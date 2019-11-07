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      Главные новости 7 ноября: интервью Зеленского, обыски у владельца "Прямого"

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      Новости Украины сегодня 7 ноября 2019 – новости Украины и мира
      Главные новости 7 ноября / Коллаж 24 канала

      Владимир Зеленский во второй раз дал интервью за рулем Tesla, в котором рассказал много интересного. У владельца телеканала "Прямой" Владимира Макеенко провели обыск. Зеленский наложил запрет на закон о проверке пенсий и субсидий. Комик Андрей Молочный шокировал соцсети сообщением об очистке Киева от "фашистов". Такими были главные новости 7 ноября.

      Самые важные новости за сегодня, 7 ноября, в Украине и мире:

      Интервью Зеленского в Tesla

      Президент Украины Владимир Зеленский дал новое видеоинтервью за рулем Tesla, в котором рассказал о встрече в нормандском формате, работе "Слуги народа" и правительства, разведении войск на Донбассе, посадках коррупционеров и расследованиях резонансных дел.

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      Зеленский о встрече в нормандском формате

      Президент заявил, что нормандский формат направлен на то, чтобы обновить диалог, который приблизит к полному прекращению войны на Донбассе, возвращению территорий, а также освобождению пленных.

      После встречи в нормандском формате Зеленский обещает обсудить с украинцами любые договоренности, которые будут достигнуты на этой встрече. В частности, говорится о новых вероятных местах разведения войск на Донбассе, обмене пленными и формате проведения местных выборов на оккупированных территориях.

      Зеленский о нардепах и министрах

      Вспомнил Зеленский в своем видеоинтервью и о работе нардепов "Слуги народа" и скандалах с их смс-переписками в Раде. Следовательно, уже в конце 2019 года будут сделаны выводы о том, как "слуги народа" придерживаются внутрипартийной дисциплины во время голосований.

      Есть минусы по поводу статистики голосования того или иного депутата, но мы за всем этим следим, и серьезные выводы будут сделаны до конца года. То есть каждый депутат должен понимать, что он должен голосовать за законы, которые нужны обществу,
      – сказал президент.

      Он добавил, что во фракции есть такая договоренность: если 70% членов "Слуги народа" поддерживают тот или иной законопроект накануне голосования, то все депутаты голосуют за него.

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      Зеленский считает главной проблемой работы нынешней Рады то, что партии, которые не входят в большинство, "не хотят голосовать". Эти политсилы преимущественно позиционируют себя оппозицией.

      Президент также допустил отставку отдельных членов нынешнего Кабмина до конца 2019 года.

      "Такого молодого правительства никогда не было. Тоже здесь есть плюсы и минусы. Нет "коррумпированного опыта", и это большой плюс. Если мы сказали, что будет полная перезагрузка, да, это риск, но это большой плюс. Если они не справятся – тоже ждем до конца этого года, кто не сможет – с тем будем прощаться", – подчеркнул Зеленский.

      Зеленский о разведении войск на Донбассе

      Зеленский заявил, что разведение сил в Станице Луганской и Золотом-4 произошло на 100% безопасно и никакой "серой зоны" там нет. В местах разведения находятся украинские правоохранители и СБУ.

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      Во всех этих населенных пунктах нет никаких нарушений режима тишины и обстрелов. К тому же, в Станице Луганской уже сделали временный пешеходный мост и сейчас заливают бетон на основной фундаментальный мост, который был разрушен во время войны.

      Президент напомнил, что разведение войск должно состояться еще в Петровском.

      Володимир Зеленський
      Владимир Зеленский / Фото Getty Images

      Зеленский о расследовании громких дел

      Президент заверил, что обещанные посадки коррупционеров являются только вопросом времени и необходимостью подготовить все необходимые материалы, чтобы дела не разваливались в судах.

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      Не очень много посадок? Пока что это не началось? И согласен, и нет. Смотрите, дело Свинарчука есть? Есть. Пашинский есть? Есть. Микитась есть? Есть. Дубневич есть? Есть,
      – сказал глава государства.

      "В чем есть проблемы быстрых посадок? Много дел, поверьте нам, есть, к которым мы поняли, что должны подготовиться. Иначе эти люди будут выходить на свободу, потому что все эти дела развалятся в судах. Поэтому все будет. И с делом Кати Гандзюк, и с Павлом Шереметом, и все эти дела в оборонной сфере, все они будут", – пообещал глава государства.

      Он добавил, что делом Майдана сейчас начинает заниматься заместитель генпрокурора, главный военный прокурор Виктор Чумак.

      Обыски у владельца "Прямого"

      ГБР провело обыски дома у владельца телеканала "Прямой" Владимира Макеенко в рамках расследования уголовного дела о покупке и продаже телеканала. При этом самого Макеенко в это время не было дома. "Прямой" воспринял это как давление и наступление на свободу слова.

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      Не знаю, что там происходит. Можно же было меня подождать, я же с ребенком уехал на три дня. Это цинично выглядит. Я на телефоне, ни от кого не прячусь, хожу на все допросы,
      – сказал в комментарии журналистам владелец "Прямого".

      Макеенко также прокомментировал слухи о том, что он якобы являлся подставным лицом Петра Порошенко во время покупки телеканала. Он уверяет: во время процесса покупки "Прямого" присутствовали юристы и аудиторы.

      Телеканал Прямий Макеєнко обшуки розслідування
      Владелец телеканала "Прямой" Владимир Макеенко / Фото издания "Слово и Дело"

      Вето на проверку пенсий и субсидий

      Зеленский ветировал законопроект №1231 о верификации (проверке) пенсий, льгот, субсидий, стипендий и различных видов социальной помощи.

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      Что предусматривает законопроект о верификации?

      Под проверку должны были бы попасть пенсионеры, субсидианты, студенты, матери-одиночки. Планировалось, что государство будет изучать материальное положение таких граждан, которые получают:

      1. пенсию, льготу, субсидию, стипендию;
      2. денежную выплату из государственного бюджета;
      3. денежную выплату из местного бюджета, Пенсионного фонда или Фонда социального страхования.

      Зеленський наклав вето на законопроєкт про верифікацію соцвиплат
      Зеленский наложил вето на законопроект о верификации соцвыплат / Фото пресс-службы президента

      Автор этого законопроекта, глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев объяснял, что если человек имеет квартиры в разных городах Украины и на каждую получает субсидии – это несправедливо. Также несправедливо, если человек умер, а ему продолжают платить пенсию. Поэтому эти факты и планировали проверять.

      По идее Гетманцева, законопроект должен способствовать развитию справедливой системы социального обеспечения в Украине, повысить адресность государственных выплат и оптимизировать бюджетные расходы.

      Скандальное заявление Молочного

      Украинский актер, сопродюсер народного скетч-шоу "Файна Юкрайна" и резидент Сomedy Сlub Андрей Молочный опубликовал скандальное сообщение в инстаграме. Автор выразил надежду, что Киев очистят от "фашистов", а памятники Второй мировой войны перестанут осквернять. Заметим, что Молочный после Революции Достоинства переехал жить из Украины в Россию.

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      Свое сообщение Молочный начал упоминанием о том, что 6 ноября 1943 года состоялась Киевская наступательная операция между Красной Армией и Вермахтом, в ходе которой был освобожден Киев. При этом комик назвал вооруженные силы нацистской Германии ошибочным значением "фашисты". Молочный сравнил их с жителями Киева, которые, по его мнению, уже 5 лет "ходят толпами в городе". Шоумена это беспокоит и заставляет задуматься о принятии определенных действий.

      Еще пять лет назад я не писал об этом, не выкладывал такие посты. Ведь еще пять лет назад я даже и подумать не мог, что по Киеву толпами будут ходить фашисты. Я даже представить себе не мог, что будут оскверняться памятники героям Великой Отечественной войны. Что будут сносить памятники Жукову и Ватутину,
      – говорится в заметке Молочного.

      Он также убежден, что в Киеве "на День Победы 9-го мая молодежь оскорбляет ветеранов, а сотрудники полиции не только не пресекают такие действия, а сами способствуют этому, заставляют ветеранов и даже детей снимать пилотки с красными звездами".

      Свое сообщение Молочный завершил надеждой на то, что "как и 76 лет назад, Киев будет очищен от фашистской нечисти".

      Андрій Молочний інстаграм
      Пост Андрея Молочного

      blog_ava
      Толпы фашистов и издевательства над ветеранами: комик Молочный поразил заявлением об Украине
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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Антикоррупционный суд Ярослав Дубневич Новости Украины Законодательство Пенсия Субсидии Скандал СМИ Телеканал Прямой Государственное бюро расследований Расследования Верховная Рада Кабинет Министров Украины Слуга народа Разведение войск Война на Донбассе Нормандский формат Владимир Зеленский
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