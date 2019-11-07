Головні новини 7 листопада: інтерв’ю Зеленського, обшуки у власника "Прямого", справа Дубневича

Володимир Зеленський вдруге дав інтерв’ю за кермом Tesla, в якому розповів багато цікавого. У власника телеканалу "Прямий" Володимира Макеєнка провели обшук. Зеленський наклав заборону на закон про перевірку пенсій і субсидій. Суд взяв під варту нардепа Ярослава Дубневича. Комік Андрій Молочний шокував соцмережі дописом про очищення Києва "фашистів". Такими були головні новини 7 листопада.

Найважливіші новини за сьогодні в Україні:

Інтерв’ю Зеленського в Tesla

Президент України Володимир Зеленський дав нове відеоінтерв'ю за кермом Tesla, в якому розповів про зустріч у нормандському форматі, роботу "Слуги народу" та уряду, розведення військ на Донбасі та посадки корупціонерів і розслідування резонансних справ.

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Зеленський про зустріч у нормандському форматі

Президент заявив, що нормандський формат спрямований на те, щоб оновити діалог, який наблизити до повного припинення війни на Донбасі, повернення територій, а також звільнення полонених.

Після зустрічі в нормандському форматі Зеленський обіцяє обговорити з українцями будь-які домовленості, що будуть досягнуті на цій зустрічі. Зокрема, мовиться про нові ймовірні місця розведення військ на Донбасі, обмін полоненими та формат проведення місцевих виборів на окупованих територіях.

Зеленський про нардепів і міністрів

Згадав Зеленський у своєму відеоінтерв'ю і про роботу нардепів "Слуги народу" та скандали з їхніми смс-листуваннями в Раді. Відтак, вже наприкінці 2019 року буде зроблено висновки про те, як "слуги народу" дотримуються внутрішньопартійної дисципліни під час голосувань.

Є мінуси з приводу статистики голосування того чи іншого депутата, але ми за всім цим стежимо, і серйозні висновки будуть зроблені до кінця року. Тобто кожен депутат повинен розуміти, що він повинен голосувати за закони, які потрібні суспільству,

– сказав президент.

Він додав, що у фракції є така домовленість: якщо 70% членів "Слуги народу" підтримують той чи інший законопроєкт напередодні голосування, то всі депутати голосують за нього.

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Зеленський вважає головною проблемою роботи нинішньої Ради те, що партії, які не входять до більшості, "не хочуть голосувати". Ці політсили переважно позиціонують себе опозицією.

Президент також допустив відставку окремих членів нинішнього Кабміну до кінця 2019 року.

"Такого молодого уряду ніколи не було. Теж тут є плюси і мінуси. Немає "корумпованого досвіду", і це великий плюс. Якщо ми сказали, що буде повне перезавантаження, так, це ризик, але це великий плюс. Якщо вони не впораються – теж чекаємо до кінця цього року, хто не зможе – з тим будемо прощатися", – наголосив Зеленський.

Зеленський про розведення військ на Донбасі

Зеленський заявив, що розведення сил у Станиці Луганській та Золотому-4 відбулось на 100% безпечно і ніякої "сірої зони" там немає. В місцях розведення перебувають українські правоохоронці та СБУ.

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У всіх цих населених пунктах немає жодних порушень режиму тиші та обстрілів. До того ж, у Станиці Луганській вже зробили тимчасовий пішохідний міст і наразі заливають бетон на основний фундаментальний міст, що був зруйнований під час війни.

Президент нагадав, що розведення військ має відбутися ще в Петрівському.



Володимир Зеленський / Фото Getty Images

Зеленський про розслідування гучних справ

Президент запевнив, що обіцяні посадки корупціонерів є тільки питанням часу та необхідності підготувати всі потрібні матеріали, щоб справи не розвалювалися в судах.

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Не дуже багато посадок? Поки що це не почалося? І згоден, і ні. Дивіться, справа Свинарчука є? Є. Пашинський є? Є. Микитась є? Є. Дубневич є? Є,

– сказав глава держави.

"У чому є проблеми швидких відразу посадок? Багато справ, повірте нам, є, до яких ми зрозуміли, що повинні підготуватися. Інакше ці люди виходитимуть на свободу, тому що всі ці справи розваляться в судах. Тому все буде. І зі справою Каті Гандзюк, і з Павлом Шереметом, і всі ці справи в оборонній сфері, всі вони будуть, – пообіцяв глава держави.

Він додав, що справою Майдану зараз починає займатися заступник генпрокурора, головний військовий прокурор Віктор Чумак.

Обшуки у власника "Прямого"

ДБР провело обшук вдома у власника телеканалу "Прямий" Володимира Макеєнка в межах розслідування кримінальної справи про покупку і продаж телеканалу. При цьому самого Макеєнка в цей час не було вдома. "Прямий" сприйняв це як тиск і наступ на свободу слова.

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Не знаю, що там відбувається. Можна ж було на мене почекати, я ж з дитиною виїхав на три дні. Це цинічно виглядає. Я на телефоні, ні від кого не ховаюся, ходжу на всі допити,

– сказав у коментарі журналістам власник "Прямого".

Макеєнко також прокоментував чутки про те, що він нібито є підставною особою Петра Порошенка під час купівлі телеканалу. Він запевняє: під час процесу покупки "Прямого" були присутні юристи та аудитори.



Власник телеканалу "Прямий" Володимир Макеєнко / Фото видання "Слово і Діло"

Вето на перевірку пенсій і субсидій

Зеленський ветував законопроєкт №1231 про верифікацію (перевірку) пенсій, пільг, субсидій, стипендій та різних видів соціальної допомоги.

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Що передбачає законопроєкт про верифікацію?

Під перевірку мали б потрапити пенсіонери, субсидіанти, студенти, матері-одиначки. Планувалося, що держава вивчатиме матеріальне становище таких громадян, які отримують:

пенсію, пільгу, субсидію, стипендію;

грошову виплату з державного бюджету;

грошову виплату з місцевого бюджету, Пенсійного фонду або Фонду соціального страхування.



Зеленський наклав вето на законопроєкт про верифікацію соцвиплат / Фото пресслужби президента

Автор цього законопроєкту, голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев пояснював, що якщо людина має квартири в різних містах України і на кожну отримує субсидії – це несправедливо. Також несправедливо, якщо людина померла, а їй продовжують платити пенсію. Тож ці факти і планували перевіряти.

За ідеєю Гетманцева, законопроєкт мав би сприяти розбудові справедливої системи соціального забезпечення в Україні, підвищити адресність державних виплат та оптимізувати бюджетні видатки.

Дубневича взяли під варту

Апеляційний суд ухвалив рішення взяти під варту до 31 грудня народного депутата Ярослава Дубневича. Якщо 8 листопада політик не внесе заставу у розмірі 90 мільйонів гривень, то потрапить у СІЗО.

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Таким чином, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду задовольнила скаргу генпрокурора Руслана Рябошапки. Він не погодився з рішенням нижчої інстанції, що визначила Дубневичу заставу 100 мільйонів без арешту,

– повідомив журналіст, екснардеп Сергій Лещенко.

Як альтернативу Дубневичу суд пропонував внести заставу в розмірі 90 мільйонів гривень. Саме таку суму прибутків нардеп, ймовірно, незаконно отримав через підставні фірми.

Сам політик, що назбирав лише 50 мільйонів гривень на заставу і більше не має.



Суд вирішив взяти під варту Ярослава Дубневича / Фото 112.ua

Скандальна заява Молочного

Український актор, співпродюсер народного скетч-шоу "Файна Юкрайна" та резидент Сomedy Сlub Андрій Молочний опублікував скандальний допис в інстаграмі. Автор висловив сподівання, що Київ очистять від "фашистів", а пам’ятники Другої світової війни перестануть паплюжити. Зауважимо, що Молочний після Революції Гідності переїхав жити з України в Росію.

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Свій допис Молочний розпочав згадкою про те, що 6 листопада 1943 року відбулась Київська наступальна операція між Червоною Армією та Вермахтом, в ході якого було визволено Київ. При цьому комік назвав збройні сили нацистської Німеччини помилковим значенням "фашисти". Молочний порівняв їх з жителями Києва, які, на його думку, вже 5 років "ходять натовпами у місті". Шоумена це непокоїть та змушує замислитися про застосування певних дій.

Ще п'ять років тому я не писав про це, не викладав такі пости. Адже ще п'ять років тому я навіть і подумати не міг, що по Києву натовпами ходитимуть фашисти. Я навіть уявити собі не міг, що будуть опоганюватися пам'ятники героям Великої Вітчизняної війни. Що будуть зносити пам'ятники Жукову і Ватутіну,

– мовиться у дописі Молочного.

Він також переконаний, що у Києві "на День Перемоги 9-го травня молодь ображає ветеранів, а працівники поліції не тільки не припиняють такі дії, а самі сприяють цьому, змушують ветеранів і навіть дітей знімати пілотки з червоними зірками".

Свій допис Молочний завершив надією на те, що "як і 76 років тому, Київ буде очищений від фашистської нечисті".



Допис Андрія Молочного