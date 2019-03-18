Головні новини 18 березня: візит Путіна до Криму на річницю анексії і стрілянина в Нідерландах

18 березня п'ять років тому Росія анексувала український Крим. З цієї нагоди керманич Кремля Володимир Путін приїхав на окупований півострів. Невідомі відкрили вогонь по пасажирах трамвая у центрі міста Утрехт у Нідерландах. Гравець "Шахтаря" Жуніор Мораес отримав українське громадянство. Такими були головні новини понеділка, 18 березня, в Україні та світі.

Річниця анексії Криму

Очільник Кремля Володимир Путін 18 березня прибув в окупований Севастополь. Там російський лідер взяв участь у низці організованих окупантами подій, а завершилось все "святковим концертом".

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З нагоди такої "важливої" події російські силовики буквально вичистили дороги від автомобілів і людей, закрили магазини і навіть громадські туалети. А сам Путін заговорив українською у Криму, правда у традиційно пропагандистській манері. "З глузду з'їхали чи шо?" – кинув він у бік української влади.

Також російська влада традиційно використала дітей для проведення заходів з нагоди річниці окупації. Зокрема, у Севастополі на одній із центральньних площ міста Нахімова школярі та студенти розгорнули 70-метрову копію російського прапора.



Діти розгорнули 70-метровий російський прапор/ Джерело: krymr.com

У вітчизняному МЗС відреагували на приїзд Путіна до анексованого Криму. Там назвали цей візит грубим порушенням державного сувернітету і територіальної цілісності України. Тому дипвідомство передало РФ ноту протесту.

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У п'яту річницю анексії Криму публічно засудили окупацію півострова Росією НАТО та Великобританія.

Ми рішуче засуджуємо незаконну і нелегітимну анексію Криму, яку ми не визнаємо і не будемо визнавати. Будівництво і часткове відкриття Росією мосту через Керченську протоку є ще одним порушенням суверенітету і територіальної цілісності України,

– заявили в НАТО.

На поодинокі пікети проти анексії Криму вийшли навіть у Москві.

Як Росія окупувала Крим?Кремль почав операцію з захоплення півострова 20 лютого 2014 року. У ті дні в Україні тривав Майдан, проте Віктор Янукович ще залишався офіційним президентом. Наприкінці місяця Росія почала перекидати на територію Криму своїх військових у формі без розпізнавальних знаків – згодом вони отримали назву "зелені чоловічки". Паралельно тут з'явилося угруповання з російських "казаків", які діяли під прикриттям "самооборони Криму". 1 березня Рада Федерації РФ фактично узаконила перебування російських військових на території Криму.



16 березня 2014 року в Криму Москва провела так званий "референдум", на якому поставила питання щодо "приєднання" півострова. Сам плебісцит був незаконним, а результати – сфальсифікованими. У підсумку це дійство не визнали ні Україна, ні цивілізований світ.



18 березня, спираючись на фальсифіковані результати кримського "голосування", президент РФ Путін разом з керівниками окупаційної влади Криму ("прем'єр-міністром" Аксьоновим, "спікером Ради Криму" Константиновим, "уповноваженим представником Севастополя" Чалим) підписав закон про включення Криму до складу Росії.

Що треба знати про анексію Криму Росією: дивіться відео

Стрілянина у Нідерландах

Не встиг світ оговтатися від жахливого теракту у Новій Зеландії, у якому загинули щонайменше 50 людей, як знову – трагедія.

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Невідомі відкрили вогонь по пасажирах трамвая у центрі міста Утрехт у Нідерландах (розташоване поблизу Амстердама). Наразі відомо про трьох людей, дев'ятеро – отримали поранення.

Правоохоронці залучили вертольоти для допомоги. Крім того, рух громадського транспорту на певний час заблокували. На місце події одразу приїхала поліція та медична допомога.

Briefing op parkeerplaats Hellevliet langs A12. Deel van actievoerders breekt actie hierna af en spurt richting Utrecht. pic.twitter.com/RGlTRdMdPd — Peter Schat (@peter_schat) 18 березня 2019 р.

За повідомленням мера міста Яна ван Занена, троє поранених перебувають у важкому стані.

Another Terrorist Attack #Utrecht Man opened fire on Dutch tram, several injured. The culprit is on the run. The Dutch anti-terrorist unit is in action. pic.twitter.com/M7PmAXKhHo — I Chowkidar Big Breaking (@big_breaking_) 18 березня 2019 р.

Правоохоронці не виключають терористичний мотив стрілянини. Видання AD вказує, що зловмисників було декілька, вони втекли з місця події. За словами очевидців, чоловік дістав зброю в трамваї і розстріляв кілька людей.

Увечері 18 березня прокурор Рутгер Юкен повідомив, що правоохоронці затримали одного підозрюваного. Це уродженець Туреччини, якого ідентифікували як Гюкмен Таніс: чоловікові, імовірно, 37 років. Більше деталей він не оприлюднив.



Підозрюваний у стрілянині в Утрехті

Нідерландський міністр юстиції Фред Грапперхаус, зі свого боку, зауважив, що підозрюваний мав кримінальне минуле, відтак правоохоронці про нього знали. Місцеві ресурси зазначають, що два тижні тому у суді розглядали його справу за обвинуваченням у зґвалтуванні, що сталося у 2017 році. Також підозрюваного у стрілянині притягали до кримінальної відповідальності упродовж останніх років кілька разів. Так, його звинувачували у вбивстві та дрібних злочинах у районі Утрехта.

Турецька інформаційна агенція Anadolu з посиланням на родичів імовірного стрільця сповістила, що мотиви зловмисника можуть бути пов’язаними зі справами його сім’ї. Зокрема, він вистрілив у свого родича, а потім відкрив вогонь по інших, які намагалися допомогти. Крім того, відомо, що він не спілкується зі своїм батьком уже 12 рік.

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