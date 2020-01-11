Головні новини 11 січня: Іран підтвердив, що збив літак МАУ, а в Тегерані розпочалися протести

Іран офіційно підтвердив, що випадково збив літак МАУ. Зеленський записав звернення й розповів про всі дії влади після трагедії в Ірані. Через авіакатастрофу в Тегерані розпочалися протести. А Білорусь через суперечки з Росією підвищила податки на транзит нафти та погрожує його припинити. Такими були головні новини суботи, 11 січня.

Найголовніші новини за сьогодні, 11 січня, в Україні та світі:

Іран визнав, що випадково збив український літак

Вранці 11 січня Іран визнав, що їхні військові "ненавмисно" збили український літак біля Тегерана 8 січня. В Ірані трагедію пояснили "людською помилкою". Військові були в найвищому стані готовності й прийняли цивільний літак за ворожу ціль. Досі Іран заперечував, що може бути причетним до збиття українського літака та говорив про "технічні несправності" самого повітряного судна.

Читайте також: Україна мала докази ракетного удару по літаку ще до заяви Ірану, – Данілов

Попередні висновки внутрішнього розслідування: людська помилка під час кризи, спричинена авантюризмом США, призвела до катастрофи. Наші глибокі вибачення та співчуття нашому народу, родинам усіх жертв та іншим постраждалим,

– написав у твіттер міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф.

A sad day. Preliminary conclusions of internal investigation by Armed Forces:



Human error at time of crisis caused by US adventurism led to disaster



Our profound regrets, apologies and condolences to our people, to the families of all victims, and to other affected nations. — Javad Zarif (@JZarif) January 11, 2020

Україна відреагувала на офіційну заяву Ірану. Володимир Зеленський зазначив, що наполягатиме на цілковитому визнанні вини та відкритому розслідуванні катастрофи. Окрім того, 45 українських фахівців повинні отримати повний доступ і взаємодію для встановлення справедливості.

Він також озвучив нові очікування України від Ірану: запевнень у готовності до повного й відкритого розслідування; притягнення винних до відповідальності; повернення тіл загиблих; виплат компенсацій; офіційних вибачень по дипломатичних каналах. Пізніше стало відомо, що чорні скриньки зі збитого Іраном літака МАУ розшифрує Франція. Адже Ірану не вистачає необхідних технологій, аби провести таку експертизу. Зверніть увагу: Авіакатастрофа МАУ в Ірані: Офіс генпрокурора перекваліфікував злочин А віцепрезидент компанії "Міжнародні авіалінії України" Ігор Сосновський розповів про те, що відбувалося з літаком від моменту зльоту до падіння. Він наголосив, що екіпаж літака був досвідченим і здійснював польоти за напрямком Київ – Тегеран п'ять разів на тиждень вже понад п'ять років. 8 січня екіпаж отримав дозвіл на запуск двигунів, після зльоту вийшов на зв'язок. Хоча іранці стверджують протилежне. Сосновський зауважив, що сайт www.flightradar24.com дозволяє переглядати розташування будь-якого літака з точністю до секунди.

Схема злетів літаків 8 січня (синім позначений рейс МАУ) / Фото: дані Flightradar24

На фото видно, що літак МАУ, який розбився 8 січня, виконував політ за налагодженою схемою. Сосновський повідомив, що ніякого відхилення від маршруту не було.



Висота літака МАУ рейсу Тегеран – Київ

Також з’явилось відео, на якому видно імовірний запуск ракети військовими формуваннями Ірану. Його оприлюднив журналіст-розслідувач The New York Times Крістіан Тріберт.

Запуск ракети, що імовірно збила літак МАУ над Тегераном: відео

NEW: This CCTV footage appears to show an Iranian air defense system, northeast of Parand, firing a missile. I've geolocated it right under the approx. location where we think the missile hit the jet. Date is correct (18 Dey 1398) but time is off (7:48), maybe due to settings. pic.twitter.com/cuoadeEG1y — Christiaan Triebert (@trbrtc) January 11, 2020

Детально про авіакатастрофу в Ірані читайте тут.

Звернення Зеленського щодо авіакатастрофи

Президент Володимир Зеленський записав звернення, яке опублікував Офіс Президента. У ньому президент розповів про усі дії української влади, починаючи з моменту падіння літака поряд з Тегераном.

Увага! Для ідентифікації тіл загиблих в авіакатастрофі було швидко зібрано зразки ДНК, – Зеленський

Одразу після авіакатастрофи було створено та розпочато роботу оперативного штабу при РНБО України. На місце події в аеропорт Імам Хомейні прибули посол і консул України в Ірані. Потім відбулося позачергове засідання уряду, на якому ухвалено рішення про створення та відправлення до Ірану пошуково-рятувальної групи.

Офіс генерального прокурора України звернувся до Ірану, Канади, Швеції та Великої Британії з пропозицією про створення міжнародної слідчої групи.

Коли українська делегація прибула в Іран, то отримала доступ до всіх необхідних матеріалів: фрагментів літака; чорних скриньок; записів радарів; записів диспетчерів Центру управління польотами.

До теми: Усі винні в збитті літака МАУ в Ірані будуть покарані, – Зеленський

Вранці 9 січня секретар РНБО України озвучив 4 основні версії, зокрема про можливість збиття українського літака ракетою.

Зеленський провів консультації з міжнародними партнерами – прем'єр-міністрами Канади, Швеції, Великої Британії, президентами Ірану та Афганістану. Ввечері 9 січня з'явилися заяви від лідерів США, Канади та Великої Британії про ймовірне збиття українського "Боїнга".

10 січня президент провів розмову з Державним секретарем США Майком Помпео та зустріч із тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін, яка передала важливу інформацію для розслідування. Також важливу інформацію передала посол Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Мелінда Сіммонс.

Важливо: Зеленський пояснив, хто передав Україні дані про збиття МАУ в Ірані

Президент відзначив роботу українських експертів в Ірані. Вони працювали та продовжують працювати самовіддано, ретельно й цілодобово. Наразі експерти намагаються реконструювати літак.

З Президентом Ірану Володимир Зеленський домовився про максимально швидку ідентифікацію тіл загиблих та їхнє повернення в Україну. А також про початок спільної роботи з розшифровки двох бортових самописців – чорних скриньок.

Президент України також закликав усіх міжнародних партнерів України, всю світову спільноту бути єдиними та наполегливими до повного й остаточного розслідування всіх обставин цієї катастрофи.

Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео

Протести в Тегерані

Після заяви Ірану про визнання вини в авіакатастрофі МАУ в Тегерані розпочалися протести. На мітинги під університет Аміра Каріба вийшли студенти та прості жителі міста. Вони вимагають покарати винних у катастрофі літака МАУ. Та виступають проти нинішнього режиму Ірану та Корпусу вартових ісламської революції, який взяв на себе відповідальність за збиття лайнера.

Зверніть увагу: Водомети і зброя: в Ірані між поліцією і протестувальниками почалися сутички – відео



У Тегерані між силовиками та протестувальниками сталися сутички

Протестувальники скандують: "Відставки недостатньо, нам потрібна справедливість", "КВІР, ганьба тобі, відпусти нашу країну", "геть диктатора". Люди вимагають у влади покарати винних у збитті літака МАУ. А також висловлюють своє обурення тим, що Іран 3 дні заперечував свою причетність до катастрофи.

Між силовиками та активістами сталися сутички. Після чого поліція застосувала сльозогінний газ та світлошумові гранати.

Іранці вийшли на протести через збиття літака МАУ: відео

Ситуація з транзитом нафти в Білорусі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ про підвищення податків на транзит нафти територією держави. Відтепер на транзит нафти й нафтопродуктів встановлено податок на прибуток у розмірі 50%.

Цікаво: Все горло деремо, – Лукашенко обурився цінами на російський газ

Лукашенко пояснює це потребою в грошах для ліквідації можливих екологічних наслідків у разі аварії на магістральному нафтопроводі.

Так само це має уберегти від інших непередбачених ситуацій, пов'язаних з переміщенням нафти й нафтопродуктів територією Білорусі. Крім того, об'єктом оподаткування екологічним податком визнане транзитне транспортування територією Білорусі нафтопродуктів магістральними трубопроводами.

Білоруська влада також заявила, що готова повністю призупинити транзит російської нафти своєю територією. "Нафта сьогодні дорога, а труба – найдешевший транспорт. Треба працювати по ньому. Тоді може бути альтернатива Росії", – повідомило джерело видання у білоруському уряді.

Що відомо про нафтову суперечку Росії й Білорусі?Ситуація з російською нафтою у Білорусі була аналогом ситуації з російським газом в Україні – контракт на постачання закінчувався 1 січня 2020 року, а сторони вперто не могли дійти згоди у низці питань. На початку січня 2020 року білоруський державний концерн "Белнафтохім" домовився з неназваною російською компанією про постачання партії нафти. Однак перемовини про повноцінний контракт з Росією продовжуються.