Главные новости 8 января: Филарет-Герой Украины и спасенный от казни смертью украинский моряк

Президент Украины принял решение о присвоении звания Героя Украины члену Синода и почетному патриарху ПЦУ Филарету. Украинского моряка Андрея Новичкова, которого пытались осудить за убийство коллеги, выпустили из иранской тюрьмы. В Турции обнаружили тела украинцев, погибших в результате катастрофы судна вблизи провинции Самсун. Такими были главные новости 8 января в Украине и мире.

Президент Петро Порошенко присвоит звание Героя Украины Филарету

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Украинский лидер считает взнос члена Синода и почетного патриарха ПЦУ в борьбу за независимость Украинской церкви неоценимым.

Еще нет той меры, которой можно измерить вклад патриарха Филарета в борьбу за собственную поместную церковь. Он был, есть и остается духовным лидером украинской церкви, духовным лидером украинского народа. Вот почему принял решение предоставить ему звание "Герой Украины

– написал он на своей странице в Facebook.

Однако 8 января запомнится еще одним важным заявлением. Глава Украинской греко-католической церкви Святослав считает объединение УГКЦ с ПЦУ "хорошей радостной перспективой". Однако о восстановлении структур или переподчинении одной церкви другой здесь речь не идет.

"Потому что весь христианский мир, в частности католическое и православное сообщества, ищут пути к единству. На вселенском уровне происходит диалог чтобы это единство восстановить. Прежде всего речь идет о евхаристическом сопричастии", - сказал Святослав.

Как создавали Православную церковь в Украине?

9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, священнослужители ездили по украинским церквям, беседовали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины стал Михайловский Златоверхий собор.

Так, Святослав договорился с предстоятелем ПЦУ Епифанием о сотрудничестве. Кроме прочего, теперь в УГКЦ хотят исследовать общее наследие киевского христианства. Святослав также отметил, что двум церквям совместно следует заниматься развитием богословской традиции, совершенствовать пастырское служение.

Одна вещь объединение, а другая вещь - единение. Во многих делах мы уже можем объединиться,

– подчеркнул он.

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Освободили украинского моряка, приговоренного к смертной казни

Одесскому моряку Андрею Новичкову грозила смертная казнь в Иране из-за подозрения в убийстве иранского коллеги. Его обвиняли в убийстве иранского матроса Мохаммада Бахранпура, который выпал за борт судна Arezoo. Оказалось, что Андрей последним видел погибшего. Кроме того, он единственный не мусульманин на борту. Новичкова почти 2 года держали под стражей.

Только что был освобожден украинский моряк Новичков. Поздравляю одесситов с возвращением нашего земляка!

– написал Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

Родственнице освобожденного, бабушки Андрея Елене Николаевне, уже сообщили хорошую весть. Сейчас Андрей находится на территории Посольства Украины в Иране.

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Тела погибших в аварии судна украинских моряков обнаружили в Черном море

Турецкая береговая охрана обнаружила тела трех из четырех граждан Украины, погибших вследствие аварии судна VOLGO-BALT 214, которое затонуло у берегов провинции Самсун 7 января.

"По состоянию на сейчас, поисковые работы сил Береговой охраны продолжаются, поднято одно тело погибшего украинца", – заметил посол Украины в Турции Андрей Сибига в своем Twitter.

Через некоторое время он сообщил, что турецкие спасатели обнаружили тела еще двух украинцев. По его словам, они делали это в чрезвычайно сложных погодных условий.

В ближайшие часы будет проведена процедура опознания. Консул работает на месте в Самсуне,

– констатировал он.

Губернатор Самсуна Осман Каймак відвідує потерпілих укр моряків у лікарні-вдячні тур стороні за турботу та порятунок наших співвітчизників!Станом на зараз пошукові роботи сил Берегової охорони тривають,піднято одне тіло загиблого українця https://t.co/0Sye8eMdie — Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) January 8, 2019

Дипломат поблагодарил турецкую сторону за заботу и спасение украинцев.

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Заговорили об Украине и НАТО

Глава МИД Украины говорит – если в Украине процесс реформирования будет происходить в таком темпе, как сейчас, то мы не вступим в Евросоюз в ближайшем будущем.

"Вступление в ЕС и вступление в НАТО – это история, которая имеет среднесрочную перспективу. Если вам кто-то скажет, что мы вступим за год или за два, никогда не верьте. Это чистая ложь и введение людей в заблуждение. Но если кто-то вам говорит, что это дело минимум на 30 лет, тоже не верьте, поскольку опыт свидетельствует совсем о другом", – отметил Климкин.

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Зато глава Миссии Украины при Организации Североатлантического договора Вадим Пристайко считает, что Украина может попасть в Альянс сразу после Македонии. А она, к слову, будет юбилейным – 30 членом.

Стать 30-м (членом – 24 Канал) Украина уже не успеет, но если мы будем работать, мы спокойно можем стать 31-м или 32-м членом НАТО. Как вы знаете, Альянс рассматривает, кроме Македонии, еще три страны, среди них Босния и Герцеговина, Грузия и Украина, как эти страны готовы и готовятся стать членами Альянса,

– подчеркнул он.

Кроме того, Пристайко также озвучил главные задачи Украины на 2019 год в процессе вступления в НАТО. Важнейшим из них он назвал защиту государства в войне.

Рождественские праздники в самом разгаре

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Может, кутья уже почти кончилась, но колядки – точно нет. Если вы не хотите отступать от украинских традиций, то предлагаем почитать, когда правильно колядовать, щедровать и посевать в Украине. И так, самое время пополнять запасы пампушек.