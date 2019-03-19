Главные новости 19 марта: отставка Назарбаева и "великое переселение" в Крыму

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подал в отставку. За 5 лет аннексии оккупанты переселили в Крыму 70 тысяч россиян. В Ивано-Франковске произошли столкновения между "Нацкорпусом" и полицией перед приездом Порошенко. В Киеве судью хозяйственного суда Харьковской области Виталия Усатого облили зеленкой. Такими были главные новости вторника, 19 марта, в Украине и мире.

Отставка Назарбаева

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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 19 марта сложил полномочия главы государства.

Я принял решение прекратить свои полномочия как президента. В этом году исполнится 30 лет, как я занимаю высокий пост. Народ дал мне возможность быть первым президентом независимого Казахстана,

– сказал Назарбаев во время своего телеобращения к согражданам.

Теперь обязанности президента Казахстана будет выполнять спикер сената парламента Касым-Жомарт Токаев, а сам Назарбаев теперь возглавит Совет безопасности Казахстана. Эту должность он сможет занимать пожизненно. Соответствующий закон был одобрен парламентом в мае 2018 года. Назарбаев также останется председателем партии "Нур Отан".

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Что известно о Нурсултане Назарбаеве?

Назарбаев был первым и единственным президентом Казахстана с 1990 года. С 1991 года, когда республика обрела суверенитет, он несколько раз побеждал на выборах главы государства. В 2007 году парламент предоставил ему как первому президенту право баллотироваться на высший государственный пост неограниченное количество раз. Последний раз Назарбаев победил на досрочных президентских выборах в апреле 2015 года, набрав 97,75% голосов, и пошел на пятый президентский срок.



Нынешний срок президентских полномочий Назарбаева истекает в апреле 2020 года. В июле Назарбаеву исполнится 79 лет. К слову, Назарбаев является кавалером украинских орденов Свободы (2010) и Князя Ярослава Мудрого I степени (1997).

Как повлияет отставка Назарбаева на Украину журналистам 24 канала рассказал глава Центра социологических и политологических исследований "Соціовимір" Сергей Таран.

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По его словам, любые авторитарные режимы имеют такую серьезную проблему, как передача власти. А этот процесс сопровождается большой нестабильностью.

Геополитический вектор Казахстана – умеренно-прозападный, прокитайская позиция и вынужденные добрососедские отношения с Россией – останется. Так же, как и не будет принципиальных изменений для Украины,

– считает Сергей Таран.

Кстати, в России на решение Назарбаева отреагировали молниеносно и выразили надежду: смена власти никак не повлияет на дружбу между Россией и Казахстаном. Так считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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Росссия устроила "великое переселение" в Крыму

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За 5 лет аннексии оккупанты переселили в Крыму 70 тысяч россиян. Такую информацию обнародовали в "Информационном сопротивлении".

Так, яркое явление для каждого крымчанина сейчас – засилье "переселенцев" из России. За последние два года только в Севастополь переехали на постоянное место жительства около 20 тысяч граждан РФ. В Симферополе ситуация еще сложнее: там около 50 тысяч "переселенцев" из России.

На этом фоне в июне – ноябре 2018 года в Крыму был зафиксирован значительный рост протестного потенциала среди коренного населения полуострова.

Кстати, значительная часть бывших военнослужащих военно-морских сил Украины, которые предали присягу и перешли на службу в российскую армию, теперь проходят службу на Северном и Тихоокеанском флотах ВМФ РФ, подальше от своей маленькой родины. Как видим, даже их оккупанты отправляют подальше из Крыма.

Такое "великое переселение" – одно из стратегических направлений деятельности оккупантов. Они стремятся вытеснить местных жителей с ключевых должностей в Крыму и заменить их на выходцев из России.

Столкновения с "Нацкорпусом" в Ивано-Франковске

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Члены "Национальных дружин" и "Национального корпуса" устроили стычки с правоохранителями в Ивано-Франковске. Инцидент произошел в центре города перед встречей с избирателями Президента Украины Петра Порошенко.

"Нацкорпус" и "Нацдружини" пришли на собрание в момент, когда на сцене выступала группа "Тик". Праворадикалы в очередной раз выступили за расследование и наказание виновных в коррупционных сделках в оборонном секторе страны.