Главные новости 7 февраля: депутаты плодотворно поработали в Раде, найдена замена Супрун

Верховная Рада 7 февраля приняла ряд важных законов: относительно Антимонопольного комитета, закрепления курса в ЕС и НАТО и других. На время отстранения Ульяны Супрун от управления Министерством здравоохранения для Минздрава нашли нового руководителя. В прокат вышла украинская кинолента "Круты 1918". Такими были главные новости 7 февраля в Украине.

Рада одобрила ряд законов

Народные депутаты окончательно одобрили изменения в Конституцию относительно ЕС и НАТО. Это решение закрепляет стратегический курс Украины на вступление в Североатлантический альянс и Евросоюз, а также сделает невозможной смену этого курса.

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Документ уже подписал спикер парламента Андрей Парубий, и еще должен подписать президент Петр Порошенко, который является автором инициативы. Изменения вступят в силу на следующий день после опубликования в официальной прессе.

Что означают изменения в Конституцию относительно ЕС и НАТО

Стратегический курс Украины на приобретение полноправного членства в Евросоюзе и НАТО. Закон не определяет четкие даты шаги для вступления в ЕС и Североатлантический альянс. Однако он четко прописывает, что евроатлантический курс Украины является необратимым. А значит – любые попытки политиков изменить курс Украины в направлении России будут трактоваться исключительно как нарушение Конституции Украины. Это сделает невозможным пророссийский реванш.

Обязанности президента, Кабмина и парламента. Закон четко прописывает, что президент станет гарантом реализации стратегического курса государства на членство в ЕС и НАТО. Правительство будет обеспечивать реализацию такого курса. А парламент должен принимать именно те законопроекты, которые будут способствовать реализации стратегического курса Украины на обретение членства в ЕС и НАТО.

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Российские войска больше не будут иметь права находиться на военных базах Украины. Из Конституции исключат пункт о "использование существующих военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных военных формирований". Имеется в виду российский флот на территории Крымского полуострова.



В Украине законом закрепили ее стратегический курс в ЕС и НАТО

Депутаты также дали старт переименованию Днепропетровской области в Сичеславскую. Они включили в повестку дня сессии соответствующий законопроект и направили его в Конституционный суд Украины. Он должен проверить законопроект на соответствие требованиям основного закона.

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В Раде было два законопроекта. Инициированный Порошенко №9310 предусматривал переименование Днепропетровской области в Днепровскую. Авторами второго законопроекта – №9310-1 – являются более 160 народных депутатов и он предусматривает переименование области в Сичеславскую. Однако достаточного количества голосов в поддержку президентского законопроекта не набралось.

За переименование Днепропетровской области именно в Сичеславскую высказались министр культуры Евгений Нищук, министр инфраструктуры Владимир Омелян, третий Президент Украины Виктор Ющенко, писатели Оксана Забужко, Сергей Жадан, музыкант Олег Скрипка, актриса Ирма Витовская.

После выводов Конституционного суда парламент может принять этот законопроект в первом чтении. А проголосовать за документ в целом Верховная Рада сможет на следующей сессии.



Днепропетровскую область переименуют в Сичеславскую

Верховная Рада проголосовала за изменения в закон о наблюдении за избирательным процессом, который запрещает наблюдателям России участвовать в президентских и парламентских выборах в Украине.

Законопроект "О внесении изменений в некоторые законы о наблюдении за избирательным процессом в Украине" зарегистрирован в парламенте 4 февраля. Среди авторов – глава Верховной Рады Андрей Парубий, представитель президента в парламенте Ирина Луценко, лидер фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов, первый заместитель главы фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук.

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В МИД России назвали принятый Радой закон нарушением существующих норм международного общения. Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что его государство будет настаивать на соблюдении прав по осуществлению наблюдения за выборами президента Украины. Карасин также назвал закон "каким-то посторонним решением", которое препятствует организации наблюдения за всеми без исключения выборами.

Звучит одиозно, нелепо, и мы будем, как и раньше, настаивать на том, чтобы законные права суверенных государств, которые имеют право на направление своих представителей в наблюдательные миссии, были соблюдены,

– добавил дипломат.

В свою очередь спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что на выборах президента должны быть представлены наблюдатели из России. По его мнению, "это будет нормально", иначе результаты выборов могут быть поставлены под сомнение.



Российским наблюдателям запретили участвовать в выборах в Украине

Отныне Антимонопольный комитет Украины может освобождать от штрафов и даже снижать их размер при условии, если участники рынка сами будут сообщать об антиконкуретных согласованных действиях. Соответствующий закон одобрила Верховная Рада.

Один из авторов документа Виктория Пташник объяснила, что процедура урегулирования спора позволяет Антимонопольному комитету быстрее завершить рассмотрение дела, а затем высвободить свои рабочие ресурсы на другие дела.

Закон дает АМКУ инструменты для расследования и завершения положительного рассмотрения опасных нарушений в сфере конкуренции, таких как картели и злоупотребление монопольным доминирующим положением.

Украинский парламент принял за основу и в целом законопроект о Едином государственном реестре ветеранов войны. Теперь в Украине должны создать реестр ветеранов войны, куда внесут информацию о ветеранах войны, а также лицах, которые имеют особые заслуги перед родиной, пострадавших участниках Революции Достоинства и членах семей таких лиц.

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Для чего нужен такой реестр?

– для учета ветеранов;

– реализации ветеранами льгот и других социальных гарантий;

– администрирования потребностей ветеранов;

– координации деятельности органов исполнительной власти.

Реестр позволит провести аудит, систематизировать льготы и сделать прозрачной и понятной работу государства с ветеранами, а также станет базой для разработки онлайн-платформы "Е-Ветеран".



В Украине создадут реестр ветеранов войны

Замена Ульяне Супрун

На время запрета Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения эту работу будет выполнять ее заместитель Павел Ковтонюк.

Что известно о Павле Ковтонюке? С 2015 года 35-летний Ковтонюк является главой проектного офиса при Национальной раде реформ. Преподает в Школе здравоохранения. С 2016 года занимает должность заместителя министра здравоохранения. Принимал активное участие в разработке медицинской реформы в Украине.

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Сам Ковтонюк заявил, что отстранение Супрун может представлять угрозу для всей украинской медицины. По его словам, на сегодня в Минздраве не могут принимать важные решения, которые зависят от подписи министра или исполняющего обязанности.

"Мы реально сейчас волнуемся за то, что у нас скоро будут новые поставки лекарств по международным закупкам. Чтобы их принять, растаможить и распределить на регионы, нужна подпись министра Минздрава", – подчеркнул Ковтонюк.

Так, 8 февраля министерство должно представить проект постановления Кабинета министров на утверждение о начале изменений в программе "Доступные лекарства". С апреля она переходит под Национальную службу здоровья, вводится электронный рецепт.

Нам нужно успеть это сделать до понедельника, 11 февраля. На сегодня это никто не может сделать. Из-за этого блокируется вся работа, а это является нашей тревогой и угрозой,

– добавил заместитель министра здравоохранения.



Павел Ковтонюк

Почему отстранили Ульяну Супрун? Все потому, что нардеп от "Радикальной партии Олега Ляшко" Игорь Мосийчук подал иск в суд с требованием запретить Супрун работать на посту министра здравоохранения. Суд запретил Супрун "совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий министра здравоохранения Украины". В суде пояснили, что Супрун была отстранена с должности с "признаками очевидной противоправности". Также в суде говорят, что Супрун имела двойное гражданство, а это запрещено законом Украины.

Сам Мосийчук не объяснил, почему считает Супрун некомпетентной. Отстранение Ульяны Супрун продлится до тех пор, пока Окружной суд не отменит свое решение или пока Супрун сама не подаст апелляционную жалобу.

Фильм "Круты 1918"

После событий 101-летней давности, боев под селом Круты, на Черниговщине, в Украине презентуют долгожданную киноленту "Круты 1918". Фильм должен был выйти на большие экраны 6 декабря 2018 года в День Вооруженных сил Украины, однако дата проката была перенесена на 7 февраля 2019 года.

Исторический экшн "Круты 1918" режиссера Алексея Шапарева рассказывает о событиях более чем 100-летней давности. Как известно, реальный бой под селом Круты состоялся в конце января 1918 года. Тогда же в течение 5 часов в неравном бою соревновались киевские курсанты и казаки "Вольного казачества" с большевиками Красной гвардии под предводительством эсера Михаила Муравьева.

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Смотрите трейлер фильма "Круты 1918":

Бой под Крутами стал важным звеном в ходе событий Украинской революции, так как в основном украинское студенчество смогло задержать врага в 130 километрах от Киева. Именно в это время украинская делегация заключала Брестский мирный договор, который спас украинскую государственность.

В историческом украинском фильме "Круты 1918" рассказывается именно об этих событиях, но на фоне жестокого кратковременного боя возникает настоящий любовный треугольник – в молодую девушку Софию влюбляются 2 брата, которые соревнуются за ее сердце. Сыновья генерала Андрей и Олекса Савицкие не только не могут "поделить" любовь своей жизни, но и волнительно готовятся к защите железнодорожной станции Круты, через которую в направлении столицы должны пройти большевики.

Фильм "Круты 1918" стал первым полнометражным фильмом о легендарном бое студентов с большевиками. В нем сыграли такие талантливые украинские актеры, как Евгений Ламах, Надежда Коверская, Андрей Фединчик, Алексей Тритенко, Александр Пискунов, Дмитрий Ступка, Остап Ступка, Наталья Васько, Роман Ясиновский и другие. В съемках фильма также приняли участие реальные украинские нацгвардейцы.