Главные новости 16 ноября: РФ вернет захваченные корабли и причина взрывов в Балаклее
Россия в ночь на 17 ноября должна вернуть Украине захваченные у Керченского пролива корабли. Взрывы в Балаклее могли произойти из-за возгорания твердотопливного двигателя для ракет. Такими были главные новости 16 ноября.
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В Украину возвращаются захваченные корабли
Россия-агрессор в ночь на 17 ноября должна вернуть Украине судна "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", которые в конце 2018 года были незаконно захвачены у Керченского пролива. За судами из украинских портов уже отправили спецтехнику: буксиры "Титан", "Гайдамаки"и поисково-спасательный корабль "Сапфир".
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Передача кораблей скорее всего пройдет в открытом море примерно в 60 милях от Одессы в районе крымского мыса Тарханкут.
Россияне тянут туда захваченные корабли из оккупированной Керчи.
Украина отправила спецтехнику по захваченными кораблями/ фото "Думская"
Несмотря на возвращение судов, страна-агрессор не собирается возвращать личное оружие украинских моряков, рации и часть судовых документов.
Сейчас также неизвестно какое состояние у украинских кораблей после летнего плена. Ведь в ноябре 2018 года во время захвата катер "Бердянск" получил повреждения. Буксир "Яны Капу" пострадал еще до захвата, после того как был протаранен российским сторожевым кораблем.
Украинские корабли после захвата Россией
К слову, накануне росСМИ сообщили, что Россия вернет Украине захваченные военные корабли до проведения саммита в нормандском формате.
В России уже успели опровергнуть эту информацию. МИД РФ отметило, что передача судов никак не связана со встречей лидеров России, Украины, Германии и Франции.
Саммит нормандского формата запланирован на 9 декабря и пройдет в Париже. Дату встречи согласовали президент Украины Владимир Зеленский, президент РФ Владимир Путин, лидер Франции Эммануэль Макрон и канцер Германии Ангела Меркель.
История захвата кораблей: главное
- 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Свой шаг в России аргументировали тем, что якобы судна ВМС неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись к Керченскому проливу.
- Тогда же агрессор захватил 2 украинских корабля и взял в плен 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московских СИЗО.
- Однако, в мае Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Россию немедленно освободить пленных моряков и захваченные суда "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу". Однако этого так и не произошло.
- 7 сентября РФ и Украины провели обмен удерживаемыми, во время которого на Родину вернулись 24 военнопленных моряка. Однако корабли страна-агрессор не отдала.
Экипаж захваченных кораблей / Инфографика 24 канала
Предполагаемая причина взрывов в Балаклее
В Балаклее на Харьковщине 15 ноября снова произошли взрывы в районе военного склада. Из-за инцидента погибли двое военных, еще пятеро получили серьезные ранения.
Генштаб Вооруженных сил воспроизвел события и пришел к выводу, что причиной взрывов мог стать взрыв твердотопливного двигателя к ракетам.
В частности, во время загрузки остатков боеприпасов в специальный котлован для утилизации загорелся твердотопливный двигатель к ракетам 3М9 зенитно-ракетного комплекса "Куб". Как следствие, пламя вызвало детонацию накопленных для уничтожения взрывоопасных предметов.
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Также в Генштабе уточнили информацию о состоянии пострадавших военных. Сейчас все они находятся в больницах. Один из них до сих пор в тяжелом состоянии, один – в состоянии средней тяжести, трое травмированы легко.
- Больше всего пострадал от взрыва 43-летний сапер. Он на искусственной вентиляции легких в реанимации Харьковской больницы неотложной помощи. У военного – многочисленные травмы, ожоги более 20% тела, осколочные раны и перелом плеча.
- В этой больнице в ожоговом отделении также находится 24-летний сапер. У него ожоги 20% тела, однако он – в сознании.
- Еще двое пострадавших военных с незначительными травмами находятся в военном госпитале Харькова, один – в медучреждении Балаклеи.
Транспортация пострадавшего в Балаклее военного / фото Генштаба ВСУ
К сожалению, во время взрывов погибли старший солдат и прапорщик 91 отдельного полка оперативного обеспечения из Сумской области.
Что известно о состоянии пострадавших при взрывах в Балаклее
Командующий Сил логистики генерал-лейтенант Олег Вишневский отметил, что военный арсенал проверили и он не представляет угрозы для местных жителей.
Что надо знать о взрывах в Балаклее?Одиночные взрывы возле военной части в Балаклее прогремели около 15 часов. Вследствие детонации боеприпасов погибли два военных, еще четверо получили ранения. Их доставили в больницу.
В Минобороны объяснили, что на арсенале проводили плановое уничтожение остатков боеприпасов и их элементов в специально оборудованном для этого месте - котловане. Эти боеприпасы нельзя было транспортировать. Именно из-за утилизацию прозвучало около 20 взрывов.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил начать срочную проверку из-за взрывов на территории артиллерийской базы Балаклеи и выразил соболезнования семьям погибших военных.
Задержание банкира Гриценко
Родственники руководителя "Укрэксимбанка" Александра Гриценко сообщили, что его похитили в Киеве неизвестные мужчины. Известного банкира якобы забрали в черный автобус и куда-то вывезли. Все это на глазах у ребенка, с которым он гулял.
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Впоследствии появилась официальная информация от СБУ. Пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская сообщила, что Александра Гриценко задержали и поместили в изолятор временного содержания.
Никакого похищения одного из членов правления АО "Укрэксимбанк" не было. Он был задержан сотрудниками СБУ по поручению Генпрокуратуры в рамках уголовного производства,
– сообщила пресс-секретарь СБУ.
Руководителя "Укрэксимбанка" подозревают в:
- создании преступной организации,
- присвоении или растрате имущества в особо крупных размерах,
- отмывании доходов, полученных преступным путем высокопоставленными чиновниками времен Януковича.
В частности, Гриценко злоупотребляя своим служебным положением помог вывести из-под ареста имущество одного из медиа-холдингов.
Если суд признает банкира виновным - ему максимально грозит наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Что известно об Александре Гриценко?Возглавил "Укрэксимбанк" в 2014 году под покровительством тогда действующего президента Петра Порошенко. До этого он жил в британском Лондоне, был вице-президентом по долговым рынкам лондонского Standard Bank. Еще ранее Гриценко работал руководителем управления по работе с коммерческими долговыми обязательствами Министерства финансов.
Депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский утверждал, что в банковских кругах Александра Гриценко называют "племянником Порошенко".
Гарри Поттеру – 18!
Кто только не читал книги про маленького мальчика-волшебника Гарри Поттере и не видел фильмы о его приключениях с друзьями в школе волшебства Хогвартс?
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Вы будете удивлены, но ровно 18 лет назад в свет вышел фильм на первую книгу "Гарри Поттер и философский камень". Ее премьера состоялась на Международном Лондонском кинофестивале 16 ноября 2001 года.
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