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      Главные новости 23 декабря: большие очереди на границе Польши и смертельное цунами в Индонезии

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      Новости Украины сегодня 23 декабря 2018 - новости Украины и мира
      Главные новости 23 декабря / Коллаж 24 канала

      23 декабря на границе Украины с Польшей образовались огромные очереди. Порошенко подписал закон, согласно которому воинам УПА предоставляется статус ветеранов. В Индонезии мощное цунами убило более двухсот человек. Пожар на российской шахте обернулся трагедией, все 9 заблокированных горняков погибли. Такими были главные новости воскресенья, 23 декабря, в Украине и мире.

      Очереди на границе

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      23 декабря очередей на пунктах пропуска на выезд из Украины в Польшу нет. А вот в обратном направлении они – огромные.

      Одной из главных причин такого ажиотажа называют желание украинцев, которые живут или работают в Польше, отметить католическое Рождество (25 декабря) в семейном кругу в Украине.

      По информации пограничников с утра образовались длинные очереди из автомобилей.

      Так, в пункте пропуска "Ягодин" стояло 700 легковых и 400 грузовиков; в "Краковце" – 800 легковых, 330 грузовиков, 27 автобусов; в "Устилуге" – 150 легковых автомобилей; в "Угрыне" – 200 легковушек; в "Раве-Русской" – 150 легковых и 160 грузовых автомобилей; в "Грушеве" – 200 легковых; в "Шегини" – 230 легковых, 150 грузовиков, 15 автобусов; в "Смильнице" – 220 легковых авто.

      Согласно данным польских пограничников, за сутки, 22 декабря, украино-польскую границу пересекли 54 тысячи граждан.

      На четырех пограничных переходах с Украиной Подкарпатского воеводства усиливается предрождественское движение. В течение минувшей ночи пограничники обслужили 54 тысячи путешественников,
      – сообщила пресс-секретарь Бещадского отделения Пограничной службы Эльжбета Пикор.

      По ее словам, подобные очереди в предрождественский период – это ежегодная "традиция. Те, кто на машинах, должны ждать в очереди от 8 до 16 часов.

      Воины УПА получили статус ветеранов

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      Президент Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в Закон Украины "О статусе ветеранов войны и гарантиях их социальной защиты". Так, в частности, в нем говорится о предоставлении статуса ветеранов воинам УПА.

      Согласно закону, статус участника боевых действий предоставляется лицам, которые участвовали во всех формах вооруженной борьбы за независимость Украины в 20 веке.

      В частности, речь идет о людях, которые воевали в составе Украинской повстанческой армии, Украинской повстанческой армии атамана Тараса Боровца (Бульбы) "Полесская Сечь", Украинской народной революционной армии (УНРА) и вооруженных подразделений Организации украинских националистов.

      Смертоносное цунами в Индонезии

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      Поздно вечером 22 декабря по Зондскому проливу, который разделяет индонезийские острова Ява и Суматра, ударило мощное цунами. Волну мог вызвать подводный оползень вблизи вулкана Кракатау. 21 декабря вечером на нем произошло извержение, которое продолжалось 2 минуты 12 секунд. Вулкан выбросил в воздух столб дыма высотой 400 метров.

      Так, цунами смыло с берега в океан сотни людей. Известно о 222 жертвах стихии, около 30 человек числятся пропавшими без вести.

      Число жертв продолжает расти. Обновленная информация: 222 человека погибли, 843 – получили ранения, 28 пропали без вести, 556 домов повреждены. Эвакуация людей продолжается,
      – рассказал собеседник агентства по чрезвычайным ситуациям Индонезии Сутопо Пурво.

      Большая вода также повредила линии электропередач, повалила деревья. Главная дорога в город Пандегланг разрушена, а это затрудняет оказание помощи населению.

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      Отметим, что в результате инцидента погибло несколько участников популярной музыкального группы Seventeen из Южной Кореи. Они вечером 22 декабря выступали в курортном центре Танжунг Лезунг на берегу Зондского пролива. Музыкантов смыло в океан прямо во время выступления.

      Позже солист Рифьян Фаджарсия сообщил в соцсетях, что цунами, которое поразило северное побережье острова Ява, унесло жизни басиста и менеджера группы.

      Анди, Хермана и Уджанга не нашли. Другие находятся в безопасном месте, они получили ранения и перелом костей. Пожалуйста, помолитесь, чтобы нашли мою жену Сару Дилан, Анди, Хермана и Уджанга как можно скорее,
      – отметил солист группы Seventeen.

      Добавим, что уже вечером 23 декабря появилась информация о том, что Индонезию всколыхнуло землетрясение магнитудой 5.

      Подземные толчки возникли менее чем через 24 часа после смертоносного цунами.

      Смотрите видео: последствия ужасного цунами в Индонезии

      Трагедия на российской шахте

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      Спасатели обнаружили тела 9 человек в шахте в Соликамске, где в субботу в результате аварии и пожара работники оказались в ловушке.

      Спасатели нашли два тела на первом уровне, на втором уровне и на третьем уровне – тела еще семи человек,
      – говорится в сообщении.

      Сам пожар российским спасателям удалось ликвидировать аж в 7 утра 23 декабря.

      Отметим, что утром 22 мая в российском городе Соликамск, что в Пермском крае, на руднике "Уралкалия" произошел пожар. Возгорание возникло на отметке в 340 метров под землей. 9 горняков в результате инцидента остались заблокированными под землей. Российские спасатели сутки не могли начать поиски и выйти на связь с этими людьми.

      В Болгарии поддержали украинских моряков

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      В столице Болгарии Софии активисты устроили акцию за освобождение захваченных в плен Россией украинских моряков, украсив новогоднюю елку желто-голубыми корабликами. Это символично, ведь дерево презентовало стране правительство Москвы.

      Болгарія українські моряки ялинка Росія

      В Софии поддержали украинских пленных моряков

      Акцию организовали у собора Святого Воскресения. Елку украсили корабликами, цветов украинского флага, с именами украинских моряков, которых Россия захватила в плен в Керченском проливе.

      Организаторами выступили болгарские граждане, которых возмутил факт, что елка, подарок от Москвы, установлена перед знаковой церковью Болгарии – храмом Святой Недели. К акции присоединились представители украинской общины, диаспоры,
      – рассказали инициаторы акции.

      ялинка Болгарія українські моряки полон Росія
      ялинка моряки полон Росія Болгарія Софія
      В Софии поддержали украинских пленных моряков

      Теги: Новости Украины Конфликт в Азовском море Петр Порошенко УПА Аварии на шахтах Стихийный бедствия Индонезия
      Источник: 24 канал
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