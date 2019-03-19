Головні новини 19 березня: відставка Назарбаєва і "велике переселення" у Криму

Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв подав у відставку. За 5 років анексії окупанти переселили до Криму 70 тисяч росіян. В Івано-Франківську сталися сутички між "Нацкорпусом" і поліцією перед приїздом Порошенка. У Києві суддю господарського суду Харківської області Віталія Усатого облили зеленкою. Такими були головні новини вівторка, 19 березня, в Україні та світі.

Відставка Назарбаєва

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Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв 19 березня склав повноваження глави держави.

Я прийняв рішення припинити свої повноваження як президента. У цьому році виповниться 30 років, як я займаю найвищий пост. Народ дав мені можливість бути першим президентом незалежного Казахстану,

– сказав Назарбаєв під час свого телезвернення до співгромадян.

Тепер обов'язки президента Казахстану виконуватиме спікер сенату парламенту країни Касим-Жомарт Токаєв, а сам Назарбаєв тепер очолить Раду безпеки Казахстану. Цю посаду він зможе займати довічно. Відповідний закон був схвалений парламентом у травні 2018 року. Назарбаєв також залишиться головою партії "Нур Отан".

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Що відомо про Нурсултана Назарбаєва?Назарбаєв був першим і єдиним президентом Казахстану з 1990 року. З 1991 року, коли республіка здобула суверенітет, він кілька разів перемагав на виборах глави держави. У 2007 році парламент надав йому як першому президентові право балотуватися на вищий державний пост необмежену кількість разів. Востаннє Назарбаєв переміг на дострокових президентських виборах у квітні 2015 року, набравши 97,75% голосів, і пішов на п'ятий президентський термін.



Нинішній термін президентських повноважень Назарбаєва закінчується у квітні 2020 року. У липні Назарбаєву виповниться 79 років. До слова, Назарбаєв є кавалером українських орденів Свободи (2010) та Князя Ярослава Мудрого I ступеня (1997).

Як вплине відставка Назарбаєва на Україну журналістам 24 каналу розповів голова Центру соціологічних та політологічних досліджень "Соціовимір" Сергій Таран.

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За його словами, будь-які авторитарні режими мають таку серйозну проблему, як передача влади. А цей процес супроводжується великою нестабільністю.

Геополітичний вектор Казахстану – помірковано-прозахідний, прокитайська позиція і вимушені добросусідські відносини з Росією – залишиться. Так само, як і не буде принципових змін для України,

– вважає Сергій Таран.

До речі, у Росії на рішення Назарбаєва відреагували блискавично та висловили сподівання: зміна влади ніяк не повпливає на дружбу між Росією і Казахстаном . Так вважає спікер російської Держдуми В'ячеслав Володін.

Дивіться відео про відставку першого і єдиного президента Казахстану

Росія влаштувала "велике переселення" у Криму

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За 5 років анексії окупанти переселили до Криму 70 тисяч росіян. Таку інформацію оприлюднили в "Інформаційному спротиві".

Так, яскраве явище для кожного кримчанина зараз – засилля "переселенців" із Росії. За останні два роки лише у Севастополь переїхали на постійне місце проживання близько 20 тисяч громадян РФ. У Сімферополі ситуація ще складніша: там близько 50 тисяч "переселенців" із Росії.

На цьому фоні в червні – листопаді 2018 року у Криму було зафіксоване значне зростання протестного потенціалу серед корінного населення півострова.

До речі, значна частина колишніх військовослужбовців військово-морських сил України, які зрадили присягу та перейшли на службу у російську армію, тепер проходять службу на Північному і Тихоокеанському флотах ВМФ РФ, подалі від своєї маленької батьківщини. Як бачимо, навіть їх окупанти відправляють подалі з Криму.

Таке "велике переселення" – один зі стратегічних напрямів діяльності окупантів. Вони прагнуть витіснити місцевих жителів із ключових посад у Криму та замінити їх на вихідців із Росії.

Сутички з "Нацкорпусом" у Франківську

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Члени "Національних дружин" і "Національного корпусу" влаштували сутички з правоохоронцями в Івано-Франківську. Інцидент стався в центрі міста перед зустріччю з виборцями Президента України Петра Порошенка.