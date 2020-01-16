Головні новини 15 січня: відставка уряду Росії, новий голова НАЗК, як попрацювала Рада

Уряд Росії подав у відставку, а прем’єру Дмитру Медведєву вже підшукали нову посаду. Новим головою Нацагентства з питань запобігання корупції конкурсна комісія обрала Олександра Новікова. Верховна Рада не схвалила кілька важливих законопроєктів. Такими були головні новини 15 січня в Україні та світі.

Найважливіші новини за 15 січня в Україні та світі:

Уряд Росії подав у відставку

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що уряд країни подав у відставку, щоб розв'язати руки президенту Володимиру Путіну після його заяви про зміни до Конституції РФ.

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"Коли будуть прийняті ці зміни, цілком ймовірно, і це буде зроблено після обговорення, вони внесуть суттєві зміни не тільки в цілу низку статей конституції, але і в цілому в баланс влади виконавчої, законодавчої, судової", – сказав Медведєв.

У цьому контексті очевидно, що ми, як уряд Російської Федерації, повинні надати президенту нашої країни можливість приймати всі необхідні рішення і в цих умовах, я вважаю, що було правильним відповідно до статті 117 Конституції РФ, що уряд Російської Федерації в нинішньому складі подав у відставку,

– додав прем’єр.

Старий склад уряду, за дорученням Путіна, виконуватиме обов'язки до призначення нового. За словами Медведєва, надалі всі рішення щодо нового складу уряду прийматиме президент РФ.

За статтею 117 Конституції РФ, уряд країни може подати у відставку, яку приймає або відхиляє президент РФ.

Які зміни до Конституції хоче внести Путін

Днем раніше, 15 січня, Путін заявив, що виступає за призначення Держдумою прем'єр-міністра Росії, але виступає за збереження президентом права звільняти його.

За президентом РФ має залишатися право визначати завдання і пріоритети уряду, відстороняти від посади голову уряду, його заступників і федеральних міністрів.

За президентом РФ має залишатися пряме керівництво збройними силами та правоохоронною системою, але кандидатури керівників силових відомств і прокурорів регіонів він повинен погоджувати з Радою федерацій.

Пропоновані Путіним зміни до Конституції РФ має прийняти парламент, але цьому має передувати всенародне голосування.

Путін також пропонує змінити вимоги для президента:

Для потенційних кандидатів у президенти РФ пропонується закріпити вимогу проживати на території країни не менше 25 років, а також відсутність іноземного громадянства.

Хто такий Дмитро Медведєв: головне у відео

Хто стане новим прем'єром Росії

На посаду прем'єр-міністра Путін вніс кандидатуру глави Федеральної податкової служби РФ Михайла Мішустіна. Останній очолює Федеральну податкову службу країни з 2010 року. Мішустін – також доктор економічних наук.

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До цього працював у Державній податковій службі РФ, в Міністерстві з податків і зборів (заступник міністра), керівником Федерального агентства кадастру об'єктів нерухомості, керівником Федерального агентства з управління особливими економічними зонами.

Михайло Мішустін стане прем’єром Росії: що про нього відомо – у матеріалі 24 каналу.

Що тепер буде з Медведєвим

Президент РФ Володимир Путін заявив про намір заснувати посаду заступника голови Ради безпеки РФ і запропонувати її Дмитру Медведєву.

"Дмитро Анатолійович завжди займався цими питаннями, і з погляду підвищення нашої обороноздатності та безпеки. Я вважаю можливим і просив його про це, щоб він зайнявся в майбутньому питаннями саме цієї категорії. Вважаю можливим і зроблю це найближчим часом – введу посаду заступника голови Ради безпеки", – сказав Путін на зустрічі з членами уряду, нагадавши, що головою Радбезу є президент.

Новий голова НАЗК

Новим головою Національного агентства з питань запобігання корупції конкурсна комісія обрала Олександра Новікова. 37-річний Новіков успішно пройшов етап нещодавнього оцінювання прокурорів, він не є членом жодної політичної партії.

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За словами самого Новікова, робота на посаді голови НАЗК йому потрібна для того, аби довести, що антикорупційні інституції можуть діяти. У своєму мотиваційному листі він зазначає, що має тривалий і результативний досвід роботи за повноваженнями НАЗК.

Конкурсна комісія звернула увагу на компетенції Новікова і не знайшла в його біографії правопорушень. У відкритих джерелах біографія нового очільника НАЗК є доволі стислою. Відомо, що він отримав освіту у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. Переважна частина трудової діяльності Новікова пов’язана з роботою в органах прокуратури.

Свою кар’єру Новіков розпочав у прокуратурі Сум, де з 2004 року по 2007-й працював слідчим помічником прокурора міста.

У період з 2007 до 2012 року працював прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ при провадженні дізнання та досудового слідства та прокурором відділу захисту майнових, інших особистих прав і свобод громадян та інтересів держави прокуратури обласної прокуратури Сумщини.

З 2012 по 2014 рік обіймав посаду прокурора відділу захисту фінансово-економічних інтересів держави ГПУ.

Після Революції Гідності, 2014 року Новіков переїхав до Києва і продовжив роботу прокурором відділі захисту фінансово-економічних інтересів держави ГПУ.

У 2015 році він був претендентом на посаду голови/першого заступника керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Тоді комісія пропонувала призначити Новікова як одного з трьох кандидатів заступником голови САП.

Остання посада Новікова перед призначенням головою НАЗК – прокурор Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності ГПУ.

Відповідно до декларації, зарплатня Новікова складає понад 562 тисячі гривень на рік. Ще 110 тисяч гривень він зберігає на рахунку.

Новіков задекларував квартиру в Києві площею 59,3 квадратного метра. Вказав у декларації також автомобілі Subaru Forester 2008 року випуску (нині викрадений) та ВАЗ-21099, переданий за довіреністю в 2008 році. Дружина Новікова володіє автомобілем Kia Sorento 2003 року випуску.

Як попрацювала Верховна Рада

Попри очікування на важливі рішення нардепів, 15 січня парламент не розглянув:

законопроєкт про децентралізацію,

законопроєкт про гральний бізнес,

а законопроєкт про ринок землі узагалі, швидше за все, розглянуть у лютому.

Натомість Рада остаточно схвалила законопроєкт авторства президента Володимира Зеленського про організацію діяльності Верховного Суду. Законопроєкт передбачає зміни до Господарського процесуального кодексу, Цивільного процесуального кодексу та Кодексу адміністративного судочинства щодо вдосконалення перегляду судових рішень в апеляційному та касаційному порядках.

За словами авторів законопроєкту, його прийняття потрібне задля виконання Верховним судом головного його завдання – забезпечення єдності та сталості судової практики. Крім того, законопроєкт повинен збалансувати навантаження справами між різними юрисдикціями. Він також сприятиме швидкому розгляду справ.

Що передбачає законопроєкт про діяльність Верховного суду

Законопроєктом визначені чіткі підстави для касаційного оскарження рішення суду першої інстанції і постанови суду апеляційної інстанції.

Спрощується порядок розгляду відводів судді в разі подачі такого відводу напередодні або в день засідання.

Вилучаються деякі види забезпечення позову, забороняється вживання заходів забезпечення позову, які мають своїм наслідком припинення, відкладення або призупинення конкурсу, аукціону, торгів, тендера чи інших публічних процедур, які проводяться від імені держави (державного органу), територіальної громади (органу місцевого самоврядування) або за участю призначеного держорганом суб'єкта в складі комісії, яка проводить конкурс, аукціон, торги, тендер або іншу публічну процедуру.

"Загальновідома ситуація зловживання учасниками справи правом на відвід шляхом подачі відведення в день або напередодні судового засідання з метою недопущення його розгляду іншим суддею і скасування призначеного судового засідання", – зазначено в пояснювальній записці.

Щоб учасники справи не зловживали своїми процесуальними правами, законопроєкт передбачає спрощений розгляд представленої напередодні судового засідання заяви про відвід судді тим же суддею, який розглядає справу (без зупинення провадження у справі та без передачі справи іншому складу суду для розгляду відповідної заяви). Правомірність відхилення такого відводу може бути переглянута судом апеляційної та/або касаційної інстанції.

"Зеленський" будував портал і застряг у стіні

У білоруських соцмережах з'явився дивний запис дзвінка рятувальникам – жінка розповідала, що Президент України Володимир Зеленський застряг у стіні при будівництві порталу. Виявилося, вона просто закохалася. Про це розповів хлопець дівчини Андрій.

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"Ірині 36 років, вона моя дівчина. Але давно мені говорила, що закохалася в того Зеленського, ось він і ввижається їй всюди", – наводить розповів Андрій.

Коли Андрій був удома, до нього забігла Ірина і заявила, що в їхньому підвалі є люди – за її словами, серед них був і Президент України.

"Вона збігала в підвал ще раз, потім повернулася і сказала мені, що Зеленському погано, а я зрозумів, що погано їй", – розповів чоловік.

Після цього Андрій зателефонував до міліції, щоб вони забрали жінку і допомогли їй. В цей же момент він почув, що Ірина також говорить телефоном. Куди вона дзвонила – чоловік зрозумів тільки після того, як запис розмови з'явився на ютубі.

Ось відео про цю розмову:

Після дзвінка Ірина зникла і не з'являється вдома вже 2 дні. Де її шукати Андрій не знає, оскільки "телефон у неї розбитий, вона ніде не працює".