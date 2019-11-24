Главные новости 24 ноября: Кулеба попал в ужасную аварию, сербское оружие на Донбассе

Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба с двумя сыновьями попали в аварию и находятся в реанимации. Между Украиной и Сербией возник скандал из-за сербского оружия, которое обнаружили на Донбассе. Умер народный артист Украины Давид Бабаев. Госдеп обнародовал 100 страниц важных документов, где говорится и об Украине. Когда праздновать Рождество – 25 декабря или 7 января.

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Авария с Кулебой и детьми: все, что известно

Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба вместе со своими двумя сыновьями попали в аварию. Детский омбудсмен находится в реанимации. Об этом он сам написал в фейсбуке, но ответы на все вопросы пообещал дать позже.

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Сейчас известно, что в автомобиле вместе с уполномоченным по детям были его сыновья Тимофей и Елисей. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что авария случилась в селе Чабаны Киевской области.

Во время пересечения перекрестка в авто Николая Кулебы влетел микроавтобус. Похоже на то, что детский омбудсмен пересекал перекресток на красный свет.

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Что известно про Николая Кулебу?

Николай Кулеба – уполномоченный президента по правам ребенка с 2014 года. В июне 2019 года новоизбранный Президент Владимир Зеленский переназначил его на эту должность.



В 2001 году основал, а в 2002-м возглавил благотворительную организацию "Открытое сердце". Организация занималась реабилитацией детей с улицы и создавала специальные центры помощи им.



В 2006 году Николай Кулеба возглавил международную благотворительную организацию "Служба спасения детей". Украинский омбудсмен по правам ребенка женат и воспитывает с женой четверых детей.

В сеть уже попало видео с места аварии (Внимание! Некоторые кадры могут шокировать):

Первые минуты после аварии: видео

Уголовное производство по этому делу открыто по статье о нарушении правил дорожного движения. Санкция статьи в случае, если потерпевшему нанесены тяжкие телесные повреждения, предусматривает заключение виновника сроком от 3 до 8 лет.

Сербское оружие на Донбассе: детали скандала

Президент Сербии Александар Вучич признал, что сербские минометные снаряды все же могли оказаться на Донбассе путем реэкспорта (продажа и вывоз за границу ранее ввезенного товара). В то же время он убеждает, что Сербия такое оружие в Украину никогда не продавала.

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Заявление Вучича по поводу сербского оружия на Донбассе.

Как отметил сербский лидер во время визита в Северную Македонию, о том, что власти Сербии продают оружие в Украину заговорила сербская оппозиция. В частности, оппозиционер Мариника Тепич обнародовала документы о встрече представителя Украины с представителями сербского военного завода "Крушик".

"Они обвинили нас в убийстве русских детей в Донецке и Луганске, потому что мы продаем оружие в Украину. Они хотят ухудшения отношений между нашей страной и Россией. Они показали документы, которые должны продемонстрировать вину Сербии", – прокомментировал ситуацию Вучич.

Что это за документы?

Согласно документам, которые показала Тепич, сербская компания "Техноремонт" купила партию мин производства завода "Крушик" у продавца Jugoimport SDPR, продала польской компании Nattan, представителем которой фактически был гражданин Украины Виталий Дементьев, а уже потом боеприпасы попали в Украину.

По словам Вучича, министерство торговли Сербии позволило компании "Техноремонт" продать оружие польской компании Nattan, которая в документах, обнародованных оппозиционером, указана как конечный получатель оружия.

"Сделка была чистой, как слеза".

Сербский президент заверил, что хотя все было сделано согласно закону, и "сделка была чистой, как слеза", однако сербские спецслужбы предупредили Службу внешней разведки России о возможном реэкспорте вооружения в Украину.

Он добавил, что в информационное агентство Сербии вызвали владельца компании "Техноремонт" и говорили ему "не играться и не экспортировать в Украину, не угрожать взаимоотношениям с Россией".

Особенности законодательства Сербии.

В Сербии нет законодательных ограничений на экспорт оружия в Украину. Правда, факт появления такого оружия на Донбассе создает проблемы для Александара Вучича из-за тесных связей между Белградом и Москвой.

Что предшествовало заявлению Вучича?

Ранее болгарская анти-западная следователь Диляна Гайтанджиева заявила, что украинские военные на Донбассе, вероятно, используют оружие из Сербии несмотря на то, что официально страна не экспортировала вооружение в Украину. По ее убеждению, это оружие является контрабандной, и у нее есть доказательства этого.



В частности, были обнародованы фото, первоисточником которых является так называемое "министерство обороны "ДНР". На одном из снимков можно увидеть минометный снаряд M73 HE KV калибра 60 миллиметров, изготовленный в Сербии. Его выпустила украинская армия, но снаряд не взорвался, и его нашли боевики.

Seems Ukrains army use Serbian mortar shells 60 mm to drop from dron ,interesting how thes mortars come there no official sells for Ukrains?@dgaytandzhieva pic.twitter.com/E3wlGLvxqg — ZOKA (@200_zoka) 8 October 2019

Что это за оружие, которое якобы используют украинские военные

Оно было изготовлено в 2016 году на заводе "Крушик" в Валево. Его экспортировала частная сербская компания GIM, связанная с семьей министра внутренних дел Сербии Небойши Стефановича. В 2016 году три заграничных правительства заказали и купили у сербской фабрики оружия "Крушик" минометные снаряды M73 HE KV калибра 60 миллиметров. Речь идет о США, Саудовской Аравии и ОАЭ.

Саудовская Аравия официально не экспортирует оружие в Украину, а США официально утвердили экспорт оружия в Украину только в декабре 2017 года. Что касается ОАЭ, то они с Украиной подписали военное соглашение 24 февраля 2015 года. Ранее советник главы МВД Антон Геращенко отмечал, что Эмираты будут поставлять Украине определенные виды оружия и военной техники, но добавил, что "виды и объемы поставок не подлежат публикации на фейсбук". По данным СМИ, в 2016 году ОАЭ приобрели всего 120 тысяч минометных снарядов, произведенных на заводе "Крушик". Среди них – M73 HE KV калибра 60 миллиметров, найденные на Донбассе.

Диляна Гайтанджиева – основательница расследовательского портала Armswatch, который собственно и опубликовал это расследование. Также Гайтанджиева является автором многочисленных материалов о причастности США к контрабанде вооружения в страны Ближнего Востока. Регулярно журналист появляется и в сюжетах телеканалов так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Умер народный артист Украины Давид Бабаев

В возрасте 76 лет умер народный артист Украины, актер театра и кино Давид Бабаев. Актер ушел из жизни в ночь с 23 на 24 ноября. "Последняя любовь" сыграна в последний раз" – сообщил по этому поводу Национальный академический театр имени Леси Украинки.

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Невероятное чувство юмора и жажда жизни были присущи Бабаеву и вне сцены. Мало кто видел актера без приветливой улыбки, оригинальной шутки,

– отметили в театре.

В то же время сам артист говорил о себе: "Да, с чувством юмора у меня все в порядке. А вот насчет веселья ... я – печальный оптимист. Не балагур, не весельчак. Скорее молчун".

В национальном театре подчеркнули, что особой для Давида Бабаева была роль Гарри в спектакле "Последняя любовь" – драме о пожилом мужчине, который встретил позднюю любовь, что оживила его.

"Именно спектакль "Последняя любовь" стал последним для выдающегося актера. Никто и подумать не мог, что в тот вечер актер в последний раз выйдет на сцену и искренние аплодисменты услышит тоже в последний. Маэстро, браво!"– написали в театре имени Леси Украинки.

Что известно про Давида Бабаева

Давид Вольфович Бабаев-Кальницкий – украинский актер театра и кино. В 1999 году отмечен званием народного артиста Украины.

Родился Бабаев 14 июля 1943 года в Махачкале (ныне территория России). Переехал в Киев в 1972 году. С тех пор и работал в Национальном драматическом театре имени Леси Украинки – в течение почти половины века.

Помимо звания народного артиста Украины, Давид Бабаев имеет целый ряд других наград. Среди них:

Ордена "За заслуги" II и III ступеней;

Медаль "За весомый вклад в развитие театрального искусства";

Почетные награды Кабинета Министров Украины: "за многолетний плодотворный труд в области культуры" и "за достижения в развитии культуры и искусства";

Титул "Человек года-2006" в номинации "Актер года";

Нагрудный знак "За мужество" уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

В театре, в частности, играл роли Санчо Пансы в спектакле "Дон Кихот. 1938 год", Гарри в драме "Последняя любовь", Наполеона в спектакле "Наполеон и корсиканка" и Аргана в комедии "Мнимый больной".

Также сыграл более 40 ролей в кино украинского и российского производства. Среди них, например, роли в "Иллюзии страха", снятом по книге Александра Турчинова, "Смерть шпионам. Крым", "Роксолана: Настуня", "По закону военного времени" и "Полет бабочки".

Импичмент Трампу: еще сотня страниц, где фигурирует Украина

Государственный департамент США обнародовал почти 100 страниц материалов, касающихся взаимоотношений Белого дома с Украиной. В документах говорится о том, как адвокат Трампа Рудольф Джулиани вел компанию в отношении посла США в Украине.

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Документы обнародовали по судебному иску наблюдательной группы American Oversight. Как сказано в пояснении к материалам, среди них – электронные письма, которые "подтверждают многочисленные активные контакты в мае 2019 года гос-секретаря Помпео и адвоката Трампа Джулиани".

Говорится, в частности, о телефонном разговоре Руди Джулиани и Майка Помпео 26 марта 2019 года. Кроме того, письмо от 28 марта содержит список запланированных звонков к Помпео, в том числе от Джулиани на 29 марта, и от члена Палаты представителей Девина Нуньеса – на 1 апреля (СМИ писали, что Нуньес якобы встречался с бывшим генпрокурором Украины Виктором Шокиным для поиска компромата на Байдена).

Журналисты отмечают, что документы проливают свет на то, как Джулиани вел компанию по дискредитации посла США в Украине Мари Йованович. Именно поэтому Помпео, вероятно, ранее отказывался предоставлять эту информацию Конгрессу.

Заметим, что все эти документы находятся в открытом доступе. В надзорной группе подчеркивают, что это лишь первая порция, и в администрации нет никаких юридических оснований, чтобы скрывать их от Конгресса".

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Мари Йованович отозвали из Киева в мае 2019 года – на два месяца раньше запланированного срока. На слушаниях в Палате представителей она сообщила, что президент США Дональд Трамп лично требовал от Госдепа ее освобождения и "развернул кампанию" против нее. Сам Трамп говорит, что от Йованович не стоит ждать чего-то хорошего.

Рождество 25 декабря или 7 января: мнение Епифания

Рождество можно праздновать по григорианскому календарю 25 декабря, если украинцы этого хотят. Однако сейчас трудно представить, сколько нужно времени для того, чтобы изменить дату празднования.

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Большинство Поместных Православных Церквей празднуют Рождество по новому, григорианскому календарю, как сказал Епифаний. Он подчеркнул, что "мы это можем делать в будущем, если это будет воспринимать украинский народ".

Если христиане в Украине начнут праздновать Рождество 25 декабря, вскоре можно будет и говорить об изменениях в Церкви. Если Церковь увидит, что большинство православных христиан в Украине готовы воспринять это, хотят праздновать именно по новому стилю, тогда не возникнет никаких проблем,

– добавил митрополит.

Отметим, в прошлом году митрополит Епифаний озвучивал такую же позицию – только с согласия украинского народа. В то же время он добавлял, что вопрос о переносе Рождества с 7 января на 25 декабря пока есть не ко времени. По его словам, это нужно претворять в жизнь постепенно, иначе в обществе может произойти раскол.

Еще до проведения Объединительного собора, в середине ноября 2018 года, спикер Киевской патриархии архиепископ Евстратий Зоря заявлял, что Единая поместная церковь не будет рассматривать вопрос о переносе празднования Рождества.