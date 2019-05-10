Главные новости 10 мая: спор Зеленского и Порошенко и трибунал относительно пленных моряков
Владимир Зеленский записал новое видео для депутатов и действующего гаранта Петра Порошенко. Состоялось трехчасовое слушание Международного трибунала по морскому праву о захваченных Россией украинских моряках. Коломойский заговорил – даже о намерениях Зеленского. Кремль удерживает Олега Сенцова за своей решеткой уже 5 лет. Такими были главные новости пятницы, 10 мая, в Украине и мире.
Зеленский и Порошенко снова обменялись обращениями
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Правда, новоизбранный президент по привычке записал видео, а вместо действующего гаранта на него ответила пресс-служба Администрации Президента.
Зеленский раскритиковал Порошенко и депутатов. Мол, пока парламентарии "трясутся над своими мандатами" и оттягивают дату инаугурации, Порошенко "творит необратимое".
Что именно "творит" Порошенко (обвинения Владимира Зеленского):
- предпринимает активные перестановки в высшем командовании армии (Порошенко освободил от должности командующего Нацгвардии Юрия Аллерова и назначил исполняющим обязанности командующего Николая Балана; назначил Александра Сирского новым командующим ООС;
- пытается пропихнуть своего председателя Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания;
- назначает судей Верховного суда, среди которых – юристы "Рошен", судьи Майдана и родственники господина Кивалова (был председателем ЦИК с февраля по 8 декабря 2004 года, его обвиняют в махинациях на выборах 2004 года, благодаря чему победил Янукович – 24 канал);
- раздает звания генералов более 20 лицам, среди которых – начальник вооружения ВСУ Николай Шевцов, ответственный за безопасность арсеналов и складов, при котором произошли взрывы в Балаклее, Ичне, Калиновке и Сватовом;
Обращение Зеленского к Раде относительно даты его инаугурации: смотрите видео
Ко всему, Владимир Зеленский назвал Петра Порошенко "туристом в египетском отеле". По его словам, "бесполезно что-то говорить человеку, который говорит, что готов подставить плечо, но как раз держит две фиги в кармане".
Это напоминает мне туриста в египетском отеле – завтра домой, чемоданы упакованы, номер уже убрали, и нормально воспитанный человек ждет трансфер в аэропорт. Но Порошенко, он никак не остановится: тянет полотенца, тапочки и берет все подряд со шведского стола,
– заявил он.
На это у АП Зеленскому ответили, что "Украина – это не номер в египетском отеле". А еще напомнили Порошенко предлагал еще 30 апреля провести встречи для обсуждения "важнейших вопросов жизнедеятельности страны, не дожидаясь инаугурации".
"Вместе с тем (в команде Порошенко – 24) считают положительным сам факт того, что избранный президент нарушил, наконец, монополию Игоря Коломойского на публичное формирование повестки дня новой власти и хотя бы в чем-то продемонстрировал свою позицию... Возможно, даже без консультаций с их общим адвокатом", – добавили в пресс-службе АП.
Когда состоится инаугурация Зеленского?Согласно законодательству, инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского должна состояться не позднее чем через 30 дней от официального объявления ЦИК результатов выборов. Поэтому, официально Зеленский станет президентом не позднее 3 июня.
Сам Зеленский хочет, чтобы инаугурация состоялась 19 мая. Однако окончательную дату могут определить на заседании Верховной Рады 14 мая.
А тем временем в Верховной Раде уже зарегистрировали пять постановлений относительно даты инаугурации Владимира Зеленского. Соответствующие документы поступили от внефракционных нардепов Сергея Мищенко, Виктора Балоги, Виталия Куприя, а также членов БПП Александра Сугоняко и Сергея Каплина. Депутаты предлагают, чтобы инагвурация нового президента состоялась 19 или 20 мая и 1 июня.
Слушания Международного суда по делу пленных моряков
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В Гамбурге состоялось слушание по делу захвата Россией 3 украинских кораблей и 24 моряков в Керченском проливе 25 ноября 2018 года.
На заседание приехала делегация от Украины, которую возглавила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль. А вот Россия от участия отказалась. Зеркаль объяснила, что переживать по этому поводу не стоит, ведь присутствие или отсутствие России в ходе слушаний не влияет на легитимность решения трибунала.
Кто представляет Украину на слушаниях в Международном трибунале по морскому праву относительно агрессии России в Азове:
- Елена Зеркаль – заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции, она возглавит делегацию
- Леонид Залюбовский – помощник командующего Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины по правовой работе, начальник юридической службы
- Оксана Золотарева – заместитель директора Департамента, начальница отдела временно оккупированных территорий Департамента международного права Министерства иностранных дел Украины
- Андрей Тарасов – начальник штаба, первый заместитель командующего Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины
Украину поддержали представители юридической компании Covington & Burling Марне Чик и Джонатан Гимблет, генсек Гаагской академии международного права профессор Жан-Мюрик Тювенин, арбитр в трибуналах по морскому праву профессор Альфред Соонс.
Вторая часть слушаний состоится завтра, 11 мая. Решение по делу объявят 25 мая.
Какие требования Украина объявила России:
– немедленно освободить судна и вернуть их Украине;
– закрыть уголовные производства против 24 задержанных украинских моряков и не возбуждать новые дела;
– отпустить незаконно удерживаемых украинских военных и позволить им вернуться в Украину.
Как украинские моряки попали в российский плен?5 ноября 2018 года российские пограничники протаранили буксир украинских военных в Азовском море, когда те направлялись в порт Мариуполя. Впоследствии россияне обстреляли украинские корабли и ранили 3 моряков. После этого российские пограничники захватили 2 украинских катера "Никополь" и "Бердянск", а также – буксир "Яны Капу". Соответственно, россияне взяли в плен всех 24 украинских моряков-членов экипажа захваченных судов. Моряков отправили в московские СИЗО и удерживают там под стражей, постоянно продлевая им сроки арестов. Украинцы объявили себя военнопленными.
Коломойский говорит
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Украинский олигарх Игорь Коломойский, которого связывают с новоизбранным президентом Украины, щедро раздает интервью СМИ и делиться своими мыслями относительно всего на свете. Особенно – о назначении новоизбранного украинского гаранта.
Говорит – после выборов в Верховную Раду партия новоизбранного президента Владимира Зеленского "Слуга народа" ни при каких обстоятельствах не пойдет на коалицию с экс-регионалами. А вот возможна она с Тимошенко, Ляшко и Гриценко.
Здесь без компромиссов. Если не получится, тогда пойдем на еще одни выборы. Все будет жестко,
– добавил он.
Каковы данные последних соцопросов относительно парламентских выборов?Согласно исследованию, проведенного Киевским международным институтом социологии с 9 по 14 апреля, среди тех избирателей, которые уже определились с выбором и планируют прийти на выборы, проценты распределяются так: "Слуга народа" – 25,9%. "Оппозиционная платформа – "За Жизнь" – 15,7%. Блок Петра Порошенко "Солидарность" – 13,9%. ВО "Батькивщина"– 12,1%. "Гражданская позиция" – 5,1%. "Сила и Честь" – 5%. Еще две партии близки к проходному барьеру: Радикальная партия Олега Ляшко (4,8%) и ВО "Свобода" (4,6%). За условный "Блок Святослава Вакарчука" готовы проголосовать 1,5% избирателей.
Кроме того, Коломойский поддержал Якова Смолия как главу Национального банка Украины, однако считает, что его заместителя Екатерине Рожковой место за решеткой.
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"А почему нет, пусть остается (Коломойский согласился с заявлением Зеленского о том, что Яков Смолий должен остаться главой НБУ – 24 канал). Рожкову пусть выгонит... Она не принципиальный вопрос, она просто запятнала себя – "Платинум Банк". Так при чем здесь я. Ее надо было посадить еще до (национализации – 24 канал) "ПриватБанка", – сказал он.
И про Арсена Авакова. Мол, может быть даже премьером.
Аваков будет, наверное тем человеком, который сможет сбалансировать. Минимум останется министром внутренних дел, минимум. И почему его менять, он же показал на выборах, и я надеюсь еще покажет, что никто никому не подыгрывает, а полиция – это самая важная вещь,
– считает Коломойский.
Сам же новоизбранный Президент пока молчит. Представитель штаба будущего гаранта Дмитрий Разумков рассказал, что Зеленский не должен делать первые кадровые назначения в день инаугурации. Однако у Зеленского считают, что некоторые имена лучше вообще не озвучивать до назначения. Например, претендентов на руководителей Службы внешней разведки и Службы безопасности Украины.
Олег Сенцов в плену России ровно 5 лет
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Когда режиссер остался дома один, спецназовцы ФСБ ворвались в его дом в Симферополе и силой забрали. Это было 10 мая 2014 года – ровно 5 лет назад.
За что в России осудили Олега Сенцова?Его обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже – в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. А 14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.
После задержания спецназовцы неоднократно пытали Олега, чтобы тот признался в том, чего не делал. Даже после четырех попыток удушения пакетом, в результате которых кинорежиссер терял сознание, Сенцов не сдался. А вот его друг пыток не выдержал – и признал себя террористом. Параллельно обвинил в этом и Сенцова, а также помог ФСБ снять поставочное видео. Историю о вере и несокрушимости читайте в материале 24 канала.
Екслюкзивное интервью с другом Сенцова