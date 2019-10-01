23:37
1 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Що російський спецназ забув в Осло? РФ будує репліку ракети Ілона Маска
      Вєсті Кремля
      21:15, сьогодні
      Вєсті.UA: Винник знов потрапив у гучний скандал. Разумков втомився і йде
      Вєсті.UA
      20:46, сьогодні
      Коли добудують "міст на Троєщину" та хто витрачає виділені 6,5 мільярдів гривень
      ЦРУ
      10:16, 27 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА

      Головні новини 1 жовтня: підписання формули Штайнмаєра, новий закон про особливий статус Донбасу

      1364 Читать новость на русском
      Новини України сьогодні 1 жовтня 2019 – новини України і світу
      Головні новини 1 жовтня / Колаж 24 каналу

      Українська делегація підписала формулу Штайнмайєра під час засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську. Зеленський анонсував новий закон про особливий статус Донбасу. Гончарук анонсував проблеми для ФОПів. Депутати отримали свої перші зарплати. Такими були головні новини вівторка, 1 жовтня.

      Головні новини за вівторок, 1 жовтня, в Україні та світі.

      Формула Штайнмаєра – що буде?

      Українська делегація підписала формулу Штайнмайєра під час засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську. Документ підписав представник України в ТКГ Леоніда Кучма.

      Важливо: Формула Штайнмаєра: на що погодилась Україна та що буде далі

      Володимир Зеленський згодом підтвердив, що Україна погодила текст формули Штайнмаєра. Він описав суть документа так:

      • На постійній основі починає діяти тимчасовий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, відомий також у суспільстві як закон про особливий статус Донбасу.
      • Це відбувається за умови, коли в ОРДЛО відбудуться місцеві вибори, проведені згідно з Конституцією та законодавством України, а також після публікації звіту ОБСЄ, що вибори відбулися за стандартами ОБСЄ та міжнародними стандартами демократичних виборів.

      Президент заявив, що є умова: щоб на території ОРДЛО відбулися вибори, всі російські війська повинні бути виведені, а захоплена ділянка українсько-російського кордону має бути передана під контроль України. В іншому разі виборів в ОРДЛО не буде.

      Зеленський також заявив про досягнення домовленості про початок розведення військ у Петровському Донецької області і у Золотому Луганської області.

      Цікаво: Як на підписання формули Штайнмаєра реагують політики і соцмережі

      Текст формули Штайнмаєра, який опублікував Роман Безсмертний:

      текст формули штайнмаєра
      Текст формули Штайнмаєра/ Фото з фейсбуку Романа Безмертного

      Тим часом, до Офісу Президента прийшли протестувальники із гаслом "Ні капітуляції". Вони вважають погодження тексту формули Штайнмаєра поступками перед Росією. Фото – за посиланням.

      Брифінг Зеленського щодо переговорів у Мінську і формули Штайнмаєра: дивіться відео

      Новий закон про особливий статус Донбасу

      Закон "Про особливий статус Донбасу" діє до 31 грудня 2019 року. Володимир Зеленський заявив, що буде новий закон.

      Важливо: Бойові втрати на Донбасі: скільки українських героїв загинуло у вересні

      Новий закон розроблятиме "парламент у тісній співпраці та у тісному обговоренні з суспільством".

      У цьому новому законі не буде перейдено жодної червоної лінії. Саме тому немає і ніколи не буде ніякої капітуляції,
      – наголосив Зеленський.

      Президент додав, що новий закон міститиме положення формули Штайнмаєра.

      Що перебачає чинний закон "Про особливий Донбасу"?Чинний закон "Про особливий статус Донбасу" було ухвалено у вересні 2014 року, він набув чинності 18 жовтня 2014 року терміном на 3 роки.

      Документ передбачає, що особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу набуває чинності тільки після виконання всіх умов, викладених у статті 10 закону (про особливий порядок місцевого самоврядування). Зокрема в частині, що стосується виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України.

      Коли підготують новий закон – наразі невідомо. Зеленський запевняє, що вибори на Донбасі не проводитимуться, доки там є військові.

      Проблеми для ФОПів

      Фізичним особам-підприємцям не варто хвилюватись через наміри Кабміну. Однак інша справа із бізнесом, який спеціально відкриває велику кількість ФОПів, щоб виплачувати менше податків.

      Читайте також: Який розмір податку змусить виїжджати з України IT-працівників

      Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що навіть із такою категорією бізнесу уряд поводитиметься гуманно. Так, їм дадуть час на перебудову бізнес-моделі, щоб вони працювали в правовому полі.

      Малим переживати нема чого. Але тим, хто дійсно великий, середній і приховує це, намагається робити з себе 100-200 і більше маленьких приватних підприємців, у тих дійсно будуть проблеми,
      – сказав він.

      Для прикладу Гончарук назвав ресторани, де заради цієї оптимізації розрахунки проводяться через кілька ФОПів. За словами Гончарука, у такому разі чесний заклад програє нечесному. Детальніше – читайте за посиланням.

      До речі: ДБР відкрила справу проти Луценка: той назвав звинувачення безглуздими

      Депутати отримали зарплату

      Народні депутати отримали свої перші зарплати. Найбільше заробив перший віцеспікер Руслан Стефанчук – 59 300 гривень.

      Тим часом: Зеленський зустрівся із Томом Крузом: поговорили про кіно – фото

      Спікер ВР Дмитро Разумков заробив 50 500 гривень, другий віцеспікер Олена Кондратюк — 49 800 гривень.

      Скільки заробили голови фракцій і груп:

      • Давид Арахамія ("Слуга народу") – 43 800 гривень
      • Юрій Бойко та Вадим Рабинович ("Опозиційна платформа – За життя") – 38 400 і 37 500 гривень,
      • Юлія Тимошенко ("Батьківщина") – 37 200 гривень
      • Артур Герасимов та Ірина Геращенко ("Європейська Солідарність") – 42 100 і 46 300 гривень
      • Сергій Рахманін ("Голос") – 44 200 гривень
      • Тарас Батенко та Віктор Бондар ("За майбутнє") – по 45 200 гривень.

      Більше про зарплати народних обранців – тут.

      Важливо: Порошенко не прийшов на перевірку на поліграфі: які наслідки

      "Шахтар" вирвав перемогу над "Аталантою" у Лізі чемпіонів

      Донецький "Шахтар" зіграв другий матч групового етапу Ліги чемпіонів. Цього разу у суперниках була італійська "Аталанта". Перемогу "Шахтар" здобув завдяки голу вже у компенсований арбітром час.

      Читайте також: Колишній нападник "Зорі" забив два курйозні голи у ворота "Реалу" у Лізі чемпіонів

      Шахтар переміг з рахунком 2:1.

      Відеоогляд матчу Аталанта – Шахтар

       

      blog_ava
      Україна підписала формулу Штайнмаєра, – російські ЗМІ
      сьогодні
      23102
      Теги: Новини України Новини політики Гроші Володимир Зеленський Спорт Формула Штайнмаєра Війна на Донбасі Україна – Росія Верховна Рада Податки Олексій Гончарук Бізнес
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 1 жовтня: підписання формули Штайнмаєра, новий закон про особливий статус Донбасу
      сьогодні , 22:30 Головні новини 1 жовтня: підписання формули Штайнмаєра, новий закон про особливий статус Донбасу
      1363
      Перекрыть Днепр для Украины и "хватит умирать за Донбасс": новости Крымнаша
      сьогодні , 22:00 Перекрыть Днепр для Украины и "хватит умирать за Донбасс": новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 1110
      "Шахтар" вирвав перемогу над "Аталантою" завдяки голу в доданий арбітром час: відео
      сьогодні , 21:51 "Шахтар" вирвав перемогу над "Аталантою" завдяки голу в доданий арбітром час: відео
      1867
      Медведчук на фоні Стуса – мізерна фігура, – Кіпіані
      сьогодні , 21:02 Медведчук на фоні Стуса – мізерна фігура, – Кіпіані
      Олег Бабій 984
      "Чорний день" для Дубневичів: в Укрзалізниці взялися за корупційні схеми
      сьогодні , 20:17 "Чорний день" для Дубневичів: в Укрзалізниці взялися за корупційні схеми
      Тетяна Мартинюк 1156
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук