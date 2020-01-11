Главные новости 11 января: Иран подтвердил, что сбил самолет МАУ, а в Тегеране начались протесты

Иран официально подтвердил, что случайно сбил самолет МАУ. Зеленский записал обращение и рассказал о всех действиях власти после трагедии в Иране. Из-за авиакатастрофы в Тегеране начались протесты. А Беларусь из-за спора с Россией повысила налоги на транзит нефти и угрожает его прекратить. Такими были главные новости субботы, 11 января.

Главные новости за сегодня, 11 января, в Украине и мире:

Иран признал, что случайно сбил украинский самолет

Утром 11 января Иран признал, что их военные "ненамеренно" сбили украинский самолет возле Тегерана 8 января. В Иране трагедию объяснили "человеческой ошибкой". Военные были в самом высоком состоянии готовности и приняли гражданский самолет за враждебную цель. До сих пор Иран отрицал, что может быть причастным к сбитию украинского самолета, и говорил о "технических неисправностях" самого воздушного судна.

Читайте также: Украина имела доказательства ракетного удара по самолету еще до заявления Ирана, – Данилов

Предварительные выводы внутреннего расследования: человеческая ошибка во время кризиса, вызванная авантюризмом США, привела к катастрофе. Наши глубокие извинения и соболезнования нашему народу, семьям всех жертв и другим пострадавшим,

– написал в твиттер министр иностранных дел Ирана Джавад Зарифе.

A sad day. Preliminary conclusions of internal investigation by Armed Forces:



Human error at time of crisis caused by US adventurism led to disaster



Our profound regrets, apologies and condolences to our people, to the families of all victims, and to other affected nations. — Javad Zarif (@JZarif) January 11, 2020

Украина отреагировала на официальное заявление Ирана. Владимир Зеленский отметил, что будет настаивать на полном признании вины и открытом расследовании катастрофы. Кроме того, 45 украинских специалистов должны получить полный доступ и взаимодействие для установления справедливости.

Он также озвучил новые ожидания Украины от Ирана: заверений в готовности к полному и открытому расследованию; привлечение виновных к ответственности; возвращение тел погибших; выплаты компенсаций; официальных извинений по дипломатическим каналам.

Позже стало известно, что черные ящики со сбитого Ираном самолета МАУ расшифрует Франция. Ведь Ирану не хватает необходимых технологий, чтобы провести такую экспертизу.

Обратите внимание: Авиакатастрофа МАУ в Иране: Офис генпрокурора переквалифицировал преступление

А вице-президент компании "Международные авиалинии Украины" Игорь Сосновский рассказал о том, что происходило с самолетом с момента взлета до падения. Он отметил, что экипаж самолета был опытным и совершал полеты по направлению Киев – Тегеран пять раз в неделю уже более пяти лет. 8 января экипаж получил разрешение на запуск двигателей, после взлета вышел на связь. Хотя иранцы утверждают обратное. Сосновский отметил, что сайт www.flightradar24.com позволяет просматривать местоположение любого самолета с точностью до секунды.

Схема взлетел самолет 8 января (синим обозначен рейс МАУ) / Фото: данные Flightradar24

На фото видно, что самолет МАУ, который разбился 8 января, выполнял полет по отлаженной схеме. Сосновский сообщил, что никакого отклонения от маршрута не было.



Высота самолета МАУ рейса Тегеран – Киев

Также появилось видео, на котором виден вероятный запуск ракеты военными формированиями Ирана. Его обнародовал журналист-расследователь The New York Times Кристиан Триберт.

Запуск ракеты, предположительно сбившей самолет МАУ над Тегераном: видео

NEW: This CCTV footage appears to show an Iranian air defense system, northeast of Parand, firing a missile. I've geolocated it right under the approx. location where we think the missile hit the jet. Date is correct (18 Dey 1398) but time is off (7:48), maybe due to settings. pic.twitter.com/cuoadeEG1y — Christiaan Triebert (@trbrtc) January 11, 2020

Подробно об авиакатастрофе в Иране читайте здесь.

Обращение Зеленского по авиакатастрофе

Президент Владимир Зеленский записал обращение, которое опубликовал Офис Президента. В нем президент рассказал про все действия украинской власти, начиная с момента падения самолета рядом с Тегераном.

Внимание! Для идентификации тел погибших в авиакатастрофе были быстро собраны образцы ДНК, – Зеленский

Сразу после авиакатастрофы была создана и начата работа оперативного штаба при СНБО Украины. На место происшествия в аэропорт Имам Хомейни прибыли посол и консул Украины в Иране. Затем состоялось внеочередное заседание правительства, на котором было принято решение о создании и отправке в Иран поисково-спасательной группы.

Офис генерального прокурора Украины обратился в Иран, Канаду, Швецию и Великобританию с предложением о создании международной следственной группы.

Когда украинская делегация прибыла в Иран, то получила доступ ко всем необходимым материалам: фрагментам самолета; черным ящикам; записям радаров; записям диспетчеров Центра управления полетами.

К теме: Все виновные в сбитии самолета МАУ в Иране будут наказаны, – Зеленский

Утром 9 января секретарь СНБО Украины озвучил 4 основные версии, в частности о возможности сбития украинского самолета ракетой.

Зеленский провел консультации с международными партнерами – премьер-министрами Канады, Швеции, Великобритании, президентами Ирана и Афганистана. Вечером 9 января появились заявления от лидеров США, Канады и Великобритании о возможном сбитии украинского "Боинга".

10 января президент провел беседу с Государственным секретарем США Майком Помпео и встречу с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин, которая передала важную информацию для расследования. Также важную информацию передала посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Мелинда Симмонс.

Важно: Зеленский объяснил, кто передал Украине данные о сбитии МАУ в Иране

Президент отметил работу украинских экспертов в Иране. Они работали и продолжают работать самоотверженно, тщательно и круглосуточно. Сейчас эксперты пытаются реконструировать самолет.

С Президентом Ирана Владимир Зеленский договорился про максимально быструю идентификацию тел погибших и их возвращение в Украину. А также о начале совместной работы по расшифровке двух бортовых самописцев – черных ящиков.

Президент Украины также призвал всех международных партнеров Украины, все мировое сообщество быть едиными и настойчивыми до полного и окончательного расследования всех обстоятельств этой катастрофы.

Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео

Протесты в Тегеране

После заявления Ирана о признании вины в авиакатастрофе МАУ в Тегеране начались протесты. На митинги под университет Амира Кариба вышли студенты и простые жители города. Они требуют наказать виновных в крушении самолета МАУ. И выступают против нынешнего режима Ирана и Корпуса стражей исламской революции, который взял на себя ответственность за сбитие лайнера.

Обратите внимание: Водометы и оружие: в Иране между полицией и протестующими начались столкновения – видео



В Тегеране между силовиками и протестующими произошли столкновения

Протестующие скандируют: "Отставки недостаточно, нам нужна справедливость", "КСИР, позор тебе, отпусти нашу страну", "долой диктатора". Люди требуют у властей наказать виновных в сбитии самолета МАУ. А также выражают свое возмущение тем, что Иран 3 дня отрицал свою причастность к катастрофе.

Между силовиками и активистами произошли столкновения. После чего полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Иранцы вышли на протесты из-за сбития самолета МАУ: видео

Ситуация с транзитом нефти в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о повышении налогов на транзит нефти по территории государства. Отныне на транзит нефти и нефтепродуктов установлен налог на прибыль в размере 50%.

Интересно: Все горло дерем, – Лукашенко возмутился ценами на российский газ

Лукашенко объясняет это потребностью в деньгах для ликвидации возможных экологических последствий в случае аварии на магистральном нефтепроводе.

Так же это должно уберечь от других непредвиденных ситуаций, связанных с перемещением нефти и нефтепродуктов по территории Беларуси. Кроме того, объектом обложения экологическим налогом признана транзитная транспортировка по территории Беларуси нефтепродуктов через магистральные трубопроводы.

Белорусская власть также заявила, что готова полностью приостановить транзит российской нефти по своей территории. "Нефть сегодня дорогая, а труба – самый дешевый транспорт. Надо работать по нему. Тогда может быть альтернатива России", – сообщил источник в белорусском правительстве.

Что известно о нефтяном споре России и Беларуси?

Ситуация с российской нефтью в Беларуси была аналогом ситуации с российским газом в Украине – контракт на поставку заканчивался 1 января 2020 года, а стороны никак не могли прийти к согласию по ряду вопросов. В начале января 2020 года белорусский государственный концерн "Белнефтехим" договорился с неназванной российской компанией о поставке партии нефти. Однако переговоры о полноценном контракте с Россией продолжаются.