23:20
1 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Что российский спецназ забыл в Осло? РФ строит реплику ракеты Илона Маска
      Вєсті Кремля
      21:29, сегодня
      Вести.UA: Винник снова попал в громкий скандал. Разумков устал и уходит
      Вєсті.UA
      20:53, сегодня
      Когда достроят мост на Троещину" и кто тратит выделенные 6,5 миллиардов гривен
      ЦРУ
      10:16, 27 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА

      Главные новости 1 октября:подписание формулы Штайнмайера, новый закон об особом статусе Донбасса

      319 Читати новину українською
      Новости Украины сегодня 1 октября 2019 – новости Украины и мира
      Главные новости 1 октября / Коллаж 24 канала

      Украинская делегация подписала формулу Штайнмайера во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске. Зеленский анонсировал новый закон об особом статусе Донбасса. Гончарук анонсировал проблемы для ФОПов. Депутаты получили свои первые зарплаты. Такими были главные новости вторника, 1 октября.

       

       

      Главные новости за вторник, 1 октября, в Украине и мире.

      Формула Штайнмайера – что будет?

      Украинская делегация подписала формулу Штайнмайера во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске. Документ подписал представитель Украины в ТКГ Леонида Кучма.

      Важно: Формула Штайнмайера: на что согласилась Украина и что будет дальше

      Владимир Зеленский впоследствии подтвердил, что Украина согласовала текст формулы Штайнмайера. Он описал суть документа так:

      • На постоянной основе начинает действовать временный закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, известный в обществе как закон об особом статусе Донбасса.
      • Это происходит при условии, когда в ОРДЛО состоятся местные выборы, проведенные согласно Конституции и законодательству Украины, а также после публикации отчета ОБСЕ, что выборы состоялись по стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов.

      Президент заявил, что есть условие: чтобы на территории ОРДЛО состоялись выборы, все российские войска должны быть выведены, а захваченный участок украинско-российской границы должен быть передан под контроль Украины. В другом случае выборов в ОРДЛО не будет.

      Зеленский также заявил о достижении договоренности о начале разведения войск в Петровском Донецкой области и в Золотом Луганской области.

      Интересно: Как на подписание формулы Штайнмайера реагируют политики и соцсети

      Текст формулы Штайнмайера, который опубликовал Роман Бессмертный:

      текст формули штайнмаєра
      Текст формулы Штайнмайера/ Фото с фейсбука Романа Безмертного

      Между тем, под офис Президента пришли протестующие с лозунгом "Нет капитуляции". Они считают согласования текста формулы Штайнмайера уступками перед Россией. Фото – по ссылке.

      Брифинг Зеленского по переговорам в Минске и формуле Штайнмайера: смотрите видео

      Новый закон об особом статусе Донбасса

      Закон "Об особом статусе Донбасса" действует до 31 декабря 2019 года. Владимир Зеленский заявил, что будет новый закон.

      Важно: Боевые потери на Донбассе: сколько украинских героев погибло в сентябре

      Новый закон будет разрабатывать "парламент в тесном сотрудничестве и в тесном обсуждении с обществом".

      В этом новом законе не будет перейдено ни одной красной линии. Именно поэтому нет и никогда не будет никакой капитуляции,
      – подчеркнул Зеленский.

      Президент добавил, что новый закон будет содержать положения формулы Штайнмайера.

      Что предусматривает действующий закон "Об особом Донбассе"?
      Действующий закон "Об особом статусе Донбасса" был принят в сентябре 2014 года, он вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года.

      Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона (об особом порядке местного самоуправления). В частности в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.

      Когда подготовят новый закон – пока неизвестно. Зеленский уверяет, что выборы на Донбассе не будут проводиться, пока там есть военные.

      Проблемы для ФОПов

      Физическим лицам-предпринимателям не стоит волноваться из-за намерений Кабмина. Однако другое дело с бизнесом, который специально открывает большое количество ФОПов, чтобы выплачивать меньше налогов.

      Читайте также: Какой размер налога заставит выезжать из Украины IT-работников

      Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что даже с такой категорией бизнеса правительство будет вести себя гуманно. Так, им дадут время на перестройку бизнес-модели, чтобы они работали в правовом поле.

      Малым переживать нечего. Но тем, кто действительно большой, средний и скрывает это, пытается делать из себя 100-200 и больше маленьких частных предпринимателей, у тех действительно будут проблемы,
      – сказал он.

      Для примера Гончарук назвал рестораны, где ради этой оптимизации расчеты проводятся через несколько ФОПов. По словам Гончарука, в таком случае честное заведение проигрывает нечестному. Подробнее – читайте по ссылке.

      Кстати: ГБР открыла дело против Луценко: тот назвал обвинения нелепыми

      Депутаты получили зарплату

      Народные депутаты получили свои первые зарплаты. Больше всего заработал первый вицеспикер Руслан Стефанчук – 59 300 гривен.

      Тем временем: Зеленский встретился с Томом Крузом: поговорили о кино – фото

      Спикер ВР Дмитрий Разумков заработал 50 500 гривен, второй вицеспикер Елена Кондратюк - 49 800 гривен.

      Сколько заработали главы фракций и групп:

      • Давид Арахамия ("Слуга народа") – 43 800 гривен
      • Юрий Бойко и Вадим Рабинович ("оппозиционная платформа – за жизнь") - 38 400 и 37 500 гривен,
      • Юлия Тимошенко ("Батькивщина") – 37 200 гривен
      • Артур Герасимов и Ирина Геращенко ("Европейская Солидарность") – 42 100 и 46 300 гривен
      • Сергей Рахманин ("Голос") – 44 200 гривен
      • Тарас Батенко и Виктор Бондарь ("За будущее") – по 45 200 гривен.

      Больше о зарплатах народных избранников – здесь.

      Важно: Порошенко не пришел на проверку на полиграфе: какие последствия

      "Шахтер" вырвал победу над "Аталантой"

      Донецкий "Шахтер" сыграл второй матч группового этапа Лиги чемпионов. На этот раз в соперниках была итальянская "Аталанта". Победу "Шахтер" выиграл благодаря голу уже в добавленное арбитром время.

      Читайте также: Бывший нападающий "Зари" забил два курьезных гола в ворота "Реала" в Лиге чемпионов

      Шахтер победил со счетом 2:1.

      Видео лучших моментов первого тайма матча Аталанта – Шахтер – по ссылке.

       

      blog_ava
      Салат "Цезарь": классический рецепт приготовления популярного блюда
      сегодня
      9990
      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Спорт Новости политики Формула Штайнмайера Война на Донбассе Украина – Россия Деньги Верховная Рада Налоги Алексей Гончарук Бизнес
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 1 октября:подписание формулы Штайнмайера, новый закон об особом статусе Донбасса
      сегодня , 22:32 Главные новости 1 октября:подписание формулы Штайнмайера, новый закон об особом статусе Донбасса
      318
      Перекрыть Днепр для Украины и "хватит умирать за Донбасс": новости Крымнаша
      сегодня , 22:00 Перекрыть Днепр для Украины и "хватит умирать за Донбасс": новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 1005
      "Шахтер" вырвал победу над "Аталантой" благодаря голу в добавленное арбитром время: видео
      сегодня , 21:51 "Шахтер" вырвал победу над "Аталантой" благодаря голу в добавленное арбитром время: видео
      1501
      Медведчук на фоне Стуса – мизерная фигура, – Кипиани
      сегодня , 21:02 Медведчук на фоне Стуса – мизерная фигура, – Кипиани
      Олег Бабій 124
      "Чорний день" для Дубневичів: в Укрзалізниці взялися за корупційні схеми
      сегодня , 20:17 "Чорний день" для Дубневичів: в Укрзалізниці взялися за корупційні схеми
      Тетяна Мартинюк 259
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук