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      Главные новости 14 мая: новая глава Конституционного суда, вызов Лещенко на допрос

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      Новости Украины за 14 мая 2019 - новости Украины и мира
      Главные новости 14 мая в Украине / Коллаж 24 канал

      Главу Конституционного суда Станислава Шевчука уволили с должности и сразу нашли ему замену. Нардепа Сергея Лещенко вызывают на допрос в ГПУ по делу "черной бухгалтерии" "Партии регионов". НАБУ задержало экс-командующего Нацгвардии Юрия Аллерова. Закон о языке подписал глава парламента Андрей Парубий, на очереди – президент Петр Порошенко. Такими были главные новости 14 мая в Украине.

      Новая глава Конституционного суда

      Читайте также: Новая глава Конституционного суда: что известно про Наталью Шапталу

      Большинство судей выразили недоверие Станиславу Шевчуку как главе Конституционного суда Украины. Произошло это без его присутствия. После этого судьи КС уволили Шевчука с должности судьи из-за того, что он совершил существенный дисциплинарный проступок, грубо и системно пренебрегал обязанностями.

      Перед этим Шевчук выступил против рассмотрения заключения Комиссии по вопросам регламента и этики относительно возможных нарушений со своей стороны. В то же время Шевчук предложил судьям рассмотреть конституционность закона "Об очищении власти". Но судьи не поддержали такое предложение и глава КС покинул заседание.

      Новой главой Конституционного суда судьи избрали Наталью Шапталу. Она является специалисткой в области административного и уголовного права, имеет ряд научных публикаций по этим вопросам.

      Голова Конституційного суду Наталія Шаптала
      Новая глава КС Наталья Шаптала

      Допрос Лещенко

      Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что нардепа Сергея Лещенко вызовут на допрос в ГПУ и могут вручить подозрение за разглашение данных досудебного следствия в деле о "черной кассе" "Партии регионов". Генпрокурор также обвинил нардепа в том, что тот якобы вмешался в выборы президента США 2016 года, публикуя данные о "черной бухгалтерии".

      Заметим, что в публикациях Лещенко фигурировал Пол Манафорт, который сотрудничал как политконсультант с "регионалами" и получал от них тайные платежи. После этого в 2016 году Манафорт руководил избирательным штабом Дональда Трампа.

      Читайте также: Кто из Украины влиял на выборы президента США 2016 года: заявление Луценко

      Кстати, очевидно, что президенту США не понравились публикации Лещенко. Ведь его адвокат Рудольф Джулиани назвал украинского нардепа врагом американского лидера. Он также заявил, что опубликовав "черную бухгалтерию", Лещенко вмешался в выборы и помог Демократической партии, то есть конкурентам республиканца Трампа.

      Смотрите видео с реакцией Лещенко на возможный допрос в ГПУ:

      После Джулиани во вмешательстве в выборы Лещенко обвинил и Луценко, который даже обозвал нардепа "политическим скунсом". Именно поэтому генпрокурор анонсировал объявление нардепу подозрения в разглашении данных досудебного расследования по делу о "черной бухгалтерии".

      А Лещенко говорит, что Луценко якобы вводит в заблуждение адвоката Трампа, потому что хочет удержаться на посту генпрокурора. При этом нардеп заявил, что готов ходить на допросы, однако требует, чтобы они проходили в прямом эфире. Лещенко даже потребовал от Луценко как можно скорее инициировать снятие с него депутатской неприкосновенности.

      Лещенко также заявил, что Луценко лично раскрывал ему данные следствия в одном из самых резонансных дел последних 5 лет. При этом нардеп не раскрыл никаких деталей.

      Задержание экс-командующего Нацгвардии

      Работники Национального антикоррупционного бюро обыскали помещение "Укрбуда" и Нацгвардии. Во время обысков задержали экс-командующего НГУ Юрия Аллерова, гендиректора "Укрбуда" Олега Майбороду. Имя третьего лица пока не разглашают.

      В чем обвиняют Аллерова?

      Читайте также: Порошенко сбрасывал балласт: Чумак об увольнении и аресте Аллерова

      Смотрите расследование команды "Наши деньги" о коррупции с недвижимостью в Нацгвардии:

      В 2000 годах Нацгвардия и компания-застройщик договорились, что на территории бывшей воинской части на Печерске (центр Киева) возведут жилой комплекс. В нем Нацгвардия должна была получить 50 квартир и 30 паркомест.

      Через 16 лет стороны заключили дополнительные соглашения. Согласно им Нацгвардия отказалась от этих квартир и паркомест в обмен на 65 квартир в доме, который та же компания-застройщик возводила на окраине Киева (возле станции метро "Бориспольская").

      Такой обмен не был выгодным для государства, ведь стоимость квартир в доме на окраине Киева оказалась более чем 81 миллион гривен меньше той, в которую оценены квартиры, что должна была получить Нацгвардия.

      Закон о языке

      Глава Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон о функционировании украинского языка как государственного. Перед этим парламент отклонил все 4 проекта постановлений, которыми некоторые нардепы хотели отменить результаты голосования за закон о языке.

      Читайте также: Закон о государственном языке: кто и где должен будет говорить на украинском

      Теперь закон должен подписать президент Украины: документ уже поступил ему на подпись. А в силу закон вступит после публикации в официальных изданиях – "Голос Украины" и "Урядовый курьер".

      закон про українську мову як державну що вимагає закон інфографіка

      Uber запустил собственные маршрутки

      Shuttle от Uber – новая опция от популярного перевозчика. В приложении на смартфоне любой сможет забронировать место в микроавтобусе, который будет курсировать по определенному маршруту в пределах города. Таким образом можно добираться к месту назначения на такси, но платить меньше.

      Пока сервис доступен только в Киеве. Для Европы это – пилотный проект.

      Читайте также: Uber и Bolt отказались от "евроблях"

      Шатл Uber маршрутки мікроавтобус таксі Київ
      Шаттлы оборудованы кондиционерами и ремнями безопасности для каждого сиденья

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      Теги: Новости Украины Новости политики Сергей Лещенко Транспорт Дональд Трамп ГПУ языковый вопрос Законодательство Конституционный суд Судьи Юрий Луценко "Черная бухгалтерия" Партии регионов Выборы в США НАБУ Украинский язык Uber Нацгвардія Андрей Парубий
      Источник: 24 канал
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