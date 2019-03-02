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      Главные новости 2 марта: марш "Нацдружин" и партия поддержала решение Гнапа сняться с выборов

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      Новости Украины сегодня 2 марта 2019 - новости Украины и мира
      Главные новости 2 марта в Украине и мире / Коллаж 24 канала

      В Киеве прошел марш "Нацдружин", во время него активисты вывесили огромный баннер против приспешников Порошенко. Партия "Сила людей" на съезде призвала Дмитрия Гнапа снять свою кандидатуру с президентской кампании. ДТП с украинским автобусом в Москве. Сколько женщин служит в ВСУ. Новое письмо Сенцова. Такими были главные новости субботы, 2 марта, в Украине и мире.

      Марш "Нацдружин" в Киеве

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      В Киеве прошел марш "Нацдружин". В шествии, которое началось с Майдана Независимости и закончилось возле Киевской крепости, приняли участие больше тысячи человек. Марш начался вечером, около 18:00, однако на Майдане Независимости "Нацдружини" собрались намного раньше.

      Там представители развернули огромный баннер с надписью "Свинарчуков Порошенко за решетку". Активисты требовали наказать организаторов коррупционных схем в армии, которые обнаружили журналисты проекта "Наши деньги".


      Баннер с надписью против приспешников Порошенко

      Ребята приехали из разных регионов Украины с требованием начать расследование относительно коррупционных скандалов в "Укроборонпроме", а виновных наказать.

      "Нацдружины" объяснили, почему пришли на Майдан Независимости: видео

      Кто такие "Национальные дружины"? Это ультраправая организация (состав около тысячи человек), зарегистрированная в мае 2017 года ветеранами полка Нацгвардии "Азов". Советник главы МВД Антон Геращенко заявлял, что представители организации собираются охранять порядок на улицах и защищать страну от внешней агрессии.

      Партия призвала Гнапа сняться с выборов

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      Дмитрия Гнапа призвали снять свою кандидатуру с выборов президента Украины 2019 года. Так решил съезд партии "Сила людей.

      Отозвать кандидата от политической партии "Сила людей" на пост Президента Украины и дать ему возможность добровольно отказаться от дальнейшего баллотирования на должность Президента Украины и снять свою кандидатуру в срок до 7 марта,
      – говорится в решении съезда.

      Отметим, что 1 марта 2019 года экс-журналист Дмитрий Гнап заявил о том, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов и поддерживает экс-министра обороны Анатолия Гриценко. Правда, он предупредил: окончательное решение о снятии должна принять партия "Сила людей", которая выдвигала его на выборы.

      Кстати, во время съезда Гнап призвал однопартийцев поддержать Анатолия Гриценко как единого кандидата от демократических сил. Однако делегаты так и не определились по этому вопросу.

      Выскажется ли партия в поддержку кого-то из кандидатов – рассмотрят тогда, когда от самих кандидатов поступят предложения о сотрудничестве.

      ДТП с украинцами в Москве

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      В России на окраине Москвы автобус с украинскими номерами попал в аварию. Инцидент произошел в Новой Москве, автобус с украинскими номерами столкнулся с фурой.

      Автобус сообщением Киев – Москва попал в ДТП утром на Варшавском шоссе. В целом пострадали 6 человек.

      ДТП Москва
      ДТП с украинским автобусом в Москве

      В МИД Украины сообщили, что пострадавших украинцев – 4. Они уже госпитализированы и угрозы их жизни нет. Двоих граждан Украины с места аварии эвакуировали вертолетом. Отмечается, что у украинцев травмы не тяжелые.

      Сколько женщин служит в ВСУ

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      В Вооруженных силах Украины служат и работают более 55 тысяч женщин. Почти 25 тысяч из них проходят службу по контракту.

      Из этого числа женщин-военнослужащих только 3 тысячи работают на офицерских должностях.

      В 2016 году впервые в истории Украины произошло расширение перечня должностей для женщин солдатского, сержантского и старшинского состава на 63 позиции. Это приблизило Украину к стандартам НАТО.

      Новое письмо Сенцова

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      Украинский режиссер Олег Сенцов, которого незаконно удерживают в российской колонии в Лабытнанги, написал новое письмо из заключения. Из него становится известно: все внимание пленника Кремля сейчас уделено творческому процессу.

      Письмо Сенцов адресовал своей сестре. Она, в свою очередь, коротко пересказала его содержание.

      У Олега много планов, он продолжает активно работать даже в таких адских условиях. Он очень хочет, чтобы люди разделяли Олега Сенцова политзаключенного и творческого человека,
      – отметила она.

      Также, по словам Каплан, Сенцов сейчас полностью отдался творческому процессу. Она также анонсировала, что скоро поделится новой информацией о брате.

      Отметим, что пленника Кремля в колонии недавно посетила адвокат Ольга Динзе. Она рассказала, что Сенцов уже нормально питается и чувствует себя хорошо. Она добавила, что после голодовки политзаключенный поправился, на вид – весит он около 90 килограммов.

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      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Новости политики Олег Сенцов Коррупционные схемы в Укроборонпроме Дмитрий Гнап Аварии и ДТП
      Источник: 24 Канал
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