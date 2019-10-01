Головні новини 1 жовтня: підписання формули Штайнмаєра, новий закон про особливий статус Донбасу

Українська делегація підписала формулу Штайнмайєра під час засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську. Зеленський анонсував новий закон про особливий статус Донбасу. Гончарук анонсував проблеми для ФОПів. Депутати отримали свої перші зарплати. Такими були головні новини вівторка, 1 жовтня.

Головні новини за вівторок, 1 жовтня, в Україні та світі.

Формула Штайнмаєра – що буде?

Українська делегація підписала формулу Штайнмайєра під час засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську. Документ підписав представник України в ТКГ Леоніда Кучма.

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Володимир Зеленський згодом підтвердив, що Україна погодила текст формули Штайнмаєра. Він описав суть документа так:

На постійній основі починає діяти тимчасовий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, відомий також у суспільстві як закон про особливий статус Донбасу.

Це відбувається за умови, коли в ОРДЛО відбудуться місцеві вибори, проведені згідно з Конституцією та законодавством України, а також після публікації звіту ОБСЄ, що вибори відбулися за стандартами ОБСЄ та міжнародними стандартами демократичних виборів.

Президент заявив, що є умова: щоб на території ОРДЛО відбулися вибори, всі російські війська повинні бути виведені, а захоплена ділянка українсько-російського кордону має бути передана під контроль України. В іншому разі виборів в ОРДЛО не буде.

Зеленський також заявив про досягнення домовленості про початок розведення військ у Петровському Донецької області і у Золотому Луганської області.

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Текст формули Штайнмаєра, який опублікував Роман Безсмертний:



Текст формули Штайнмаєра/ Фото з фейсбуку Романа Безмертного

Тим часом, до Офісу Президента прийшли протестувальники із гаслом "Ні капітуляції". Вони вважають погодження тексту формули Штайнмаєра поступками перед Росією. Фото – за посиланням.

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Новий закон про особливий статус Донбасу

Закон "Про особливий статус Донбасу" діє до 31 грудня 2019 року. Володимир Зеленський заявив, що буде новий закон.

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Новий закон розроблятиме "парламент у тісній співпраці та у тісному обговоренні з суспільством".

У цьому новому законі не буде перейдено жодної червоної лінії. Саме тому немає і ніколи не буде ніякої капітуляції,

– наголосив Зеленський.

Президент додав, що новий закон міститиме положення формули Штайнмаєра.

Що перебачає чинний закон "Про особливий Донбасу"?Чинний закон "Про особливий статус Донбасу" було ухвалено у вересні 2014 року, він набув чинності 18 жовтня 2014 року терміном на 3 роки.



Документ передбачає, що особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу набуває чинності тільки після виконання всіх умов, викладених у статті 10 закону (про особливий порядок місцевого самоврядування). Зокрема в частині, що стосується виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України.

Коли підготують новий закон – наразі невідомо. Зеленський запевняє, що вибори на Донбасі не проводитимуться, доки там є військові.

Проблеми для ФОПів

Фізичним особам-підприємцям не варто хвилюватись через наміри Кабміну. Однак інша справа із бізнесом, який спеціально відкриває велику кількість ФОПів, щоб виплачувати менше податків.

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