Главные новости 15 января: отставка правительства России, новый глава НАПК, как поработала Рада

Правительство России подало в отставку, а премьеру Дмитрию Медведеву уже подыскали новую должность. Новым председателем Нацагентства по предупреждению коррупции конкурсная комиссия выбрала Александра Новикова. Верховная Рада не одобрила несколько важных законопроектов. Такими были главные новости 15 января в Украине и мире.

Самые важные новости за сегодня в Украине и мире:

Правительство России подало в отставку

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что правительство страны подало в отставку , чтобы развязать руки президенту Владимиру Путину после его заявления об изменениях в Конституцию РФ.

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"Когда будут приняты эти изменения, по всей вероятности, и это будет сделано после обсуждения, они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей конституции, но и в целом в баланс власти исполнительной, законодательной, судебной", – сказал Медведев.

В этом контексте очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения и в этих условиях, я считаю, что было правильным в соответствии со статьей 117 Конституции РФ, чтобы правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку,

– добавил премьер.

Старый состав правительства, по поручению Путина, будет исполнять обязанности до назначения нового. По словам Медведева, в дальнейшем все решения по новому составу правительства будет принимать президент РФ.

Согласно статье 117 Конституции РФ, правительство страны может подать в отставку, которую принимает или отклоняет президент РФ.

Какие изменения в Конституцию хочет внести Путин

Днем ранее, 15 января, Путин заявил, что выступает за назначение Госдумой премьер-министра России, но и за сохранение за президентом права увольнять его.

За президентом РФ останется право определять задачи и приоритеты правительства, отстранять от должности председателя правительства, его заместителей и федеральных министров.

За президентом РФ останется прямое руководство вооруженными силами и правоохранительной системой, но кандидатуры руководителей силовых ведомств и прокуроров регионов он должен согласовывать с Советом федерации.

Предлагаемые Путиным изменения в Конституцию РФ должен принять парламент, но этому будет предшествовать всенародное голосование.

Путин предлагает изменить требования для президента:

Для потенциальных кандидатов в президенты РФ предлагается закрепить требование проживать на территории страны не менее 25 лет, а также требование отсутствия иностранного гражданства.

Кто такой Дмитрий Медведев: главное в видео

Кто станет новым премьером России

На должность премьер-министра Путин внес кандидатуру главы Федеральной налоговой службы РФ Михаила Мишустина . Последний возглавляет Федеральную налоговую службу страны с 2010 года. Мишустин – также доктор экономических наук.

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До этого работал в Государственной налоговой службе РФ, в Министерстве по налогам и сборам (заместитель министра), руководителем Федерального агентства кадастра объектов недвижимости, руководителем Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.

Михаил Мишустин станет премьером России: что о нем известно – в материале 24 канала.

Что теперь будет с Медведевым

Президент РФ Владимир Путин заявил о намерении учредить должность заместителя председателя Совета безопасности РФ и предложить ее Дмитрию Медведеву.

"Дмитрий Анатольевич всегда занимался этими вопросами, и с точки зрения повышения нашей обороноспособности и безопасности. Я считаю возможным и просил его об этом, чтобы он занялся в будущем вопросами именно этой категории. Считаю возможным и сделаю это в ближайшее время – введу должность заместителя председателя Совета безопасности", – сказал Путин на встрече с членами правительства, напомнив, что главой Совбеза является президент.

Новый председатель НАПК

Новым главой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции конкурсная комиссия выбрала Александра Новикова. 37-летний Новиков успешно прошел этап недавнего оценки прокуроров, он не является членом ни одной политической партии.

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По словам самого Новикова, работа в должности председателя НАПК ему нужна для того, чтобы доказать, что антикоррупционные институты могут действовать. В своем мотивационном письме он отмечает, что имеет длительный и результативный опыт работы по полномочиям НАПК.

Конкурсная комиссия обратила внимание на компетенции Новикова и не нашла в его биографии правонарушений. В открытых источниках биография нового главы НАПК довольно сжата. Известно, что он получил образование в Национальном юридическом университете имени Ярослава Мудрого. Большинство трудовой деятельности Новикова связана с работой в органах прокуратуры.

Свою карьеру Новиков начал в прокуратуре Сум, где с 2004 года по 2007 работал следственным помощником прокурора города.

В период с 2007 до 2012 года работал прокурором отдела надзора за соблюдением законов органами внутренних дел при производстве дознания и досудебного следствия и прокурором отдела защиты имущественных, других личных прав и свобод граждан и интересов государства прокуратуры областной прокуратуры Сумской области.

С 2012 по 2014 год занимал должность прокурора отдела защиты финансово-экономических интересов государства ГПУ.

После Революции Достоинства, в 2014 году Новиков переехал в Киев и продолжил работу прокурором отделе защиты финансово-экономических интересов государства ГПУ.

В 2015 году он был претендентом на пост главы / первого заместителя руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Тогда комиссия предлагала назначить Новикова как одного из трех кандидатов заместителем председателя САП.

Последняя должность Новикова перед назначением главой НАПК – прокурор Департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности ГПУ.

Согласно декларации, зарплата Новикова составляет более 562 тысяч гривен в год. Еще 110 тысяч гривен он хранит на счету.

Новиков задекларировал квартиру в Киеве площадью 59,3 квадратных метра. Указал в декларации также автомобили Subaru Forester 2008 года выпуска (ныне похищен) и ВАЗ-21099, передан по доверенности в 2008 году. Жена Новикова владеет автомобилем Kia Sorento 2003 года выпуска.

Как поработала Верховная Рада

Несмотря на ожидания важных решений нардепов, 15 января парламент не рассмотрел:

законопроект о децентрализации ,

законопроект об игорном бизнесе,

а законопроект о рынке земли вообще, скорее всего, рассмотрят в феврале.

Зато Рада окончательно одобрила законопроект авторства президента Владимира Зеленского об организации деятельности Верховного Суда. Законопроект предусматривает изменения в Хозяйственный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс и Кодекс административного судопроизводства по совершенствованию пересмотра судебных решений в апелляционном и кассационном порядках.

По словам авторов законопроекту, его принятие необходимо для выполнения Верховным Судом главного его задача – обеспечение единства и постоянства судебной практики. Кроме того, законопроект должен сбалансировать нагрузку делами между различными юрисдикциями. Он также будет способствовать быстрому рассмотрению дел.

Что предусматривает законопроект о деятельности Верховного Суда

Законопроектом определены четкие основания для кассационного обжалования решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции.

Упрощается порядок рассмотрения отводов судьи в случае подачи такого отвода накануне или в день заседания.

Изымаются некоторые виды обеспечения иска, запрещается принятие мер обеспечения иска, которые имеют своим следствием прекращение, отложенике или приостановку конкурса, аукциона, торгов, тендера или иных публичных процедур, которые проводят от имени государства (государственного органа), территориальной общины (органа местного самоуправления) или с участием назначенного госорганом субъекта в составе комиссии, которая проводит конкурс, аукцион, торги, тендер или иную публичную процедуру.

" Общеизвестна ситуация злоупотребления участниками дела правом на отвод путем подачи отвода в день или накануне судебного заседания с целью недопущения его рассмотрения другим судьей и отмены назначенного судебного заседания ", – говорится в пояснительной записке.

Чтобы участники дела не злоупотребляли своими процессуальными правами, законопроект предусматривает упрощенное рассмотрение представленного накануне судебного заседания заявления об отводе судьи тем же судьей, который рассматривает дело (без остановки производства по делу и без передачи дела другому составу суда для рассмотрения соответствующего заявления). Правомерность отклонения такого отвода может быть пересмотрена судом апелляционной и / или кассационной инстанции.

"Зеленский" строил портал и застрял в стене

В белорусских соцсетях появился странная запись звонка спасателям – женщина рассказывала, что Президент Украины Владимир Зеленский застрял в стене при строительстве портала. Оказалось, она просто влюбилась. Об этом рассказал парень девушки Андрей.

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"Ирине 36 лет, она моя девушка. Но давно мне говорила, что влюбилась в того Зеленского, вот он и кажется ей везде", – приводит рассказал Андрей.

Когда Андрей был дома, к нему забежала Ирина и заявила, что в их подвале есть люди – по ее словам, среди них был и Президент Украины.

"Она сбегала в подвал еще раз, потом вернулась и сказала мне, что Зеленскому плохо. А я понял, что плохо ей", – рассказал мужчина.

После этого Андрей позвонил в милицию, чтобы они забрали женщину и помогли ей. В этот же момент он услышал, что Ирина также говорит по телефону. Куда она звонила – мужчина понял только после того, как запись разговора появился на ютубе.

Вот видео об этом разговоре: