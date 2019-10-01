Главные новости 1 октября:подписание формулы Штайнмайера, новый закон об особом статусе Донбасса
Украинская делегация подписала формулу Штайнмайера во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске. Зеленский анонсировал новый закон об особом статусе Донбасса. Гончарук анонсировал проблемы для ФОПов. Депутаты получили свои первые зарплаты. Такими были главные новости вторника, 1 октября.
Главные новости за вторник, 1 октября, в Украине и мире.
Формула Штайнмайера – что будет?
Украинская делегация подписала формулу Штайнмайера во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске. Документ подписал представитель Украины в ТКГ Леонида Кучма.
Важно: Формула Штайнмайера: на что согласилась Украина и что будет дальше
Владимир Зеленский впоследствии подтвердил, что Украина согласовала текст формулы Штайнмайера. Он описал суть документа так:
- На постоянной основе начинает действовать временный закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, известный в обществе как закон об особом статусе Донбасса.
- Это происходит при условии, когда в ОРДЛО состоятся местные выборы, проведенные согласно Конституции и законодательству Украины, а также после публикации отчета ОБСЕ, что выборы состоялись по стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов.
Президент заявил, что есть условие: чтобы на территории ОРДЛО состоялись выборы, все российские войска должны быть выведены, а захваченный участок украинско-российской границы должен быть передан под контроль Украины. В другом случае выборов в ОРДЛО не будет.
Зеленский также заявил о достижении договоренности о начале разведения войск в Петровском Донецкой области и в Золотом Луганской области.
Интересно: Как на подписание формулы Штайнмайера реагируют политики и соцсети
Текст формулы Штайнмайера, который опубликовал Роман Бессмертный:
Текст формулы Штайнмайера/ Фото с фейсбука Романа Безмертного
Между тем, под офис Президента пришли протестующие с лозунгом "Нет капитуляции". Они считают согласования текста формулы Штайнмайера уступками перед Россией. Фото – по ссылке.
Брифинг Зеленского по переговорам в Минске и формуле Штайнмайера: смотрите видео
Новый закон об особом статусе Донбасса
Закон "Об особом статусе Донбасса" действует до 31 декабря 2019 года. Владимир Зеленский заявил, что будет новый закон.
Важно: Боевые потери на Донбассе: сколько украинских героев погибло в сентябре
Новый закон будет разрабатывать "парламент в тесном сотрудничестве и в тесном обсуждении с обществом".
В этом новом законе не будет перейдено ни одной красной линии. Именно поэтому нет и никогда не будет никакой капитуляции,
– подчеркнул Зеленский.
Президент добавил, что новый закон будет содержать положения формулы Штайнмайера.
Что предусматривает действующий закон "Об особом Донбассе"?
Действующий закон "Об особом статусе Донбасса" был принят в сентябре 2014 года, он вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года.
Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона (об особом порядке местного самоуправления). В частности в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.
Когда подготовят новый закон – пока неизвестно. Зеленский уверяет, что выборы на Донбассе не будут проводиться, пока там есть военные.
Проблемы для ФОПов
Физическим лицам-предпринимателям не стоит волноваться из-за намерений Кабмина. Однако другое дело с бизнесом, который специально открывает большое количество ФОПов, чтобы выплачивать меньше налогов.
Читайте также: Какой размер налога заставит выезжать из Украины IT-работников
Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что даже с такой категорией бизнеса правительство будет вести себя гуманно. Так, им дадут время на перестройку бизнес-модели, чтобы они работали в правовом поле.
Малым переживать нечего. Но тем, кто действительно большой, средний и скрывает это, пытается делать из себя 100-200 и больше маленьких частных предпринимателей, у тех действительно будут проблемы,
– сказал он.
Для примера Гончарук назвал рестораны, где ради этой оптимизации расчеты проводятся через несколько ФОПов. По словам Гончарука, в таком случае честное заведение проигрывает нечестному. Подробнее – читайте по ссылке.
Кстати: ГБР открыла дело против Луценко: тот назвал обвинения нелепыми
Депутаты получили зарплату
Народные депутаты получили свои первые зарплаты. Больше всего заработал первый вицеспикер Руслан Стефанчук – 59 300 гривен.
Тем временем: Зеленский встретился с Томом Крузом: поговорили о кино – фото
Спикер ВР Дмитрий Разумков заработал 50 500 гривен, второй вицеспикер Елена Кондратюк - 49 800 гривен.
Сколько заработали главы фракций и групп:
- Давид Арахамия ("Слуга народа") – 43 800 гривен
- Юрий Бойко и Вадим Рабинович ("оппозиционная платформа – за жизнь") - 38 400 и 37 500 гривен,
- Юлия Тимошенко ("Батькивщина") – 37 200 гривен
- Артур Герасимов и Ирина Геращенко ("Европейская Солидарность") – 42 100 и 46 300 гривен
- Сергей Рахманин ("Голос") – 44 200 гривен
- Тарас Батенко и Виктор Бондарь ("За будущее") – по 45 200 гривен.
Больше о зарплатах народных избранников – здесь.
Важно: Порошенко не пришел на проверку на полиграфе: какие последствия
"Шахтер" вырвал победу над "Аталантой"
Донецкий "Шахтер" сыграл второй матч группового этапа Лиги чемпионов. На этот раз в соперниках была итальянская "Аталанта". Победу "Шахтер" выиграл благодаря голу уже в добавленное арбитром время.
Читайте также: Бывший нападающий "Зари" забил два курьезных гола в ворота "Реала" в Лиге чемпионов
Шахтер победил со счетом 2:1.
Видео лучших моментов первого тайма матча Аталанта – Шахтер – по ссылке.