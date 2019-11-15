Головні новини 15 листопада: вибухи в Балаклії, дата нормандської зустрічі і ще одна стенограма

Через нові вибухи у Балаклії загинули двоє військовослужбовців, ще п’ятеро постраждали. Зустріч лідерів України, Росії, Німеччини та Франції у нормандському форматі запланована на 9 грудня у Парижі. З’явилась стенограма першої телефонної розмови Дональда Трампа та Володимира Зеленського. Скороход і Полякова виключили із фракції "Слуга народу". Такими були головні новини п'ятниці, 15 листопада.

Найважливіші новини за сьогодні в Україні та світі.

Вибухи у Балаклії: двоє загиблих

Важливо: Вибухи у Балаклії: що відомо про загиблих та постраждалих

У Балаклії на Харківщині 15 листопада знову вибухали боєприпаси у районі військового складу. Загинули двоє військових, ще п'ятеро отримали поранення.

На місцевому арсеналі проводили планове знищення залишків боєприпасів та їхніх елементів у спеціально обладнаному для цього місці – котловані. Ці боєприпаси не можна було транспортувати. Саме через утилізацію пролунало близько 20 вибухів.

У Міноборони наголошують, що місцевим мешканцям та об’єктам інфраструктури нічого не загрожує. Сховища боєприпасів у безпеці.

Дивіться відео, як у Балаклії знову вибухають боєприпаси:

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук доручив почати термінову перевірку через вибухи на території артилерійської бази Балаклії та висловив співчуття родинам загиблих військових.

через вибухи на території артилерійської бази Балаклії та висловив співчуття родинам загиблих військових. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закликав нардепів-членів Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки провести термінове засідання через вибухи.

Відео з вибухами у Балаклії:

Що відомо про попередні вибухи в Балаклії?Вперше потужний вибух на військовій базі в Балаклії прогримів у ніч на 23 березня 2017 року. Саме в цьому місті розташований найбільший в Україні склад боєприпасів. Вибух був настільки потужний, що його відчули в навколишніх містах і селах, а вогонь було видно за десятки кілометрів від міста. Тоді, за офіційними даними, загинула 2 людина, 4 зазнали поранень, було пошкоджено 265 будівель.



Вдруге вибухи прогриміли 3 травня 2018 року, а ще спалахнула пожежа. Це сталося поблизу військової частини А 1352 біля Балаклії. За даними військових, тоді загорілася суха трава, через що і почали детонувати поодинокі боєприпаси на площі близько 35 гектарів. Згодом пожежу вдалося локалізувати, а в ЗСУ повідомили, що вибухи припинилися.



Найбільші вибухи на військових складах в Україні / Інфографіка 24 каналу

Є дата зустрічі у нормандському форматі

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Дата зустрічі у нормандському форматі нарешті з'явилась – вона запланована на 9 грудня у Парижі. Першими про це повідомили у канцелярії президента Франції, згодом дату саміту підтвердили і в Офісі Президента України.

Зеленський сьогодні, 15 листопада, мав телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. Під час бесіди французький лідер відзначив, що Україна виконала всі необхідні умови для проведення зустрічі "нормандської четвірки".

У результаті, всіма сторонами узгоджено дату проведення саміту у нормандському форматі – 9 грудня у Парижі,

– нагосили в ОПУ.

У цьому саміті візьме участь президент України Володимир Зеленський, президент Росії-агресора Володимир Путін, лідер Франції Еммануель Макрон та канцлерка Німеччини Ангела Меркель. До слова, у Німеччині дату проведення зустрічі також підтвердили.

Зауважимо, українська сторона давно наполягає на зустрічі у нормандському форматі. Передумовами для його проведення було розведення військ у Станиці Луганській, Золотому та Петрівському. Воно фактично вже відбулося.

Україна на зустрічі у нормандському форматі підніматиме такі питання:

Розведення військ у Станиці Луганській.

Обмін полоненими.

Підтвердження тексту формули Штайнмаєра.

Відведення військ у Золотому та Петрівському.

У Кремлі свої варіанти: ​Амністія, ніяких переслідувань та зняття блокади, – росЗМІ про плани РФ на нормандський саміт

Перші виключення з фракції "Слуги народу"

У президентській фракції неспокійно: скандал через заяви нардепки анни Скороход переріс у її виключення із фракції. Така ж історія сталася і з іншим нардепом – Антоном Поляковим.Їх виключили через порушення домовленостей – не голосували за ті питання, щодо яких згоду мала уся фракція.

Я з Поляковим особисто проводив діалоги та бесіди з дуже чутливих наших законопроєктів. Це земля, це з розрахункових операторів – з ФОПів, це і №1008. Здається він теж не голосував. Тобто з чутливих законів у нього була своя позиція і вона ідеологічно відрізнялася від фракції,

– пояснив голова партії Олександр Корнієнко.

Чому спалахнув скандал із Анною Скороход? Вона за останній час втрапила у 2 гучних скандали. Так, під час голосування щодо законопроєкту №2239-1 нардепка розплакалась, бо її правки не захотіли розглядати.



Другий скандал за її участю теж відбувся в Раді: парламентарка вийшла до трибуни та заявила, що проти неї чиниться тиск з боку лідерів фракції "Слуга народу". Скороход, зокрема, вважає, що затримання її чоловіка правоохоронцями та власна позиція щодо голосування у парламенті – пов’язані.

До слова, цифільного чоловіка Анни Скороход, через якого вона і вчинила переполох під час засідання, відпустили під нічний домашній арешт та надягли на нього електронний браслет. Більше про те, хто він такий і у чому його підозрюють, читайте тут.

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Ще одна стенограма першої розмови Трампа і Зеленського

Перша розмова є – Білий дім оприлюднив стенограму телефонної розмови президента США Дональда Трампа та Президента України Володимира Зеленського, яка відбулась 21 квітня.

Трамп привітав новообраного українського президента з перемогою, лідери також обмінялися запрошеннями та поділилися очікуваннями спільної зустрічі.

До того ж Зеленський наголосив, що буде практикуватися в англійській мові, аби провести зустріч із Трампом винятково англійською.

Повний переклад стенограми читайте тут.

Ось частинка із розмови:

Зеленський: Ще раз дякую, ми чекатимемо на ваш візит або візит вашої делегації. Немає слів, аби описати нашу країну. Наскільки приємні, теплі та дружні українці, наскільки смачною наша національна кухня, наскільки прекрасною є Україна. Словами це не описати, краще приїдьте і переконайтесь на власні очі. Якщо ви все ж приїдете – це буде чудово. Ще раз, щиро вас запрошую.

Трамп: Що ж, я погоджуюся з вами щодо вашої країни і з нетерпінням чекаю на це. Коли я був власником конкурсу "Міс Всесвіт", там завжди були чудові люди. Україну завжди дуже добре презентували. Коли ви ввійдте у курс справ і будете готові, я б хотів вас запросити до Білого дому. Ми маємо багато про що поговорити, але ми з вами будемо поруч весь час разом.

Зеленський: Дякую за запрошення. Ми його приймаємо і з нетерпінням очікуємо візиту. Дякую ще раз. Вся моя команда і я очікуємо цього візиту. Дякую ще раз за вітання. І я думаю, це буде чудово, якби ви змогли прибути і бути з нами у цей дуже важливий день інавгурації. Результати неймовірні – вони вражають нас. Це буде абсолютно фантастично, якщо б ви змогли прибути і бути з нами у цей день.

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Текст стенограми англійською:

Що треба знати про скандал через розмову Зеленського та Трампа?Під час телефонної розмови 25 липня 2019 року Трампа і Зеленського американський президент нібито пообіцяв, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma.



До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер. Більше про те, що це за скандальна компанія, читайте тут.



25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському: "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.



Через цей скандал у Палаті представників Конгресу оголосили початок формальної процедури імпічменту президента США.