Главные новости 19 марта: отставка Назарбаева и "великое переселение" в Крыму
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подал в отставку. За 5 лет аннексии оккупанты переселили в Крыму 70 тысяч россиян. В Ивано-Франковске произошли столкновения между "Нацкорпусом" и полицией перед приездом Порошенко. В Киеве судью хозяйственного суда Харьковской области Виталия Усатого облили зеленкой. Такими были главные новости вторника, 19 марта, в Украине и мире.
Отставка Назарбаева
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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 19 марта сложил полномочия главы государства.
Я принял решение прекратить свои полномочия как президента. В этом году исполнится 30 лет, как я занимаю высокий пост. Народ дал мне возможность быть первым президентом независимого Казахстана,
– сказал Назарбаев во время своего телеобращения к согражданам.
Теперь обязанности президента Казахстана будет выполнять спикер сената парламента Касым-Жомарт Токаев, а сам Назарбаев теперь возглавит Совет безопасности Казахстана. Эту должность он сможет занимать пожизненно. Соответствующий закон был одобрен парламентом в мае 2018 года. Назарбаев также останется председателем партии "Нур Отан".
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Что известно о Нурсултане Назарбаеве?
Назарбаев был первым и единственным президентом Казахстана с 1990 года. С 1991 года, когда республика обрела суверенитет, он несколько раз побеждал на выборах главы государства. В 2007 году парламент предоставил ему как первому президенту право баллотироваться на высший государственный пост неограниченное количество раз. Последний раз Назарбаев победил на досрочных президентских выборах в апреле 2015 года, набрав 97,75% голосов, и пошел на пятый президентский срок.
Нынешний срок президентских полномочий Назарбаева истекает в апреле 2020 года. В июле Назарбаеву исполнится 79 лет. К слову, Назарбаев является кавалером украинских орденов Свободы (2010) и Князя Ярослава Мудрого I степени (1997).
Как повлияет отставка Назарбаева на Украину журналистам 24 канала рассказал глава Центра социологических и политологических исследований "Соціовимір" Сергей Таран.
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По его словам, любые авторитарные режимы имеют такую серьезную проблему, как передача власти. А этот процесс сопровождается большой нестабильностью.
Геополитический вектор Казахстана – умеренно-прозападный, прокитайская позиция и вынужденные добрососедские отношения с Россией – останется. Так же, как и не будет принципиальных изменений для Украины,
– считает Сергей Таран.
Кстати, в России на решение Назарбаева отреагировали молниеносно и выразили надежду: смена власти никак не повлияет на дружбу между Россией и Казахстаном. Так считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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Росссия устроила "великое переселение" в Крыму
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За 5 лет аннексии оккупанты переселили в Крыму 70 тысяч россиян. Такую информацию обнародовали в "Информационном сопротивлении".
Так, яркое явление для каждого крымчанина сейчас – засилье "переселенцев" из России. За последние два года только в Севастополь переехали на постоянное место жительства около 20 тысяч граждан РФ. В Симферополе ситуация еще сложнее: там около 50 тысяч "переселенцев" из России.
На этом фоне в июне – ноябре 2018 года в Крыму был зафиксирован значительный рост протестного потенциала среди коренного населения полуострова.
Кстати, значительная часть бывших военнослужащих военно-морских сил Украины, которые предали присягу и перешли на службу в российскую армию, теперь проходят службу на Северном и Тихоокеанском флотах ВМФ РФ, подальше от своей маленькой родины. Как видим, даже их оккупанты отправляют подальше из Крыма.
Такое "великое переселение" – одно из стратегических направлений деятельности оккупантов. Они стремятся вытеснить местных жителей с ключевых должностей в Крыму и заменить их на выходцев из России.
Столкновения с "Нацкорпусом" в Ивано-Франковске
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Члены "Национальных дружин" и "Национального корпуса" устроили стычки с правоохранителями в Ивано-Франковске. Инцидент произошел в центре города перед встречей с избирателями Президента Украины Петра Порошенко.
"Нацкорпус" и "Нацдружини" пришли на собрание в момент, когда на сцене выступала группа "Тик". Праворадикалы в очередной раз выступили за расследование и наказание виновных в коррупционных сделках в оборонном секторе страны.
Стычки в Ивано-Франковске
Так, члены "Нацдружин" принесли плакаты "Свинарчуков за решетку". (Свинарчук – прежняя фамилия бизнес-партнера президента, экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и его сына Игоря. Они также кричали: "Ганьба" и требовали наказать "свинарчуков, которые наживаются на армии".
Правоохранители кольцом окружили протестующих и оттеснили их от митинга по случаю визита президента. Вспыхнули столкновения, во время которых полицейские применили слезоточивый газ.
Стычки в Ивано-Франковске
В Киеве судью облили зеленкой
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В Киеве неизвестные облили зеленкой судью хозяйственного суда Харьковской области Виталия Усатого. Нападение произошло 19 марта возле Высшей квалификационной комиссии судей Украины.
Судья Усатый как раз планировал принять участие в процедуре квалификационного оценивания. Так, Усатого облили зеленкой, когда он вышел из автомобиля. Мужчина рассказал правоохранителям, что к нему подошел неизвестный в капюшоне, брызнул зеленкой и скрылся.
Виталій Усатый
Судья убеждает, что в последнее время он ни с кем не конфликтовал.
Сейчас полицейские просматривают записи с камер видеонаблюдения и разыскивают злоумышленника.
Журналисты 24 канала собрали информацию о судье Усатом. Известно, что он является председателем Хозяйственного суда Харьковской области и специализируется на банкротстве.
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В 2017 году харьковчане пикетировали здание суда, выступая против банкротства футбольного клуба "Металлист". Это дело рассматривал именно Усатый, который неоднократно откладывал слушания. По данным СМИ, такое затягивание позволяло владельцу клуба, олигарху-беглецу Сергею Курченко получать дополнительные доходы от сдачи в аренду спортивных комплексов и оттягивать возмещение долга перед "Харьковоблэнерго".
В 2011 году Высший совет юстиции установил нарушения со стороны судьи Усатого при рассмотрении другого дела о банкротстве, но решили не увольнять судью.