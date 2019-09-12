Главные новости 12 сентября: потери на Донбассе и новая отсрочка для евробляхеров

На фронте – новые потери, украинские бойцы погибли из-за обстрелов врага. Евробляхерам снова отсрочили штрафы: на этот раз до ноября. Новая рада и новые кнопкодавы: как будут наказывать нарушителей. Обыски в доме Гонтаревой. Депутатские выходки: футболка с матом у Дубинского и яхты Шаповалова.. Такими были главные новости 12 сентября.

Самые важные новости за сегодня в Украине и мире.

Потери на фронте

Актуально: О чем будет договариваться Зеленский во время встречи "нормандской четверки": главное

За минувшие сутки противник 18 раз обстрелял украинские позиции. Из-за действий оккупантов погибли двое украинских военных. Это – Николай Обуховский и Александр Линчевский. Оба парня были морскими пехотинцами.

В них попал вражеский снайпер возле Волновахи.

Линчевскому был всего 21 год, воин родом из Черкасской области. Он погиб на месте. Обуховский был прапорщиком, на войне – с самого ее начала, участвовал в боях за Дебальцево. Вражеская пуля вошла ему под левый глаз и вышла через височную кость, разломав кости черепа на своем пути. Медики боролись за жизнь украинского воина, но не смогли спасти: он скончался в больнице Днепра.

Погибшие воины: Александр Линчевский и Николай Обуховский

Больше о ребятах, отдавших за Украину жизнь – в материале.

Рада отсрочила штрафы евробляхерам

Читайте также: Сколько украинцев довольны работой Зеленского, Рады и Кабмина

Владельцам автомобилей на европейских номерах снова увеличили время для их растаможивания. Нардепы проголосовали за это большинством голосов: "за" – 284.

Так, срок, в течение которого евробляхеры могут растаможить свой автомобиль без применения штрафов, увеличили на 90 дней – с 270 до 360 дней. То есть время у водителей есть до 20 ноября.

В то же время, растаможить свои автомобили их владельцы смогут только по 100-процентными ставками акцизного сбора.



Новая схема налогообложения "евроблях" / инфографика 24 канала

Новая Рада и новые кнопкодавы

Наступление на свободу слова? Ирине Геращенко могут запретить участие в 5 заседаниях Рады

Депутаты-мажоритарщики от "Слуги народа" Сергей Литвиненко и Елена Копанчук кнопкодавили в парламенте. Литвиненко голосовал 3 сентября за своего коллегу Александра Скичко. Копанчук кнопкодавила в парламенте 11 сентября, голосуя вместо однопартийца Вячеслава Рублева.

Кроме того, 10 сентября в Раде на кнопкодавстве попался внефракционный нардеп и мажоритарщик-самовыдвиженец из Донетчины Александр Ковалев.

Вице-спикер парламента Руслан Стефанчук уже придумал, как можно наказать недобросовестных депутатов. Он считает, что с таким нарушением следует бороться большими штрафами.

Так, он предлагает наказывать штрафами на сумму от 3 до 5 тысяч необлагаемых минимумов, то есть от 50 до 85 тысяч гривен.

Пойманные на горячем "слуги народа", кстати, уже извинились за содеянное на заседании Рады. Кроме того, они пообещали отдать свою зарплату на благотворительность в качестве компенсации.

Обыски у Гонтаревой

Читайте также: Как будут формировать новый состав ЦИК: в "Слуге народа" уже определились с принципом

В доме экс-главы НБУ в Киеве правоохранители провели обыски. По словам самой Гонтаревой, которая проживает в Лондоне, в ее столичную квартиру на Большой Житомирской ворвались 10 мужчин в бронежилетах.

По ее словам, правоохранители в масках и с автоматами открыли дверь в квартиру ломом. Экс-глава Нацбанка отметила, что по месту обыска никого нет, так как она не живет там уже почти год.

Мой адвокат сообщил давно ГПУ и ГБР о месте моего проживания в Лондоне,

– отметила Гонтарева.

В ГБР подтвердили проведение обысков. Они проходили в рамках дела о злоупотреблении служебным положением должностных лиц правления Национального банка в 2016 году. Представитель ГБР заверила, что разрешение на проведение следственных действий предоставил суд.

Больше о том, почему ГБР стремится допросить Гонтареву – здесь.

Депутатские выходки

Читайте также: Почему Гриб не пожал руку Зеленскому: объяснение освобожденного политзаключенного

Оказывается, и без Олега Ляшко в Раде – весело. Так, нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский пришел на работу в Раду 12 сентября в футболке с надписью "Каких тебе еще, блдь, реформ не хватает?". В ней народный избранник также выступал с трибуны парламента.

Надпись на футболке Дубинского – это фраза из аудиофайла, который он сам опубликовал еще в феврале. На записи голос, очень похожий на голос пятого президента Петра Порошенко, спрашивает у голоса, похожего на голос главы Нацкомиссии по ценным бумагам Тимура Хромаева: "Где тебе, бл*дь, реформ не хватает?".

Впрочем, шутку Дубинского Порошенко не оценил. Его попросту не было на заседании Рады, во время которого нардеп, журналист и еще и расследователь надел новую футболку.

Другой депутат – самовыдвиженец Юрий Шаповалов совсем не хотел попадать под прицельное внимание прессы. Однако попал. Он не только сидел в телефоне во время рабочего процесса, а еще и выбирал себе яхту для будущего круиза. Стоимость некоторых "красавиц" достигала 12 тысяч долларов.

Депутат Шаповалов во время заседания Рады выбирает себе яхту: видео