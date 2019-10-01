Головні новини 1 жовтня: підписання формули Штайнмаєра, новий закон про особливий статус Донбасу
Українська делегація підписала формулу Штайнмайєра під час засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську. Зеленський анонсував новий закон про особливий статус Донбасу. Гончарук анонсував проблеми для ФОПів. Депутати отримали свої перші зарплати. Такими були головні новини вівторка, 1 жовтня.
Головні новини за вівторок, 1 жовтня, в Україні та світі.
Формула Штайнмаєра – що буде?
Українська делегація підписала формулу Штайнмайєра під час засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську. Документ підписав представник України в ТКГ Леоніда Кучма.
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Володимир Зеленський згодом підтвердив, що Україна погодила текст формули Штайнмаєра. Він описав суть документа так:
- На постійній основі починає діяти тимчасовий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, відомий також у суспільстві як закон про особливий статус Донбасу.
- Це відбувається за умови, коли в ОРДЛО відбудуться місцеві вибори, проведені згідно з Конституцією та законодавством України, а також після публікації звіту ОБСЄ, що вибори відбулися за стандартами ОБСЄ та міжнародними стандартами демократичних виборів.
Президент заявив, що є умова: щоб на території ОРДЛО відбулися вибори, всі російські війська повинні бути виведені, а захоплена ділянка українсько-російського кордону має бути передана під контроль України. В іншому разі виборів в ОРДЛО не буде.
Зеленський також заявив про досягнення домовленості про початок розведення військ у Петровському Донецької області і у Золотому Луганської області.
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Текст формули Штайнмаєра, який опублікував Роман Безсмертний:
Текст формули Штайнмаєра/ Фото з фейсбуку Романа Безмертного
Тим часом, до Офісу Президента прийшли протестувальники із гаслом "Ні капітуляції". Вони вважають погодження тексту формули Штайнмаєра поступками перед Росією. Фото – за посиланням.
Брифінг Зеленського щодо переговорів у Мінську і формули Штайнмаєра: дивіться відео
Новий закон про особливий статус Донбасу
Закон "Про особливий статус Донбасу" діє до 31 грудня 2019 року. Володимир Зеленський заявив, що буде новий закон.
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Новий закон розроблятиме "парламент у тісній співпраці та у тісному обговоренні з суспільством".
У цьому новому законі не буде перейдено жодної червоної лінії. Саме тому немає і ніколи не буде ніякої капітуляції,
– наголосив Зеленський.
Президент додав, що новий закон міститиме положення формули Штайнмаєра.
Що перебачає чинний закон "Про особливий Донбасу"?Чинний закон "Про особливий статус Донбасу" було ухвалено у вересні 2014 року, він набув чинності 18 жовтня 2014 року терміном на 3 роки.
Документ передбачає, що особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу набуває чинності тільки після виконання всіх умов, викладених у статті 10 закону (про особливий порядок місцевого самоврядування). Зокрема в частині, що стосується виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України.
Коли підготують новий закон – наразі невідомо. Зеленський запевняє, що вибори на Донбасі не проводитимуться, доки там є військові.
Проблеми для ФОПів
Фізичним особам-підприємцям не варто хвилюватись через наміри Кабміну. Однак інша справа із бізнесом, який спеціально відкриває велику кількість ФОПів, щоб виплачувати менше податків.
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Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що навіть із такою категорією бізнесу уряд поводитиметься гуманно. Так, їм дадуть час на перебудову бізнес-моделі, щоб вони працювали в правовому полі.
Малим переживати нема чого. Але тим, хто дійсно великий, середній і приховує це, намагається робити з себе 100-200 і більше маленьких приватних підприємців, у тих дійсно будуть проблеми,
– сказав він.
Для прикладу Гончарук назвав ресторани, де заради цієї оптимізації розрахунки проводяться через кілька ФОПів. За словами Гончарука, у такому разі чесний заклад програє нечесному. Детальніше – читайте за посиланням.
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Депутати отримали зарплату
Народні депутати отримали свої перші зарплати. Найбільше заробив перший віцеспікер Руслан Стефанчук – 59 300 гривень.
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Спікер ВР Дмитро Разумков заробив 50 500 гривень, другий віцеспікер Олена Кондратюк — 49 800 гривень.
Скільки заробили голови фракцій і груп:
- Давид Арахамія ("Слуга народу") – 43 800 гривень
- Юрій Бойко та Вадим Рабинович ("Опозиційна платформа – За життя") – 38 400 і 37 500 гривень,
- Юлія Тимошенко ("Батьківщина") – 37 200 гривень
- Артур Герасимов та Ірина Геращенко ("Європейська Солідарність") – 42 100 і 46 300 гривень
- Сергій Рахманін ("Голос") – 44 200 гривень
- Тарас Батенко та Віктор Бондар ("За майбутнє") – по 45 200 гривень.
Більше про зарплати народних обранців – тут.
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"Шахтар" вирвав перемогу над "Аталантою" у Лізі чемпіонів
Донецький "Шахтар" зіграв другий матч групового етапу Ліги чемпіонів. Цього разу у суперниках була італійська "Аталанта". Перемогу "Шахтар" здобув завдяки голу вже у компенсований арбітром час.
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Шахтар переміг з рахунком 2:1.
Відеоогляд матчу Аталанта – Шахтар