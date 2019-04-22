Главные новости 22 апреля: тысячи украинцев пришли к Порошенко и ЦИК почти досчитала голоса

Более 7 тысяч украинцев собрались под Администрацией Президента Украины, чтобы попрощаться и поблагодарить Петра Порошенко за 5 лет его работы. ЦИК подсчитала почти все голоса украинцев – осталось несколько сотых. Владимира Зеленского продолжают поздравлять с победой – от некоторых пожеланий в его штабе даже открещиваются. Такими были главные новости понедельника, 22 апреля, в Украине и мире.

"Спасибо, Петр!"

Тысячи украинцев устроили трогательную акцию под стенами Администрации Президента. Более 7 тысяч пришли туда, чтобы поблагодарить Петра Порошенко за 5 лет его работы и попрощаться с ним.

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Собравшиеся вместе спели Гимн Украины, скандировали: "Спасибо!", "Вместе и до конца", "Вместе к победе!", "Слава Украине – Героям Слава!", "Порошенко!". Кроме того, украинцы вместе спели песню "Ой, у лузі червона калина похилилася".

Впоследствии к украинцам вышел сам Порошенко вместе с женой Мариной. Участники акции встретили их с плакатом "Дякую", аплодисментами и возгласами: "Лучшие!"

Спасибо всем, кто пришел сейчас на Банковую. Потому что украинцы по-разному провожали президента. Такого, как сейчас, Украина еще не видела. Это стало возможным благодаря вам,

– сказал Порошенко.

Президент также заверил, что не позволит уничтожить украинскую армию, язык, церковь, остановить децентрализацию, новую украинскую школу, остановить инклюзивное образование, начало которому положила первая леди. На это украинцы среагировали возгласами "Марина!" и "Молодец!"

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Порошенко анонсировал возвращение

Порошенко снова напомнил, что из власти не уходит. Заверил, что пойдет на парламентские выборы, а также будет баллотироваться на следующих выборах президента. На это украинцы начали требовать: "Через год!". Порошенко с улыбкой ответил: "Через год, так через год".

Смотрите видео с акции благодарности под Администрацией Президента:

Официальные результаты выборов

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Центральная избирательная комиссия почти завершила подсчет голосов – 99.84%. Осталось совсем немного, однако лидера однозначно можно определить.

Им стал Владимир Зеленский с результатом в 73,22%. Действующий Президент Украины Петр Порошенко получил 24,46%.

Национальный экзит-пол показал почти такие же результаты. Там тоже лидировал Владимир Зеленский – у него 73,0% голосов украинцев. Показатель Петра Порошенко – 25,5% голосов.





Какой была явка во время второго тура президентских выборов

Зеленского продолжают поздравлять – даже Янукович

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Лидера президентской гонки Владимира Зеленского продолжают поздравлять с победой. В частности, с приветственным словом к победителю выборов обратился Святейший патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет.

Патриарх подчеркнул, что упомянутые ценности украинцы не один раз защищали на Майдане и защищали на войне с российским агрессором.

Вас выбрали в нелегкое время, когда продолжается российская агрессия против Украины. Когда враг не оставляет коварных планов снова затянуть нас в новейшую империю, сделать своими вассалами. Поэтому сейчас нам очень нужно единство и национальная консолидация,

– сдодав Филарет.

К ряду влиятельных лиц, которые уже успели высказать Зеленскому свои пожелания, решил приобщиться даже президент-беглец Виктор Янукович.

В своем письме Янукович традиционно сыплет обвинениями в сторону действующего президента Петра Порошенко. Он убежден, что украинцы сделали правильный выбор, проголосовав за Зеленского.

Я искренне поздравляю Вас с избранием на должность Президента Украины. Украинцы доверили Вам этот пост в самый трудный для нашей страны момент истории. Миролюбивый украинский народ расколот и радикализирован как никогда раньше. Братоубийственная война на моем родном Донбассе ежедневно уносит жизни украинцев и уничтожает некогда процветающий край,

– написал Янукович из своего убежища в России.

Однако в штабе Зеленского такой жест преидента-беглеца не оценили. Спикер Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявляет, что их команда обойдется без таких поздравлений и поддержки.

"На протяжении всей кампании команда Зеленского получала так называемую поддержку от российских пропагандистов и бывших украинских чиновников. Мы обойдемся как без этой поддержки, так и без их поздравлений", – сказал он.

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Среди тех, кто уже поздравил Владимира Зеленского, – Александр Лукашенко, Дональд Трамп, Ангела Меркель, Себастиан Курц, Дональд Туск, Анджей Дуда, Йенс Столтенберг, Эммануэль Макрон, Джастин Трюдо, Хуан Гуайдо, Игорь Додон, Даля Грибаускайте, Тереза Мэй.

А вот российский лидер Владимир Путин не спешит с поздравлениями. У него говорят, что будут ждать первых шагов и судить "по реальным делам".

Пасха будет теплой и солнечной

И пока украинцы рьяно обсуждают выборы и их результаты, Пасха уже почти на носу. Погода на Пасхальные праздники приятно удивит украинцев – будет тепло, солнечно и без осадков. Однако тепло у нас не задержится – уже в первых числах мая придет резкое похолодание и дожди.

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С 19-21 апреля, на Вербное воскресенье, придет похолодание и ветреная погода. Поэтому предпасхальная неделя будет холодной и сухой. Небольшие дожди возможны только после 24 числа, но при этом сохранится высокая температура воздуха.

На Пасху, 28 апреля, погода в Украине будет солнечной. Однако, потепление будет коротким, и уже 1-2 мая придет похолодание.

Отметим, официально майские выходные весной 2019 года продлятся пять дней – с 27 апреля по 1 мая включительно. Поэтому, украинцы имеют много времени, чтобы весело отпраздновать Пасху, устроить пикник с шашлыками или поехать в путешествие.

Выходные в апреле-мае 2019 года в Украине:

27 апреля – суббота

28 апреля – воскресенье (Пасха)

29 апреля – понедельник (переносится выходной из-за Пасхи)

30 апреля – вторник (отрабатывается в субботу, 11 мая)

1 мая – День труда (среда)