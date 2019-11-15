Головні новини 15 листопада: вибухи в Балаклії, дата нормандської зустрічі і ще одна стенограма
Через нові вибухи у Балаклії загинули двоє військовослужбовців, ще п’ятеро постраждали. Зустріч лідерів України, Росії, Німеччини та Франції у нормандському форматі запланована на 9 грудня у Парижі. З’явилась стенограма першої телефонної розмови Дональда Трампа та Володимира Зеленського. Скороход і Полякова виключили із фракції "Слуга народу". Такими були головні новини п'ятниці, 15 листопада.
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Вибухи у Балаклії: двоє загиблих
Важливо: Вибухи у Балаклії: що відомо про загиблих та постраждалих
У Балаклії на Харківщині 15 листопада знову вибухали боєприпаси у районі військового складу. Загинули двоє військових, ще п'ятеро отримали поранення.
На місцевому арсеналі проводили планове знищення залишків боєприпасів та їхніх елементів у спеціально обладнаному для цього місці – котловані. Ці боєприпаси не можна було транспортувати. Саме через утилізацію пролунало близько 20 вибухів.
У Міноборони наголошують, що місцевим мешканцям та об’єктам інфраструктури нічого не загрожує. Сховища боєприпасів у безпеці.
Дивіться відео, як у Балаклії знову вибухають боєприпаси:
- Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук доручив почати термінову перевірку через вибухи на території артилерійської бази Балаклії та висловив співчуття родинам загиблих військових.
- Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закликав нардепів-членів Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки провести термінове засідання через вибухи.
Відео з вибухами у Балаклії:
Що відомо про попередні вибухи в Балаклії?Вперше потужний вибух на військовій базі в Балаклії прогримів у ніч на 23 березня 2017 року. Саме в цьому місті розташований найбільший в Україні склад боєприпасів. Вибух був настільки потужний, що його відчули в навколишніх містах і селах, а вогонь було видно за десятки кілометрів від міста. Тоді, за офіційними даними, загинула 2 людина, 4 зазнали поранень, було пошкоджено 265 будівель.
Вдруге вибухи прогриміли 3 травня 2018 року, а ще спалахнула пожежа. Це сталося поблизу військової частини А 1352 біля Балаклії. За даними військових, тоді загорілася суха трава, через що і почали детонувати поодинокі боєприпаси на площі близько 35 гектарів. Згодом пожежу вдалося локалізувати, а в ЗСУ повідомили, що вибухи припинилися.
Найбільші вибухи на військових складах в Україні / Інфографіка 24 каналу
Є дата зустрічі у нормандському форматі
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Дата зустрічі у нормандському форматі нарешті з'явилась – вона запланована на 9 грудня у Парижі. Першими про це повідомили у канцелярії президента Франції, згодом дату саміту підтвердили і в Офісі Президента України.
Зеленський сьогодні, 15 листопада, мав телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. Під час бесіди французький лідер відзначив, що Україна виконала всі необхідні умови для проведення зустрічі "нормандської четвірки".
У результаті, всіма сторонами узгоджено дату проведення саміту у нормандському форматі – 9 грудня у Парижі,
– нагосили в ОПУ.
У цьому саміті візьме участь президент України Володимир Зеленський, президент Росії-агресора Володимир Путін, лідер Франції Еммануель Макрон та канцлерка Німеччини Ангела Меркель. До слова, у Німеччині дату проведення зустрічі також підтвердили.
Зауважимо, українська сторона давно наполягає на зустрічі у нормандському форматі. Передумовами для його проведення було розведення військ у Станиці Луганській, Золотому та Петрівському. Воно фактично вже відбулося.
Україна на зустрічі у нормандському форматі підніматиме такі питання:
- Розведення військ у Станиці Луганській.
- Обмін полоненими.
- Підтвердження тексту формули Штайнмаєра.
- Відведення військ у Золотому та Петрівському.
У Кремлі свої варіанти: Амністія, ніяких переслідувань та зняття блокади, – росЗМІ про плани РФ на нормандський саміт
Перші виключення з фракції "Слуги народу"
У президентській фракції неспокійно: скандал через заяви нардепки анни Скороход переріс у її виключення із фракції. Така ж історія сталася і з іншим нардепом – Антоном Поляковим.Їх виключили через порушення домовленостей – не голосували за ті питання, щодо яких згоду мала уся фракція.
Я з Поляковим особисто проводив діалоги та бесіди з дуже чутливих наших законопроєктів. Це земля, це з розрахункових операторів – з ФОПів, це і №1008. Здається він теж не голосував. Тобто з чутливих законів у нього була своя позиція і вона ідеологічно відрізнялася від фракції,
– пояснив голова партії Олександр Корнієнко.
Чому спалахнув скандал із Анною Скороход? Вона за останній час втрапила у 2 гучних скандали. Так, під час голосування щодо законопроєкту №2239-1 нардепка розплакалась, бо її правки не захотіли розглядати.
Другий скандал за її участю теж відбувся в Раді: парламентарка вийшла до трибуни та заявила, що проти неї чиниться тиск з боку лідерів фракції "Слуга народу". Скороход, зокрема, вважає, що затримання її чоловіка правоохоронцями та власна позиція щодо голосування у парламенті – пов’язані.
До слова, цифільного чоловіка Анни Скороход, через якого вона і вчинила переполох під час засідання, відпустили під нічний домашній арешт та надягли на нього електронний браслет. Більше про те, хто він такий і у чому його підозрюють, читайте тут.
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Ще одна стенограма першої розмови Трампа і Зеленського
Перша розмова є – Білий дім оприлюднив стенограму телефонної розмови президента США Дональда Трампа та Президента України Володимира Зеленського, яка відбулась 21 квітня.
- Трамп привітав новообраного українського президента з перемогою, лідери також обмінялися запрошеннями та поділилися очікуваннями спільної зустрічі.
- До того ж Зеленський наголосив, що буде практикуватися в англійській мові, аби провести зустріч із Трампом винятково англійською.
Повний переклад стенограми читайте тут.
Ось частинка із розмови:
Зеленський: Ще раз дякую, ми чекатимемо на ваш візит або візит вашої делегації. Немає слів, аби описати нашу країну. Наскільки приємні, теплі та дружні українці, наскільки смачною наша національна кухня, наскільки прекрасною є Україна. Словами це не описати, краще приїдьте і переконайтесь на власні очі. Якщо ви все ж приїдете – це буде чудово. Ще раз, щиро вас запрошую.
Трамп: Що ж, я погоджуюся з вами щодо вашої країни і з нетерпінням чекаю на це. Коли я був власником конкурсу "Міс Всесвіт", там завжди були чудові люди. Україну завжди дуже добре презентували. Коли ви ввійдте у курс справ і будете готові, я б хотів вас запросити до Білого дому. Ми маємо багато про що поговорити, але ми з вами будемо поруч весь час разом.
Зеленський: Дякую за запрошення. Ми його приймаємо і з нетерпінням очікуємо візиту. Дякую ще раз. Вся моя команда і я очікуємо цього візиту. Дякую ще раз за вітання. І я думаю, це буде чудово, якби ви змогли прибути і бути з нами у цей дуже важливий день інавгурації. Результати неймовірні – вони вражають нас. Це буде абсолютно фантастично, якщо б ви змогли прибути і бути з нами у цей день.
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Текст стенограми англійською:
Що треба знати про скандал через розмову Зеленського та Трампа?Під час телефонної розмови 25 липня 2019 року Трампа і Зеленського американський президент нібито пообіцяв, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma.
До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер. Більше про те, що це за скандальна компанія, читайте тут.
25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському: "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.
Через цей скандал у Палаті представників Конгресу оголосили початок формальної процедури імпічменту президента США.