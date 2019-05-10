Главные новости 10 мая: спор Зеленского и Порошенко и трибунал относительно пленных моряков

Владимир Зеленский записал новое видео для депутатов и действующего гаранта Петра Порошенко. Состоялось трехчасовое слушание Международного трибунала по морскому праву о захваченных Россией украинских моряках. Коломойский заговорил – даже о намерениях Зеленского. Кремль удерживает Олега Сенцова за своей решеткой уже 5 лет. Такими были главные новости пятницы, 10 мая, в Украине и мире.

Зеленский и Порошенко снова обменялись обращениями

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Правда, новоизбранный президент по привычке записал видео, а вместо действующего гаранта на него ответила пресс-служба Администрации Президента.

Зеленский раскритиковал Порошенко и депутатов. Мол, пока парламентарии "трясутся над своими мандатами" и оттягивают дату инаугурации, Порошенко "творит необратимое".

Что именно "творит" Порошенко (обвинения Владимира Зеленского):

предпринимает активные перестановки в высшем командовании армии (Порошенко освободил от должности командующего Нацгвардии Юрия Аллерова и назначил исполняющим обязанности командующего Николая Балана; назначил Александра Сирского новым командующим ООС;

пытается пропихнуть своего председателя Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания;

назначает судей Верховного суда, среди которых – юристы "Рошен", судьи Майдана и родственники господина Кивалова (был председателем ЦИК с февраля по 8 декабря 2004 года, его обвиняют в махинациях на выборах 2004 года, благодаря чему победил Янукович – 24 канал);

раздает звания генералов более 20 лицам, среди которых – начальник вооружения ВСУ Николай Шевцов, ответственный за безопасность арсеналов и складов, при котором произошли взрывы в Балаклее, Ичне, Калиновке и Сватовом;

Обращение Зеленского к Раде относительно даты его инаугурации: смотрите видео

Ко всему, Владимир Зеленский назвал Петра Порошенко "туристом в египетском отеле". По его словам, "бесполезно что-то говорить человеку, который говорит, что готов подставить плечо, но как раз держит две фиги в кармане".

Это напоминает мне туриста в египетском отеле – завтра домой, чемоданы упакованы, номер уже убрали, и нормально воспитанный человек ждет трансфер в аэропорт. Но Порошенко, он никак не остановится: тянет полотенца, тапочки и берет все подряд со шведского стола,

– заявил он.

На это у АП Зеленскому ответили, что "Украина – это не номер в египетском отеле". А еще напомнили Порошенко предлагал еще 30 апреля провести встречи для обсуждения "важнейших вопросов жизнедеятельности страны, не дожидаясь инаугурации".

"Вместе с тем (в команде Порошенко – 24) считают положительным сам факт того, что избранный президент нарушил, наконец, монополию Игоря Коломойского на публичное формирование повестки дня новой власти и хотя бы в чем-то продемонстрировал свою позицию... Возможно, даже без консультаций с их общим адвокатом", – добавили в пресс-службе АП.

Когда состоится инаугурация Зеленского?​Согласно законодательству, инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского должна состояться не позднее чем через 30 дней от официального объявления ЦИК результатов выборов. Поэтому, официально Зеленский станет президентом не позднее 3 июня.



Сам Зеленский хочет, чтобы инаугурация состоялась 19 мая. Однако окончательную дату могут определить на заседании Верховной Рады 14 мая.





А тем временем в Верховной Раде уже зарегистрировали пять постановлений относительно даты инаугурации Владимира Зеленского. Соответствующие документы поступили от внефракционных нардепов Сергея Мищенко, Виктора Балоги, Виталия Куприя, а также членов БПП Александра Сугоняко и Сергея Каплина. Депутаты предлагают, чтобы инагвурация нового президента состоялась 19 или 20 мая и 1 июня.

Слушания Международного суда по делу пленных моряков

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В Гамбурге состоялось слушание по делу захвата Россией 3 украинских кораблей и 24 моряков в Керченском проливе 25 ноября 2018 года.

На заседание приехала делегация от Украины, которую возглавила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль. А вот Россия от участия отказалась. Зеркаль объяснила, что переживать по этому поводу не стоит, ведь присутствие или отсутствие России в ходе слушаний не влияет на легитимность решения трибунала.

Кто представляет Украину на слушаниях в Международном трибунале по морскому праву относительно агрессии России в Азове:

Елена Зеркаль – заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции, она возглавит делегацию

Леонид Залюбовский – помощник командующего Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины по правовой работе, начальник юридической службы

Оксана Золотарева – заместитель директора Департамента, начальница отдела временно оккупированных территорий Департамента международного права Министерства иностранных дел Украины

Андрей Тарасов – начальник штаба, первый заместитель командующего Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины

Украину поддержали представители юридической компании Covington & Burling Марне Чик и Джонатан Гимблет, генсек Гаагской академии международного права профессор Жан-Мюрик Тювенин, арбитр в трибуналах по морскому праву профессор Альфред Соонс.

Вторая часть слушаний состоится завтра, 11 мая. Решение по делу объявят 25 мая.

Какие требования Украина объявила России:

– немедленно освободить судна и вернуть их Украине;

– закрыть уголовные производства против 24 задержанных украинских моряков и не возбуждать новые дела;

– отпустить незаконно удерживаемых украинских военных и позволить им вернуться в Украину.

Как украинские моряки попали в российский плен?​5 ноября 2018 года российские пограничники протаранили буксир украинских военных в Азовском море, когда те направлялись в порт Мариуполя. Впоследствии россияне обстреляли украинские корабли и ранили 3 моряков. После этого российские пограничники захватили 2 украинских катера "Никополь" и "Бердянск", а также – буксир "Яны Капу". Соответственно, россияне взяли в плен всех 24 украинских моряков-членов экипажа захваченных судов. Моряков отправили в московские СИЗО и удерживают там под стражей, постоянно продлевая им сроки арестов. Украинцы объявили себя военнопленными.

Коломойский говорит

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Украинский олигарх Игорь Коломойский, которого связывают с новоизбранным президентом Украины, щедро раздает интервью СМИ и делиться своими мыслями относительно всего на свете. Особенно – о назначении новоизбранного украинского гаранта.

Говорит – после выборов в Верховную Раду партия новоизбранного президента Владимира Зеленского "Слуга народа" ни при каких обстоятельствах не пойдет на коалицию с экс-регионалами. А вот возможна она с Тимошенко, Ляшко и Гриценко.

Здесь без компромиссов. Если не получится, тогда пойдем на еще одни выборы. Все будет жестко,

– добавил он.

Каковы данные последних соцопросов относительно парламентских выборов?​Согласно исследованию, проведенного Киевским международным институтом социологии с 9 по 14 апреля, среди тех избирателей, которые уже определились с выбором и планируют прийти на выборы, проценты распределяются так: "Слуга народа" – 25,9%. "Оппозиционная платформа – "За Жизнь" – 15,7%. Блок Петра Порошенко "Солидарность" – 13,9%. ВО "Батькивщина"– 12,1%. "Гражданская позиция" – 5,1%. "Сила и Честь" – 5%. Еще две партии близки к проходному барьеру: Радикальная партия Олега Ляшко (4,8%) и ВО "Свобода" (4,6%). За условный "Блок Святослава Вакарчука" готовы проголосовать 1,5% избирателей.

Кроме того, Коломойский поддержал Якова Смолия как главу Национального банка Украины, однако считает, что его заместителя Екатерине Рожковой место за решеткой.

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"А почему нет, пусть остается (Коломойский согласился с заявлением Зеленского о том, что Яков Смолий должен остаться главой НБУ – 24 канал). Рожкову пусть выгонит... Она не принципиальный вопрос, она просто запятнала себя – "Платинум Банк". Так при чем здесь я. Ее надо было посадить еще до (национализации – 24 канал) "ПриватБанка", – сказал он.

И про Арсена Авакова. Мол, может быть даже премьером.

Аваков будет, наверное тем человеком, который сможет сбалансировать. Минимум останется министром внутренних дел, минимум. И почему его менять, он же показал на выборах, и я надеюсь еще покажет, что никто никому не подыгрывает, а полиция – это самая важная вещь,

– считает Коломойский.

Сам же новоизбранный Президент пока молчит. Представитель штаба будущего гаранта Дмитрий Разумков рассказал, что Зеленский не должен делать первые кадровые назначения в день инаугурации. Однако у Зеленского считают, что некоторые имена лучше вообще не озвучивать до назначения. Например, претендентов на руководителей Службы внешней разведки и Службы безопасности Украины.

Олег Сенцов в плену России ровно 5 лет

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Когда режиссер остался дома один, спецназовцы ФСБ ворвались в его дом в Симферополе и силой забрали. Это было 10 мая 2014 года – ровно 5 лет назад.

За что в России осудили Олега Сенцова?Его обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже – в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. А 14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.

После задержания спецназовцы неоднократно пытали Олега, чтобы тот признался в том, чего не делал. Даже после четырех попыток удушения пакетом, в результате которых кинорежиссер терял сознание, Сенцов не сдался. А вот его друг пыток не выдержал – и признал себя террористом. Параллельно обвинил в этом и Сенцова, а также помог ФСБ снять поставочное видео. Историю о вере и несокрушимости читайте в материале 24 канала.

Екслюкзивное интервью с другом Сенцова