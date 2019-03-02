Головні новини 2 березня: марш "Нацдружин" і партія підтримала рішення Гнапа знятися з виборів

У Києві пройшов марш "Нацдружин", під час нього активісти вивісили величезний банер проти поплічників Порошенка. Партія "Сила людей" на з'їзді закликала Дмитра Гнапа зняти свою кандидатуру з президентської кампанії. ДТП з українським автобусом у Москві. Скільки жінок служить у ЗСУ. Новий лист Сенцова. Такими були головні новини суботи, 2 березня, в Україні і світі.

Марш "Нацдружин" у Києві

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У Києві пройшов марш "Нацдружин". У ході, яка розпочалася із майдану Незалежності і закінчилась біля Київської фортеці, взяли участь понад тисячу осіб. Марш розпочався ввечері, близько 18:00, проте на майдані Незалежності "Нацдружини" зібрались набагато раніше.

Там представники розгорнули величезний банер із написом "Свинарчуків Порошенка за ґрати". Активісти вимагали покарати організаторів корупційних схем в армії, які виявили журналісти проекту "Наші гроші".



Банер із написом проти попрічників Порошенка

Хлопці приїхали з різних регіонів України із вимогою розпочати розслідування щодо корупційних скандалів в "Укроборонпромі", а винних покарати.

"Нацдружини" пояснили, чому прийшли на майдан Незалежності: відео

Хто такі "Національні дружини"?Це ультраправа організація (склад близько тисячі осіб), зареєстрована у травні 2017 року ветеранами полку Нацгвардії "Азов". Радник голови МВС Антон Геращенко заявляв, що представники організації збираються охороняти порядок на вулицях та обороняти країну від зовнішньої агресії.

Партія закликала Гнапа знятися із виборів

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Дмитра Гнапа закликали зняти свою кандидатуру з виборів президента України 2019 року. Так вирішив з'їзд партії "Сила людей.

Відкликати кандидата від політичної партії "Сила людей" на посаду Президента України та дати йому можливість добровільно відмовитися від подальшого балотування на посаду Президента України та зняти свою кандидатуру у строк до 7 березня,

– йдеться в рішенні з'їзду.

Зазначимо, що 1 березня 2019 року екс-журналіст Дмитро Гнап заявив про те, що знімає свою кандидатуру з президентських виборів та підтримує екс-міністра оборони Анатолія Гриценка. Щоправда, він попередив: остаточне рішення про зняття має ухвалити партія "Сила людей", яка висувала його на вибори.

До речі, під час з’їзду Гнап закликав однопартійців підтримати Анатолія Гриценка як єдиного кандидата від демократичних сил. Проте делегати так і не визначилися щодо цього питання.

Чи висловиться партія на підтримку когось із кандидатів – розглянуть тоді, коли від самих кандидатів надійдуть пропозиції про співпрацю.

ДТП із українцями в Москві

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У Росії на околиці Москви автобус з українськими номерами потрапив в аварію. Інцидент стався у Новій Москві, автобус з українськими номерами зіткнувся з фурою.

Автобус сполученням Київ – Москва потрапив у ДТП вранці на Варшавському шосе. Всього постраждали 6 людей.



ДТП із українським автобусом у Москві

У МЗС України повідомили, що постраждалих українців – 4. Вони уже госпіталізовані і загрози їх життю немає. Двох громадян України з місця аварії евакуювали вертольотом. Зазначається, що в українців травми не тяжкі.

Консул України в Москві: внаслідок ДТП під Москвою постраждали чотири громадяни України. Постраждалі госпіталізовані, загрози їхньому життю немає. Забезпечується консульський супровід надання постраждалим необхідної допомоги. pic.twitter.com/nPD3ugWpC6 — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 2 марта 2019 г.

Скільки жінок служить у ЗСУ

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У Збройних силах України служать і працюють понад 55 тисяч жінок. Майже 25 тисяч із них проходять службу за контрактом.

Із цього числа жінок-військовослужбовців лише 3 тисячі працюють на офіцерських посадах.

У 2016 році вперше в історії України відбулося розширення переліку посад для жінок солдатського, сержантського та старшинського складу на 63 позиції. Це наблизило Україну до стандартів НАТО.

Новий лист Сенцова

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Український режисер Олег Сенцов, якого незаконно утримують у російській колонії в Лабитнангі, написав нового листа із ув’язнення. Із нього стає відомо: вся увага бранця Кремля наразі приділена творчому процесу.

Листа Сенцов адресував своїй сестрі. Вона, своєю чергою, коротко переповіла його зміст.

В Олега – багато планів, він продовжує активно працювати навіть в таких пекельних умовах. Він дуже хоче, щоб люди розділяли Олега Сенцова політв’язня і творчу людину,

– зазначила вона.

Також, за словами Каплан, Сенцов наразі повністю віддався творчому процесу. Вона також анонсувала, що скоро поділиться новою інформацією про брата.

Зазначимо, що бранця Кремля у колонії нещодавно відвідала адвокат Ольга Дінзе. Вона розповіла, що Сенцов вже нормально харчується та почувається. Вона додала, що після голодування політв’язень поправився, на вигляд – важить він близько 90 кілограмів.