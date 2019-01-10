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      Главные новости 10 января: официальный глава "Укрзализныци", вести от пропавшего в горах туриста

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      Новости Украины сегодня 10 января 2019 - новости Украины и мира
      Главные новости 10 января в Украине / Коллаж 24 канал

      "Укрзализныцю" официально возглавил Евгений Кравцов, который до сих пор только исполнял обязанности руководителя. Пропавший в Карпатах турист на 4 сутки вышел на связь. Пророссийские боевики обстреляли коммунальщиков "Воды Донбасса". В сети появилось не публиковавшееся до сих пор видео боев за Донецкий аэропорт. Такими были главные новости 10 января в Украине.

      Глава "Укрзализныци"

      Евгений Кравцов полноценно возглавил акционерное общество "Укрзализныця". Соответствующее решение принял Кабинет Министров во время заседания 10 января. До сих пор Кравцов исполнял обязанности председателя правления национального перевозчика.

      По словам украинского премьера Владимира Гройсмана, от "Укрзализныци" ожидают получения более качественного сервиса, а глобальная задача компании – перевезти все, что было произведено на внутреннем рынке.

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      До работы в "Укрзализныце" Кравцов работал консультантом в Украинском национальном комитете Международной торговой палаты и юристом в одной из киевских фирм.

      Євген Кравцов
      Глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов

      Карьеру же в национальном перевозчике он начал в 2015 году, когда стал советником гендиректора УЗ. Позже Кравцов в этой компании работал директором по реформированию, имущественной и правовой политике, начальником департамента реформирования и корпоративного развития, а в 2016 году стал членом правления ПАО "Укрзализныця".

      С 30 марта по 25 мая 2016 года впервые начал исполнять обязанности председателя правления общества. С 25 мая 2016 года по 9 августа 2017 года он перешел на работу в Министерство инфраструктуры, где занял должность первого заместителя главы ведомства. С августа 2016 года по август 2017 года вновь стал председателем наблюдательного совета ПАО "Укрзализныця".

      В августе 2017 года Кравцов снова вернулся в "Укрзализныцю" на должность исполняющего обязанности председателя правления общества.

      Пропавший турист вышел на связь

      Пропавший 6 января в Межгорском районе Закарпатья близ горы Гымба турист Игорь Грищенко позвонил в пункт связи части Свалява. Мужчина сообщил, что находится в избушке лесника возле небольшой реки на Боржавском хребте и чувствует себя хорошо.

      Как известно, Игорь Грищенко – подготовленный и опытный спортсмен-экстремал, тренер по лыжному спорту и президент Ассоциации экстремальных видов спорта. В Киеве мужчина тренировал других спортсменов. Вероятно, именно благодаря профессиональной подготовке ему удалось так долго продержаться в заснеженных горах.

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      Ігор Грищенко туристи Карпати зникнення

      Пропавший в Карпатах турист Игорь Грищенко

      Грищенко также сообщил спасателям точное место своего расположения и отметил, что слышал шум вертолета чрезвычайников, но не успел разжечь огонь, чтобы его заметили.

      Поэтому спасатели отправились по указанным координатам.

      Собственными ушами слышала его голос, он бодр, он ждет помощи. Находится он в домике лесника, рассказал нам те ориентиры, по которым его можно найти,
      – рассказала пресс-секретарь чрезвычайников Закарпатской области Наталья Батир.

      Как турист Игорь Грищенко потерялся в Карпатах?
      Вечером 6 января в службу спасения пришло сообщение о том, что в районе горы Гымба заблудились 2 лыжников. Сообщила об этом жена одного из туристов. Одним из пропавших лыжников оказался Игорь Грищенко. В 15:40 спасатели нашли товарища Грищенко в удовлетворительном состоянии, а его самого не удалось найти. Ведь мужчины, когда поняли, что потерялись, решили разделиться. 8 января спасатели безрезультатно пытались отыскать Грищенко. 9 января лыжник дал о себе знать, однако его продолжают искать. К поискам туриста 10 января привлекли вертолет, квадрокоптер и собак. И вот в этот же день мужчина сообщил спасателям точное место своего пребывания.

      Боевики обстреляли коммунальщиков

      10 января в селе Крутая Балка на Донетчине пророссийские боевики своими обстрелами ранили трех сотрудников коммунального предприятия "Вода Донбасса". Произошло это, когда коммунальщики расчищали дорогу к насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода.

      Кроме ранений работников, получил повреждения и их автомобиль ЗИЛ-131. Машина сгорела.

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      Обстріл бойовики
      Авто КП "Вода Донбасса", которое сгорело после обстрела боевиков

      Впоследствии стало известно, что один из раненых коммунальщиков госпитализирован в больницу оккупированной Ясиноватой. Мужчина 1963 года получил слепое осколочное ранение левой части грудной клетки.

      Еще двое работников "Воды Донбасса" получили контузию, они от госпитализации отказались.

      Пророссийские боевики обвиняют в обстреле украинскую сторону.

      Новое видео боев за Донецкий аэропорт

      В сети опубликовали уникальную видеозапись "Аэропорт. Хроника киборга", на котором зафиксированы бои за Донецкий аэропорт в 2014-2015 годах. Эти кадры снял боец 93-й бригады Алексей Болдырев с позывным "Малыш", который погиб 9 декабря 2015 года на Донетчине.

      Видео с названием появилось на YouTube-канале BABYLON'13.

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      "Со временем многие события теряют свой вес. Впрочем, это не касается боев за Донецкий аэропорт, которые происходили зимой 2014-15 гг. Уникальная хроника бойца 93-й бригады ВСУ Алексея Болдырева, которую он лично передал BABYLON'13. Смотрите на нашем YouTube-канале с 14 января 2019-го", – говорится в описании к видео.

      Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика!

       

      Обязательная сортировка мусора

      В Тернополе местные власти обязали горожан сортировать мусор. Так, в Тернополе должны переоборудовать мусорные площадки и баки так, чтобы мусор можно было сортировать отдельно – стекло, органику, металл, бумагу и пластик.

      А компании, которые занимаются вывозом мусора, должны укомплектовать нынешние площадки контейнерами для раздельной сортировки бытовых отходов.

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      скільки часу розкладається сміття

      Теги: Новости Украины Новости политики Укрзализниця Транспорт Тернополь Экология Донецкий аэропорт Война на Донбассе Новости Закарпатья Чрезвычайное происшествие
      Источник: 24 канал
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