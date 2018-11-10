Украина и мир анонсируют решительные шаги в ответ на псевдовыборы на оккупированном Донбассе, которые пророссийские боевики проведут 11 ноября. Между лидерами США и Франции разгорелся спор из-за "европейской армии". Луценко говорит, что "будет работать несмотря на обиды", – страсти вокруг "отставки" генпрокурора не стихают. Такими были главные новости субботы, 10 ноября, в Украине и мире.

Псевдовыборы на оккупированных территориях Донбасса

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О намерении их провести пророссийские боевики заявили после смерти своего лидера Александра Захарченко. Со времени заявления оккупантов Украина и мир неоднократно резко реагировали на возможность проведения незаконных выборов.

В частности, 30 октября проведение псевдовыборов осудили на заседании Совета безопасности ООН. Во время заседания восемь стран-членов Европейского Союза призвали власти России остановить подготовку к незаконным выборам на оккупированном Донбассе.

Накануне так называемых "выборов" Евросоюз в очередной раз заявил о их категорическом непризнании.

Так, в заявлении высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерики Могерини говорится о том, что такие действия являются "незаконными и нелегитимными".

ЕС осуждает эти "выборы", поскольку они противоречат международному праву, подрывают обязательства, взятые по минским соглашениям, и нарушают суверенитет и законы Украины,

– объяснила Могерини.

Представитеница ЕС напомнила, что минские соглашения предполагают проведение местных выборов исключительно в рамках украинского законодательства и стандартов ОБСЕ. Эти причины делают запланированные "выборы" оккупантов недействительными.

"Мы ожидаем, что Россия в полной мере использует свое значительное влияние на сепаратистов, которых она поддерживает. Положения минских соглашений должны полностью и без промедления внедряться, начиная со всестороннего прекращения огня и вывода тяжелого оружия, с тем, чтобы создать необходимые условия для политических преобразований путем местных выборов, которые они предусматривают", – отметила в своем заявлении Могерини.

Президент Украины Петр Порошенко рассказал о резких ответных шагах, которых следует ожидать в ближайшее время.

Глава Украины подчеркивает, что Россия взяла на себя полную ответственность и подтвердила свое участие в оккупации территории Донбасса и приняла непосредственное участие в организации незаконных выборов. Поэтому Украина "в ближайшее время ждет заседания стран Большой семерки и реакции партнеров по ЕС, партнеров из Соединенных Штатов Америки, Канады и всего мира".

Прежде всего, мы проводим уже в понедельник в Вене заседание Постоянного Совета ОБСЕ, где будет этот вопрос внесен вне очереди в повестку дня. Мы начали консультации в Совете Безопасности ООН в Нью-Йорке с постоянными членами Совета Безопасности,

– сообщил Порошенко.

Кроме того, по словам главы государства, вопрос незаконного проведения так называемых выборов должны внести в повестку дня заседания Совета министров ЕС по иностранным делам.

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На псевдовыборы отреагировали также в МИД Украины.

Так, глава министерства Павел Климкин отметил, что реакцией на проведение пророссийскими боевиками псевдовыборов в оккупированном Донбассе станет усиление международных санкций. Над этим вопросом Украина уже работает со своими партнерами.

"Там уже есть российская оккупационная администрация, и поэтому это не цирковой российский спектакль. Это преступление. За преступления обязательно будет наказание. Конечно, в виде санкций", – сообщил министр в видео, которое разместил на странице.

Кремль влаштовує чергову циркову виставу для того, щоб приховати свої злочини. Реакцією фейкові вибори на окупованих українських територіях буде посилення міжнародних санкцій. І ми з нашими партнерами вже працюємо над цим! pic.twitter.com/hLkeTJarW8 — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 10 листопада 2018 р.

Резким заявлением отметился и заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука.

Это очередная угроза, срежиссированная Кремлем. Она заключается в следующем: обратите внимание, как в последние полгода активизировались прокремлевские силы, которые сегодня, кстати, продемонстрировали свое объединение. Первый шаг сделали Бойко с Рабиновичем (соглашение об объединении партии). И внедряют в общество тезис о необходимости так называемых прямых переговоров,

– сказал он.

Незаконное обогащение Луценко

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Страсти вокруг попытки Луценко уйти в отставку не стихают.

Так, о своих намерениях подать в отставку генпрокурор эффектно сообщил еще 6 ноября после смерти активистки Екатерины Гандзюк, мотивируя это тем, что "не хочет держаться за кресло". Однако результаты рейтингового голосования подтвердили, что "за" отставку свой голос отдали лишь 38 нардепов, зато 116 были "против".

Поэтому 9 ноября украинский гарант вернул заявление генпрокурора, мотивируя это тем, что Юрий Луценко получил вотум доверия в парламенте. После этого глава ГПУ заявил, что "будет работать максимально" со всеми делами относительно нападений на активистов.

Однако количество вопросов от активистов и общественности, на которые Луценко еще нужно будет ответить, увеличивается.

Теперь генпрокурор не устает комментировать свое решение об отставке. Луценко утверждает, что "за власть не цепляется, к власти не просился".

Почему я подал в отставку? Не потому, что считаю себя в чем-то виновным, хотя, конечно, я – не безгрешен. Просто я видел, что в парламенте речь шла не о расследовании. Крикунам было безразлично, кого задержали, есть ли какие-то версии, или кого-то допрашивают. А их интересовала власть! Это не общественные активисты, а это депутаты. Это лидеры партий, которые маскируются под гражданских активистов для достижения власти,

– отметил он.

Также Луценко заверил, что готов продолжать работу на посту генпрокурора, даже несмотря на волну оскорблений, недоверия, обвинений.

Зато информацию о своем возможном незаконном обогащении Луценко комментировал с меньшим упорством.

Он заверил, что нет проблем с декларацией о собственных доходах, а сама информация о незаконном обогащении генерального прокурора появилась из-за расследования ГПУ против предприятий одного из крупных олигархов.

"Этой "дохлой кошке" (информации – 24) уже несколько месяцев. Как только я заверил о готовности арестовать предприятие одного из самых известных олигархов Украины, сразу появились попытки заявить о моих незаконных доходах. Этой информации уже два месяца, но она появилась только сейчас, чтобы отправить меня в отставку", – подчеркнул Луценко.

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Генпрокурор подчеркнул, что все свои доходы честно указывает в декларации.

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Конфликт между Трампом и Макроном

Трамп жестко раскритиковал предложение Макрона создать общую европейскую армию.

Конфликт между лидерами США и Франции вспыхнул во время визита Трампа на торжество по случаю 100 лет со времени окончания Первой мировой войны. Так, Дональд Трамп негативно отреагировал на предложение Эммануэля Макрона создать общую европейскую армию.

Об этом Трамп написал в Twitter, когда вечером 9 ноября, прибыл во Францию для встречи с Макроном.

Как отметил Дональд Трамп, Эммануэль Макрон "предложил, чтобы Европа перестроила собственное войско для защиты от США, Китая и России".

Очень обидно. Видимо, Европа должна сначала заплатить свою справедливую долю в союзе НАТО, который США субсидируют в значительной степени,

– говорится в сообщении президента США.

President Macron of France has just suggested that Europe build its own military in order to protect itself from the U.S., China and Russia. Very insulting, but perhaps Europe should first pay its fair share of NATO, which the U.S. subsidizes greatly! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 листопада 2018 р.

Макрон, в свою очередь, перед встречей с Трампом заявил о взаимопонимании в вопросе распределения военных расходов НАТО.

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"Я разделяю точку зрения президента Трампа о том, что мы должны гораздо лучше распределять между собой нагрузку в НАТО. Поэтому я думаю, что мое предложение по европейской обороне полностью согласуется с этим", – подчеркнул Макрон.

Он объяснил, что его высказывания о "больше Европы" в НАТО – означает больше возможностей именно взять на себя часть этого бремени.

Несправедливо, чтобы сегодня безопасность Европы обеспечивалась исключительно Соединенными Штатами. Мы многое должны делать сами. Вот почему я считаю, что мы должны иметь лучшие европейские возможности – больше европейской обороны,

– заявил он.

LIVE | Avec Donald Trump, Président des États-Unis. https://t.co/uQs43RRum0 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 10 листопада 2018 р. I am in Paris getting ready to celebrate the end of World War One. Is there anything better to celebrate than the end of a war, in particular that one, which was one of the bloodiest and worst of all time? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 листопада 2018 р.

Праздники близко: как правильно употреблять жиры

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Многие люди стараются избегать жирной пищи и покупать все обезжиренное. Также многих людей пугает слово "холестерин", поэтому они отказываются от животных жиров или выбирают только масла. Зато, по словам Супрун, не нужно этого делать, ведь организм нуждается в жирных кислотах и холестерине.

Полезные свойства жиров в вашем рационе обеспечат организм энергией, поддерживают рост клеток и помогут организму контролировать уровень холестерина и поглощать жизненно необходимые питательные вещества.

Усик – Беллью: где смотреть онлайн боксерский бой

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В субботу, 10 ноября, абсолютный чемпион мира Александр Усик проведет защиту своих чемпионских поясов по версиям WBA, WBC, IBF и WBO. Соперником украинца будет британец Тони Беллью. Этот бой можно будет посмотреть в Украине.



На вечер бокса проданы почти все билеты

Бой Усик – Беллью в Украине покажет телеканал "Интер". Начало программы "Большой бокс", в рамках которой и состоится трансляция поединка – в 22:30. Когда именно начнется бой Усик – Белью – пока неизвестно, ведь в андеркарте боя будут и другие поединки, в том числе с участием украинца Дмитрия Митрофанова. Его соперником станет чемпион Нидерландов в среднем весе Джино Кантерс.

Стоит отметить, что телеканал "Интер" доступен к просмотру онлайн. Онлайн поединка Усик – Беллью проведет и сайт 24 Канала.

Напомним, бой Усик – Белью состоится в субботу, 10 ноября. Видео боя и результат – на сайте 24 Канала.