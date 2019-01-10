Головні новини 10 січня: офіційний голова "Укрзалізниці", звістка від зниклого в горах туриста

"Укрзалізницю" офіційно очолив Євген Кравцов, який до сього часу лише виконував обов’язки керівника. Зниклий у Карпатах турист на 4 добу вийшов на зв'язок. Проросійські бойовики обстріляли комунальників "Води Донбасу". У мережі з’явилось не бачене досі відео боїв за Донецький аеропорт. Такими були головні новини 10 січня в Україні.

Голова "Укрзалізниці"

Євген Кравцов повноцінно очолив акціонерне товариство "Укрзалізниця". Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів під час засідання 10 січня. До цього часу Кравцов виконував обов’язки голови правління національного перевізника.

За словами українського прем’єра Володимира Гройсмана, від "Укрзалізниці" очікують на отримання якіснішого сервісу, а глобальне завдання компанії – перевезти все, що було вироблене на внутрішньому ринку.

Читайте також: Що буде головним у роботі "Укрзалізниці" у 2019 році

До роботи в "Укрзалізниці" Кравцов працював консультантом Національного комітету в Україні Міжнародної торгової палати та юристом в одній з київських фірм.



Голова "Укрзалізниці" Євген Кравцов

Кар’єру ж у національному перевізнику він розпочав у 2015 році, коли став радником гендиректора УЗ. Пізніше Кравцов у цій компанії працював директором з реформування, майнової та правової політики, начальником департаменту реформування та корпоративного розвитку, а у 2016 році став членом правління ПАТ "Укрзалізниця".

З 30 березня по 25 травня 2016 року вперше почав виконувати обов’язки голови правління товариства. З 25 травня 2016 року по 9 серпня 2017 року він перейшов на роботу в Міністерство інфраструктури, де обійняв посаду першого заступника голови відомства. З серпня 2016 року по серпень 2017 року знову став головою наглядової ради ПАТ "Укрзалізниця".

У серпні 2017 року Кравцов знову повернувся до "Укрзалізниці" на посаду виконувача обов’язків голови правління товариства.

Зниклий турист вийшов на зв'язок

Зниклий 6 січня у Міжгірському районі Закарпаття поблизу гори Гимба турист Ігор Грищенко зателефонував у пункт зв’язку частини Свалява. Чоловік повідомив, що перебуває в хатинці лісника біля невеликої річки на Боржавському хребті та почувається добре.

Як відомо, Ігор Грищенко – підготовлений і досвідчений спортсмен-екстремал, тренер з лижного спорту і президент Асоціації екстремальних видів спорту. У Києві чоловік тренував інших спортсменів. Ймовірно, саме завдяки професійній підготовці йому вдається так довго триматися в засніжених горах.

Читайте також: Зниклого в Карпатах туриста шукають на гелікоптері: фото пошукової операції в горах



Зниклий у Карпатах турист Ігор Грищенко

Грищенко також повідомив рятувальникам точне місце свого розташування тa зазначив, що чув гуркіт гелікоптерa надзвичайників, aле не встиг розпалити вогонь, щоб його помітили.

Тож рятувальники вирушили за визначеними координатами.

На власні вуха чула його голос, він бадьорий, він чекає на допомогу. Перебуває він у будиночку лісника, розказав нам ті орієнтири, по яких його можна знайти,

– розповіла речниця надзвичайників Закарпатської області Наталія Батір.

Як турист Ігор Грищенко загубився в Карпатах? Ввечері 6 січня до Служби порятунку повідомлення про те, що в районі гори Гимба заблукали 2 лижників. Сповістила про це дружина одного з туристів. Одним зі зниклих лижників виявився Ігор Грищенко. О 15:40 рятувальники відшукали товариша Грищенка у задовільному стані, а його самого не вдалося знайти. Адже чоловіки, коли зрозуміли, що загубились, вирішили розділитись.



8 січня рятувальники безрезультатно намагались відшукати Грищенка. 9 січня лижник дав про себе знати, проте його продовжують шукати. До пошуків туриста 10 січня залучили гелікоптер, квадрокоптер та собак. І ось цього ж дня чоловік повідомив рятувальникам точне місце свого перебування.

Бойовики обстріляли комунальників

10 січня у селі Крута Балка на Донеччині проросійські бойовики своїми обстрілами поранили трьох працівників комунального підприємства "Вода Донбасу". Сталося це, коли комунальники розчищали дорогу до насосної станції першого підйому Південнодонбаського водопроводу.

Окрім поранень працівників, зазнав пошкоджень і їхній автомобіль ЗІЛ-131. Машина згоріла.

Читайте також: Під впливом наркотиків: на Донбасі два бойовики отруїлися чадним газом



Авто КП "Вода Донбасу", яке згоріло після обстрілу бойовиків

Згодом стало відомо, що один з поранених комунальників госпіталізований у лікарню окупованої Ясинуватої. Чоловік 1963 року народження отримав сліпе осколкове поранення лівої частини грудної клітини.

Ще двоє працівників "Води Донбасу" отримали контузію, вони від госпіталізації відмовилися.

Проросійські бойовики звинувачують в обстрілі українську сторону.

Нове відео боїв за Донецький аеропорт

У мережі опублікували унікальний відеозапис "Аеропорт. Хроніка кіборга", на якому зафіксовані бої за Донецький аеропорт у 2014-2015 роках. Ці кадри зняв боєць 93-ї бригади Олексій Болдирєв з позивним "Малюк", який загинув 9 грудня 2015 року на Донеччині.

Відео з назвою з’явилося на YouTube-каналі BABYLON'13.

Читайте також: Знайшли схованку бойовиків: у ГПУ показали чергові докази присутності Росії на Донбасі

"З часом багато подій втрачають свою вагу. Втім, це не стосується боїв за Донецький аеропорт, які відбувалися взимку 2014-15 рр. Унікальна хроніка бійця 93-ї бригади ЗСУ Олексія Болдирєва, яку він особисто передав BABYLON'13. Дивіться на нашому YouTube-каналі з 14 січня 2019-го", – мовиться в описі до відео.

Обережно! На відео присутня ненормативна лексика!

Обов’язкове сортування сміття

У Тернополі місцева влада зобов'язала містян сортувати сміття. Так, у Тернополі повинні переобладнати сміттєві майданчики і баки так, щоб сміття можна було сортувати окремо на скло, органіку, метал, папір і пластик.

А компанії, які займаються вивезенням сміття, повинні укомплектувати нинішні майданчики контейнерами для роздільного сортування побутових відходів.

Читайте також: Коли Україна почне сортувати сміття: що зміниться для населення та виробників