Главные новости 19 января: американский эсминец в Черном море и смертельный взрыв в Мексике

В Черное море направляется американский ракетный эсминец USS Donald Cook. В результате взрыва на трубопроводе в Мексике погибли 66 человек, еще десятки получили ранения. Тысячи поляков пришли на похороны убитого мэра Гданьска Адамовича. Правоохранители нашли подозреваемых во взрыве в храме УПЦ МП в Сумах. Украинцы отпраздновали Крещение. Такими были главные новости 19 января в Украине и мире.

Еще один американский корабль в Черном море

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Как и обещали, военно-морские силы США продолжают следить за стабильностью в Черном море. Теперь туда направляется американский эсминец USS Donald Cook – он также должен следить за безопасностью в регионе.

ВМС США продолжают оказывать поддержку нашим союзникам и партнерам в общих региональных интересах для обеспечения стабильности на море. Наш визит продемонстрирует взаимодействие ВМС в достижении общих целей безопасности в этом регионе,

– отметил командир эсминца Мэтью Пауэлл.

О приближении эсминца сообщил также посол Украины в США Валерий Чалый.

"Хорошая новость: ракетный эсминец Атлантического флота США типа "Арле Берк" Дональд Кук (USS Donald Cook (DDG-75)) проходит Черноморские проливы на пути к Черному морю. Не помешает", – написал он.

Это уже не первый американский корабль в Черном море. А первым в регионе со времени агрессии России в Керченском проливе стал десантный экспедиционный корабль USS FortMcHenry военно-морского флота США, который вошел в черное море 7 января в румынский порт Констанца.

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Почему возникла эскалация в Керченском проливе?25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы до порта в Мариуполе.



Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение до Керченского пролива.



Группа украинских кораблей продолжила свой путь до Мариуполя. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московских СИЗО.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.



Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, которые направлялись в украинские порты. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.



Добавим, что в декабре в черное море вошел корабль HMS Echo H87 Королевского военно-морского флота Великобритании. Визит состоялся в рамках договоренностей между Украиной и Великобританией, которых удалось достичь еще 21 ноября 2018 года во время визита в Лондон Министра обороны Украины Степана Полторака. Однако Британия выполнила обещание раньше из-за захвата Россией украинских моряков в нейтральных водах Черного моря.

Из-за взрыва на трубопроводе погибли 66 человек

В результате взрыва на трубопроводе в центральном мексиканском штате Идальго по последним данным погибли 66 человек, еще 76 получили ранения.

Взрыв и сильный пожар произошли на месте нелегальной врезки в трубопровод в районе Тлауелильпана в момент, когда там находились десятки людей, которые занимались сбором топлива.

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Министр общественной безопасности Мексики Альфонсо Дуразо заявил, что пожар сейчас ликвидировали, но спасателями нужно время, чтобы установить окончательное количество погибших.

Количество жертв, которые сейчас имеем после аварии в Тлахуелпане: 66 погибших и 76 раненых, они госпитализированы в разные больницы штата,

— добавил губернатор.

El saldo que tenemos al momento de lo ocurrido en Tlahuelilpan es de 66 personas fallecidas y 76 personas heridas que están siendo atendidas en distintos hospitales. — Omar Fayad (@omarfayad) 19 січня 2019 р.

Трубопровод расположен возле нефтеперерабатывающего завода государственной нефтяной компании Petroleos Mexicanos (Pemex). Стоит добавить, что после взрыва компания обнародовала заявление, в котором говорится, что причиной аварии могла стать попытка хищения топлива.

66 killed and 54 injured in a fire that broke out at a pipeline leaking fuel, #Mexico pic.twitter.com/fZcPM3ip88 — Rao Hamza Saleem (@Hamza_saleem777) 19 січня 2019 р.

К слову, с начала года новое правительство Мексики реализует стратегию борьбы с хищениями бензина. Власти остановили выкачку топлива сразу по нескольким трубопроводам для борьбы с незаконными врезками, через которые похищают бензин, и перешли на доставку топлива с помощью цистерн.

Fuerte operativo tras explosión de un ducto de #Pemex en Tlahuelilpan, #Hidalgo; aún no informan número de heridos ni de víctimas



pic.twitter.com/43yBl6Ggp7 — Noticias_CUBO (@Noticias_CUBO) 19 січня 2019 р.

Кроме того, на все стратегические объекты системы транспортировки были введены войска. Все это уже привело к серьезным перебоям с поставками бензина на АЗС и вызвало многочасовые очереди на заправках.

Тысячи поляков пришли на похороны убитого мэра Гданьска Адамовича

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В субботу, 19 января, в Гданьске проходит церемония прощания с убитым мэром города Павлом Адамовичем. На церемоню пришли тысячи поляков и руководство Польши. В частности, на похороны прибыл президент Анджей Дуда, премьер-министр Матеуш Моравецкий, президент Совета Европы Дональд Туск и так далее.

Как умер Павел Адамович?13 января во время концерта на мэра польского Гданьска Павла Адамовича напал с ножом неизвестный мужчина. Это случилось в вечер, когда мэр города пришел на ярмарку, чтобы собрать деньги на благотворительность. Адамовича в тяжелом состоянии с многочисленными травмами внутренних органов срочно забрали в больницу и прооперировали. Врачи отчаянно боролись за жизнь мэра, однако 14 января 53-летний Адамович умер в больнице, так и не придя в сознание.



Нападавшим на Адамовича оказался 27-летний житель Гданьска, который ранее привлекался к уголовной ответственности и имеет психические расстройства. Суд польского Гданьска арестовал его на 3 месяца.

Похороны начались в 12:00 в базилике Вознесения Пресвятой Девы Марии.



Похороны Павла Адамовича

В Гданьске состоялась церемония похорон Павла Адамовича

Видео похорон мэра Гданьска

Правоохранители нашли подозреваемых в организации взрыва в храме УПЦ МП в Сумах

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Взрыв в Сумах в Спасо-Преображенском кафедральном соборе прозвучал еще вечером 18 января во время вечернего праздничного богослужения. Тогда ко входу в помещение неизвестные бросили пиротехническое средство для игры в страйкбол. К счастью, никто не пострадал.

Правоохранители совместно с работниками СБУ установили лиц, которых подозревают в совершении хулиганских действий.

Оба подозреваемых – молодые люди, жители Сум. Сейчас с ними проводят соответствующие следственные действия в рамках открытого уголовного производства. У одного из парней правоохранители при личном досмотре изъяли пиротехническое средство, аналогичное тому, которое было использовано вчера в храме по улице Соборной,

– говорится в их сообщении.

Как выяснили правоохранители, предмет, который взорвался, оказался не шашкой, а пиротехническим средством для игры в страйкбол, оснащенное зернами кукурузы.

"От Романа до Иордана" завершается

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Третьим и завершающим аккордом рождественско-новогодних празднований является Иордан, или Крещение, которое православные и греко-католические христиане отмечают 19 января. Люди верят, что в этот день вода очищает и становится целебной, поэтому все желающие окунаются в прорубь, чтобы быть здоровыми целый год.

Мы рассказали, как праздновали Иордан когда-то и как все происходит сегодня.