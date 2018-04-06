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Главные новости 6 апреля: вспышка сальмонеллеза, Скрипаль проснулся и что ждет гривну

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Главные новости 6 апреля
Главные новости 6 апреля / 24 Канал

В городе Збараж Тернопольской области сальмонеллезом заболели около 30 человек. Экс-разведчик Сергей Скрипаль вышел из критического состояния. Напомним, ранее на поправку пошла дочь Скрипаля Юлия. Днепропетровскую область предлагают переименовать в Сичеславскую. Такими были главные новости 6 апреля.

Вспышка сальмонеллеза

В городе Збараж на Тернопольщине произошла вспышка сальмонеллеза – зарегистрировано 27 больных, 23 из них – дети. При этом активно выявлено 11 больных. Все больные дети были инфицированы в период с 22 по 23 марта. Болезнь распространилась через сырые куриные яйца, инфицированные сальмонеллой.

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А обстоятельствами, при которых дети заразились сальмонеллой, стали нарушения технологии приготовления блюд и ненадлежащее содержание пищеблока в заведении. Сейчас продолжается осуществляться комплекс противоэпидемических мероприятий для локализации и ликвидации очага сальмонеллеза.

В 96-98% случаев инфицирование связано с потреблением загрязненной сальмонеллами еды. В пищевых продуктах, особенно в полуфабрикатах, сальмонеллы не только сохраняются, но и быстро размножаются.

По риску загрязнения сальмонеллами продукты питания идут так: мясо животных и изделия из него, рыба и морепродукты, яйца и изделия из них, молоко и молокопродукты, овощи и фрукты.

Скрипаль идет на поправку

Бывший разведчик Сергей Скрипаль больше не находится в критическом состоянии. Об этом заявила медицинский директор окружного госпиталя Солсбери Кристин Бланшард.

Он хорошо реагирует на лечение, он быстро идет на поправку и больше не находится в критическом состоянии,
– сказала Бланшард.

Отметим, что неделю назад вышла из комы дочь Сергея Скрипаля Юлия Скрипаль, которая также была отравлена. После выхода из комы женщина сделала свое первое заявление.

Сергій Скрипаль вийшов з критичного стану

Сергей Скрипаль вышел из критического состояния

Почему растет курс гривны

Экономист и банкир Александр Савченко отметил, что стабильность украинской гривни зависит от сохранения ставки рефинансирования. А сегодня ставка Национального банка Украины существенно завышена.

Это ведет к тому, что спрос на ОВГЗ (облигации внутригосударственного займа – ценные бумаги), пока доходность на уровне ставки, очень большой, государство продолжает имитировать ОВГЗ. Инвесторы заходят, меняют доллары и покупают облигации. Это главная причина укрепления гривни,
– пояснил экономист.

Он добавил, что приход непрямых иностранных инвестиций, а спекулятивных иностранных инвестиций тоже может вызвать краткосрочное усиление гривны. И если Национальный банк и Кабмин в дальнейшем будут держать такую ​​высокую ставку, то курс гривны может и дальше усиливаться.

При этом банкир отметил, что в этом есть и существенный минус. Он состоит прежде всего в том, что банки покупают ОВГЗ вместо того, чтобы кредитовать предпринимателей.

А в Минэкономики прогнозируют, что к концу 2018 года курс доллара может составлять 30 гривен. А в 2019-м курс доллара может вырасти до 28 или 34 гривен за доллар, в зависимости от сценария прогнозирования.

Как известно, по состоянию на 6 апреля официальный курс доллара в Украине составляет 26 гривен 6 копеек.

Днепропетровскую область могут переименовать

Днепропетровскую область предлагают переименовать в Сичеславскую. Законопроект разработал внефракционный нардеп Андрей Денисенко. 150 нардепов подписались под идеей. Название должно отражать историю края, где была раньше Сечь.

Как сообщил политик в Facebook, он имеет на руках 150 подписей депутатов из разных фракций и групп под проектом изменений в Конституцию. По его словам, не поставили свои подписи члены "Оппозиционного блока".

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"Убежден, что совместными усилиями общественности, ученых и деятелей культуры, которые инициировали этот процесс, и народных депутатов край пяти Сечей наконец получит достойное название, избавится клейма фамилии одного из организаторов Голодомора... В конечном итоге, название во славу Сечи, защитницы Украины – лучшее для области, которая остановила Путина", – отметил Денисенко.

Он добавил, что "дело восстановления национальной памяти и идентичности нашего народа – одно из краеугольных камней развития украинского государства".

4G – теперь и у пользователей "Киевстар"

6 апреля мобильный оператор "Киевстар" запустил высокоскоростной мобильный интернет 4G – последним из большой "тройки" операторов.

Эта услуга будет доступна для пользователей в 20 украинских городах. Соответственно 4G от Киевстар должен появиться в Киеве, Днепре, Одессе, Львове, Харькове, Тернополе, Виннице, Ужгороде, Хмельницком, а также в Затоке, Каролино-Бугаз Кирилловке, Ясине, Полянице, Чопе, Рава-Русской, Старовойтовом, Краковце, Устилуге, Шегинях.

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Было установлено более 500 дополнительных базовых станций для работы в диапазоне 2600 МГц, где сеть наиболее загружена. Также ожидается запуск 4G в диапазоне 1800 МГц до сентября текущего года.

Страстная пятница

Сегодня в Украине страстная пятница, поэтому христианам советуют воздержаться от традиционных пятничных развлечений и привести в порядок свою душу. А уже в субботу перед Пасхой и будет время завершить все подготовительные хлопоты.

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Страстная пятница (также Большая или Святая) – согласно христианскому вероучению – день распятия Христа. Для верующих это самый скорбный день Страстной (Великой) недели. Почему Страстная пятница так называется и что означает этот день для христиан – читайте в материале.

Теги: Новости Днепра Новости политики Новости Украины Отравление Сергея Скрипаля Гривна
Источник: 24 Канал
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