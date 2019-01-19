Головні новини 19 січня: американський есмінець у Чорному морі та смертельний вибух у Мексиці

У Чорне море прямує американський ракетний есмінець USS Donald Cook. Унаслідок вибуху на трубопроводі в Мексиці загинули 66 людей, ще десятки отримали поранення. Тисячі поляків прийшли на похорон вбитого мера Гданська Адамовича. Правоохоронці знайшли підозрюваних до вибуху в храмі УПЦ МП в Сумах. Українці відсвяткували Водохреше. Такими були головні новини 19 січня в Україні та світі.

Ще один американський корабель у Чорному морі

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Як і обіцяли, військово-морські сили США продовжують слідкувати за стабільністю у Чорному морі. Тепер туди прямує американський есмінець USS Donald Cook – він також має слідкувати за безпекою в регіоні.

ВМС США продовжують надавати підтримку нашим союзникам і партнерам у загальних регіональних інтересах для забезпечення стабільності на морі. Наш візит продемонструє взаємодію ВМС у досягненні загальних цілей безпеки в цьому регіоні,

– зазначив командир есмінця Метью Пауел.

Про наближення есмінця повідомив також посол України в США Валерій Чалий.

"Гарна новина: ракетний есмінець Атлантичного флоту США типу «Арлі Берк» Дональд Кук (USS Donald Cook (DDG-75)) проходить Чорноморські протоки на шляху до Чорного моря. Не завадить", – написав він.

Це вже не перший американський корабель в Чорному морі. першим, який з'явився в регіоні від часу агресії Росії у Керченській протоці. А першим в регіоні від часу агресії Росії у Керченській протоці став десантний експедиційний корабель USS FortMcHenry військово-морського флоту США увійшов до Чорного моря 7 січня зайшов у румунський порт Констанца.

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Чому виникла ескалація у Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.



Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.



Додамо, що в грудні в чорне море увійшов корабель HMS Echo H87 Королівського військово-морського флоту Великої Британії. Візит відбувся в межах домовленостей між Україною та Великою Британією, яких вдалось досягти ще 21 листопада 2018 року під час візиту до Лондона Міністра оборони України Степана Полторака. Однак Британія виконала обіцянку раніше через захоплення Росією українських моряків у нейтральних водах Чорного моря.

Через вибух на трубопроводі загинули 66 людей

Унаслідок вибуху на трубопроводі у центральному мексиканському штаті Ідальґо за останніми даними загинули 66 людей, ще 76 – отримали поранення.

Вибух і сильна пожежа сталися на місці нелегальної врізки в трубопровід в районі Тлауелільпана в момент, коли там перебували десятки людей, які займалися збором палива.

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Міністр громадської безпеки Мексики Альфонсо Дуразо заявив, що пожежу наразі ліквідували, але рятувальниками потрібен час, щоб встановити остаточну кількість загиблих.

Кількість жертв, які наразі маємо після аварії у Тлахуелпане: 66 загиблих та 76 поранених, вони госпіталізовані до різних лікарень штату,

— додав губернатор.

El saldo que tenemos al momento de lo ocurrido en Tlahuelilpan es de 66 personas fallecidas y 76 personas heridas que están siendo atendidas en distintos hospitales. — Omar Fayad (@omarfayad) 19 січня 2019 р.

Трубопровід розташований біля нафтопереробного заводу державної нафтової компанії Petroleos Mexicanos (Pemex). Варто додати, що після вибиху компанія оприлюднила заяву, у якій йдеться, що причиною аварії могла стати спроба викрадення палива.

66 killed and 54 injured in a fire that broke out at a pipeline leaking fuel, #Mexico pic.twitter.com/fZcPM3ip88 — Rao Hamza Saleem (@Hamza_saleem777) 19 січня 2019 р.

До слова, від початку року новий уряд Мексики реалізує стратегію боротьби з розкраданнями бензину. Влада зупинила викачування палива відразу по декількох трубопроводах для боротьби з незаконними врізками, через які викрадають бензин, та перейшли на доставку палива за допомогою цистерн.

Fuerte operativo tras explosión de un ducto de #Pemex en Tlahuelilpan, #Hidalgo; aún no informan número de heridos ni de víctimas



pic.twitter.com/43yBl6Ggp7 — Noticias_CUBO (@Noticias_CUBO) 19 січня 2019 р.

Крім того, на всі стратегічні об'єкти системи транспортування були введені війська. Все це вже призвело до серйозних перебоїв з постачанням бензину на АЗС і викликало багатогодинні черги на заправках.

Тисячі поляків прийшли на похорон вбитого мера Гданська Адамовича

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У суботу, 19 січня, у Гданську проходить церемонія прощання з вбитим мера міста Павела Адамовича. На церемоню прийшли тисячі поляків та керівництво Польщі. Зокрема, на похорон прибув президент Анджей Дуда, прем'єр-міністр Матеуш Моравецький, президент Ради Європи Дональд Туск тощо.

Як загинув Павел Адамович?13 січня під час концерту на мера польського Гданська Павла Адамовича напав з ножем невідомий чоловік. Це сталося у вечір, коли мер міста прийшов на ярмарок, щоб зібрати гроші на благодійність. Адамовича у важкому стані з численними травмами внутрішніх органів терміново забрали до лікарні та прооперували.Лікарі відчайдушно боролися за життя мера, проте 14 січня 53-річний Адамович помер у лікарні, так і не прийшовши до свідомості.



Нападником на Адамовича виявився 27-річний житель Гданська, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності та має психічні розлади. Суд польського Гданська заарештував його на 3 місяці.

Похорон розпочався о 12:00 у базиліці Вознесіння Пресвятої Діви Марії.



Похорон Павла Адамовича



У Гданську відбулась церемонія поховання Павла Адамовича



Відео похорону мера Гданська

Правоохоронці знайшли підозрюваних в організації вибуху в храмі УПЦ МП в Сумах

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Вибух у Сумах у Спасо-Преображенському кафедральному соборі пролунав ще увечері 18 січня під час вечірнього святкового богослужіння. Тоді до входу у приміщення невідомі кинули піротехнічний засіб для гри у страйкбол. На щастя, ніхто не постраждав.

Правоохоронці спільно з працівниками СБУ встановили осіб, яких підозрюють у вчиненні хуліганських дій.

Обидва підозрювані – молоді люди, жителі Сум. Наразі з ними проводять відповідні слідчі дії в рамках відкритого кримінального провадження. У одного із молодиків правоохоронці при особистому огляді вилучили піротехнічний засіб, аналогічний тому, що був використаний вчора у храмі по вулиці Соборній,

– йдеться у їхньому повідомленні.

Як з'ясували правоохоронці, предмет, який вибухнув, виявився не шашкою, а піротехнічним засобом для гри в страйкбол, оснащений зернами кукурудзи.

"Від Романа до Йордана" завершується

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Третім і завершальним акордом різдвяно-новорічних святкувань є Йордан, або Водохреща, яке православні та греко-католицькі християни відзначають 19 січня. Люди вірять, що у цей день вода очищає та стає цілющою, тому усі охочі занурюються в ополонку, щоб бути здоровими цілий рік.

Ми розповіли, як святкували Йордан колись та як все відбувається сьогодні.