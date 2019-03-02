Главные новости 2 марта: марш "Нацдружин" и партия поддержала решение Гнапа сняться с выборов
В Киеве прошел марш "Нацдружин", во время него активисты вывесили огромный баннер против приспешников Порошенко. Партия "Сила людей" на съезде призвала Дмитрия Гнапа снять свою кандидатуру с президентской кампании. ДТП с украинским автобусом в Москве. Сколько женщин служит в ВСУ. Новое письмо Сенцова. Такими были главные новости субботы, 2 марта, в Украине и мире.
Марш "Нацдружин" в Киеве
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В Киеве прошел марш "Нацдружин". В шествии, которое началось с Майдана Независимости и закончилось возле Киевской крепости, приняли участие больше тысячи человек. Марш начался вечером, около 18:00, однако на Майдане Независимости "Нацдружини" собрались намного раньше.
Там представители развернули огромный баннер с надписью "Свинарчуков Порошенко за решетку". Активисты требовали наказать организаторов коррупционных схем в армии, которые обнаружили журналисты проекта "Наши деньги".
Баннер с надписью против приспешников Порошенко
Ребята приехали из разных регионов Украины с требованием начать расследование относительно коррупционных скандалов в "Укроборонпроме", а виновных наказать.
"Нацдружины" объяснили, почему пришли на Майдан Независимости: видео
Кто такие "Национальные дружины"? Это ультраправая организация (состав около тысячи человек), зарегистрированная в мае 2017 года ветеранами полка Нацгвардии "Азов". Советник главы МВД Антон Геращенко заявлял, что представители организации собираются охранять порядок на улицах и защищать страну от внешней агрессии.
Партия призвала Гнапа сняться с выборов
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Дмитрия Гнапа призвали снять свою кандидатуру с выборов президента Украины 2019 года. Так решил съезд партии "Сила людей.
Отозвать кандидата от политической партии "Сила людей" на пост Президента Украины и дать ему возможность добровольно отказаться от дальнейшего баллотирования на должность Президента Украины и снять свою кандидатуру в срок до 7 марта,
– говорится в решении съезда.
Отметим, что 1 марта 2019 года экс-журналист Дмитрий Гнап заявил о том, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов и поддерживает экс-министра обороны Анатолия Гриценко. Правда, он предупредил: окончательное решение о снятии должна принять партия "Сила людей", которая выдвигала его на выборы.
Кстати, во время съезда Гнап призвал однопартийцев поддержать Анатолия Гриценко как единого кандидата от демократических сил. Однако делегаты так и не определились по этому вопросу.
Выскажется ли партия в поддержку кого-то из кандидатов – рассмотрят тогда, когда от самих кандидатов поступят предложения о сотрудничестве.
ДТП с украинцами в Москве
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В России на окраине Москвы автобус с украинскими номерами попал в аварию. Инцидент произошел в Новой Москве, автобус с украинскими номерами столкнулся с фурой.
Автобус сообщением Киев – Москва попал в ДТП утром на Варшавском шоссе. В целом пострадали 6 человек.
ДТП с украинским автобусом в Москве
В МИД Украины сообщили, что пострадавших украинцев – 4. Они уже госпитализированы и угрозы их жизни нет. Двоих граждан Украины с места аварии эвакуировали вертолетом. Отмечается, что у украинцев травмы не тяжелые.
Сколько женщин служит в ВСУ
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В Вооруженных силах Украины служат и работают более 55 тысяч женщин. Почти 25 тысяч из них проходят службу по контракту.
Из этого числа женщин-военнослужащих только 3 тысячи работают на офицерских должностях.
В 2016 году впервые в истории Украины произошло расширение перечня должностей для женщин солдатского, сержантского и старшинского состава на 63 позиции. Это приблизило Украину к стандартам НАТО.
Новое письмо Сенцова
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Украинский режиссер Олег Сенцов, которого незаконно удерживают в российской колонии в Лабытнанги, написал новое письмо из заключения. Из него становится известно: все внимание пленника Кремля сейчас уделено творческому процессу.
Письмо Сенцов адресовал своей сестре. Она, в свою очередь, коротко пересказала его содержание.
У Олега много планов, он продолжает активно работать даже в таких адских условиях. Он очень хочет, чтобы люди разделяли Олега Сенцова политзаключенного и творческого человека,
– отметила она.
Также, по словам Каплан, Сенцов сейчас полностью отдался творческому процессу. Она также анонсировала, что скоро поделится новой информацией о брате.
Отметим, что пленника Кремля в колонии недавно посетила адвокат Ольга Динзе. Она рассказала, что Сенцов уже нормально питается и чувствует себя хорошо. Она добавила, что после голодовки политзаключенный поправился, на вид – весит он около 90 килограммов.