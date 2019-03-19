У ЦВК пояснили, чому збільшили кількість бюлетенів для першого туру виборів президента

У Центральній виборчій комісії пояснили зміну кількості бюлетенів між першим і другим турами виборів президента України. Так, для першого туру підготують 30,44 мільйона бюлетенів, а для другого – 29,92 мільйона. А раніше планували надрукувати однакову кількість бюлетенів на обидва тури.

Для виборів президента України ЦВК замовила виготовлення 60 мільйонів 360 тисяч виборчих бюлетенів. А зміни в розподілі бюлетенів пов’язані з тим, що прогнозована у 2018 році кількість виборців не враховувала цілу низку факторів, пояснив у коментарі виданню "Лівий берег" заступник голови ЦВК Євген Радченко.

Читайте також: Двоє Тимошенків та двоє Шевченків залишаться у виборчому бюлетені без змін: рішення суду

При формуванні бюджету на вибори президента минулий склад ЦВК розрахував число бюлетенів як лише прогнозовану кількість станом на 30 червня 2018 року. Цю кількість вираховують, вимірюючи середню щомісячну зміну кількості виборців у кожній області України, в Києві та закордонному виборчому окрузі з 20 січня 2010 року по 20 червня 2018 року включно. Відтак, прогнозована кількість виборців склала 30 мільйонів 28 тисяч 913 осіб, нагадав заступник голови ЦВК.

У грудні 2018 року почалася підготовка до друку бюлетенів. Мінімальна тривалість тендерних процедур становить 45 діб. Саме тому ЦВК була змушена укласти угоду на друк бюлетенів на перший і другий тури виборів. При цьому в договорі з "Поліграфкомбінатом "Україна" мовиться про те, що сума і кількість бюлетенів можуть бути зменшені. Це відбудеться, якщо замовник не вирішить провести повторне голосування. Тож, якщо другого туру виборів не буде, то і бюлетені не друкуватимуться.

Надрукувати зараз бюлетені до другого туру виборів неможливо, оскільки невідомо, хто переможе в першому, додав представник ЦВК.

Читайте також: На виборах президента не буде відеонагляду: ЦВК назвала причину

Крім цього, ми не можемо в будь-який момент додрукувати бюлетені, ЦВК обмежена у цьому законом "Про державні закупівлі". У цій редакції для виборів він не придатний,

– пояснив Радченко.

На кількість бюлетенів вплинуло створення спеціальних виборчих дільниць для військових і визначення переліку тимчасово окупованих територій, де вибори не відбудуться.

"Зовсім нещодавно за поданням Міністерства оборони створені виборчі дільниці для військових, які перебувають у зоні проведення ООС у Донецькій і Луганській областях. Кількість виборців там складе близько 47 тисяч. Про них ми не знали раніше", – пояснив Радченко.

Спеціальні виборчі дільниці утворюються і в лікарнях. Про кількість виборців там комісія дізнається лише після інформування від керівництва медустанов. На практиці – це за 4 дні до голосування.

Читайте також: Продаж голосу на виборах президента: яке покарання загрожує

ЦВК також повинна враховувати, що члени виборчої дільниці (39 осіб на кожній дільниці) голосуватимуть на цій же дільниці. Так, на 30 тисячах дільниць працюватимуть понад мільйон членів виборчих комісій. А бюлетені друкуються раніше, ніж формуються дільничні виборчі комісії.

ЦВК збільшила кількість бюлетенів на 215 тисяч 789, додав Радченко. На кожну дільницю повинні привезти на 0,5% більше бюлетенів від кількості виборців на окремій ділянці з урахуванням кратності розміщення бюлетеня на поліграфічному аркуші.

Яким буде бюлетень на президентських виборах? Згідно з постановою ЦВК, текст бюлетеня буде надрукований лише з одного боку, державною мовою на одному аркуші розміром 200 на 800 міліметрів пісочного кольору з кількома ступенями захисту. На бюлетені буде повністю вказано прізвище, ім'я та по батькові кандидата і його коротка біографічна довідка. Галочку виборці ставитимуть зліва навпроти прізвища.