Главные новости 1 октября:подписание формулы Штайнмайера, новый закон об особом статусе Донбасса

Украинская делегация подписала формулу Штайнмайера во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске. Зеленский анонсировал новый закон об особом статусе Донбасса. Гончарук анонсировал проблемы для ФОПов. Депутаты получили свои первые зарплаты. Такими были главные новости вторника, 1 октября.

Главные новости за вторник, 1 октября, в Украине и мире.

Формула Штайнмайера – что будет?

Украинская делегация подписала формулу Штайнмайера во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске. Документ подписал представитель Украины в ТКГ Леонида Кучма.

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Владимир Зеленский впоследствии подтвердил, что Украина согласовала текст формулы Штайнмайера. Он описал суть документа так:

На постоянной основе начинает действовать временный закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, известный в обществе как закон об особом статусе Донбасса.

Это происходит при условии, когда в ОРДЛО состоятся местные выборы, проведенные согласно Конституции и законодательству Украины, а также после публикации отчета ОБСЕ, что выборы состоялись по стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов.

Президент заявил, что есть условие: чтобы на территории ОРДЛО состоялись выборы, все российские войска должны быть выведены, а захваченный участок украинско-российской границы должен быть передан под контроль Украины. В другом случае выборов в ОРДЛО не будет.

Зеленский также заявил о достижении договоренности о начале разведения войск в Петровском Донецкой области и в Золотом Луганской области.

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Текст формулы Штайнмайера, который опубликовал Роман Бессмертный:



Текст формулы Штайнмайера/ Фото с фейсбука Романа Безмертного

Между тем, под офис Президента пришли протестующие с лозунгом "Нет капитуляции". Они считают согласования текста формулы Штайнмайера уступками перед Россией. Фото – по ссылке.

Брифинг Зеленского по переговорам в Минске и формуле Штайнмайера: смотрите видео

Новый закон об особом статусе Донбасса

Закон "Об особом статусе Донбасса" действует до 31 декабря 2019 года. Владимир Зеленский заявил, что будет новый закон.

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Новый закон будет разрабатывать "парламент в тесном сотрудничестве и в тесном обсуждении с обществом".

В этом новом законе не будет перейдено ни одной красной линии. Именно поэтому нет и никогда не будет никакой капитуляции,

– подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что новый закон будет содержать положения формулы Штайнмайера.

Что предусматривает действующий закон "Об особом Донбассе"?

Действующий закон "Об особом статусе Донбасса" был принят в сентябре 2014 года, он вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года.



Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона (об особом порядке местного самоуправления). В частности в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.

Когда подготовят новый закон – пока неизвестно. Зеленский уверяет, что выборы на Донбассе не будут проводиться, пока там есть военные.

Проблемы для ФОПов

Физическим лицам-предпринимателям не стоит волноваться из-за намерений Кабмина. Однако другое дело с бизнесом, который специально открывает большое количество ФОПов, чтобы выплачивать меньше налогов.

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Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что даже с такой категорией бизнеса правительство будет вести себя гуманно. Так, им дадут время на перестройку бизнес-модели, чтобы они работали в правовом поле.

Малым переживать нечего. Но тем, кто действительно большой, средний и скрывает это, пытается делать из себя 100-200 и больше маленьких частных предпринимателей, у тех действительно будут проблемы,

– сказал он.

Для примера Гончарук назвал рестораны, где ради этой оптимизации расчеты проводятся через несколько ФОПов. По словам Гончарука, в таком случае честное заведение проигрывает нечестному. Подробнее – читайте по ссылке.

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Депутаты получили зарплату

Народные депутаты получили свои первые зарплаты. Больше всего заработал первый вицеспикер Руслан Стефанчук – 59 300 гривен.

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Спикер ВР Дмитрий Разумков заработал 50 500 гривен, второй вицеспикер Елена Кондратюк - 49 800 гривен.

Сколько заработали главы фракций и групп: