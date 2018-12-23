Главные новости 23 декабря: большие очереди на границе Польши и смертельное цунами в Индонезии

23 декабря на границе Украины с Польшей образовались огромные очереди. Порошенко подписал закон, согласно которому воинам УПА предоставляется статус ветеранов. В Индонезии мощное цунами убило более двухсот человек. Пожар на российской шахте обернулся трагедией, все 9 заблокированных горняков погибли. Такими были главные новости воскресенья, 23 декабря, в Украине и мире.

Очереди на границе

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23 декабря очередей на пунктах пропуска на выезд из Украины в Польшу нет. А вот в обратном направлении они – огромные.

Одной из главных причин такого ажиотажа называют желание украинцев, которые живут или работают в Польше, отметить католическое Рождество (25 декабря) в семейном кругу в Украине.

По информации пограничников с утра образовались длинные очереди из автомобилей.

Так, в пункте пропуска "Ягодин" стояло 700 легковых и 400 грузовиков; в "Краковце" – 800 легковых, 330 грузовиков, 27 автобусов; в "Устилуге" – 150 легковых автомобилей; в "Угрыне" – 200 легковушек; в "Раве-Русской" – 150 легковых и 160 грузовых автомобилей; в "Грушеве" – 200 легковых; в "Шегини" – 230 легковых, 150 грузовиков, 15 автобусов; в "Смильнице" – 220 легковых авто.

Согласно данным польских пограничников, за сутки, 22 декабря, украино-польскую границу пересекли 54 тысячи граждан.

На четырех пограничных переходах с Украиной Подкарпатского воеводства усиливается предрождественское движение. В течение минувшей ночи пограничники обслужили 54 тысячи путешественников,

– сообщила пресс-секретарь Бещадского отделения Пограничной службы Эльжбета Пикор.

По ее словам, подобные очереди в предрождественский период – это ежегодная "традиция. Те, кто на машинах, должны ждать в очереди от 8 до 16 часов.

Воины УПА получили статус ветеранов

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Президент Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в Закон Украины "О статусе ветеранов войны и гарантиях их социальной защиты". Так, в частности, в нем говорится о предоставлении статуса ветеранов воинам УПА.

Согласно закону, статус участника боевых действий предоставляется лицам, которые участвовали во всех формах вооруженной борьбы за независимость Украины в 20 веке.

В частности, речь идет о людях, которые воевали в составе Украинской повстанческой армии, Украинской повстанческой армии атамана Тараса Боровца (Бульбы) "Полесская Сечь", Украинской народной революционной армии (УНРА) и вооруженных подразделений Организации украинских националистов.

Смертоносное цунами в Индонезии

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Поздно вечером 22 декабря по Зондскому проливу, который разделяет индонезийские острова Ява и Суматра, ударило мощное цунами. Волну мог вызвать подводный оползень вблизи вулкана Кракатау. 21 декабря вечером на нем произошло извержение, которое продолжалось 2 минуты 12 секунд. Вулкан выбросил в воздух столб дыма высотой 400 метров.

Так, цунами смыло с берега в океан сотни людей. Известно о 222 жертвах стихии, около 30 человек числятся пропавшими без вести.

Число жертв продолжает расти. Обновленная информация: 222 человека погибли, 843 – получили ранения, 28 пропали без вести, 556 домов повреждены. Эвакуация людей продолжается,

– рассказал собеседник агентства по чрезвычайным ситуациям Индонезии Сутопо Пурво.

Большая вода также повредила линии электропередач, повалила деревья. Главная дорога в город Пандегланг разрушена, а это затрудняет оказание помощи населению.

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Отметим, что в результате инцидента погибло несколько участников популярной музыкального группы Seventeen из Южной Кореи. Они вечером 22 декабря выступали в курортном центре Танжунг Лезунг на берегу Зондского пролива. Музыкантов смыло в океан прямо во время выступления.

VIDEO: The moment there was pandemonium after wave crashes into concert at resort in western Java, while Indonesia's #SeventeenBand was performing https://t.co/fIOrsZYUP6



Warning: Some might find this video distressing. pic.twitter.com/Z589A0KuF2 — Channel NewsAsia (@ChannelNewsAsia) 23 декабря 2018 г.

Позже солист Рифьян Фаджарсия сообщил в соцсетях, что цунами, которое поразило северное побережье острова Ява, унесло жизни басиста и менеджера группы.

Анди, Хермана и Уджанга не нашли. Другие находятся в безопасном месте, они получили ранения и перелом костей. Пожалуйста, помолитесь, чтобы нашли мою жену Сару Дилан, Анди, Хермана и Уджанга как можно скорее,

– отметил солист группы Seventeen.

Добавим, что уже вечером 23 декабря появилась информация о том, что Индонезию всколыхнуло землетрясение магнитудой 5.

Подземные толчки возникли менее чем через 24 часа после смертоносного цунами.

Смотрите видео: последствия ужасного цунами в Индонезии

Driving past debris from the impact zone of the tsunami in #Anyer. Many local houses are damaged. Note also the wierd color of the sea, never seen it like that. #Indonesia #Tsunami pic.twitter.com/c5ryey6ElO — Øystein L. Andersen (@OysteinLAnderse) 23 декабря 2018 г.

Трагедия на российской шахте

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Спасатели обнаружили тела 9 человек в шахте в Соликамске, где в субботу в результате аварии и пожара работники оказались в ловушке.

Спасатели нашли два тела на первом уровне, на втором уровне и на третьем уровне – тела еще семи человек,

– говорится в сообщении.

Сам пожар российским спасателям удалось ликвидировать аж в 7 утра 23 декабря.

Отметим, что утром 22 мая в российском городе Соликамск, что в Пермском крае, на руднике "Уралкалия" произошел пожар. Возгорание возникло на отметке в 340 метров под землей. 9 горняков в результате инцидента остались заблокированными под землей. Российские спасатели сутки не могли начать поиски и выйти на связь с этими людьми.

В Болгарии поддержали украинских моряков

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В столице Болгарии Софии активисты устроили акцию за освобождение захваченных в плен Россией украинских моряков, украсив новогоднюю елку желто-голубыми корабликами. Это символично, ведь дерево презентовало стране правительство Москвы.