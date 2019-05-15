Главные новости 14 мая: новая глава Конституционного суда, вызов Лещенко на допрос

Главу Конституционного суда Станислава Шевчука уволили с должности и сразу нашли ему замену. Нардепа Сергея Лещенко вызывают на допрос в ГПУ по делу "черной бухгалтерии" "Партии регионов". НАБУ задержало экс-командующего Нацгвардии Юрия Аллерова. Закон о языке подписал глава парламента Андрей Парубий, на очереди – президент Петр Порошенко. Такими были главные новости 14 мая в Украине.

Новая глава Конституционного суда

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Большинство судей выразили недоверие Станиславу Шевчуку как главе Конституционного суда Украины. Произошло это без его присутствия. После этого судьи КС уволили Шевчука с должности судьи из-за того, что он совершил существенный дисциплинарный проступок, грубо и системно пренебрегал обязанностями.

Перед этим Шевчук выступил против рассмотрения заключения Комиссии по вопросам регламента и этики относительно возможных нарушений со своей стороны. В то же время Шевчук предложил судьям рассмотреть конституционность закона "Об очищении власти". Но судьи не поддержали такое предложение и глава КС покинул заседание.

Новой главой Конституционного суда судьи избрали Наталью Шапталу. Она является специалисткой в области административного и уголовного права, имеет ряд научных публикаций по этим вопросам.



Новая глава КС Наталья Шаптала

Допрос Лещенко

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что нардепа Сергея Лещенко вызовут на допрос в ГПУ и могут вручить подозрение за разглашение данных досудебного следствия в деле о "черной кассе" "Партии регионов". Генпрокурор также обвинил нардепа в том, что тот якобы вмешался в выборы президента США 2016 года, публикуя данные о "черной бухгалтерии".

Заметим, что в публикациях Лещенко фигурировал Пол Манафорт, который сотрудничал как политконсультант с "регионалами" и получал от них тайные платежи. После этого в 2016 году Манафорт руководил избирательным штабом Дональда Трампа.

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Кстати, очевидно, что президенту США не понравились публикации Лещенко. Ведь его адвокат Рудольф Джулиани назвал украинского нардепа врагом американского лидера. Он также заявил, что опубликовав "черную бухгалтерию", Лещенко вмешался в выборы и помог Демократической партии, то есть конкурентам республиканца Трампа.

Смотрите видео с реакцией Лещенко на возможный допрос в ГПУ:

После Джулиани во вмешательстве в выборы Лещенко обвинил и Луценко, который даже обозвал нардепа "политическим скунсом". Именно поэтому генпрокурор анонсировал объявление нардепу подозрения в разглашении данных досудебного расследования по делу о "черной бухгалтерии".

А Лещенко говорит, что Луценко якобы вводит в заблуждение адвоката Трампа, потому что хочет удержаться на посту генпрокурора. При этом нардеп заявил, что готов ходить на допросы, однако требует, чтобы они проходили в прямом эфире. Лещенко даже потребовал от Луценко как можно скорее инициировать снятие с него депутатской неприкосновенности.

Лещенко также заявил, что Луценко лично раскрывал ему данные следствия в одном из самых резонансных дел последних 5 лет. При этом нардеп не раскрыл никаких деталей.

Задержание экс-командующего Нацгвардии

Работники Национального антикоррупционного бюро обыскали помещение "Укрбуда" и Нацгвардии. Во время обысков задержали экс-командующего НГУ Юрия Аллерова, гендиректора "Укрбуда" Олега Майбороду. Имя третьего лица пока не разглашают.

В чем обвиняют Аллерова?

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Смотрите расследование команды "Наши деньги" о коррупции с недвижимостью в Нацгвардии:

В 2000 годах Нацгвардия и компания-застройщик договорились, что на территории бывшей воинской части на Печерске (центр Киева) возведут жилой комплекс. В нем Нацгвардия должна была получить 50 квартир и 30 паркомест.

Через 16 лет стороны заключили дополнительные соглашения. Согласно им Нацгвардия отказалась от этих квартир и паркомест в обмен на 65 квартир в доме, который та же компания-застройщик возводила на окраине Киева (возле станции метро "Бориспольская").

Такой обмен не был выгодным для государства, ведь стоимость квартир в доме на окраине Киева оказалась более чем 81 миллион гривен меньше той, в которую оценены квартиры, что должна была получить Нацгвардия.

Закон о языке

Глава Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон о функционировании украинского языка как государственного. Перед этим парламент отклонил все 4 проекта постановлений, которыми некоторые нардепы хотели отменить результаты голосования за закон о языке.

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Підписав Закон про функціонування української мови, як державної. Хочу попередити всі тих, хто раптом захоче переглянути Закон про мову. Як тільки Ви задумаєте ревізію державної мови – ви уповні відчуєте всю могутню волю і гнів українського народу! Застерігаю Вас! #МоваНаЧасі pic.twitter.com/PArGOgT9ZB — Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 14 мая 2019 г.

Теперь закон должен подписать президент Украины: документ уже поступил ему на подпись. А в силу закон вступит после публикации в официальных изданиях – "Голос Украины" и "Урядовый курьер".

Uber запустил собственные маршрутки

Shuttle от Uber – новая опция от популярного перевозчика. В приложении на смартфоне любой сможет забронировать место в микроавтобусе, который будет курсировать по определенному маршруту в пределах города. Таким образом можно добираться к месту назначения на такси, но платить меньше.

Пока сервис доступен только в Киеве. Для Европы это – пилотный проект.

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Шаттлы оборудованы кондиционерами и ремнями безопасности для каждого сиденья