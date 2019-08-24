Главные новости 24 августа: празднование Дня Независимости и два кандидата на премьерское кресло

В Украине масштабно отпраздновали День Независимости. Зеленский высказался о будущем премьере: кого он видит на этом посту. Смертельный взрыв гранаты в Ивано-Франковске. Старт саммита G7. Такими были главные новости субботы, 24 августа.

Самые важные новости Украины и мира за субботу, 24 августа.

День Независимости

Актуально: 29 августа будет Днем памяти погибших защитников Украины, – Зеленский

Украина празднует День Независимости. Официальные торжества в этом году отличаются от тех, что были в предыдущие годы. Так, в Киеве не было привычного военного парада. Зато центром столицы прошло Шествие достоинства, организованное офисом Президента.

Над форматом действа поработал известный украинский режиссер Алан Бадоев. В Шествии приняли участие президент Зеленский вместе с женой Еленой. Также на церемонии были почетные гости – украинские гаранты предыдущих лет: Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко. Пятый украинский президент Порошенко на Шествие достоинства не пришел, он решил помолиться за будущее Украины в Софии Киевской. Однако несколько позже к компании Зеленского он все же присоединился.

Порошенко пришел на неформальное празднование Дня Независимости в Мариинском дворце.



Пять украинских президентов в День Независимости/ фото – "Левый берег"

Шествие достоинства

Шествие достоинства началось в 9:30 утра возле памятного Креста на месте гибели Героев Небесной Сотни. Там украинцы минутой молчания почтили героев, отдавших жизнь за независимость страны.



Владимир и Елена Зеленские во время Шествия достоинства/ фото – офис президента

После этого прозвучали сто ударов колокола, которые будут символизировать сто ударов сердца каждого из павших героев Небесной Сотни. Под их звуки Зеленский с женой Еленой спустились к Майдану Независимости.

Исполнение гимна Украины на Шествии достоинства: видео

По дороге их встретили сотни детей, одетых в белое. Они разрисовывали ладонями в желто-синие цвета щиты "Беркута" и пожарную машину с брандспойтом, которую использовали правоохранители во время трагических событий на Майдане в 2014 году.

После этого на Майдане Независимости прозвучал национальный гимн в исполнении нескольких эстрадных артистов, а затем с речью выступил президент Зеленский.

О чем говорил гарант в День Независимости – читайте здесь.

Президент начал награждать украинцев, которые сделали значительный вклад в жизнь Украины.

Первую награду – звание Героя Украины посмертно – Зеленский вручил матери и жене погибшего от пули российского снайпера бойца Андрея Волоса.



Шествие достоинства в Киеве/ фото – Офис Президента

Также награды получили другие военные, правоохранители, спасатели и другие.

После этого колонна, которая состояла из представителей различных родов войск ВСУ, семей погибших бойцов, ветеранов, учителей, спортсменов и матерей погибших отправилась маршем к Европейской площади.

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Марш защитников

Народный марш украинских защитников-ветеранов прошел в столице после официального Шествия достоинства. Его проводило Движение ветеранов Украины и фонд "Вернись живым".



Марш защитников в Киеве/ фото 24 канал

Колонны ветеранов, волонтеров и семей погибших собрались в 10 часов утра 24 августа в парке Тараса Шевченко.

После сбора всех участников марш прошел до ЦУМА, где произошло выравнивание строя. Далее колонны шагали на Майдан Независимости. Там участники марша построились, исполнили государственный гимн Украины, после чего вместе со зрителями поднялись к "Стене памяти", чтобы осуществить межконфессиональный молебен по погибшим.

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Ветераны стояли вместе с полицией для охраны порядка. Во время Марша защитников не было речей, политиков, пиара и провокаций.

День Независимости отпраздновали в Украине:



Как украинские политики поздравляли страну с 28-й годовщиной Независимости – здесь



Мировые лидеры и их поздравления с Днем Независимости Украины – здесь



Украинский флаг в оккупированном Крыму на День Независимости – яркие фото



День Независимости на передовой – как поздравляют и празднуют военные



Поздравления от звезд: как Родину поздравили известные личности

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Зеленский заговорил о будущем премьере

Президенту Зеленскому импонируют два человека, которые вскоре могут возглавить правительство. Кто именно – тайна, однако решение о представлении кандидатуры в Раду глава государства хочет принять уже на следующей неделе.

По его словам, новый премьер должен быть готовым к решению проблем в экономике. Кроме того, он должен прийти с готовой моделью управления, со своими людьми и сроками реформ. Об этом Зеленский рассказал во время неформального празднования Дня Независимости в Мариинском дворце.

Я должен принять решение (относительно премьера – 24 канал) на этой неделе, некуда тянуть. Скажу честно: мне нравятся несколько людей. Не скажу кто, но их двое,

– подчеркнул гарант.

Зеленский добавил: кандидат в премьеры должен будет представить людей, которых он хочет видеть среди членов правительства.

"Задача – показать структуру с людьми и программой. Естественно, они же не могут сказать: я бы хотел Илона Маска на министра инфраструктуры. Мы бы все хотели. Но чтобы мне кого-то предлагать, потому что они понимают, что мы товарищи предметные, наверное, с кем-то поговорить", – сказал президент.

Зеленский о будущем премьере: видео

Смертельный взрыв возле Ивано-Франковска

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Возле Ивано-Франковска в День Независимости случилась трагедия – там взорвалась граната. Инцидент произошел в селе Никитинцы, расположенном вблизи областного центра. Там поссорилась супружеская пара. В ходе словесной перепалки мужчина взорвал гранату.

В результате взрыва и он, и его жена погибли на месте.

Осторожно! Фото – 18+



И мужчина, и женщина погибли из-за взрыва гранаты / пресс-служба Нацполиции

Мужчина был участником боевых действий на Донбассе. Его также часто привлекали к уголовной ответственности за хулиганство, нанесение телесных повреждений и незаконное обращение с оружием. Его жене было 36 лет, ему – 37.

Старт саммита

Трамп такой Трамп: Пустая трата времени, – Трамп высказался о саммите G7

Во Франции в курортном Биаррице 24 августа начался саммит "Большой семерки" или стран G7. Встречи и обсуждения важных тем мировыми лидерами продлятся до 26 августа.

Организатором саммита выступает Франция, которая будет председательствовать на нем. В целом, участие в мероприятиях примут президенты Франции, Германии, Великобритании, Италии, Канады, США и Японии. К саммиту также присоединятся лидеры стран-партнеров – Австралия, Чили, Индия, ЮАР, Буркина-Фасо, Египет, Руанда и Сенегал.

Президент Европейского совета Дональд Туск во время первого дня саммита отметился заявлением.

Он сказал, что на саммит "Большой семерки" в следующем году целесообразно пригласить в качестве гостя Украину. В то же время, по его мнению, возвращение России к встрече мировых лидеров – недопустимо.

Главная тема саммита G7 в 2019 году – борьба с глобальным неравенством в мире и дискриминацией женщин. Такую тему выбрал французский президент Эммануэль Макрон.

Однако, реально на первый план обсуждений мировыми лидерами могут выйти совсем другие вопросы – ядерная программа Ирана, испытания баллистических ракет в Северной Корее, кризис в Венесуэле, торможение экономического роста. Также на саммите обсудят вопросы экологической ответственности и сокращения выбросов углерода.