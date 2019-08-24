Головні новини 24 серпня: святкування Дня Незалежності й два кандидати на прем'єрське крісло

В Україні масштабно відсвяткували День Незалежності. Зеленський висловився про майбутнього прем'єра: кого він бачить на цій посаді. Смертельний вибух гранати в Івано-Франківську. Старт саміту G7. Такими були головні новини суботи, 24 серпня.

Найважливіші новини України та світу за суботу, 24 серпня.

День Незалежності

Актуально: 29 серпня буде Днем пам'яті загиблих захисників України, – Зеленський

Україна святкує День Незалежності. Офіційні урочистості цьогоріч відрізняються від тих, що були попередніми роками. Так, у Києві не було звичного військового параду. Натомість центром столиці пройшла Хода гідності, організована Офісом Президента.

Над форматом дійства попрацював відомий український режисер Алан Бадоєв. У Ході взяли участь президент Зеленський разом із дружиною Оленою. Також на церемонії були почесні гості – українські гаранти попередніх років: Леонід Кравчук, Леонід Кучма та Віктор Ющенко. П'ятий український президент Порошенко на Ходу гідності не завітав, він вирішив помолитися за майбутнє України у Софії Київській. Проте дещо згодом до компанії Зеленського він все ж приєднався.

Порошенко прийшов на неформальне святкування Дня Незалежності у Маріїнському палаці.



П'ять українських президентів у День Незалежності/ фото – "Лівий берег"

Хода гідності

Хода гідності розпочалася о 9:30 ранку біля пам'ятного Хреста на місці загибелі Героїв Небесної Сотні. Там українці хвилиною мовчання вшанували героїв, які віддали життя за незалежність країни.



Володимир і Олена Зеленські під час Ходи гідності/ фото – Офіс президента

Після цього пролунали сто ударів дзвона, які символізуватимуть сто ударів серця кожного з полеглих героїв Небесної Сотні. Під їх звуки Зеленський з дружиною Оленою спустилися до Майдану Незалежності.

Виконання гімну України на Ході гідності: відео

Дорогою їх зустріли сотні дітей, одягнені у біле. Вони розмальовували долонями у жовто-сині кольори щити "Беркута" та пожежну машину з брандспойтом, яку використовували правоохоронці під час трагічних подій на Майдані у2014 році.

Після цього на Майдані Незалежності пролунав національний гімн у виконанні декількох естрадних артистів, а потім із промовою виступив президент Зеленський.

Про що говорив гарант у День Незалежності – читайте тут.

почав нагороджувати українців, які зробили значні внески в життя України.

Першу нагороду – звання Героя України посмертно – Зеленський вручив матері та дружині загиблого від кулі російського снайпера бійця Андрія Волоса.



Хода гідності у Києві/ фото – Офіс Президента

Також нагороди отримали інші військові, правоохоронці, рятувальники тощо.

Після цього колона, яка складалася з представників різних родів військ ЗСУ, родин загиблих бійців, ветеранів, вчителів, спортсменів та матерів загиблих вирушила ходою до Європейської площі.

До теми: Це був виклик, і ми його прийняли, – Бадоєв про організацію Ходи гідності

Марш захисників

Народний марш українських захисників-ветеранів пройшов у столиці після офіційної Ходи гідності. Його проводив Рух ветеранів України та фонд "Повернись живим".



Марш захисників у Києві/ фото 24 канал

Колони ветеранів, волонтерів і сімей загиблих зібрались о 10 годині ранку 24 серпня в парку Тараса Шевченка.

Після збору всіх учасників марш пройшов до ЦУМУ, де відбулося вирівнювання строю. Далі колони крокували на Майдан Незалежності. Там учасники маршу вишикувалися, виконали державний гімн України, після чого разом з глядачами піднялися до "Стіни пам'яті", щоб здійснити міжконфесійний молебень за загиблими.

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Ветерани стояли разом із поліцією для охорони порядку. Під час Маршу захисників не було промов, політиків, піару та провокацій.

День Незалежності відсвяткували в Україні:



Як українські політики вітали країну з 28-ю річницею Незалежності – тут



Світові лідери і їх вітання з Днем Незалежності України – тут



Український прапор в окупованому Криму на День Незалежності – яскраві фото



День Незалежності на передовій – як вітають і святкують військові



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Зеленський заговорив про майбутнього прем'єра

Президенту Зеленському імпонують двоє людей, які вже невдовзі можуть очолити уряд. Хто саме – таємниця, проте рішення щодо подання кандидатури в Раду глава держави хоче прийняти вже наступного тижня.

За його словами новий прем’єр повинен бути готовим до вирішення проблем в економіці. Окрім того, він має прийти з готовою моделлю управління, зі своїми людьми й термінами реформ. Про це Зеленський розповів під час неформального святкування Дня Незалежності у Маріїнському палаці.

Я маю прийняти рішення (щодо прем’єра – 24 канал) на цьому тижні, немає куди тягнути. Скажу чесно: мені подобаються декілька людей. Не скажу хто, але їх двоє,

– наголосив гарант.

Зеленський додав: кандидат в прем'єри повинен буде представити людей, яких він хоче бачити серед членів уряду.

"Завдання – показати структуру з людьми і програмою. Природно, вони ж не можуть сказати: я б хотів Ілона Маска на міністра інфраструктури. Ми б всі хотіли. Але щоб мені когось пропонувати, бо вони розуміють, що ми товариші предметні, напевно, з кимось поговорити ", – сказав президент.

Зеленський про майбутнього прем'єра: відео

Смертельний вибух біля Івано-Франківська

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Біля Івано-Франківська у День Незалежності трапилася трагедія – там вибухнула граната. Інцидент стався у селі Микитинці, що розташоване поблизу обласного центру. Там посварилася подружня пара. В ході словесної перепалки чоловік підірвав гранату.

В результаті вибуху і він, і його дружина загинули на місці.

Обережно! Фото – 18+



І чоловік, і жінка загинули через вибух гранати/ прес-служба Нацполіції

Чоловік був учасником бойових дій на Донбасі. Його також часто притягували до кримінальної відповідальності за хуліганство, нанесення тілесних ушкоджень і незаконне поводження зі зброєю. Його дружині було 36 років, йому – 37.

Старт саміту

Трамп такий Трамп: Марна трата часу, – Трамп висловився про саміт G7

У Франції в курортному Біарриці 24 серпня розпочався саміт "Великої сімки" або країн G7. Зустрічі та обговорення важливих тем світовими лідерами триватимуть до 26 серпня.

Організатором цьогорічного саміту виступає Франція, яка й буде головувати на ньому. Загалом, участь у заходах візьмуть президенти Франції, Німеччини, Великої Британії, Італії, Канади, США та Японії. До саміту також долучаться лідери країн-партнерів – Австралія, Чилі, Індія, ПАР, Буркіна-Фасо, Єгипет, Руанда та Сенегал.

Президент Європейської ради Дональд Туск під час першого дня саміту відзначився заявою.

Він сказав, що на саміт "Великої сімки" наступного року доцільно запросити у якості гостя Україну. Водночас, на його думку, повернення Росії до зустрічі світових лідерів – неприпустиме.

Головна тема саміту G7 у 2019 році – боротьба з глобальною нерівністю у світі та дискримінацією жінок. Таку тему обрав французький президент Еммануель Макрон.

Проте, реально на перший план обговорень світовими лідерами можуть вийти зовсім інші питання – ядерна програма Ірану, випробування балістичних ракет у Північній Кореї, криза у Венесуелі, гальмування економічного зростання. Також на саміті обговорять питання екологічної відповідальності та скорочення викидів вуглецю.