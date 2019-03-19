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      Главные новости 19 марта: отставка Назарбаева и "великое переселение" в Крыму

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      Новости Украины сегодня 19 марта 2019 - новости Украины и мира
      Главные новости 19 марта / коллаж 24 канала

      Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подал в отставку. За 5 лет аннексии оккупанты переселили в Крыму 70 тысяч россиян. В Ивано-Франковске произошли столкновения между "Нацкорпусом" и полицией перед приездом Порошенко. В Киеве судью хозяйственного суда Харьковской области Виталия Усатого облили зеленкой. Такими были главные новости вторника, 19 марта, в Украине и мире.

      Отставка Назарбаева

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      Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 19 марта сложил полномочия главы государства.

      Я принял решение прекратить свои полномочия как президента. В этом году исполнится 30 лет, как я занимаю высокий пост. Народ дал мне возможность быть первым президентом независимого Казахстана,
      – сказал Назарбаев во время своего телеобращения к согражданам.

      Теперь обязанности президента Казахстана будет выполнять спикер сената парламента Касым-Жомарт Токаев, а сам Назарбаев теперь возглавит Совет безопасности Казахстана. Эту должность он сможет занимать пожизненно. Соответствующий закон был одобрен парламентом в мае 2018 года. Назарбаев также останется председателем партии "Нур Отан".

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      Что известно о Нурсултане Назарбаеве?
      Назарбаев был первым и единственным президентом Казахстана с 1990 года. С 1991 года, когда республика обрела суверенитет, он несколько раз побеждал на выборах главы государства. В 2007 году парламент предоставил ему как первому президенту право баллотироваться на высший государственный пост неограниченное количество раз. Последний раз Назарбаев победил на досрочных президентских выборах в апреле 2015 года, набрав 97,75% голосов, и пошел на пятый президентский срок.

      Нынешний срок президентских полномочий Назарбаева истекает в апреле 2020 года. В июле Назарбаеву исполнится 79 лет. К слову, Назарбаев является кавалером украинских орденов Свободы (2010) и Князя Ярослава Мудрого I степени (1997).

      Как повлияет отставка Назарбаева на Украину журналистам 24 канала рассказал глава Центра социологических и политологических исследований "Соціовимір" Сергей Таран.

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      По его словам, любые авторитарные режимы имеют такую серьезную проблему, как передача власти. А этот процесс сопровождается большой нестабильностью.

      Геополитический вектор Казахстана – умеренно-прозападный, прокитайская позиция и вынужденные добрососедские отношения с Россией – останется. Так же, как и не будет принципиальных изменений для Украины,
      – считает Сергей Таран.

      Кстати, в России на решение Назарбаева отреагировали молниеносно и выразили надежду: смена власти никак не повлияет на дружбу между Россией и Казахстаном. Так считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

      Смотрите видео об отставке первого и единственного президента Казахстана

      Росссия устроила "великое переселение" в Крыму

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      За 5 лет аннексии оккупанты переселили в Крыму 70 тысяч россиян. Такую информацию обнародовали в "Информационном сопротивлении".

      Так, яркое явление для каждого крымчанина сейчас – засилье "переселенцев" из России. За последние два года только в Севастополь переехали на постоянное место жительства около 20 тысяч граждан РФ. В Симферополе ситуация еще сложнее: там около 50 тысяч "переселенцев" из России.

      На этом фоне в июне – ноябре 2018 года в Крыму был зафиксирован значительный рост протестного потенциала среди коренного населения полуострова.

      Кстати, значительная часть бывших военнослужащих военно-морских сил Украины, которые предали присягу и перешли на службу в российскую армию, теперь проходят службу на Северном и Тихоокеанском флотах ВМФ РФ, подальше от своей маленькой родины. Как видим, даже их оккупанты отправляют подальше из Крыма.

      Такое "великое переселение" – одно из стратегических направлений деятельности оккупантов. Они стремятся вытеснить местных жителей с ключевых должностей в Крыму и заменить их на выходцев из России.

      Столкновения с "Нацкорпусом" в Ивано-Франковске

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      Члены "Национальных дружин" и "Национального корпуса" устроили стычки с правоохранителями в Ивано-Франковске. Инцидент произошел в центре города перед встречей с избирателями Президента Украины Петра Порошенко.

      "Нацкорпус" и "Нацдружини" пришли на собрание в момент, когда на сцене выступала группа "Тик". Праворадикалы в очередной раз выступили за расследование и наказание виновных в коррупционных сделках в оборонном секторе страны.

      сутички Франківськ Укроборонпром корупція
      Стычки в Ивано-Франковске

      Так, члены "Нацдружин" принесли плакаты "Свинарчуков за решетку". (Свинарчук – прежняя фамилия бизнес-партнера президента, экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и его сына Игоря. Они также кричали: "Ганьба" и требовали наказать "свинарчуков, которые наживаются на армии".

      Правоохранители кольцом окружили протестующих и оттеснили их от митинга по случаю визита президента. Вспыхнули столкновения, во время которых полицейские применили слезоточивый газ.

      сутички
      Стычки в Ивано-Франковске

      В Киеве судью облили зеленкой

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      В Киеве неизвестные облили зеленкой судью хозяйственного суда Харьковской области Виталия Усатого. Нападение произошло 19 марта возле Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

      Судья Усатый как раз планировал принять участие в процедуре квалификационного оценивания. Так, Усатого облили зеленкой, когда он вышел из автомобиля. Мужчина рассказал правоохранителям, что к нему подошел неизвестный в капюшоне, брызнул зеленкой и скрылся.


      Виталій Усатый

      Судья убеждает, что в последнее время он ни с кем не конфликтовал.

      Сейчас полицейские просматривают записи с камер видеонаблюдения и разыскивают злоумышленника.

      Журналисты 24 канала собрали информацию о судье Усатом. Известно, что он является председателем Хозяйственного суда Харьковской области и специализируется на банкротстве.

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      В 2017 году харьковчане пикетировали здание суда, выступая против банкротства футбольного клуба "Металлист". Это дело рассматривал именно Усатый, который неоднократно откладывал слушания. По данным СМИ, такое затягивание позволяло владельцу клуба, олигарху-беглецу Сергею Курченко получать дополнительные доходы от сдачи в аренду спортивных комплексов и оттягивать возмещение долга перед "Харьковоблэнерго".

      В 2011 году Высший совет юстиции установил нарушения со стороны судьи Усатого при рассмотрении другого дела о банкротстве, но решили не увольнять судью.

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      Отставка Назарбаева: как на решение экс-президента Казахстана отреагировали в России
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      Теги: Новости Украины Новости политики Судьи Аннексия Крыма Нурсултан Назарбаев Новости Казахстана Новости Ивано-Франковска Коррупционные схемы в Укроборонпроме
      Источник: 24 Канал
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