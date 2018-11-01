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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, вводящее специальные экономические меры в отношении 322 граждан и 68 компаний из Украины.

В России утверждают, что введенные ограничения направлены "на противодействие недружественным действиям в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Украины и на нормализацию двусторонних отношений".

Так, санкции ввели в отношении украинских судей, депутатов, бизнесменов, чиновников Администрации Президента Украины, глав органов исполнительной власти, компании крупнейших украинских предпринимателей, руководителей ведомств.

Расположенные в России счета, ценные бумаги и имущество участников списка санкций подлежат блокированию. Также запрещено выводить капитал гражданам и компаниям за пределы России.

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Под действие российских санкций в частности попали: председатель Верховной Рады Андрей Парубий, глава МВД Украины Арсен Аваков, председатель СБУ Василий Грицак, экс-премьер Арсений Яценюк, экс-лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош, нардеп Олег Ляшко, нардеп Антон Геращенко, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, бывший глава Меджлиса крымских татар Мустафа Джемилев, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос и сын Президента Украины Петра Порошенко, народный депутат Алексей Порошенко, заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин, нардеп Олег Арна, нардеп Владимир Арьев, нардеп Олег Березюк, экс-нардеп Ирина Фарион, нардеп Борислав Береза, нардеп Юрий Береза, нардеп Андрей Белецкий, продюсер Егор Бенкендорф, экс-нардеп и певица Оксана Билозир, бизнесмен Геннадий Боголюбов, нардеп Ольга Богомолец, нардеп Максим Бурбаки, нардеп Александр Бригинец, нардеп Иван Винник, нардеп Артем Витко, нардеп Сергей Власенко, нардеп Виктор Вовк, глава Института национальной памяти Владимир Вятрович, нардеп Михаил Гаврилюк, нардеп Виктор Галасюк, нардеп Евгений Геллер, нардеп Артур Гер Асимов, нардеп Ирина Геращенко и многие другие.

С полным санкционным списком можно ознакомиться на сайте 24 канала.

Интересно, что под российские ограничения не попали ни глава государства Петр Порошенко, ни премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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Однако даже здесь РФ не смогла не вляпаться в конфуз. Так, в санкционном списке допущено множество ошибок, искажены фамилии украинских политиков, а активиста С14 Евгения Карася вообще перепутали с галеристом-тезкой.

Сегодня Россия наложила именные санкции на украинских деятелей. В списке Ильенко, Кохановский, Аваков и.... Еген Карась. Но не Васильевич. А Валерьевич. Художник и владелец художественной галереи, а не лидер С14,

– отметил праворадикал.

Украинцев изрядно рассмешили санкции РФ, которые по сути ничего не решают.

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Так, Петр Порошенко вообще приравнял присутствие человека в российском санкционном списке к государственной награде.

За небольшим исключением, это список достойных людей, включая моего сына, включая половину моей администрации, с большим количеством народных депутатов, членов правительства. Принимаем пребывание в этом списке как государственную награду,

– заявил Порошенко.

В российском МИДе поспешили также объяснить неожиданное введение санкций против Украины.

"Речь не о наших инициативных санкционных шагах, а лишь об ответных действиях. Россия очень долго сдерживалась от принятия подобных мер, но нынешний киевский режим зашел слишком далеко, чтобы не отвечать на те недружественные шаги, которые мы видели", – объяснила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

Она также подчеркнула, что Запад должен отнестись с пониманием к таким действиям России в отношении Украины.

"Люди, которые исповедуют глобальную санкционную идеологию, должны к этому относиться с пониманием", – съязвила Захарова.

В свою очередь, украинские дипломаты назвали введение Россией санкций продолжением агрессии.

Меркель посетила Киев

1 ноября, канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Киев с однодневным визитом, чтобы встретиться с высшим руководством Украины. Центральными темами для общения должны были стать ситуация на Донбассе, выполнение Минских договоренностей и введение миротворческой миссии.

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Так, во время совместного брифинга с Порошенко Меркель заявила, что Германия поддержит продление экономических санкций, введенных Евросоюзом против России из-за аннексии Крыма и агрессии на Донбассе.

Радий вітати в Україні Федерального канцлера Федеративної Республіки Німеччина пані Ангелу Меркель pic.twitter.com/CMZY0WFVWf — Петро Порошенко (@poroshenko) 1 ноября 2018 г.

Кроме этого немецкий канцлер выразила сожаление относительно нестабильности перемирия на Донбассе и заявила о безальтернативности минских соглашений.

Есть тесное сотрудничество относительно минского формата. К сожалению, нет стабильного перемирия. Нам нужно ужесточить усилия, которые касаются зон разведения. Мы совместно работаем, чтобы ввести миссию ООН. У нас ничего другого нет кроме Минского процесса. Германия будет на стороне Украины,

– отметила она.

Кроме этого Меркель подчеркнула что так называемые "выборы" 11 ноября на территории ОРДЛО не соответствуют минским договоренностям.

Полиция задержала подозреваемых в покушении на убийство координатора С14 Сергея Мазура

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Правоохранители задержали трех человек, подозреваемых в покушении на убийство координатора общественной организации С14 Сергея Мазура.

Сегодня в ходе проведения специальных розыскных мероприятий полицейскими Киевской области были задержаны три человека, которые обоснованно подозреваются в совершении покушения на убийство руководителя общественной организации С14 Сергея Мазура, в результате которого был тяжело ранен его отец,

– сообщил заместитель председателя Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

Кстати, сам Сергей Мазур подтвердил эту информацию и заявил, что задержанные мужчины, скорее всего, действительно являются теми, кто совершили на него покушение.

Напомним, в ночь на 10 октября в Борисполе, в квартиру лидера праворадикальной организации С14 Сергея Мазура бросили боевую гранату. В результате взрыва ранения получил его отец. В момент инцидента Мазура не было дома. Сначала полиция открыла уголовное производство по статье "Хулиганство", однако затем переквалифицировала дело как покушение на убийство.

Украинка Музычук – в тройке лучших шахматисток мира

Международная организация шахматистов (ФИДЕ) обновила рейтинг лучших шахматистов и шахматисток мира. Украинка Анна Музычук в обновленном рейтинге заняла третье место, ее сестра Мария – на шестой строчке.



Анна Музычук

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Обе шахматистки поднялись на одну ступеньку за месяц. До этого они были четвертая и седьмая соответственно.