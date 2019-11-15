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      ВИБУХИ У БАЛАКЛІЇ ТЕЛЕФОННА РОЗМОВА ЗЕЛЕНСЬКОГО І ТРАМПА АННА СКОРОХОД
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      ВИБУХИ У БАЛАКЛІЇ ТЕЛЕФОННА РОЗМОВА ЗЕЛЕНСЬКОГО І ТРАМПА АННА СКОРОХОД

      Головні новини 15 листопада: вибухи в Балаклії, дата нормандської зустрічі і ще одна стенограма

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      Головні новини 15 листопада / Колаж 24 каналу

      Через нові вибухи у Балаклії загинули двоє військовослужбовців, ще п’ятеро постраждали. Зустріч лідерів України, Росії, Німеччини та Франції у нормандському форматі запланована на 9 грудня у Парижі. З’явилась стенограма першої телефонної розмови Дональда Трампа та Володимира Зеленського. Скороход і Полякова виключили із фракції "Слуга народу". Такими були головні новини п'ятниці, 15 листопада.

      Найважливіші новини за сьогодні в Україні та світі. 

      Вибухи у Балаклії: двоє загиблих

      Важливо: Вибухи у Балаклії: що відомо про загиблих та постраждалих

      У Балаклії на Харківщині 15 листопада знову вибухали боєприпаси у районі військового складу. Загинули двоє військових, ще п'ятеро отримали поранення.

      На місцевому арсеналі проводили планове знищення залишків боєприпасів та їхніх елементів у спеціально обладнаному для цього місці – котловані. Ці боєприпаси не можна було транспортувати. Саме через утилізацію пролунало близько 20 вибухів.

      У Міноборони наголошують, що місцевим мешканцям та об’єктам інфраструктури нічого не загрожує. Сховища боєприпасів у безпеці.

      Дивіться відео, як у Балаклії знову вибухають боєприпаси:

      Відео з вибухами у Балаклії:

      Що відомо про попередні вибухи в Балаклії?Вперше потужний вибух на військовій базі в Балаклії прогримів у ніч на 23 березня 2017 року. Саме в цьому місті розташований найбільший в Україні склад боєприпасів. Вибух був настільки потужний, що його відчули в навколишніх містах і селах, а вогонь було видно за десятки кілометрів від міста. Тоді, за офіційними даними, загинула 2 людина, 4 зазнали поранень, було пошкоджено 265 будівель.

      Вдруге вибухи прогриміли 3 травня 2018 року, а ще спалахнула пожежа. Це сталося поблизу військової частини А 1352 біля Балаклії. За даними військових, тоді загорілася суха трава, через що і почали детонувати поодинокі боєприпаси на площі близько 35 гектарів. Згодом пожежу вдалося локалізувати, а в ЗСУ повідомили, що вибухи припинилися.


      Найбільші вибухи на військових складах в Україні / Інфографіка 24 каналу

      Є дата зустрічі у нормандському форматі 

      Читайте також: Росія готова повернути захоплені українські кораблі до нормандської зустрічі, – ЗМІ

      Дата зустрічі у нормандському форматі нарешті з'явилась – вона запланована на 9 грудня у Парижі. Першими про це повідомили у канцелярії президента Франції, згодом дату саміту підтвердили і в Офісі Президента України.

      Зеленський сьогодні, 15 листопада, мав телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. Під час бесіди французький лідер відзначив, що Україна виконала всі необхідні умови для проведення зустрічі "нормандської четвірки".

      У результаті, всіма сторонами узгоджено дату проведення саміту у нормандському форматі – 9 грудня у Парижі,
      – нагосили в ОПУ.

      У цьому саміті візьме участь президент України Володимир Зеленський, президент Росії-агресора Володимир Путін, лідер Франції Еммануель Макрон та канцлерка Німеччини Ангела Меркель. До слова, у Німеччині дату проведення зустрічі також підтвердили

      Зауважимо, українська сторона давно наполягає на зустрічі у нормандському форматі. Передумовами для його проведення було розведення військ у Станиці Луганській, Золотому та Петрівському. Воно фактично вже відбулося.

      Україна на зустрічі у нормандському форматі підніматиме такі питання:

      • Розведення військ у Станиці Луганській.
      • Обмін полоненими.
      • Підтвердження тексту формули Штайнмаєра.
      • Відведення військ у Золотому та Петрівському.

      У Кремлі свої варіанти: ​Амністія, ніяких переслідувань та зняття блокади, – росЗМІ про плани РФ на нормандський саміт

      Перші виключення з фракції "Слуги народу"

      У президентській фракції неспокійно: скандал через заяви нардепки анни Скороход переріс у її виключення із фракції. Така ж історія сталася і з іншим нардепом – Антоном Поляковим.Їх виключили через порушення домовленостей – не голосували за ті питання, щодо яких згоду мала уся фракція.

      Я з Поляковим особисто проводив діалоги та бесіди з дуже чутливих наших законопроєктів. Це земля, це з розрахункових операторів – з ФОПів, це і №1008. Здається він теж не голосував. Тобто з чутливих законів у нього була своя позиція і вона ідеологічно відрізнялася від фракції,
      – пояснив голова партії Олександр Корнієнко.

      Чому спалахнув скандал із Анною Скороход? Вона за останній час втрапила у 2 гучних скандали. Так, під час голосування щодо законопроєкту №2239-1 нардепка розплакалась, бо її правки не захотіли розглядати.

      Другий скандал за її участю теж відбувся в Раді: парламентарка вийшла до трибуни та заявила, що проти неї чиниться тиск з боку лідерів фракції "Слуга народу". Скороход, зокрема, вважає, що затримання її чоловіка правоохоронцями та власна позиція щодо голосування у парламенті – пов’язані. 

      До слова, цифільного чоловіка Анни Скороход, через якого вона і вчинила переполох під час засідання, відпустили під нічний домашній арешт та надягли на нього електронний браслет. Більше про те, хто він такий і у чому його підозрюють, читайте тут. 

      Важливо: Зеленський підписав закон про анбандлінг "Нафтогазу": що це означає

      Ще одна стенограма першої розмови Трампа і Зеленського

      Перша розмова є – Білий дім оприлюднив стенограму телефонної розмови президента США Дональда Трампа та Президента України Володимира Зеленського, яка відбулась 21 квітня.

      • Трамп привітав новообраного українського президента з перемогою, лідери також обмінялися запрошеннями та поділилися очікуваннями спільної зустрічі.
      • До того ж Зеленський наголосив, що буде практикуватися в англійській мові, аби провести зустріч із Трампом винятково англійською.

      Повний переклад стенограми читайте тут. 

      Ось частинка із розмови:

      Зеленський: Ще раз дякую, ми чекатимемо на ваш візит або візит вашої делегації. Немає слів, аби описати нашу країну. Наскільки приємні, теплі та дружні українці, наскільки смачною наша національна кухня, наскільки прекрасною є Україна. Словами це не описати, краще приїдьте і переконайтесь на власні очі. Якщо ви все ж приїдете – це буде чудово. Ще раз, щиро вас запрошую.

      Трамп: Що ж, я погоджуюся з вами щодо вашої країни і з нетерпінням чекаю на це. Коли я був власником конкурсу "Міс Всесвіт", там завжди були чудові люди. Україну завжди дуже добре презентували. Коли ви ввійдте у курс справ і будете готові, я б хотів вас запросити до Білого дому. Ми маємо багато про що поговорити, але ми з вами будемо поруч весь час разом.

      Зеленський: Дякую за запрошення. Ми його приймаємо і з нетерпінням очікуємо візиту. Дякую ще раз. Вся моя команда і я очікуємо цього візиту. Дякую ще раз за вітання. І я думаю, це буде чудово, якби ви змогли прибути і бути з нами у цей дуже важливий день інавгурації. Результати неймовірні – вони вражають нас. Це буде абсолютно фантастично, якщо б ви змогли прибути і бути з нами у цей день.

      Треба знати: Росія висуває нові умови по Донбасу – як Україні використати "геніальні" ідеї Путіна

      Текст стенограми англійською:

       

       

      Що треба знати про скандал через розмову Зеленського та Трампа?Під час телефонної розмови 25 липня 2019 року Трампа і Зеленського американський президент нібито пообіцяв, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma.

      До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер. Більше про те, що це за скандальна компанія, читайте тут.

      25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському: "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.

      Через цей скандал у Палаті представників Конгресу оголосили початок формальної процедури імпічменту президента США.

      Вибухи у Балаклії: де ще в Україні вибухали боєприпаси
      сьогодні
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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Слуга народу Анна Скороход Новини Росії Новини політики Новини Франції Нормандський формат Телефонна розмова Зеленського і Трампа Дональд Трамп Новини США Постраждалі Збройні сили України Міністерство оборони України Жертви Вибухи у Балаклії
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