Головні новини 14 травня: новий голова Конституційного суду, виклик Лещенка на допит

Голову Конституційного суду Станіслава Шевчука звільнили з посади та відразу знайшли йому заміну. Нардепа Сергія Лещенка викликають на допит у ГПУ у справі "чорної бухгалтерії" "Партії регіонів". НАБУ затримало екс-командувача Нацгвардії Юрія Аллерова. Закон про мову підписав голова парламенту Андрій Парубій, на черзі – президент Петро Порошенко. Такими були головні новини 14 травня в Україні.

Нова голова Конституційного суду

Читайте також: Нова голова Конституційного суду: що відомо про Наталію Шапталу

Більшість суддів висловили недовіру Станіславу Шевчуку як голові Конституційного суду України. Сталося це без його присутності. Після цього судді КС звільнили Шевчука з посади судді через те, що він скоїв суттєвий дисциплінарний проступок, грубо і системно нехтував обов'язками.

Перед цим Шевчук виступив проти розгляду висновку Комісії з питань регламенту та етики щодо можливих порушень зі свого боку. Натомість Шевчук запропонував суддям розглянути конституційність закону "Про очищення влади". Але судді не підтримали таку пропозицію і голова КС покинув засідання.

Новою головою Конституційного суду судді обрали Наталію Шапталу. Вона є спеціалісткою в галузі адміністративного і кримінального права, має низку наукових публікацій з цих питань.



Нова голова КС Наталія Шаптала

Допит Лещенка

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що нардепа Сергія Лещенка викличуть на допит у ГПУ та можуть вручити підозру за розголошення даних досудового слідства у справі про "чорну касу" "Партії регіонів". Генпрокурор також звинуватив нардепа в тому, що той нібито втрутився у вибори президента США 2016 року, публікуючи дані про "чорну бухгалтерію".

Зауважимо, що в публікаціях Лещенка фігурував Пол Манафорт, який співпрацював як політконсультант з "регіоналами" та отримував від них таємні платежі. Після цього у 2016 році Манафорт керував виборчим штабом Дональда Трампа.

Читайте також: Хто з України впливав на вибори президента США 2016 року: заява Луценка

До речі, очевидно, що президентові США не сподобалися публікації Лещенка. Адже його адвокат Рудольф Джуліані назвав українського нардепа ворогом американського лідера. Він також заявив, що опублікувавши "чорну бухгалтерію", Лещенко втрутився у вибори та допоміг Демократичній партії, тобто конкурентам республіканця Трампа.

Дивіться відео з реакцією Лещенка на можливий допит у ГПУ:

Після Джуліані у втручанні у вибори Лещенка звинуватив і Луценко, який навіть обізвав нардепа "політичним скунсом". Саме тому генпрокурор анонсував оголошення нардепу підозри у розголошенні даних досудового розслідування у справі про "чорну бухгалтерію".

А Лещенко каже, що Луценко нібито вводить в оману адвоката Трампа, бо хоче втриматися на посаді генпрокурора. При цьому нардеп заявив, що готовий ходити на допити, проте вимагає, щоб вони відбувалися у прямому ефірі. Лещенко навіть зажадав від Луценка якомога швидше ініціювати зняття з нього депутатської недоторканності.

Лещенко також заявив, що Луценко особисто розкривав йому дані слідства в одній з найбільш резонансних справ останніх 5 років. При цьому нардеп не розкрив жодних деталей.

Затримання екс-командувача Нацгвардії

Працівники Національного антикорупційного бюро обшукали приміщення "Укрбуду" та Нацгвардії. Під час обшуків затримали екс-командувача НГУ Юрія Аллерова, гендиректора "Укрбуду" Олега Майбороду. Ім'я третьої особи наразі не розголошують.

У чому звинувачують Аллерова?

Читайте також: Порошенко скидав баласт: Чумак про звільнення та арешт Аллерова

Дивіться розслідування команди "Наші гроші" про корупцію з нерухомістю у Нацгвардії:

У 2000 роках Нацгвардія та компанія-забудовник домовились, що на території колишньої військової частини на Печерську (центр Києва) зведуть житловий комплекс. В ньому Нацгвардія мала отримати 50 квартир та 30 паркомісць.

Через 16 років сторони уклали додаткові угоди. Згідно з ними Нацгвардія відмовилась від цих квартир та паркомісць в обмін на 65 квартир у будинку, який та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва (біля станції метро "Бориспільська").

Такий обмін не був вигідним для держави, адже вартість квартир у будинку на околиці Києва виявилась на понад 81 мільйон гривень меншою за ту, в яку оцінені квартири, що мала отримати Нацгвардія.

Закон про мову

Голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон про функціонування української мови як державної. Перед цим парламент відхилив усі 4 проекти постанов, якими деякі нардепи хотіли скасувати результати голосування за закон про мову.

Читайте також: Закон про державну мову: хто та де муситиме говорити українською

Підписав Закон про функціонування української мови, як державної. Хочу попередити всі тих, хто раптом захоче переглянути Закон про мову. Як тільки Ви задумаєте ревізію державної мови – ви уповні відчуєте всю могутню волю і гнів українського народу! Застерігаю Вас! #МоваНаЧасі pic.twitter.com/PArGOgT9ZB — Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 14 мая 2019 г.

Тепер закон повинен підписати президент України: документ вже надійшов йому на підпис. А чинності закон набуде після публікації офіційних виданнях – "Голос України" та "Урядовий кур'єр".

Uber запустив власні маршрутки

Shuttle від Uber – нова опція від популярного перевізника. У додатку на смартфоні будь-хто зможе забронювати місце в мікроавтобусі, який курсуватиме певним маршрутом у межах міста. Таким чином можна добиратися до місця призначення таксі, але платити менше.



Поки що сервіс доступний лише в Києві. Для Європи це – пілотний проект.

Читайте також: Uber і Bolt відмовилися від "євроблях"



Шатли обладнані кондиціонерами та пасками безпеки для кожного сидіння