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      Головні новини 14 травня: новий голова Конституційного суду, виклик Лещенка на допит

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      Новини України 14 травня 2019 - новини України і світу
      Головні новини 14 травня в Україні / Колаж 24 канал

      Голову Конституційного суду Станіслава Шевчука звільнили з посади та відразу знайшли йому заміну. Нардепа Сергія Лещенка викликають на допит у ГПУ у справі "чорної бухгалтерії" "Партії регіонів". НАБУ затримало екс-командувача Нацгвардії Юрія Аллерова. Закон про мову підписав голова парламенту Андрій Парубій, на черзі – президент Петро Порошенко. Такими були головні новини 14 травня в Україні.

      Нова голова Конституційного суду

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      Більшість суддів висловили недовіру Станіславу Шевчуку як голові Конституційного суду України. Сталося це без його присутності. Після цього судді КС звільнили Шевчука з посади судді через те, що він скоїв суттєвий дисциплінарний проступок, грубо і системно нехтував обов'язками.

      Перед цим Шевчук виступив проти розгляду висновку Комісії з питань регламенту та етики щодо можливих порушень зі свого боку. Натомість Шевчук запропонував суддям розглянути конституційність закону "Про очищення влади". Але судді не підтримали таку пропозицію і голова КС покинув засідання.

      Новою головою Конституційного суду судді обрали Наталію Шапталу. Вона є спеціалісткою в галузі адміністративного і кримінального права, має низку наукових публікацій з цих питань.

      Голова Конституційного суду Наталія Шаптала
      Нова голова КС Наталія Шаптала

      Допит Лещенка

      Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що нардепа Сергія Лещенка викличуть на допит у ГПУ та можуть вручити підозру за розголошення даних досудового слідства у справі про "чорну касу" "Партії регіонів". Генпрокурор також звинуватив нардепа в тому, що той нібито втрутився у вибори президента США 2016 року, публікуючи дані про "чорну бухгалтерію".

      Зауважимо, що в публікаціях Лещенка фігурував Пол Манафорт, який співпрацював як політконсультант з "регіоналами" та отримував від них таємні платежі. Після цього у 2016 році Манафорт керував виборчим штабом Дональда Трампа.

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      До речі, очевидно, що президентові США не сподобалися публікації Лещенка. Адже його адвокат Рудольф Джуліані назвав українського нардепа ворогом американського лідера. Він також заявив, що опублікувавши "чорну бухгалтерію", Лещенко втрутився у вибори та допоміг Демократичній партії, тобто конкурентам республіканця Трампа.

      Дивіться відео з реакцією Лещенка на можливий допит у ГПУ:

      Після Джуліані у втручанні у вибори Лещенка звинуватив і Луценко, який навіть обізвав нардепа "політичним скунсом". Саме тому генпрокурор анонсував оголошення нардепу підозри у розголошенні даних досудового розслідування у справі про "чорну бухгалтерію".

      А Лещенко каже, що Луценко нібито вводить в оману адвоката Трампа, бо хоче втриматися на посаді генпрокурора. При цьому нардеп заявив, що готовий ходити на допити, проте вимагає, щоб вони відбувалися у прямому ефірі. Лещенко навіть зажадав від Луценка якомога швидше ініціювати зняття з нього депутатської недоторканності.

      Лещенко також заявив, що Луценко особисто розкривав йому дані слідства в одній з найбільш резонансних справ останніх 5 років. При цьому нардеп не розкрив жодних деталей.

      Затримання екс-командувача Нацгвардії

      Працівники Національного антикорупційного бюро обшукали приміщення "Укрбуду" та Нацгвардії. Під час обшуків затримали екс-командувача НГУ Юрія Аллерова, гендиректора "Укрбуду" Олега Майбороду. Ім'я третьої особи наразі не розголошують.

      У чому звинувачують Аллерова?

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      Дивіться розслідування команди "Наші гроші" про корупцію з нерухомістю у Нацгвардії:

      У 2000 роках Нацгвардія та компанія-забудовник домовились, що на території колишньої військової частини на Печерську (центр Києва) зведуть житловий комплекс. В ньому Нацгвардія мала отримати 50 квартир та 30 паркомісць.

      Через 16 років сторони уклали додаткові угоди. Згідно з ними Нацгвардія відмовилась від цих квартир та паркомісць в обмін на 65 квартир у будинку, який та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва (біля станції метро "Бориспільська").

      Такий обмін не був вигідним для держави, адже вартість квартир у будинку на околиці Києва виявилась на понад 81 мільйон гривень меншою за ту, в яку оцінені квартири, що мала отримати Нацгвардія.

      Закон про мову

      Голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон про функціонування української мови як державної. Перед цим парламент відхилив усі 4 проекти постанов, якими деякі нардепи хотіли скасувати результати голосування за закон про мову.

      Читайте також: Закон про державну мову: хто та де муситиме говорити українською

      Тепер закон повинен підписати президент України: документ вже надійшов йому на підпис. А чинності закон набуде після публікації офіційних виданнях – "Голос України" та "Урядовий кур'єр".

      закон про українську мову як державну що вимагає закон інфографіка

      Uber запустив власні маршрутки

      Shuttle від Uber – нова опція від популярного перевізника. У додатку на смартфоні будь-хто зможе забронювати місце в мікроавтобусі, який курсуватиме певним маршрутом у межах міста. Таким чином можна добиратися до місця призначення таксі, але платити менше.

      Поки що сервіс доступний лише в Києві. Для Європи це – пілотний проект.

      Читайте також: Uber і Bolt відмовилися від "євроблях"

      Шатл Uber маршрутки мікроавтобус таксі Київ
      Шатли обладнані кондиціонерами та пасками безпеки для кожного сидіння

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      Теги: Новини України Новини політики Конституційний суд Судді Сергій Лещенко Транспорт Дональд Трамп ГПУ мовне питання Законодавство Юрій Луценко "Чорна бухгалтерія" Партії регіонів Вибори у США НАБУ Українська мова Uber Нацгвардія Андрій Парубій
      Джерело: 24 канал
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