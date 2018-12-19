Головні новини 19 грудня: Українські кораблі у Керченській протоці та позов Насірова на лікаря

Україна планує ще один прохід військових кораблів через Керченську протоку. Насіров подав до суду на лікаря, який законно свідчив проти нього. Спасо-Преображенський собор Києва разом покинув УПЦ МП і став частиною нової Об'єднаної церкви. Такими були головні новини середи, 19 грудня, в Україні та світі.

Ми не зупинимося!

Секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що Україна планує ще один прохід військових кораблів через Керченську протоку. Такий прохід може відбутись вже невдовзі за участю представників ОБСЄ та міжнародних організацій.

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Турчинов наголосив, що для України таке рішення є принциповим, і що відступати не можна, інакше Росія завершить заплановане.

Це для нас принципово. Якщо ми зупинимось і відступимо, то Росія фактично виконає своє завдання по захопленню Азовського моря, пред'явить світу самовизначені нові морські кордони в Чорному морі, де-факто легалізувавши окупацію Криму,

– наголосив він.

Турчинов додав, що Україна звернеться до представників ОБСЄ та інших міжнародних організацій. Завдяки цьому вдасться довести світові, що Україна та її моряки не порушують жодних законів і міжнародних правил.

Коли до цього питання буде прикута увага провідних країн світу, Росія підіжме хвоста та не ризикне агресивно діяти,

– пояснив Турчинов.

Однак наразі ініціатива не отримала відповіді.

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Секретар РНБО зазначає, що агресія Росії в Керченській протоці вимагає значного посилення санкцій проти Росії. Якщо світ не відреагує, то подальші наступальні дії Росії ще кривавішими і небезпечнішими не лише для України, а й для інших країн.

До слова, Російська Федерація не надає достовірну інформацію про стан здоров'я поранених українських військовополонених моряків. Країна-агресор надсилає фейкові медичні довідки, де навіть не зазначено діагноз захисників України. До того ж, незалежних лікарів до захисників України не допускають, тому неможливо визначити реальний стан здоров'я військовополонених.

Що сталось у Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.



Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

Насіров подав у суд на лікаря

Нашумілий Роман Насіров подав до суду на лікаря. І справа зовсім не в тому, що його погано лікували. Медик законно свідчив проти чиновника. Тепер пан Роман вимагає 1 мільйон гривень компенсації!

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Лікар – Максим Соколов, інтервенційний кардіолог, який працює в Інституті кардіології ім. академіка М.Д. Стражеска. Із Національного антикорупційного бюро України зверталися до його інституту з проханням здійснити обстеження стану здоров’я Романа Насірова. Пізніше, як голова комісії, лікар давав свідчення у суді за справою одіозного очільника ДФС Насірова. Соколов озвучував факти про стан здоров’я чиновника. Після цього Роман Насіров подав цивільний позов до суду, бо ці дані розголосили без його дозволу.

Адвокат Романа Насірова Костянтин Дорошенко стверджує, що будь-яке медичне обстеження проводиться лише за згодою відповідної особи, якщо ж така згода не отримана від пацієнта, то обстеження не може бути проведено за будь-яких умов.

Все ж варто зазначити, що Насіров таки програв суд, адже діагноз адвокати фіскала оприлюднили ще до свідчень Соколова.

За день до того адвокати пана Насірова вже говорили, до того ж дуже докладно, про цей діагноз. Зазначу, що це зафіксовано у протоколі,

– сказав кардіолог Максим Соколов.

Нагадаємо, що Роман Насіров був підозрюваним у розкраданні понад 2 мільярдів гривень державних коштів. Йому висунули звинувачення у співпраці з народним депутатом Олександром Онищенком, під час якої Насіров відтерміновував рентну платню за видобування корисних копалин, а нардеп проводив завдяки цьому корупційні схеми.



11 грудня Київський окружний адміністративний суд вже виніс рішення поновити Насірова, підозрюваного у корупційних злочинах, на посаду голови ДФС України. А щодо лікаря, який свідчив згідно з чинним законодавством, далі відбувається судове провадження та йому може бути винесений вирок виплатити величезну суму особі, яка підозрюється у розкраданні мільярдів коштів платників податків.

Відео: Хто такий Роман Насіров

+ ще одна парафія

Спасо-Преображенський собор Києва покинув УПЦ МП. Парафія митрополита Переяслав-Хмельницького і Вишневського Олександра Драбинка перейшла з Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України. Відповідне рішення ухвалила парафіяльна рада, яку очолює колишній член "Партії регіонів" Ігор Лисов.

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Крім того, у селі Шишківці Кіцманського району, що на Буковині, церковна громада на зборах вирішила перейти з Московського патріархату до Православної церкви України. Віряни чекали на створення нової церкви ще від літа.

Так, близько сотні людей разом зі священиком зібралися у місцевій церкві Різдва Пресвятої Богородиці та майже одностайно вирішили перейти з УПЦ МП до ПЦУ.

Сьогодні зранку на зборах усі присутні, крім однієї людини, проголосували за приєднання до Єдиної Помісної Церкви. Їх підтримав і священик, який проводив збори. Це поки перша громада в області, яка зробила такий крок,

– додав головний спеціаліст відділу з питань охорони культурної спадщини, національностей та релігії Чернівецької ОДА Сергій Бухаров.

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До слова, православним білорусам заборонили молитися у храмах Православної церкви України. Представник Білоруської православної церкви (БПЦ) Сергій Лєпін сказав, що білоруські православні "не можуть брати участі" в богослужіннях ПЦУ. Більше того, він наголосив, що БПЦ ставиться до утворення Православної церкви України так само, як і Російська православна церква.

Раніше, Білоруська православна церква вже закликала патріарха Константинопольського Варфоломія"переосмислити" процес надання Україні Томосу.

На питання, які контакти БПЦ підтримуватиме із новоствореною Православною церквою України, Лєпін різко відповів, що це будуть "добросусідські контакти".

Які контакти? Звичайні добросусідські контакти. Ми не шукаємо війни, ворожнечі. Ми друзі для всіх. Дружба дружбою, але певні питання все ж окремо. Ні про які канонічні, літургійні відносини мова не йде. Вони навіть неможливі з цією церквою,

– відповів офіційний представник Білоруської православної церкви.

Нагадаємо, 15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній.

Дивіться відео про нового главу Української православної церкви Епіфанія

Святковий настрій!

Новорічно-різдвяні свята стартували! Найкращим супроводом до святкового приготування стане хороше різдвяне кіно. Ми підготували для вас історії, які наповнені затишком, любов’ю та радістю.

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"Сам удома"

Американське сімейство відправляється у подорож із Чикаго до Європи. Збираючись у тур, батьки забувають власну дитину вдома. Спочатку Кевін насолоджувався самотністю в будинку, однак незабаром йому довелося зіткнутися з двома грабіжниками. Попри всі події, малюк не розгубився.

Дивіться трейлер "Сам удома":

"Так, можливо"

Ніколи не пізно повернути втрачене і знову відчути щастя. Таткові з Нью-Йорка злегка за 30 років. Розлучення Уілла Хейса в самому розпалі. Десятирічна донька Майя розпитує татка про відносини до шлюбу. Це фільм про три романи, три розбитих серця. Дівчинка збирає всі шматочки головоломки в єдине ціле. Майя вирішує, що кохання простим не буває. А татко Уілл розуміє, що у сердечних справах ніколи не пізно ризикувати.

Дивіться трейлер "Так, можливо":

"Відпочинок за обміном"

Кореспондентка Айріс вже три роки закохана у колегу Джаспера, який працює разом із нею в редакції. Однак він не відповідає на почуття журналістки взаємністю, ба більше – збирається одружитись на іншій. Розчарована Айріс зважилася на незвичну для неї авантюру, а саме – обмінятись будинками із незнайомою людиною, аби розрядити обстановку. Кореспондентка знаходить соратницю у мережі, яку звати Аманда. Айріс вирушає у величезний американський котедж, натомість Аманда в невеликий британський будиночок.

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