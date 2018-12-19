Главные новости 19 декабря: Украинские корабли в Керченском проливе и иск Насирова против врача

Украина планирует еще один проход военных кораблей через Керченский пролив. Насиров подал в суд на врача, который законно свидетельствовал против него. Спасо-Преображенский собор Киева разом покинул УПЦ МП и стал частью новой Объединенной церкви. Такими были главные новости среды, 19 декабря, в Украине и мире.

Мы не остановимся!

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Украина планирует еще один проход военных кораблей через Керченский пролив. Такой проход может состояться уже вскоре при участии представителей ОБСЕ и международных организаций.

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Турчинов подчеркнул, что для Украины такое решение является принципиальным, и что отступать нельзя, иначе Россия завершит запланированное.

Это для нас принципиально. Если мы остановимся и отступим, то Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря, предъявит миру самоопределены новые морские границы в Черном море, де-факто легализовал оккупацию Крыма,

– подчеркнул он.

Турчинов добавил, что Украина обратится к представителям ОБСЕ и другим международным организациям. Благодаря этому удастся доказать миру, что Украина и ее моряки не нарушают никаких законов и международных правил.

Когда к этому вопросу будет приковано внимание ведущих стран мира, Россия подожмет хвост и не рискнет агрессивно действовать,

- пояснил Турчинов.

Однако пока инициатива не получила ответа.

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Секретарь СНБО отмечает, что агрессия России в Керченском проливе требует значительного усиления санкций против России. Если мир не отреагирует, то дальнейшие наступательные действия России будут еще более кровавыми и опасными не только для Украины, но и для других стран.

К слову, Российская Федерация не предоставляет достоверную информацию о состоянии здоровья раненых украинских военнопленных моряков. Страна-агрессор направляет фейковые медицинские справки, где даже не указан диагноз защитников Украины. К тому же, независимых врачей к защитникам Украины не допускают, поэтому невозможно определить реальное состояние здоровья военнопленных.

Что произошло в Керченском проливе?25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море.



Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение до Керченского пролива.



Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.



Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, которые направлялись в украинские порты. Из-за этого украинская экономика понесла немалые убытки.

Насиров подал в суд на врача

Нашумевший Роман Насиров подал в суд на врача. И дело вовсе не в том, что его плохо лечили. Медик законно свидетельствовал против чиновника. Теперь пан Роман требует 1 миллион гривен компенсации!

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Врач Максим Соколов - интервенционный кардиолог, который работает в Институте кардиологии им. академика М. Д. Стражеска. Из Национального антикоррупционного бюро Украины обращались в его институт с просьбой провести обследование состояния здоровья Романа Насирова. Позже, как председатель комиссии, врач давал показания в суде по делу одиозного главы ГФС Насирова. Соколов озвучивал факты о состоянии здоровья чиновника. После этого Роман Насиров подал гражданский иск в суд, потому что эти данные разгласили без его разрешения.

Адвокат Романа Насирова Константин Дорошенко утверждает, что любое медицинское обследование проводится только с согласия соответствующего лица, если же такое согласие не получено от пациента, то обследование не может быть проведено в любых условиях.

Все же стоит отметить, что Насиров таки проиграл суд, ведь диагноз адвокаты фискала обнародовали еще до показаний Соколова.

За день до того адвокаты господина Насирова уже говорили, к тому же очень подробно, про этот диагноз. Отмечу, что это зафиксировано в протоколе,

– сказал кардиолог Максим Соколов.

Напомним, что Роман Насиров был подозреваемым в хищении более 2 миллиардов гривен государственных средств. Ему предъявили обвинение в сотрудничестве с народным депутатом Александром Онищенко, во время которого Насиров переносил рентную плату за добычу полезных ископаемых, а нардеп проводил благодаря этому коррупционные схемы.

11 декабря Киевский окружной административный суд уже вынес решение восстановить Насирова, подозреваемого в коррупционных преступлениях, на должность председателя ГФС Украины. А в отношении врача, который свидетельствовал согласно действующему законодательству, далее происходит судебное производство и ему может быть вынесен приговор выплатить огромную сумму лицу, которое подозревается в хищении миллиардов средств налогоплательщиков.

Видео: Кто такой Роман Насиров

+ ще одна парафия

Спасо-Преображенский собор Киева покинул УПЦ МП. Приход митрополита Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра Драбинко перешел из Украинской православной церкви Московского патриархата в Православную церковь Украины. Соответствующее решение принял приходской совет, который возглавляет бывший член "Партии регионов" Игорь Лысов.

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Кроме того, в селе Шишковцы Кицманского района на Буковине церковная община на собрании решила перейти из Московского патриархата в Православную церковь Украины. Верующие ждали создания новой церкви еще с лета.

Так, около сотни человек вместе со священником собрались в местной церкви Рождества Пресвятой Богородицы и почти единодушно решили перейти из УПЦ МП в ПЦУ.

Сегодня утром на собрании все присутствующие, кроме одного человека, проголосовали за присоединение к Единой Поместной Церкви. Их поддержал и священник, который проводил собрание. Это пока первая община в области, которая сделала такой шаг,

– добавил главный специалист отдела по вопросам охраны культурного наследия, национальностей и религии Черниговской ОГА Сергей Бухаров.

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К слову, православным белорусам запретили молиться в храмах Православной церкви Украины. Представитель Белорусской Православной церкви (БПЦ) Сергей Лепин сказал, что белорусские православные "не могут участвовать" в богослужениях ПЦУ. Более того, он подчеркнул, что БПЦ относится к образованию Православной церкви Украины так же, как и Русская православная церковь.

Ранее, Белорусская православная церковь уже призвала патриарха Константинопольского Варфоломея "переосмыслить" процесс предоставления Украине Томоса.

На вопрос, какие контакты БПЦ будет поддерживать с новосозданной Православной Церковью Украины, Лепин резко ответил, что это будут "добрососедские контакты".

Какие контакты? Обычные добрососедские контакты. Мы не ищем войны, вражды. Мы друзья для всех. Дружба дружбой, но определенные вопросы все же отдельно. Ни о каких канонических, литургических отношениях речь не идет. Они даже невозможны с этой церковью,

– ответил официальный представитель Белорусской православной церкви.

Напомним, 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний.

Смотрите видео о новом главе Украинской православной церкви Епифания

Праздничное настроение!

Новогодне-рождественские праздники стартовали! Лучшим сопровождением к праздничному приготовлению станет хорошее рождественское кино. Мы подготовили для вас истории, которые наполнены уютом, любовью и радостью.

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"Один дома"

Американское семейство отправляется в путешествие из Чикаго в Европу. Собираясь в тур, родители забывают своего ребенка дома. Сначала Кевин наслаждался одиночеством в доме, однако вскоре ему пришлось столкнуться с двумя грабителями. Несмотря на все события, малыш не растерялся.

Смотрите трейлер "один дома":

"Да, возможно"

Никогда не поздно вернуть потерянное и снова почувствовать счастье. Папе из Нью-Йорка слегка за 30 лет. Развод Уилла Хейса в самом разгаре. Десятилетняя дочь Майя расспрашивает папу об отношениях до брака. Это фильм о трех романах, трех разбитых сердцах. Девочка собирает все кусочки головоломки в единое целое. Майя решает, что любви простой не бывает. А папа Уилл понимает, что в делах сердечных никогда не поздно рисковать.

Смотрите трейлер "Да, возможно":

"Отдых по обмену"

Корреспондентка Айрис уже три года безумно влюблена в коллегу Джаспера, который работает вместе с ней в редакции. Однако он не отвечает на чувства журналистки взаимностью, более того, собирается жениться на другой. Разочарованная Айрис решилась на необычную для нее авантюру, а именно – обменяться домами с незнакомым человеком, чтобы разрядить обстановку. Корреспондент находит в сети коллегу, которую зовут Аманда. Айрис отправляется в огромный американский коттедж, зато Аманда в небольшой британский домик.

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