Чернобыльской зоне отчуждения в итоге удалось погасить. Владимир Зеленский обратился к украинцам из-за коронавируса. Количество больных украинцев на коронавирус снова увеличилось. Генерал-майор Валерий Шайтанов оказался агентом ФСБ. Такими были главные новости 14 апреля.

      Главные новости за сегодня в Украине и мире:

      Пожар в Чернобыльской зоне погасили

      Масштабные пожары в Чернобыльской зоне отчуждения, которые горели 11 дней подряд, наконец удалось погасить. Спасателям изрядно помог дождь, который начался в ночь на 14 апреля.

      Обратите внимание Дым от пожара в Чернобыльской зоне понесет на Киев – прогноз

      Сейчас пожара уже нет, однако есть очаги тления. Их погасят за несколько дней.

      Накануне произошло ухудшение ситуации из-за шквального ветра, поэтому огонь было сложно контролировать. Поэтому ГСЧС отправила большее количество техники и личного состава на ликвидацию пожара.

      Спасатели не допустили переброс огня на военные склады боеприпасов, объекты "Укрытие", "Вектор", распределительную электростанцию ​​ЧАЭС и хранилище с радиоактивными отходами.

      Радиационный фон в Чернобыльской зоне в норме. Правоохранители уже задержали нескольких подозреваемых в поджогах. Из-за того, что они сжигали сухую траву, огонь перекинулся на Чернобыльскую зону и его разнесло на большую площадь.

      Кстати Правительство выделило деньги на тушение масштабных пожаров в Чернобыльской зоне

      Как выглядит зона отчуждения после пожара: видео

      Обращение Зеленского

      Президент Украины Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам из-за ситуации с коронавирусом. На этот раз политик говорил не только о болезни.

      Кстати Сколько украинцев проголосовали бы за Зеленского сейчас: рейтинг

      Главное из обращения Зеленского:

      • Пожар в Чернобыльской зоне потушили, угроз нет.
      • На днях Украина ожидает прибытия 3 самолетов, которые продолжат доставлять средства индивидуальной защиты и оборудование. На следующей неделе запланировано прибытие 8 самолетов.
      • Зеленский отдельно выразил слова благодарности странам, которые помогают Украине бороться с COVID-19.
      • Поблагодарил Зеленский и Верховную Раду. В частности, – за принятие изменений в государственный бюджет.
      • Украина наращивает количество тестирований на коронавирус. По словам президента, это очень важно, ведь своевременное выявление инфекции предотвращает ее распространение и спасает жизни украинцев.
      • Зеленский напомнил украинцам, как действовать, если они обнаружили у себя признаки коронавируса. Надо сразу же позвонить семейному врачу или в скорую помощь.
      • Пик эпидемии коронавируса только впереди, поэтому на Пасху обязательно надо оставаться дома.

      Полное обращение Владимира Зеленского к украинцам: смотрите видео

      Хроники коронавируса

      По состоянию на 14 апреля в Украине подтвердили 270 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 98 – летальных, а 119 пациентов – выздоровели.

      Прогноз Ситуация в мире может стабилизироваться осенью, – Кулеба

      Главное за день о коронавирусе в Украине:

      Главное за день о коронавирусе в мире:

      • В Великобритании вандалы разбили окна в автобусах, перевозивших медработников.
      • В Гренландии было 11 случаев заболевания коронавирусом. 14 апреля они все выздоровели.
      • За последние сутки в Италии умерли 602 человека, снова больше, чем в предыдущие сутки. Но заметно, что количество новых случаев заболевания ежедневно уменьшается.
      • В Эквадоре не хватает деревянных гробов, умерших от COVID-19 хоронят в картонных гробах.
      • Количество умерших в связи с пандемией коронавируса в Швеции достигло 1033 человек.
      • Испания достигла пика распространения COVID-19.
      • Польша постепенно начнет выходить из карантина 19 апреля.

      Узнайте больше Медленно и осторожно: как мир начинает выходить из жесткого карантина

      Задержание Шайтанова

      СБУ задержала генерал-майора Шайтанова, который работал на ФСБ. Сейчас правоохранители решают вопрос об объявлении Валерию Шайтанову подозрения за государственную измену и террористический акт.

      Обратите внимание Валерий Шайтанов: биография и факты о задержанном генерал-майоре

      Шайтанова подозревают в:

      • планировании убийства добровольца Адама Осмаева.
      • планировании проведения террористических актов на территории Украины.
      • получения разведывательной информации от старших и высших офицеров СБУ.
      • докладах об обстоятельствах проведения отдельных тайных операций в районе АТО / ООС.
      • подборе, обучении и вербовке офицеров специальных и разведывательных органов для работы на ФСБ.


      Задержание Шайтанова

      Аудиозаписи СБУ о подготовке Шайтановым терактов в Украине: смотрите видео

       

      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Коронавирус COVID-19 Новости политики Коронавирус в Украине Новости Украины Владимир Зеленский Задержание Шайтанова Пожар в Чернобыльской зоне Публикации ТОП
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 19:35 Бюджет с дырой в 300 миллиардов: где Украина возьмет деньги
      Антон Голобородько
      сегодня , 18:20 Медленно и осторожно: как мир начинает выходить из жесткого карантина
      Світлана Попова