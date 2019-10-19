Главные новости 19 октября: Гладковский под стражей и очередная отсрочка Brexit

Гладковскому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 60 дней (до 15 декабря). Правительство России приняло решение, которым признало граждан Украины, которые свободно владеют русским языком, носителями этого языка. Британский парламент проголосовал за отсрочку выхода из ЕС. Черновол обозвала журналиста и пригрозила "дать в морду". Такими были главные новости 19 октября.

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Мера пресечения Гладковскому: что дальше

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19 октября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения экс-заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому в виде содержания под стражей на срок до 60 дней (до 15 декабря) с альтернативой залога в 10 миллионов 623 тысячи 120 гривен. Гладковского подозревают в злоупотреблении властью или служебным положением и в декларировании недостоверной информации.

В то же время, в Высшем антикоррупционном суде Украины объяснили, что размер предусмотренной для арестованного бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского соответствует заданному ущербу. Своим решением суд частично удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры, которая просила для Гладковского меру пресечения в виде заключения под стражу с альтернативой залога в более 10 миллионов гривен.

Генпрокурор Руслан Рябошапка уверен, что даже в случае внесения залога за бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского будет полностью обеспечена возможность сотрудничества подозреваемого с органами досудебного расследования. Это сделает невозможным его укрытие.

Адвокаты Гладковского отмечали незаконность задержания и необоснованность рисков. Они уверяли, что Гладковский в течение 3 лет 265 раз выезжал за границу и возвращался, и это свидетельствует о якобы отсутствии у него намерений уклоняться от следствия.

Защитники Гладковского просили суд отпустить его под личное обязательство или на поруки. В зал суда прибыли депутаты Максим Саврасов и Ростислав Павленко, кандидат в депутаты Андрей Серебрянский и бывший нардеп Олег Зимин, которые готовы были взять подозреваемого на поруки.

Сам Гладковский заявил, что продолжает голодовку в знак протеста. Утверждал также, что не имеет отношения к компании "Богдан Моторс". Убеждал, что не планировал бежать из страны, а имел обратные билеты на самолет.

Узнайте больше о ходе суда относительно Гладковского: фото и видео

НАБУ задержало Гладковского 17 октября в одном из ресторанов на Бориспольской трассе. Экс-чиновник СНБО планировал вылететь из Украины через аэропорт "Борисполь". В корпорации "Богдан" заявили, что их президент Гладковский на самом деле не пытался убежать, а должен был вылететь в Брюссель на открытие выставки Bus world 2019. Сам Гладковский возмутился из-за своего задержания и объявил голодовку.

В чем заключаются преступления, в которых подозревают Гладковского?

В специализированной прокуратуре подозревают, что Гладковский использовал свое служебное положение, чтобы корпорация "Богдан" получила неправомерную выгоду. Гладковский является конечным владельцем компании.

По данным следователей, Гладковский включил в государственный оборонный заказ грузовые автомобили повышенной проходимости МАЗ 6317 (Богдан 6317). Затем эти автомобили закупили за деньги госбюджета по завышенным ценам у дочернего предприятия "Автосборочный завод №2". Это предприятие входит в состав корпорации "Богдан". В результате этой сделки государство понесло убытки более чем на 10,62 миллиона гривен.

По данным экс-нардепа и журналиста Сергея Лещенко, машины МАЗ перебрендировали в автомобили "Богдан" благодаря так называемой сборке с помощью отвертки.

Кроме сделок с военными авто, Гладковский не задекларировал доходы жены от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре Киева. А это в целом за 3 года – 164,5 тысячи долларов.

Brexit: почему Великобритания до сих пор не может выйти из ЕС

Важно: ЕС и Великобритания договорились о новом соглашении относительно Brexit

Палата общин британского парламента при обсуждении нового соглашения относительно Brexit приняла поправку, внесенную депутатом Консервативной партии Оливером Летвином. Таким образом депутаты решили, что правительство премьер-министра должно сначала принять законодательство, необходимое для выхода из Евросоюза, а затем выносить на голосование проект соглашения с ЕС. За это решение проголосовали 322 депутата, против – 306.

Лидер Палаты общин британского парламента Джейкоб Рис-Могг объявил, что правительство страны откладывает до понедельника голосование за соглашение с Брюсселем о выходе из ЕС.

Отметим, что заседание парламента сопровождалось массовыми протестами в Лондоне.



Люди вышли на протесты в Лондоне против Brexit / bbc.com

Организаторы митинга потребовали от премьер-министра Бориса Джонсона провести повторный референдум по Brexit. Британцы подписали письмо премьеру Борису Джонсону, лидерам Евросоюза, а также депутатам и членам Европарламента с просьбой еще раз проверить, хотят ли британцы выходить из ЕС.

Коротко: Новое соглашение о Brexit между Британией и ЕС: как и когда теперь страна выйдет из Евросоюза

После голосования Джонсон объявил, что не намерен просить об отсрочке, а необходимый для выхода из Евросоюза законопроект будет внесен на рассмотрение парламента на следующей неделе. Джонсон уверен, что сможет добиться завершения всех формальностей для выполнения Brexit 31 октября.

Заметим, что новое соглашение о Brexit, относительно которого предварительно договорились Великобритания и ЕС, таки одобрили. Произошло это в Брюсселе во время саммита 27 стран Евросоюза в четверг, 17 октября. Однако между ЕС и Британией до сих пор нет конкретного соглашения, регулирующего торговые и финансовые взаимодействия после Brexit. Выход страны из состава ЕС без такого соглашения может привести к существенным экономическим потерям для обеих сторон.

Что такое Brexit?Это выход Великобритании из Евросоюза: от английских слов Britain (Великобритания) и Exit (выход). 23 июня 2016 года состоялся референдум о членстве Великобритании в ЕС. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, изъявили желание покинуть ЕС. Произойти это должно было еще 29 марта 2019 года, но после трех провальных голосований относительно соглашения по Brexit сроки перенесли на 31 октября.

Кремль хочет признать украинцев носителями русского языка: какие будут последствия

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Российское правительство предлагает внести изменения в закон, которые предусматривали бы возможность без прохождения собеседования признавать носителями русского языка граждан Беларуси и Украины, которые свободно владеют русским – просто при подаче лично соответствующего заявления.

Статус носителя русского языка дает право получить вид на жительство в России, а также гражданство в упрощенном порядке. Говорится о том, что владельцам такого статуса не нужно проживать в стране 5 лет, чтобы получить паспорт.

По словам директора центра общественно-информационных технологий "Форум" Валерия Дымова, новые действия России – это продолжение пропагандистского тезиса Путина о "едином народе".

Политолог напоминает: доктриной о защите немецкоязычных граждан руководствовался Гитлер, который сначала присоединил Австрию, а затем аннексировал чешские Судеты. В результате это привело к началу Второй мировой войны.

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Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала отмечает: для России распространение "русского мира" является вопросом будущего существования.

По мнению Валерия Дымова, учитывая войну в Украине надо задуматься белорусам.

Чтобы увидеть, к чему приводит защита русскоязычных граждан, белорусы могут посмотреть на оккупированные Россией территории Донбасса. А также Абхазию и Южную Осетию. Путин хочет получить статус лидера так называемого союзного государства России и Беларуси после завершения нынешней президентской каденции. Белорусов могут насильно заставить получить российское гражданство,

– считает Дымов.

Эксперт добавляет: самые незащищенные русскоязычные граждане живут в ОРДЛО. Где их будто должны "защищать" русские пулеметы, минометы, танки и "Грады".

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Украинский язык должен стать престижным

По мнению Виталия Балы, Украине в этой ситуации действовать адекватно и эффективно сложно. Нужны комплексные меры.



Большинство читателей сайта 24 поддержали Закон О государственном языке / Инфографика 24 канала

Как известно, Путин в этом году упростил порядок получения российского гражданства сначала для жителей оккупированных территорий Донбасса. А потом упростил процедуру получения вида на жительство в России для всех украинцев.

В ответ президент Зеленский упростил предоставление гражданства Украины россиянам, подвергшимся политическим преследованиям на родине, и иностранцам, которые принимали участие в войне на Донбассе.

Нецензурная брань от Татьяны Черновол

Бывшая народный депутат от партии "Народный фронт" Татьяна Черновол обозвала журналиста Сергея Шевчука и пригрозила ему "дать в морду". Журналист спросил Черновол об обстоятельствах, при которых она получила наградное оружие. В ответ бывшая народная избранница взорвалась бранью и пригрозила журналисту физической расправой.

На уточняющий вопрос журналиста, почему экс-нардеп сделала такие выводы, Чорновил ответила:

Я к Вам с уважением не отношусь. Меня возмущает, когда такие как вы, называют себя журналистами. Я за это могу и в морду дать

Черновол также предложила Шевчуку извиниться перед ней за то, что он якобы компрометирует работу журналиста.

Смотрите видео 18 + разговора Черновол и Шевчука: