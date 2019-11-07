Главные новости 7 ноября: интервью Зеленского, обыски у владельца "Прямого"

Владимир Зеленский во второй раз дал интервью за рулем Tesla, в котором рассказал много интересного. У владельца телеканала "Прямой" Владимира Макеенко провели обыск. Зеленский наложил запрет на закон о проверке пенсий и субсидий. Комик Андрей Молочный шокировал соцсети сообщением об очистке Киева от "фашистов". Такими были главные новости 7 ноября.

Самые важные новости за сегодня, 7 ноября, в Украине и мире:

Интервью Зеленского в Tesla

Президент Украины Владимир Зеленский дал новое видеоинтервью за рулем Tesla, в котором рассказал о встрече в нормандском формате, работе "Слуги народа" и правительства, разведении войск на Донбассе, посадках коррупционеров и расследованиях резонансных дел.

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Зеленский о встрече в нормандском формате

Президент заявил, что нормандский формат направлен на то, чтобы обновить диалог, который приблизит к полному прекращению войны на Донбассе, возвращению территорий, а также освобождению пленных.

После встречи в нормандском формате Зеленский обещает обсудить с украинцами любые договоренности, которые будут достигнуты на этой встрече. В частности, говорится о новых вероятных местах разведения войск на Донбассе, обмене пленными и формате проведения местных выборов на оккупированных территориях.

Зеленский о нардепах и министрах

Вспомнил Зеленский в своем видеоинтервью и о работе нардепов "Слуги народа" и скандалах с их смс-переписками в Раде. Следовательно, уже в конце 2019 года будут сделаны выводы о том, как "слуги народа" придерживаются внутрипартийной дисциплины во время голосований.

Есть минусы по поводу статистики голосования того или иного депутата, но мы за всем этим следим, и серьезные выводы будут сделаны до конца года. То есть каждый депутат должен понимать, что он должен голосовать за законы, которые нужны обществу,

– сказал президент.

Он добавил, что во фракции есть такая договоренность: если 70% членов "Слуги народа" поддерживают тот или иной законопроект накануне голосования, то все депутаты голосуют за него.

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Зеленский считает главной проблемой работы нынешней Рады то, что партии, которые не входят в большинство, "не хотят голосовать". Эти политсилы преимущественно позиционируют себя оппозицией.

Президент также допустил отставку отдельных членов нынешнего Кабмина до конца 2019 года.

"Такого молодого правительства никогда не было. Тоже здесь есть плюсы и минусы. Нет "коррумпированного опыта", и это большой плюс. Если мы сказали, что будет полная перезагрузка, да, это риск, но это большой плюс. Если они не справятся – тоже ждем до конца этого года, кто не сможет – с тем будем прощаться", – подчеркнул Зеленский.

Зеленский о разведении войск на Донбассе

Зеленский заявил, что разведение сил в Станице Луганской и Золотом-4 произошло на 100% безопасно и никакой "серой зоны" там нет. В местах разведения находятся украинские правоохранители и СБУ.

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Во всех этих населенных пунктах нет никаких нарушений режима тишины и обстрелов. К тому же, в Станице Луганской уже сделали временный пешеходный мост и сейчас заливают бетон на основной фундаментальный мост, который был разрушен во время войны.

Президент напомнил, что разведение войск должно состояться еще в Петровском.



Владимир Зеленский / Фото Getty Images

Зеленский о расследовании громких дел

Президент заверил, что обещанные посадки коррупционеров являются только вопросом времени и необходимостью подготовить все необходимые материалы, чтобы дела не разваливались в судах.

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Не очень много посадок? Пока что это не началось? И согласен, и нет. Смотрите, дело Свинарчука есть? Есть. Пашинский есть? Есть. Микитась есть? Есть. Дубневич есть? Есть,

– сказал глава государства.

"В чем есть проблемы быстрых посадок? Много дел, поверьте нам, есть, к которым мы поняли, что должны подготовиться. Иначе эти люди будут выходить на свободу, потому что все эти дела развалятся в судах. Поэтому все будет. И с делом Кати Гандзюк, и с Павлом Шереметом, и все эти дела в оборонной сфере, все они будут", – пообещал глава государства.

Он добавил, что делом Майдана сейчас начинает заниматься заместитель генпрокурора, главный военный прокурор Виктор Чумак.

Обыски у владельца "Прямого"

ГБР провело обыски дома у владельца телеканала "Прямой" Владимира Макеенко в рамках расследования уголовного дела о покупке и продаже телеканала. При этом самого Макеенко в это время не было дома. "Прямой" воспринял это как давление и наступление на свободу слова.

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Не знаю, что там происходит. Можно же было меня подождать, я же с ребенком уехал на три дня. Это цинично выглядит. Я на телефоне, ни от кого не прячусь, хожу на все допросы,

– сказал в комментарии журналистам владелец "Прямого".

Макеенко также прокомментировал слухи о том, что он якобы являлся подставным лицом Петра Порошенко во время покупки телеканала. Он уверяет: во время процесса покупки "Прямого" присутствовали юристы и аудиторы.



Владелец телеканала "Прямой" Владимир Макеенко / Фото издания "Слово и Дело"

Вето на проверку пенсий и субсидий

Зеленский ветировал законопроект №1231 о верификации (проверке) пенсий, льгот, субсидий, стипендий и различных видов социальной помощи.

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Что предусматривает законопроект о верификации?

Под проверку должны были бы попасть пенсионеры, субсидианты, студенты, матери-одиночки. Планировалось, что государство будет изучать материальное положение таких граждан, которые получают:

пенсию, льготу, субсидию, стипендию; денежную выплату из государственного бюджета; денежную выплату из местного бюджета, Пенсионного фонда или Фонда социального страхования.



Зеленский наложил вето на законопроект о верификации соцвыплат / Фото пресс-службы президента

Автор этого законопроекта, глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев объяснял, что если человек имеет квартиры в разных городах Украины и на каждую получает субсидии – это несправедливо. Также несправедливо, если человек умер, а ему продолжают платить пенсию. Поэтому эти факты и планировали проверять.

По идее Гетманцева, законопроект должен способствовать развитию справедливой системы социального обеспечения в Украине, повысить адресность государственных выплат и оптимизировать бюджетные расходы.

Скандальное заявление Молочного

Украинский актер, сопродюсер народного скетч-шоу "Файна Юкрайна" и резидент Сomedy Сlub Андрей Молочный опубликовал скандальное сообщение в инстаграме. Автор выразил надежду, что Киев очистят от "фашистов", а памятники Второй мировой войны перестанут осквернять. Заметим, что Молочный после Революции Достоинства переехал жить из Украины в Россию.

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Свое сообщение Молочный начал упоминанием о том, что 6 ноября 1943 года состоялась Киевская наступательная операция между Красной Армией и Вермахтом, в ходе которой был освобожден Киев. При этом комик назвал вооруженные силы нацистской Германии ошибочным значением "фашисты". Молочный сравнил их с жителями Киева, которые, по его мнению, уже 5 лет "ходят толпами в городе". Шоумена это беспокоит и заставляет задуматься о принятии определенных действий.

Еще пять лет назад я не писал об этом, не выкладывал такие посты. Ведь еще пять лет назад я даже и подумать не мог, что по Киеву толпами будут ходить фашисты. Я даже представить себе не мог, что будут оскверняться памятники героям Великой Отечественной войны. Что будут сносить памятники Жукову и Ватутину,

– говорится в заметке Молочного.

Он также убежден, что в Киеве "на День Победы 9-го мая молодежь оскорбляет ветеранов, а сотрудники полиции не только не пресекают такие действия, а сами способствуют этому, заставляют ветеранов и даже детей снимать пилотки с красными звездами".

Свое сообщение Молочный завершил надеждой на то, что "как и 76 лет назад, Киев будет очищен от фашистской нечисти".



Пост Андрея Молочного