Головні новини 14 квітня: Чорнобильську зону погасили, Зеленський звернувся до українців

Масштабні пожежі в Чорнобильській зоні відчуження врешті вдалося погасити. Володимир Зеленський звернувся до українців через коронавірус. Кількість хворих українців на коронавірус знову збільшилася. Генерал-майор Валерій Шайтанов виявився агентом ФСБ. Такими були головні новини 14 квітня.

Найважливіші новини за сьогодні в Україні та світі:

Пожежу в Чорнобильській зоні погасили

Масштабні пожежі в Чорнобильській зоні відчуження, які палали 11 днів поспіль, врешті вдалося погасити. Рятувальникам неабияк допоміг дощ, який почався в ніч на 14 квітня.

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Наразі пожежі вже немає, однак є осередки тління. Їх загасять за кілька днів.

Напередодні відбулося погіршення ситуації через шквальний вітер, тож вогонь було складно контролювати. Тому ДСНС відправила більшу кількість техніки та особового складу на ліквідацію пожежі.

Рятувальники не допустили перекидання вогню на військові склади боєприпасів, об’єкти "Укриття", "Вектор", розподільчу електростанцію ЧАЕС та сховище з радіоактивними відходами.

Радіаційний фон у Чорнобильській зоні в нормі. Правоохоронці вже затримали декількох підозрюваних у підпалах. Через те, що вони спалювали суху траву, вогонь перекинувся на Чорнобильську зону та його рознесло на велику площу.

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Як виглядає зона відчуження після пожежі: відео

Звернення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців через ситуацію з коронавірусом. Цього разу політик говорив не лише про хворобу.

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Головне із звернення Зеленського:

Пожежу у Чорнобильській зоні загасили, загроз немає.

Цими днями Україна чекає на прибуття 3 літаків, які продовжать доставляти засоби індивідуального захисту та медобладнання. Наступного тижня заплановане прибуття 8 літаків.

Зеленськи й окремо висловив слова вдячності країнам, які допомагають Україні боротися з COVID-19.

й окремо висловив слова вдячності країнам, які допомагають Україні боротися з COVID-19. Подякував Зеленський і Верховній Раді. Зокрема, – за прийняття змін до державного бюджету.

Україна нарощує кількість тестувань на коронавірус. За словами президента, це дуже важливо, адже своєчасне виявлення інфекції запобігає її розповсюдженню та рятує життя українців.

Зеленський нагадав українцям, як діяти, якщо вони виявили в себе ознаки коронавірусу. Треба відразу ж зателефонувати сімейному лікарю або у швидку допомогу.

Пік епідемії коронавірусу лише попереду, тому на Великдень обов'язково треба залишатися вдома.

Повне звернення Володимира Зеленського до українців: дивіться відео

Хроніки коронавірусу

Станом на 14 квітня в Україні підтвердили 270 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19, з них 98 – летальних, а 119 пацієнтів – одужали.

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Головне за день про коронавірус в Україні:

Головне за день про коронавірус у світі:

У Великобританії вандали розбили вікна в автобусах, які перевозили медпрацівників.

У Гренландії було 11 випадків захворювання на коронавірус. 14 квітня вони всі одужали.

За останню добу в Італії померли 602 людини, що знову більше, ніж попередньої доби. Але помітно, що кількість нових випадків захворювання щодня зменшується.

В Еквадорі бракує дерев'яних домовин, померлих від COVID-19 ховають в картонних трунах.

Кількість померлих у зв’язку з пандемією коронавірусу в Швеції досягла 1033 осіб.

Іспанія досягла піку поширення COVID-19.

Польща поступово почне виходити з карантину 19 квітня.

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Затримання Шайтанова

СБУ затримала генерал-майора Шайтанова, який працював на ФСБ. Наразі правоохоронці вирішують питання щодо оголошення Валерію Шайтанову підозри за державну зраду та терористичний акт.

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Шайтанова підозрюють у:

плануванні вбивства добровольця Адама Осмаєва.

плануванні проведення терористичних актів на території України.

отримуванні розвідувальної інформації від старших та вищих офіцерів СБУ.

доповіданні про обставини проведення окремих таємних операцій в районі АТО/ООС.

підборі, вивченні та вербуванні старших офіцерів спеціальних і розвідувальних органів для роботи на ФСБ.



Затримання Шайтанова

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