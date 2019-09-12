Головні новини 12 вересня: втрати на Донбасі і нове відтермінування для євробляхерів

На фронті – нові втрати, українські бійці загинули через обстріли ворога. Євробляхерам знову відтермінували штрафи: цього разу до листопада. Нова рада і нові кнопкодави: як каратимуть порушників. Обшуки в домі Гонтарєвої. Депутатські витівки: футболка з матюками у Дубінського і яхти Шаповалова. Такими були головні новини 12 вересня.

Найважливіші новини за сьогодні в Україні та світі.

Втрати на фронті

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За минулу добу противник 18 разів обстріляв українські позиції. Через дії окупантів загинули двоє українських військових. Це – Микола Обуховський та Олександр Лінчевський. Обидва хлопці були морськими піхотинцями.

У них поцілив ворожий снайпер біля Волновахи.

Лінчевському був всього 21 рік, воїн родом із Черкащини. Він загинув на місці. Обуховський був прапорщиком, на війні – від самого її початку, брав участь у боях за Дебальцеве. Ворожа куля увійшла йому під ліве око і вийшла через скроневу кістку, розламавши кістки черепа на своєму шляху. Медики боролися за життя українського воїна, але не змогли врятувати: він помер у лікарні Дніпра.



Загиблі воїни: Олександр Лінчевський і Микола Обуховський

Більше про хлопців, що віддали за Україну життя – у матеріалі.

Рада відтермінувала штрафи євробляхерам

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Власникам автомобілів на європейських номерах знову збільшили час для їх розмитнення. Нардепи проголосували за це більшістю голосів: за – 284.

Так, термін, протягом якого євробляхери можуть розмитнити свій автомобіль без застосування штрафів, збільшили на 90 днів – із 270 до 360 днів. Тобто час у водіїв є до 20 листопада.

Водночас, розмитнити свої автомобілі їхні власники зможуть лише за 100-відсотковими ставками акцизного збору.



Нова схема оподаткування "євроблях" / Інфографіка 24 каналу

Нова Рада й нові кнопкодави

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Депутати-мажоритарники від "Слуги народу" Сергій Литвиненко і Олена Копанчук кнопкодавили в парламенті. Литвиненко голосував 3 вересня за свого колегу Олександра Скічка. Копанчук кнопкодавила у парламенті 11 вересня, голосуючи замість однопартійця В’ячеслава Рубльова.

Окрім того, 10 вересня у Раді на кнопкодавстві попався позафракційний нардеп і мажоритарник-самовисуванець з Донеччини Олександр Ковальов.

Віце-спікер парламенту Руслан Стефанчук вже вигадав, як можна покарати недобросовісних депутатів. Він вважає, що з таким порушенням слід боротися чималими штрафами.

Так, він пропонує карати штрафами на суму від 3 до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів, тобто від 50 до 85 тисяч гривень.

Спіймані на гарячому "слуги народу", до речі, вже вибачилися за скоєне на засідання Ради. Окрім того, вони пообіцяли віддати свою зарплату на благодійність у якості компенсації.

Обшуки в Гонтаревої

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В домі ексглави НАБУ в Києві правоохоронці провели обшуки. За словами, самої Гонтаревої, яка проживає у Лондоні, у її столичну квартиру на Великій Житомирській вдерлися 10 чоловіків у бронежилетах.

За її словами, правоохоронці в масках і з автоматами відкрили двері до помешкання ломом. Ексголова Нацбанку зазначила, що за місцем обшуку нікого немає, так як вона не живе там уже майже рік.

Мій адвокат повідомив давно ГПУ і ДБР про місце мого проживання в Лондоні,

– наголосила Гонтарева.

У ДБР підтвердили проведення обшуків. Вони відбувалися у рамках справи про зловживання службовим становищем посадових осіб правління Національного банку у 2016 році. Речниця ДБР запевнила, що дозвіл на проведення слідчих дій надав суд.

Більше про те, чому ДБР прагне допитати Гонтареву – тут.

Депутатські витівки

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Виявляється, і без Олега Ляшка в Раді – весело. Так, нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський прийшов на роботу в Раду 12 вересня у футболці з написом "Яких тобі ще, блдь, реформ не вистачає?" У ній народний обранець також виступав з трибуни парламенту.

Напис на футболці Дубінського – це фраза з аудіофайлу, який він сам опублікував ще у лютому. На записі голос, дуже схожий на голос п’ятого президента Петра Порошенка, запитує у голосу, схожого на голос глави Нацкомісії з цінних паперів Тимура Хромаєва: "Де тобі ще, бл*дь, реформ не вистачає?".

Втім, жарт Дубінського Порошенко не оцінив. Його попросту не було на засіданні Ради, під час якого нардеп, журналіст і ще й розслідувач одягнув нову футболку.

Інший депутат – самовисуванець Юрій Шаповалов зовсім не хотів потрапляти під прицільну увагу преси. Проте потрапив. Він не лише сидів у телефоні під час робочого процесу, а ще й вибирав собі яхту для майбутнього круїзу. Вартість деяких "красунь" сягала 12 тисяч доларів.

Депутат Шаповалов під час засідання Ради обирає собі яхту: відео