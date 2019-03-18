Главные новости 18 марта: визит Путина в Крым на годовщину аннексии и стрельба в Нидерландах

18 марта пять лет назад Россия аннексировала украинский Крым. По этому случаю руководитель Кремля Владимир Путин приехал на оккупированный полуостров. Неизвестные открыли огонь по пассажирам трамвая в центре города Утрехт в Нидерландах. Игрок "Шахтера" Жуниор Мораес получил украинское гражданство. Такими были главные новости понедельника, 18 марта, в Украине и мире.

Годовщина аннексии Крыма

Глава Кремля Владимир Путин 18 марта прибыл в оккупированный Севастополь. Там российский лидер принял участие в ряде организованных оккупантами событий, а завершилось все "праздничным концертом".

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По случаю такого "важного" события российские силовики буквально вычистили дороги от автомобилей и людей, закрыли магазины и даже общественные туалеты. А сам Путин заговорил на украинском в Крыму, правда в традиционно пропагандистской манере. "С ума сошли что ли?" – бросил он в сторону украинской власти.

Также российские власти традиционно использовали детей для проведения мероприятий по случаю годовщины оккупации. В частности, в Севастополе на одной из центральньних площадей города Нахимова школьники и студенты развернули 70-метровую копию российского флага.



Дети развернули 70-метровый российский флаг / Источник: krymr.com

В отечественном МИД отреагировали на приезд Путина в аннексированный Крым. Там назвали этот визит грубым нарушением государственного сувернитета и территориальной целостности Украины. Поэтому дипведомством передало РФ ноту протеста.

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В пятую годовщину аннексии Крыма публично осудили оккупацию полуострова Россией НАТО и Великобритания.

Мы решительно осуждаем незаконную и нелегитимную аннексию Крыма, которую мы не признаем и не будем признавать. Строительство и частичное открытие Россией моста через Керченский пролив является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины,

– заявили в НАТО.

На одиночные пикеты против аннексии Крыма вышли даже в Москве.

Как Россия оккупировала Крым?​

Кремль начал операцию по захвату полуострова 20 февраля 2014 года. В те дни в Украине продолжался Майдан, однако Виктор Янукович еще оставался официальным президентом. В конце месяца Россия начала перебрасывать на территорию Крыма своих военных в форме без опознавательных знаков – впоследствии они получили название "зеленые человечки". Параллельно здесь появилась группировка из российских "казаков", которые действовали под прикрытием "самообороны Крыма". 1 марта Совет Федерации РФ фактически узаконил пребывание российских военных на территории Крыма.



16 марта 2014 года в Крыму Москва провела так называемый "референдум", на котором поставила вопрос о "присоединении" полуострова. Сам плебисцит был незаконным, а результаты – сфальсифицированными. В итоге это действо не признали ни Украина, ни цивилизованный мир.



18 марта, опираясь на фальсифицированные результаты крымского "голосования", президент РФ Путин вместе с руководителями оккупационной власти Крыма ("премьер-министром" Аксеновым, "спикером Совета Крыма" Константиновым, "уполномоченным представителем Севастополя" Чалым) подписал закон о включении Крыма в состав России.

Что надо знать об аннексии Крыма Россией: смотрите видео​

Стрельба в Нидерландах

Не успел мир оправиться от ужасного теракта в Новой Зеландии, в котором погибло по меньшей мере 50 человек, как снова – трагедия.

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Неизвестные открыли огонь по пассажирам трамвая в центре города Утрехт в Нидерландах (расположен близ Амстердама). Сейчас известно о трех лицах, девять – получили ранения.

Правоохранители привлекли вертолеты для помощи. Кроме того, движение общественного транспорта на время заблокировали. На место происшествия сразу приехала полиция и медицинская помощь.

Briefing op parkeerplaats Hellevliet langs A12. Deel van actievoerders breekt actie hierna af en spurt richting Utrecht. pic.twitter.com/RGlTRdMdPd — Peter Schat (@peter_schat) 18 березня 2019 р.

По сообщению мэра города Яна ван Занена, трое раненых находятся в тяжелом состоянии.

Another Terrorist Attack #Utrecht Man opened fire on Dutch tram, several injured. The culprit is on the run. The Dutch anti-terrorist unit is in action. pic.twitter.com/M7PmAXKhHo — I Chowkidar Big Breaking (@big_breaking_) 18 березня 2019 р.

Правоохранители не исключают террористический мотив стрельбы. Издание AD указывает, что злоумышленников было несколько, они скрылись с места происшествия. По словам очевидцев, мужчина достал оружие в трамвае и расстрелял несколько человек.

Вечером 18 марта прокурор Рутгер Юкен сообщил, что правоохранители задержали одного подозреваемого. Это уроженец Турции, которого идентифицировали как Гюкмен Танис: мужчине, вероятно, 37 лет. Больше деталей он не обнародовал.



Подозреваемый в стрельбе в Утрехте

Нидерландский министр юстиции Фред Грапперхаус, со своей стороны, отметил, что подозреваемый имел криминальное прошлое, поэтому правоохранители о нем знали. Местные ресурсы отмечают, что две недели назад в суде рассматривали его дело по обвинению в изнасиловании, которое произошло в 2017 году. Также подозреваемого в стрельбе привлечен к уголовной ответственности в последние годы несколько раз. Так, его обвиняли в убийстве и мелких преступлениях в районе Утрехта.

Турецкое информационное агентство Anadolu со ссылкой на родственников предполагаемого стрелка сообщила, что мотивы злоумышленника могут быть связаны с делами его семьи. В частности, он выстрелил в своего родственника, а затем открыл огонь по другим, которые пытались помочь. Кроме того, известно, что он не общается со своим отцом уже 12 лет.

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