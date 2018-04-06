Главные новости 6 апреля: вспышка сальмонеллеза, Скрипаль проснулся и что ждет гривну

В городе Збараж Тернопольской области сальмонеллезом заболели около 30 человек. Экс-разведчик Сергей Скрипаль вышел из критического состояния. Напомним, ранее на поправку пошла дочь Скрипаля Юлия. Днепропетровскую область предлагают переименовать в Сичеславскую. Такими были главные новости 6 апреля.

Вс пышка сальмонеллеза

В городе Збараж на Тернопольщине произошла вспышка сальмонеллеза – зарегистрировано 27 больных, 23 из них – дети. При этом активно выявлено 11 больных. Все больные дети были инфицированы в период с 22 по 23 марта. Болезнь распространилась через сырые куриные яйца, инфицированные сальмонеллой.

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А обстоятельствами, при которых дети заразились сальмонеллой, стали нарушения технологии приготовления блюд и ненадлежащее содержание пищеблока в заведении. Сейчас продолжается осуществляться комплекс противоэпидемических мероприятий для локализации и ликвидации очага сальмонеллеза.

В 96-98% случаев инфицирование связано с потреблением загрязненной сальмонеллами еды. В пищевых продуктах, особенно в полуфабрикатах, сальмонеллы не только сохраняются, но и быстро размножаются.

По риску загрязнения сальмонеллами продукты питания идут так: мясо животных и изделия из него, рыба и морепродукты, яйца и изделия из них, молоко и молокопродукты, овощи и фрукты.

Скрипаль идет на поправку

Бывший разведчик Сергей Скрипаль больше не находится в критическом состоянии. Об этом заявила медицинский директор окружного госпиталя Солсбери Кристин Бланшард.

Он хорошо реагирует на лечение, он быстро идет на поправку и больше не находится в критическом состоянии,

– сказала Бланшард.

Отметим, что неделю назад вышла из комы дочь Сергея Скрипаля Юлия Скрипаль, которая также была отравлена. После выхода из комы женщина сделала свое первое заявление.

Сергей Скрипаль вышел из критического состояния

Почему растет курс гривны

Экономист и банкир Александр Савченко отметил, что стабильность украинской гривни зависит от сохранения ставки рефинансирования. А сегодня ставка Национального банка Украины существенно завышена.

Это ведет к тому, что спрос на ОВГЗ (облигации внутригосударственного займа – ценные бумаги), пока доходность на уровне ставки, очень большой, государство продолжает имитировать ОВГЗ. Инвесторы заходят, меняют доллары и покупают облигации. Это главная причина укрепления гривни,

– пояснил экономист.

Он добавил, что приход непрямых иностранных инвестиций, а спекулятивных иностранных инвестиций тоже может вызвать краткосрочное усиление гривны. И если Национальный банк и Кабмин в дальнейшем будут держать такую ​​высокую ставку, то курс гривны может и дальше усиливаться.

При этом банкир отметил, что в этом есть и существенный минус. Он состоит прежде всего в том, что банки покупают ОВГЗ вместо того, чтобы кредитовать предпринимателей.

А в Минэкономики прогнозируют, что к концу 2018 года курс доллара может составлять 30 гривен. А в 2019-м курс доллара может вырасти до 28 или 34 гривен за доллар, в зависимости от сценария прогнозирования.

Как известно, по состоянию на 6 апреля официальный курс доллара в Украине составляет 26 гривен 6 копеек.

Днепропетровскую область могут переименовать

Днепропетровскую область предлагают переименовать в Сичеславскую. Законопроект разработал внефракционный нардеп Андрей Денисенко. 150 нардепов подписались под идеей. Название должно отражать историю края, где была раньше Сечь.

Как сообщил политик в Facebook, он имеет на руках 150 подписей депутатов из разных фракций и групп под проектом изменений в Конституцию. По его словам, не поставили свои подписи члены "Оппозиционного блока".

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"Убежден, что совместными усилиями общественности, ученых и деятелей культуры, которые инициировали этот процесс, и народных депутатов край пяти Сечей наконец получит достойное название, избавится клейма фамилии одного из организаторов Голодомора... В конечном итоге, название во славу Сечи, защитницы Украины – лучшее для области, которая остановила Путина", – отметил Денисенко.

Он добавил, что "дело восстановления национальной памяти и идентичности нашего народа – одно из краеугольных камней развития украинского государства".

4G – теперь и у пользователей "Киевстар"

6 апреля мобильный оператор "Киевстар" запустил высокоскоростной мобильный интернет 4G – последним из большой "тройки" операторов.

Эта услуга будет доступна для пользователей в 20 украинских городах. Соответственно 4G от Киевстар должен появиться в Киеве, Днепре, Одессе, Львове, Харькове, Тернополе, Виннице, Ужгороде, Хмельницком, а также в Затоке, Каролино-Бугаз Кирилловке, Ясине, Полянице, Чопе, Рава-Русской, Старовойтовом, Краковце, Устилуге, Шегинях.

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Было установлено более 500 дополнительных базовых станций для работы в диапазоне 2600 МГц, где сеть наиболее загружена. Также ожидается запуск 4G в диапазоне 1800 МГц до сентября текущего года.

Страстная пятница

Сегодня в Украине страстная пятница, поэтому христианам советуют воздержаться от традиционных пятничных развлечений и привести в порядок свою душу. А уже в субботу перед Пасхой и будет время завершить все подготовительные хлопоты.

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Страстная пятница (также Большая или Святая) – согласно христианскому вероучению – день распятия Христа. Для верующих это самый скорбный день Страстной (Великой) недели. Почему Страстная пятница так называется и что означает этот день для христиан – читайте в материале.