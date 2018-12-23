Головні новини 23 грудня: шалені черги на кордоні із Польщею і смертоносне цунамі в Індонезії

23 грудня на кордоні України із Польщею утворилися величезні черги. Порошенко підписав закон, згідно з яким воїнам УПА надається статус ветеранів. В Індонезії потужне цунамі вбило понад дві сотні людей. Пожежа на російській шахті обернулась трагедією, всі 9 заблокованих гірників загинули. Такими були головні новини неділі, 23 грудня, в Україні та світі.

Черги на кордоні

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23 грудня черг на пунктах пропуску на виїзд з України в Польщу немає. А ось у зворотному напрямку вони – шалені.

Однією з головних причин такого ажіотажу називають бажання українців, які живуть або працюють у Польщі, відзначити католицьке Різдво (25 грудня) у родинному колі в Україні.

За інформацією прикордонників ще зранку утворились довжилезні черги з автівок.

Так, у пункті пропуску "Ягодин" стояло 700 легкових та 400 вантажівок; у "Краківці" – 800 легкових, 330 вантажних, 27 автобусів; в "Устилузі" – 150 легкових автомобілів; в "Угриневі" – 200 легковиків; у "Раві-Руській" – 150 легкових та 160 вантажних автомобілів; у "Грушові" – 200 легкових; у "Шегині" – 230 легкових, 150 вантажних, 15 автобусів; у "Смільниці" – 220 легкових авто.

Згідно з даними польських прикордонників, за добу, 22 грудня, українсько-польський кордон перетнули 54 тисяч громадян.

На чотирьох прикордонних переходах з Україною Підкарпатського воєводства посилюється передріздвяний рух. Протягом минулої ночі прикордонники обслужили 54 тисячі мандрівників,

– повідомила речниця Бєщадського відділення Прикордонної служби Ельжбєта Пікор.

За її словами, що подібні черги у передріздвяний період – це щорічна "традиція. Ті, хто на автівках, мусять чекати у черзі від 8 до 16 годин.

Воїни УПА отримали статус ветеранів

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Президент Петро Порошенко підписав закон про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни і гарантії їх соціального захисту". Так, зокрема, у ньому йдеться про надання статусу ветеранів воїнам УПА.

Відповідно до закону, статус учасника бойових дій надається особам, які брали участь у всіх формах збройної боротьби за незалежність України у 20 столітті.

Зокрема, йдеться про осіб, які воювали в складі Української повстанської армії, Української повстанської армії отамана Тараса Боровця (Бульби) "Поліська Січ", Української народної революційної армії (УНРА) та озброєних підрозділів Організації українських націоналістів.

Смертоносне цунамі в Індонезії

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Пізно ввечері 22 грудня по Зондській протоці, що розділяє індонезійські острови Ява і Суматра вдарило потужне цунамі. Хвилю міг викликати підводний зсув поблизу вулкана Кракатау. 21 грудня ввечері на ньому сталося виверження, яке тривало 2 хвилини 12 секунд. Вулкан викинув у повітря стовп диму заввишки 400 метрів.

Так, цунамі змило з берега у океан сотні людей. Наразі відомо про 222 жертви стихії, близько 30 осіб вважають зниклими безвісти.

Кількість жертв продовжує зростати. Оновлена інформація: 222 людини загинули, 843 – дістали поранення, 28 пропали безвісти, 556 будинків пошкоджені. Евакуація людей триває,

– розповів речник агентства з надзвичайних ситуацій Індонезії Сутопо Пурво.

Велика вода також пошкодила лінії електропередач, повалила дерева. Головна дорога до міста Пандегланг зруйнована, а це ускладнює надання допомоги населенню.

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Зазначимо, що в результаті інциденту загинуло декілька учасників популярного музичного гурту Seventeen із Південної Кореї. Вони ввечері 22 грудня виступали у курортному центрі Танжунг Лезунг на березі Зондської протоки. Музикантів змило в океан просто під час виступу.

VIDEO: The moment there was pandemonium after wave crashes into concert at resort in western Java, while Indonesia's #SeventeenBand was performing https://t.co/fIOrsZYUP6



Warning: Some might find this video distressing. pic.twitter.com/Z589A0KuF2 — Channel NewsAsia (@ChannelNewsAsia) 23 декабря 2018 г.

Пізніше соліст Ріфьян Фаджарсія повідомив у соцмережах, що цунамі, яке вразило північне узбережжя острову Ява, забрало життя басиста та менеджера гурту.

Анді, Хермана і Уджанга не знайшли. Інші перебувають у безпечному місці, вони отримали поранення та перелом кісток. Будь ласка, помоліться, щоби знайшли мою дружину Сару Ділан, Анді, Хермана і Уджанга якомога скоріше,

– наголосив соліст гурту Seventeen.

Додамо, що вже надвечір 23 грудня з'явилась інформація про те, що Індонезію сколихнув землетрус магнітудою 5.

Підземні поштовхи виникли менш ніж за 24 години після смертоносного цунамі.

Дивіться відео: наслідки жахливого цунамі в Індонезії

Driving past debris from the impact zone of the tsunami in #Anyer. Many local houses are damaged. Note also the wierd color of the sea, never seen it like that. #Indonesia #Tsunami pic.twitter.com/c5ryey6ElO — Øystein L. Andersen (@OysteinLAnderse) 23 декабря 2018 г.

Трагедія на російській шахті

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Рятувальники виявили тіла 9 людей у шахті в Солекамську, де у суботу внаслідок аварії та пожежі працівники опинилися у пастці.

Рятувальники знайшли два тіла на першому рівні, на другому рівні та на третьому рівні – тіла ще сімох осіб,

– йдеться у повідомленні.

Саму пожежу російським рятувальникам вдалося ліквідувати аж о 7 ранку 23 грудня.

Зазначимо, що вранці 22 грудня у російському місті Солекамськ, що у Пермському краї, на копальні "Уралкалія" сталася пожежа. Займання виникло на позначці у 340 метрів під землею. 9 гірників внаслідок інциденту залишилися заблокованими під землею. Російські рятувальники добу не могли розпочати пошуки та вийти на зв'язок із цими людьми.

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