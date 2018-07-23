Главные новости 23 июля: "Столичное море", поляк устроил резню в Киеве

Погода в Киеве в понедельник, 23 июля парализовала движение на автодорогах, что привело к длиннющим пробкам. По неизвестным причинам иностранец напал на прохожего и нанес ему многочисленные удары ножом, от которых последний вскоре умер в больнице. Группа украинских туристов не могут вылететь из аэропорта Барселоны в Борисполь в Киеве из-за отмены рейса авиакомпании YanAir.

"Паводок" в Киеве

В Киеве сильный ливень затопил проезжую часть под эстакадой на станции метро "Левобережная". Из-за этого на дороге образовались немалые пробки.

Смотрите видео последствий ливня в Киеве:

Смотрите видео с затопленной дорогой под эстакадой в Киеве:

Резня в Киеве

Ночью, 23 июля, в полицию поступил вызов из Деснянского района Киева. Прохожие обнаружили тело человека с множественными ножевыми ранениями. Следственно-оперативная группа с помощью камер наблюдения, которые установлены в Киеве в рамках программы "Безопасная столица", определила причастного к преступлению мужчину и разослала его приметы для перехвата.

И вскоре наряд полиции на одной из соседних улиц увидел, как неизвестный бьет ножом женщину. Полицейские вызвали потерпевшей скорую, а нападавшего задержали. Он оказался похожим по описанию на мужчину, предположительно причастного к убийству.

Во время задержания злоумышленник бросался с ножом на сотрудников полиции, поэтому был ранен в ноги из табельного оружия и госпитализирован в больницу.

Подозреваемый – гражданин Польши, 1989 года рождения. Следователями начато уголовное производство по покушению на убийство, умышленному убийству и посягательству на жизнь работника правоохранительного органа.

Позже прокуратура Киева согласовала ему сообщение о подозрении по факту умышленного убийства мужчины и покушения на убийство женщины.

Испорченный отдых украинских туристов

В понедельник, 23 июля, украинские туристы застряли в Барселоне. По расписанию самолет из аэропорта "Борисполь" должен был вылететь в Барселону в 3:10, но вылет откладывали на 12:25.

В Join UP! известили, что рейс YE5301 Киев – Барселона вылетел в 13:20 из аэропорта "Борисполь". В авиакомпании YanAir отметили, что задержка рейса произошла по техническим причинам. Туристы прибыли в аэропорт, но не проходили паспортный и таможенный контроли. Отмечается, что в связи с задержкой украинцы могут претендовать на компенсацию.

Люди почти не помнят детство

Ученые провели исследования и установили, что меньшая половина событий из детства, которые человек помнит, не происходили. Следовательно, 38% людей ответили, что помнят себя до 2 лет, а еще почти тысяча призналась, что имеют воспоминания в возрасте до года. Ученые отметили тенденцию: чем старше человек, тем более ранние воспоминания он называл.

Однако ученые, проанализировав лексику и сам сюжет воспоминаний, сделали вывод, что они являются ложными. Воспоминания были сформированы искусственно на основе рассказов других членов семьи и фотографий.

Следовательно, почти 40% воспоминаний не соответствовали действительности.