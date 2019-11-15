Главные новости 15 ноября: взрывы в Балаклее, дата нормандской встречи и еще одна стенограмма

Из-за новых взрывов в Балаклее на Харьковщине погибли двое военнослужащих, еще пятеро пострадали. Встреча лидеров Украины, России, Германии и Франции в нормандском формате запланирована на 9 декабря в Париже. Появилась стенограмма первого телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского, который состоялся 21 апреля. Такими были главные новости пятницы, 15 ноября.

Важнейшие новости за сегодня в Украине и мире.

Взрывы в Балаклее: двое погибших

Важно: Взрывы в Балаклее: что известно о погибших и пострадавших

В Балаклее 15 ноября снова взрывались боеприпасы в районе военного склада. Погибли двое военных, еще пятеро получили ранения.

На местном арсенале проводили плановое уничтожение остатков боеприпасов и их элементов в специально оборудованном для этого месте – котловане. Эти боеприпасы нельзя было транспортировать. Именно из-за утилизации прогремело около 20 взрывов.

В Минобороны отмечают, что местным жителям и объектам инфраструктуры ничего не угрожает. Хранилища боеприпасов в безопасности.

Смотрите видео, как в Балаклее снова взрываются боеприпасы:

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из-за взрывов на территории артиллерийской базы Балаклеи и выразил соболезнования семьям погибших военных.

из-за взрывов на территории артиллерийской базы Балаклеи и выразил соболезнования семьям погибших военных. Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков призвал нардепов-членов Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки провести срочное заседание из-за взрывов.

Видео со взрывами в Балаклее:

Что известно о предыдущих взрывах в Балаклее? Впервые мощный взрыв на военной базе в Балаклее прогремел в ночь на 23 марта 2017 года. Именно в этом городе находится крупнейший в Украине склад боеприпасов. Взрыв был настолько мощным, что его почувствовали в соседних городах и селах, а огонь был виден за десятки километров от города. Тогда, по официальным данным, погибли 2 человек, 4 получили ранения, было повреждено 265 зданий.



Второй раз взрывы прогремели 3 мая 2018 года, а еще вспыхнул пожар. Это произошло вблизи воинской части А 1352 возле Балаклеи. По данным военных, тогда загорелась сухая трава, из-за чего и начали детонировать единичные боеприпасы на площади около 35 гектаров. Впоследствии пожар удалось локализовать, а в ВСУ сообщили, что взрывы прекратились.



Наибольшие взрывы на военных складах в Украине / Инфографика 24 канала

Есть дата встречи в нормандском формате

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Дата встречи в нормандском формате наконец появилась – она запланирована на 9 декабря в Париже. Первыми об этом сообщили в канцелярии президента Франции, впоследствии дату саммита подтвердили и в Офисе Президента Украины.

Зеленский сегодня, 15 ноября, провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Во время беседы французский лидер отметил, что Украина выполнила все необходимые условия для проведения встречи "нормандской четверки".

В результате, всеми сторонами согласована дата проведения саммита в нормандском формате – 9 декабря в Париже,

– отметили в ОПУ.

В этом саммите примут участие президент Владимир Зеленский, президент России Владимир Путин, лидер Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. К слову, в Германии дату проведения встречи тоже подтвердили.

Отметим, украинская сторона давно настаивает на встрече в нормандском формате. Предпосылками для его проведения было разведение войск в Станице Луганской, Золотом и Петровском. Оно фактически уже произошло.

Украина на встрече в нормандском формате будет поднимать такие вопросы:

Разведение войск в Станице Луганской.

Обмен пленными.

Подтверждение текста формулы Штайнмайера.

Отвод войск в Золотом и Петровском.

У Кремля свои варианты: Амнистия, никаких преследований и снятия блокады, – росСМИ о планах РФ на нормандский саммит

Первые исключения из фракции "Слуги народа"

В президентской фракции неспокойно: скандал из-за заявления нардепа Анны Скороход перерос в ее исключение из фракции. Такая же история произошла и с другим нардепом – Антоном Поляковым. Их исключили из-за нарушения договоренностей – не голосовали за те вопросы, по которым согласие было у всей фракции.

Я с Поляковым лично проводил диалоги и беседы по очень чувствительным нашим законопроектам. Это земля, это относительно расчетных операторов – касаемо ФОПов, это и №1008. Кажется он тоже не голосовал. То есть по чувствительным законам у него была своя позиция, и она идеологически отличалась от фракции,

– объяснил глава партии Александр Корниенко.

Почему вспыхнул скандал с Анной Скороход? Она за последнее время попала в 2 громких скандалах. Так, во время голосования относительно законопроекта №2239-1 нардеп расплакалась, потому что ее правки не захотели рассматривать.



Второй скандал с ее участием тоже состоялся в Раде: парламентарий вышла к трибуне и заявила, что против нее оказывается давление со стороны лидеров фракции "Слуга народа". Скороход, в частности, считает, что задержание ее мужа правоохранителями и собственная позиция относительно голосования в парламенте – связаны.

К слову, гражданского мужа Анны Скороход, из-за которого она и сделала переполох во время заседания, отпустили под ночной домашний арест и надели на него электронный браслет. Больше о том, кто он такой и в чем его подозревают, читайте здесь.

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Еще одна стенограмма первого разговора Трампа и Зеленского

Первая беседа – Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора президента США Дональда Трампа и Президента Украины Владимира Зеленского, который состоялся 21 апреля.

Трамп поздравил новоизбранного украинского президента с победой, лидеры также обменялись приглашениями и поделились ожиданиями совместной встречи.

К тому же Зеленский подчеркнул, что будет практиковаться в английском языке, чтобы провести встречу с Трампом исключительно на английском.

Полный перевод стенограммы читайте здесь.

Вот частичка из разговора:

Зеленский: Еще раз спасибо, мы будем ждать вашего визита или визита вашей делегации. Нет слов, чтобы описать нашу страну. Насколько приятные, теплые и дружные украинцы, насколько вкусная наша национальная кухня, насколько прекрасной является Украина. Словами это не описать, лучше приезжайте и убедитесь воочию. Если вы все же приедете – это будет прекрасно. Еще раз, искренне вас приглашаю.

Трамп: Что ж, я соглашаюсь с вами относительно вашей страны и с нетерпением жду этого. Когда я был владельцем конкурса "Мисс Вселенная", там всегда были замечательные люди. Украину всегда очень хорошо презентовали. Когда вы войдете в курс дел и будете готовы, я бы хотел вас пригласить в Белый дом. Мы имеем много о чем поговорить, но мы с вами будем рядом все время вместе.

Зеленский: Спасибо за приглашение. Мы его принимаем и с нетерпением ожидаем визита. Спасибо еще раз. Вся моя команда и я ожидаем этого визита. Спасибо еще раз за поздравления. И я думаю, это будет замечательно, если бы вы смогли прибыть и быть с нами в этот очень важный день инаугурации. Результаты невероятны – они поражают нас. Это будет совершенно фантастически, если бы вы смогли прибыть и быть с нами в этот день.

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Текст стенограми англійською:

Текст стенограммы на английском языке:

Что нужно знать о скандале из-за разговора Зеленского и Трампа? Во время телефонного разговора 25 июля 2019 года Трампа и Зеленского американский президент якобы пообещал, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma.



К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Гантер. Больше о том, что это за скандальная компания, читайте здесь.



25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора. Полный текст на русском языке (перевод 24 канала) – читайте здесь. Ее текст гласит: Трамп говорил Зеленскому: "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.



Из-за этого скандала в Палате представителей Конгресса объявили начало формальной процедуры импичмента президента США.