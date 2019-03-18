Главные новости 18 марта: визит Путина в Крым на годовщину аннексии и стрельба в Нидерландах
18 марта пять лет назад Россия аннексировала украинский Крым. По этому случаю руководитель Кремля Владимир Путин приехал на оккупированный полуостров. Неизвестные открыли огонь по пассажирам трамвая в центре города Утрехт в Нидерландах. Игрок "Шахтера" Жуниор Мораес получил украинское гражданство. Такими были главные новости понедельника, 18 марта, в Украине и мире.
Годовщина аннексии Крыма
Глава Кремля Владимир Путин 18 марта прибыл в оккупированный Севастополь. Там российский лидер принял участие в ряде организованных оккупантами событий, а завершилось все "праздничным концертом".
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По случаю такого "важного" события российские силовики буквально вычистили дороги от автомобилей и людей, закрыли магазины и даже общественные туалеты. А сам Путин заговорил на украинском в Крыму, правда в традиционно пропагандистской манере. "С ума сошли что ли?" – бросил он в сторону украинской власти.
Также российские власти традиционно использовали детей для проведения мероприятий по случаю годовщины оккупации. В частности, в Севастополе на одной из центральньних площадей города Нахимова школьники и студенты развернули 70-метровую копию российского флага.
Дети развернули 70-метровый российский флаг / Источник: krymr.com
В отечественном МИД отреагировали на приезд Путина в аннексированный Крым. Там назвали этот визит грубым нарушением государственного сувернитета и территориальной целостности Украины. Поэтому дипведомством передало РФ ноту протеста.
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В пятую годовщину аннексии Крыма публично осудили оккупацию полуострова Россией НАТО и Великобритания.
Мы решительно осуждаем незаконную и нелегитимную аннексию Крыма, которую мы не признаем и не будем признавать. Строительство и частичное открытие Россией моста через Керченский пролив является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины,
– заявили в НАТО.
На одиночные пикеты против аннексии Крыма вышли даже в Москве.
Как Россия оккупировала Крым?
Кремль начал операцию по захвату полуострова 20 февраля 2014 года. В те дни в Украине продолжался Майдан, однако Виктор Янукович еще оставался официальным президентом. В конце месяца Россия начала перебрасывать на территорию Крыма своих военных в форме без опознавательных знаков – впоследствии они получили название "зеленые человечки". Параллельно здесь появилась группировка из российских "казаков", которые действовали под прикрытием "самообороны Крыма". 1 марта Совет Федерации РФ фактически узаконил пребывание российских военных на территории Крыма.
16 марта 2014 года в Крыму Москва провела так называемый "референдум", на котором поставила вопрос о "присоединении" полуострова. Сам плебисцит был незаконным, а результаты – сфальсифицированными. В итоге это действо не признали ни Украина, ни цивилизованный мир.
18 марта, опираясь на фальсифицированные результаты крымского "голосования", президент РФ Путин вместе с руководителями оккупационной власти Крыма ("премьер-министром" Аксеновым, "спикером Совета Крыма" Константиновым, "уполномоченным представителем Севастополя" Чалым) подписал закон о включении Крыма в состав России.
Что надо знать об аннексии Крыма Россией: смотрите видео
Стрельба в Нидерландах
Не успел мир оправиться от ужасного теракта в Новой Зеландии, в котором погибло по меньшей мере 50 человек, как снова – трагедия.
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Неизвестные открыли огонь по пассажирам трамвая в центре города Утрехт в Нидерландах (расположен близ Амстердама). Сейчас известно о трех лицах, девять – получили ранения.
Правоохранители привлекли вертолеты для помощи. Кроме того, движение общественного транспорта на время заблокировали. На место происшествия сразу приехала полиция и медицинская помощь.
По сообщению мэра города Яна ван Занена, трое раненых находятся в тяжелом состоянии.
Правоохранители не исключают террористический мотив стрельбы. Издание AD указывает, что злоумышленников было несколько, они скрылись с места происшествия. По словам очевидцев, мужчина достал оружие в трамвае и расстрелял несколько человек.
Вечером 18 марта прокурор Рутгер Юкен сообщил, что правоохранители задержали одного подозреваемого. Это уроженец Турции, которого идентифицировали как Гюкмен Танис: мужчине, вероятно, 37 лет. Больше деталей он не обнародовал.
Подозреваемый в стрельбе в Утрехте
Нидерландский министр юстиции Фред Грапперхаус, со своей стороны, отметил, что подозреваемый имел криминальное прошлое, поэтому правоохранители о нем знали. Местные ресурсы отмечают, что две недели назад в суде рассматривали его дело по обвинению в изнасиловании, которое произошло в 2017 году. Также подозреваемого в стрельбе привлечен к уголовной ответственности в последние годы несколько раз. Так, его обвиняли в убийстве и мелких преступлениях в районе Утрехта.
Турецкое информационное агентство Anadolu со ссылкой на родственников предполагаемого стрелка сообщила, что мотивы злоумышленника могут быть связаны с делами его семьи. В частности, он выстрелил в своего родственника, а затем открыл огонь по другим, которые пытались помочь. Кроме того, известно, что он не общается со своим отцом уже 12 лет.
Натурализован бразилец для сборной Украины
Игрок донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес получил украинское гражданство. Соответствующий указ подписал Президент Украины Петр Порошенко. Таким образом игрок уже не будет считаться легионером в чемпионате Украины.
Жуниор Мораес
Но это не все. Лучший бомбардир чемпионата (16 голов после 22 туров) может сыграть и за сборную Украины. Пока сине-желтые готовятся к матчам квалификации Евро-2020 против сборных Португалии (22 марта) и Люксембурга (25 марта). Оба матча состоятся на выезде.
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Сам Мораес уже прокомментировал получение украинского гражданства. Относительно возможного вызова игрока в сборную Украины высказался и наставник главной команды Андрей Шевченко.
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