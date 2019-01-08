Головні новини 8 січня: Філарет – Герой України та врятований від кари смертю український моряк

Президент України прийняв рішення про присвоєння звання Героя України члену Синоду і почесному патріарху ПЦУ Філарету. Українського моряка Андрія Новічкова, якого намагались засудити за вбивство колеги, випустили із іранської в'язниці. У Туреччині виявили тіла українців, що загинули внаслідок катастрофи судна поблизу провінції Самсун. Такими були головні новини 8 січня в Україні та світі.

Президент Петро Порошенко присвоїть звання Героя України Філарету

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Український лідер вважає внесок члена Синоду і почесного патріарха ПЦУ в боротьбу за незалежність Української церкви неоціненним.

Ще немає тієї міри, якою можна виміряти внесок патріарха Філарета в боротьбу за власну помісну церкву. Він був, є і залишається духовним лідером української церкви, духовним лідером українського народу. Ось чому прийняв рішення надати йому звання "Герой України

– написав він на своїй сторінці у Facebook.

Однак 8 січня запам’ятається ще однією важливою заявою. Глава Української греко-католицької церкви Святослав вважає єднання УГКЦ з ПЦУ "гарною радісною перспективою". Однак про відновлення структур чи перепідпорядкування однієї церкви іншій тут не йдеться.

"Тому що весь християнський світ, зокрема католицька і православна спільноти, шукають шляхів до єдності. На вселенському рівні відбувається діалог аби цю єдність відновити. Передусім йдеться про євхаристійне сопричастя", – сказав Святослав.

Як створювали Православну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, священнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України став Михайлівський Золотоверхий собор.

Так, Святослав домовився з предстоятелем ПЦУ Епіфанієм про співпрацю. До всього, тепер в УГКЦ хочуть досліджувати спільну спадщину київського християнства. Святослав також наголосив, що двом церквам спільно слід займатися розвитком богословської традиції, вдосконалювати душпастирське служіння.

Одна річ є об’єднання, а інша річ – єднання. У багатьох справах ми вже можемо єднатися,

– наголосив він.

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Звільнили українського моряка, засудженого до смертної кари

Одеському морякові Андрію Новічкову загрожувала смертна кара в Ірані через підозру в убивстві іранського колеги. Його звинувачували у вбивстві іранського матроса Мохаммада Бахранпура, який випав за борт судна Arezoo. Виявилося, що Андрій останнім бачив загиблого. Крім того, він єдиний не мусульманин на борту. Новічкова майже 2 роки тримали під вартою.

Щойно було звільнено українського моряка Новічкова. Вітаю одеситів з поверненням нашого земляка!

– написав Президент України Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook.

Рідній звільненого, бабусі Андрія Олені Миколаївні, вже повідомили хорошу звістку. Наразі Андрій перебуває на території Посольства України в Ірані.

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Тіла загиблих в аварії судна українських моряків виявили у Чорному морі

Турецька берегова охорона виявила тіла трьох з чотирьох громадян України, що загинули внаслідок аварії судна VOLGO-BALT 214, яке затонуло біля берегів провінції Самсун 7 січня.

"Станом на зараз, пошукові роботи сил Берегової охорони тривають, піднято одне тіло загиблого українця" – зауважив посол України в Туреччині Андрій Сибіга у своєму Twitter.

За деякий час він сповістив, що турецькі рятувальники виявили тіла ще двох українців. За його словами, вони робили це за надзвичайно складних погодних умов.

Найближчими годинами буде проведено процедуру опізнання. Консул України працює на місці у Самсуні,

– констатував він.

Губернатор Самсуна Осман Каймак відвідує потерпілих укр моряків у лікарні-вдячні тур стороні за турботу та порятунок наших співвітчизників!Станом на зараз пошукові роботи сил Берегової охорони тривають,піднято одне тіло загиблого українця https://t.co/0Sye8eMdie — Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) January 8, 2019

Дипломат подякував турецькій стороні за турботу та порятунок українців.

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ЗАГОВОРИЛИ ПРО УКРАЇНУ І НАТО

Голова МЗС України каже – якщо в Україні процес реформування відбуватиметься у такому темпі, як нині, то ми не вступимо у Євросоюз у найближчому майбутньому.

"Вступ до ЄС і вступ до НАТО – це історія, яка має середньострокову перспективу. Якщо вам хтось скаже, що ми вступимо за рік чи за два, ніколи не вірте. Це чиста брехня і введення людей в оману. Але якщо хтось вам каже, що це справа мінімум на 30 років, теж не вірте, оскільки досвід свідчить зовсім про інше", – зазначив Клімкін.

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Натомість голова Місії України при Організації Північноатлантичного договору Вадим Пристайко вважає, що Україна може потрапити в Альянс одразу після Македонії. А вона, до слава, буде ювілейним – 30 членом.

Стати 30-м (членом – 24 Канал) Україна вже не встигне, але якщо ми будемо працювати, ми спокійно можемо стати 31-м або 32-м членом НАТО. Як ви знаєте, Альянс розглядає, крім Македонії, ще три країни, серед них Боснія і Герцеговина, Грузія та Україна, як ці країні готові і готуються стати членами Альянсу,

– наголосив він.

Окрім того, Пристайко також озвучив головні завдання України на 2019 рік у процесі вступу в НАТО. Найважливішим із них він назвав захист держави у війні.

Різдвяні свята у самому розпалі

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Може, кутя вже майже скінчилась, але колядки – точно ні. Якщо ви не хочете відступати від українських традицій, то пропонуємо почитати, коли правильно колядувати, щедрувати і посівати в Україні. І так, саме час поповнювати запаси пампухів.