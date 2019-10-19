Головні новини 19 жовтня: Гладковський під вартою і масові протести у Британії через Brexit

Скандальному Гладковському обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк до 60 днів (до 15 грудня). Уряд Росії схвалив рішення, яким визнав громадян України, які вільно володіють російською мовою, носіями цієї мови. Британський парламент проголосував за нове відтермінування виходу з ЄС. Чорновол обізвала журналіста і пригрозила "дати в морду". Такими були головні новини 19 жовтня.

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Запобіжний захід Гладковському: що далі

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19 жовтня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід ексзаступникові секретаря РНБО Олегові Гладковському у вигляді тримання під вартою на строк до 60 днів (до 15 грудня) з альтернативою застави у 10 мільйонів 623 тисячі 120 гривень. Гладковського підозрюють у зловживанні владою або службовим становищем та в декларуванні недостовірної інформації.

Водночас, у Вищому антикорупційному суді України пояснили, що розмір передбаченої для арештованого колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського відповідає завданим збиткам. Своїм рішенням суд частково задовольнив клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, яка просила для Гладковського запобіжний захід у вигляд взяття під варту з альтернативою застави у понад 100 мільйонів гривень.

Генпрокурор Руслан Рябошапка впевнений, що навіть у разі внесення застави за колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського буде повністю забезпечено можливість співпраці підозрюваного з органами досудового розслідування. Це унеможливить його переховування.

Адвокати Гладковського наголошували на незаконності його затримання та необґрунтованості ризиків. Вони запевняли, що Гладковський протягом 3 років 265 разів виїжджав за кордон і повертався, тож це свідчить про нібито відсутність у нього намірів ухилятися від слідства.

Захисники Гладковського просили суд відпустити його під особисте зобов’язання або на поруки. До зали суду прибули депутати Максим Саврасов та Ростислав Павленко, кандидат у депутати Андрій Серебрянський та колишній нардеп Олег Зімін, які готові були взяти підозрюваного на поруки.

Сам Гладковський заявив, що продовжує голодування на знак протесту. Стверджував також, що не має стосунку до компанії "Богдан Моторс". Переконував, що не планував тікати з країни, а мав зворотні квитки на літак.

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НАБУ затримало Гладковського 17 жовтня в одному з ресторанів на Бориспільській трасі. Експосадовець РНБО планував вилетіти з України через аеропорт "Бориспіль". У корпорації "Богдан" заявили, що їхній президент Гладковський насправді не намагався втекти, а повинен був вилетіти до Брюсселю на відкриття виставки Bus world 2019. Сам Гладковський обурився через своє затримання та оголосив голодування.

В чому полягають злочини, у яких підозрюють Гладковського?

У Спеціалізованій прокуратурі підозрюють, що Гладковський використав своє службове становище, щоб корпорація "Богдан" отримала неправомірну вигоду. Гладковський є кінцевим власником компанії.

За даними слідчих, Гладковський включив до державного оборонного замовлення вантажні автомобілі підвищеної прохідності МАЗ 6317 (Богдан 6317). Потім ці автомобілі закупили за гроші держбюджету за завищеними цінами в дочірнього підприємства "Автоскладальний завод №2". Це підприємство входить до складу корпорації "Богдан". Внаслідок цієї оборудки держава зазнала збитків у понад 10,62 мільйонів гривень.

За даними екснардепа та журналіста Сергія Лещенка, машини МАЗ перебрендовували на автомобілі "Богдан" завдяки так званій збірці з допомогою викрутки.

Окрім оборудок з військовими авто, Гладковський не задекларував доходи дружини від здачі в оренду елітної нерухомості в центрі Києва. А це загалом за 3 роки – 164,5 тисячі доларів.

Brexit: чому Британія досі не може вийти з ЄС

Важливо: ЄС і Британія домовилися про нову угоду щодо Brexit

Палата громад британського парламенту під час обговорення нової угоди щодо Brexit ухвалила поправку, внесену депутатом Консервативної партії Олівером Летвіном. Таким чином депутати вирішили, що уряд прем'єр-міністра повинен спочатку прийняти законодавство, необхідне для виходу з Євросоюзу, а потім виносити на голосування проєкт угоди з ЄС. За це рішення проголосували 322 депутати, проти – 306.

Лідер Палати громад британського парламенту Джейкоб Ріс-Могг оголосив, що уряд країни відкладає до понеділка голосування за угоду з Брюсселем про вихід з ЄС.

Відзначимо, що засідання парламенту супроводжувалось масовими протестами у Лондоні.



Люди вийшли на протести у Лондоні проти Brexit / bbc.com

Організатори мітингу вимагали від прем'єр-міністра Бориса Джонсона провести повторний референдум щодо Brexit. Британці підписали лист прем'єру Борису Джонсону, лідерам Євросоюзу, а також депутатам і членам Європарламенту із проханням ще раз перевірити, чи хочуть британці виходити з ЄС.

Коротко: Нова угода про Brexit між Британією та ЄС: як і коли тепер країна вийде з Євросоюзу

Після голосування Джонсон оголосив, що не має наміру просити про відтермінування, а необхідний для виходу з Євросоюзу законопроєкт буде внесено на розгляд парламенту наступного тижня. Джонсон впевнений, що зможе домогтися завершення усіх формальностей для виконання Brexit 31 жовтня.

Зауважимо, що нову угоду про Brexit, щодо якої попередньо домовилися Британія та ЄС, таки схвалили. Відбулося це в Брюсселі під час саміту 27 країн Євросоюзу у четвер, 17 жовтня. Проте між ЄС та Британією досі немає конкретної угоди, що регулює торгову і фінансову взаємодії після Brexit. Вихід країни зі складу ЄС без такої угоди може призвести до суттєвих економічних втрат для обох сторін.

Що таке Brexit?Це вихід Великої Британії з Євросоюзу: від англійських слів Britain (Британія) та Exit (вихід). 23 червня 2016 року відбувся референдум щодо членства Британії у ЄС. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС. Статися це мало ще 29 березня 2019 року, та після трьох провальних голосувань щодо угоди по Brexit терміни перенесли на 31 жовтня.

Кремль хоче визнати українців носіями російської мови: які будуть наслідки

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Російський уряд пропонує внести зміни до закону, які передбачали б можливість без проходження співбесіди визнавати носіями російської мови громадян Білорусі й України , які вільно володіють російською – просто при подачі особисто відповідної заяви.

Статус носія російської мови дає право отримати посвідку на проживання в Росії, а також громадянство у спрощеному порядку. Мовиться про те, що власникам такого статусу не потрібно проживати у країні 5 років, щоб отримати паспорт.

За словами директора центру суспільно-інформаційних технологій "Форум" Валерія Димова, нові дії Росії – це продовження пропагандистської тези Путіна про "єдіний народ".

Політолог нагадує: доктриною про захист німецькомовних громадян керувався Гітлер, який спочатку приєднав Австрію, а потім анексував чеські Судети. У результаті це призвело до початку Другої світової війни.

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Директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала зауважує: для Росії розповсюдження "руского міра" є питанням майбутнього існування.

На думку Валерія Димова, з огляду на війну в Україні треба задуматися білорусам.

Щоб побачити, до чого призводить захист російськомовних громадян, білоруси можуть подивитися на окуповані Росією території Донбасу. А також Абхазію і Південну Осетію. Путін хоче отримати статус лідера так званої союзної держави Росії і Білорусі після завершення нинішньої президентської каденції. Білорусів можуть насильно змусити отримати російське громадянство,

– вважає Димов.

Експерт додає: найбільш незахищені російськомовні громадяни живуть в ОРДЛО. Де їх ніби повинні "захищати" російські кулемети, міномети, танки і "Гради".

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Українська мова повинна стати престижною

На переконання Віталія Бали, Україні в цій ситуації діяти адекватно і ефективно складно. Потрібні комплексні заходи.



Більшість читачів сайту 24 підтримали Закон Про державну мову / Інфографіка 24 каналу

Як відомо, Путін у цьому році спростив порядок отримання російського громадянства спочатку для жителів окупованих територій Донбасу. А потім спростив процедуру отримання посвідки на проживання у Росії для всіх українців.

У відповідь президент Зеленський спростив надання громадянства України росіянам , які зазнали політичних переслідувань на батьківщині, та іноземцям, які брали участь у війні на Донбасі.

Нецензурна лайка від Тетяни Чорновол

Колишня народна депутатка від партії "Народний фронт" Тетяна Чорновол обізвала журналіста Сергія Шевчука і пригрозила йому "дати в морду". Журналіст запитав у Чорновол про обставини, за яких вона отримала нагородну зброю. У відповідь колишня народна обраниця вибухнула лайкою і пригрозила журналісту фізичною розправою.

На уточнювальне запитання журналіста, чому екснардепка зробила такі висновки, Чорновол відповіла:

Я до Вас з повагою не ставлюся. Мене обурює, коли такі як ви, називають себе журналістами. Я за це можу і в морду дати

Чорновол також запропонувала Шевчуку вибачитися перед нею за те, що він нібито компрометує роботу журналіста.

Дивіться відео18+ розмови Чорновол та Шевчука: