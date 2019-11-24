Головні новини 24 листопада: Кулеба потрапив у жахливу аварію, сербська зброя на Донбасі

Уповноважений з прав дитини Микола Кулеба з двома синами потрапили в аварію та перебувають у реанімації. Між Україною та Сербією виник скандал через сербську зброю, яку виявили на Донбасі. Помер народний артист України Давид Бабаєв. Держдеп оприлюднив 100 сторінок важливих документів, де мовиться і про Україну. Коли святкувати Різдво – 25 грудня чи 7 січня. Такими були головні новини 24 листопада.

Найважливіші новини за сьогодні в Україні та світі:

Аварія з Кулебою та дітьми: все, що відомо

Уповноважений з прав дитини Микола Кулеба разом зі своїми двома синами потрапили в аварію. Дитячий омбудсмен перебуває в реанімації. Про це він сам написав у фейсбуці, але відповіді на усі запитання пообіцяв дати пізніше.

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Наразі відомо, що в автомобілі разом з дитячим уповноваженим були його сини Тимофій та Єлисей. Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що аварія трапилася у селі Чабани Київської області.

Під час перетину перехрестя в авто Миколи Кулеби влетів мікроавтобус. Виглядає на те, що дитячий омбудсмен перетинав перехрестя на червоне світло.

ДТП за участю Миколи Кулеби: дивіться фото ("Київ Оперативний")

Що відомо про Миколу Кулебу?Микола Кулеба – уповноважений президента з прав дитини з 2014 року. У червні 2019 року новообраний Президент Володимир Зеленський перепризначив його на цю посаду.



У 2001 році заснував, а у 2002-му очолив благодійну організацію "Відкрите серце". Організація займалася реабілітацією дітей вулиці та створювала спеціальні центри допомоги їм.



У 2006 році Микола Кулеба очолив міжнародну благодійну організацію "Служба порятунку дітей. Український омбудсмен з прав дитини одружений та виховує з дружиною чотирьох дітей.

У мережу вже потрапило відео з місця аварії (Увага! Деякі кадри можуть шокувати):

Перші хвилини після аварії: відео

Кримінальне провадження у цій справі відкрите за статтею про порушення правил дорожнього руху. Санкція статті у випадку, якщо потерпілому нанесено важких тілесних ушкоджень, передбачає ув'язнення винуватця терміном від 3 до 8 років.

Сербська зброя на Донбасі: деталі скандалу

Президент Сербії Александар Вучич визнав, що сербські мінометні снаряди все ж могли опинитися на Донбасі шляхом реекспорту (продаж і вивезення за кордон раніше ввезеного товару). Водночас він переконує, що Сербія таку зброю в Україну ніколи не продавала.

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Заява Вучича щодо сербської зброї на Донбасі.

Як зауважив сербський лідер під час візиту до Північної Македонії, про те, що влада Сербії продає зброю в Україну заговорила сербська опозиція. Зокрема, опозиціонерка Марініка Тепич оприлюднила документи про зустріч представника України з представниками сербського військового заводу "Крушик".

"Вони звинуватили нас у вбивстві російських дітей в Донецьку та Луганську, бо ми продаємо зброю в Україну. Вони хочуть погіршення взаємин між нашою країною та Росією. Вони показали документи, який мають продемонструвати вину Сербії", – прокоментував ситуацію Вучич.

Що це за документи?

Відповідно до документів, які показала Тепич, сербська компанія "Техноремонт" купила партію мін виробництва заводу "Крушик" у продавця Jugoimport SDPR, продала їх польській компанії Nattan, представником якої фактично був громадянин України Віталій Дементьєв, а вже потім боєприпаси потрапили в Україну.

За словами Вучича, міністерство торгівлі Сербії дозволило компанії "Техноремонт" продати зброю польській компанії Nattan, яку в документах, оприлюднених опозиціонеркою, вказано як кінцевого отримувача зброї.

"Угода була чистою, як сльоза".

Сербський президент запевнив, що хоча все було зроблено відповідно до закону, і угода "була чистою, як сльоза", проте сербські спецслужби попередили Службу зовнішньої розвідки Росії про можливий реекспорт озброєння в Україну.

Він додав, що до Безпеково-інформаційного агентства Сербії викликали власника компанії "Техноремонт" і казали йому "не гратися та не експортувати в Україну, не загрожувати взаєминам із Росією".

Особливості законодавства Сербії.

У Сербії не має законодавчих обмежень на експорт зброї в Україну. Щоправда, факт появи такої зброї на Донбасі створює проблеми для Александара Вучича через тісні зв'язки між Белградом і Москвою.

Що передувало заяві Вучича? Раніше болгарська антизахідна розслідувачка Діляна Гайтанджиєва заявила, що українські військові на Донбасі, ймовірно, використовують зброю з Сербії попри те, що країна офіційно не експортувала озброєння до України. На її переконання, ця зброя є контрабандною, і вона має докази цього.



Зокрема, було оприлюднено фото, першоджерелом яких є так зване "міністерство оборони "ДНР". На одному зі знімків можна побачити мінометний снаряд M73 HE KV калібру 60 міліметрів, виготовлений в Сербії. Його випустила українська армія, але снаряд не вибухнув і його знайшли бойовики.

Seems Ukrains army use Serbian mortar shells 60 mm to drop from dron ,interesting how thes mortars come there no official sells for Ukrains?@dgaytandzhieva pic.twitter.com/E3wlGLvxqg — ZOKA (@200_zoka) 8 October 2019

Що це за зброя, яку начебто використовують українські військові

Її було виготовлено в 2016 році на заводі "Крушік" у Валєво. Її експортувала приватна сербська компанія GIM, пов'язана із родиною міністра внутрішніх справ Сербії Небойші Стефановича. У 2016 році три закордонні уряди замовили та купили у сербської фабрики зброї "Крушік" мінометні снаряди M73 HE KV калібру 60 міліметрів. Мовиться про США, Саудівську Аравію та ОАЕ.

Саудівська Аравія офіційно не експортує зброю в Україну, а США офіційно затвердили експорт зброї в Україну лише у грудні 2017 року. Щодо ОАЕ, то вони з Україною підписали військову угоду 24 лютого 2015 року. Раніше радник очільника МВС Антон Геращенко зазначав, що Емірати постачатимуть Україні певні види зброї та військової техніки, але додав, що "типи та обсяги поставок не підлягають публікації на фейсбук". За даними ЗМІ, в 2016 році ОАЕ придбали загалом 120 тисяч мінометних снарядів, вироблених на заводі "Крушік". Серед них – M73 HE KV калібру 60 міліметрів, знайдені на Донбасі.

Діляна Гайтанджиєва – засновниця розслідувального порталу Armswatch, який власне й опублікував це розслідування. Також Гайтанджиєва є авторкою численних матеріалів про причетність США до контрабанди озброєння у країни Близького Сходу. Регулярно журналістка з'являється і в сюжетах телеканалів так званих "ДНР" і "ЛНР".

Помер народний артист України Давид Бабаєв

У віці 76 років помер народний артист України, актор театру та кіно Давид Бабаєв. Актор пішов з життя у ніч з 23 на 24 листопада. "Останнє кохання" зіграно востаннє" – повідомив із цього приводу Національний академічний театр імені Лесі Українки.

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Неймовірне почуття гумору та жага до життя були притаманні Бабаєву і поза сценою. Мало хто бачив актора без привітної усмішки, оригінального жарту,

– зазначили в театрі.

Водночас сам артист казав про себе: "Так, з почуттям гумору у мене все гаразд. А от щодо веселості… Я – сумний оптиміст. Не балагур, не веселун. Скоріше – мовчун".

У національному театрі підкреслили, що особливою для Давида Бабаєва була роль Гаррі у виставі "Останнє кохання" – драмі про літнього чоловіка, який зустрів пізнє кохання, що оживило його.

"Саме вистава "Останнє кохання" стала останньою для видатного актора. Ніхто й подумати не міг, що в той вечір актор востаннє вийде на сцену і щирі оплески почує теж востаннє. Маестро, браво!" – написали у театрі імені Лесі Українки.

Що відомо про Давида Бабаєва

Давид Вольфович Бабаєв-Кальницький – український актор театру та кіно. У 1999 році вшанований званням народного артиста України.

Народився Бабаєв 14 липня 1943 року у Махачкалі (нині територія Росії). Переїхав до Києва у 1972 році. Відтоді і працював у Національному драматичному театрі імені Лесі Українки – протягом майже пів століття.

Окрім звання народного артиста України, Давид Бабаєв має цілу низку інших нагород. Серед них:

Ордени "За заслуги" ІІ та ІІІ ступенів;

Медаль "За вагомий внесок у розвиток театрального мистецтва";

Ппочесні відзнаки Кабінету Міністрів України: "За багаторічну плідну працю в галузі культури" та "За досягнення в розвитку культури та мистецтва";

Титул "Людина року-2006" у номінації "Актор року";

Нагрудний знак "За мужність" уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

У театрі, зокрема, грав ролі Санчо Панси у виставі "Дон Кіхот. 1938 рік", Гаррі у драмі "Останнє кохання", Наполеона у виставі "Наполеон та корсиканка" і Аргана у комедії "Удаваний хворий".

Також зіграв понад 40 ролей у кіно українського та російського виробництва. Серед них, наприклад, ролі у "Ілюзії страху", знятому за книгою Олександра Турчинова, "Смерть шпигунам. Крим", "Роксолана: Настуня", "За законом воєнного часу" та "Політ метелика".

Імпічмент Трампу: ще сотня сторінок, де фігурує Україна

Державний департамент США оприлюднив майже 100 сторінок матеріалів, які стосуються взаємин Білого дому з Україною. У документах мовиться про те, як адвокат Трампа Рудольф Джуліані вів кампанію щодо посла США в Україні.

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Документи оприлюднили за судовим позовом наглядової групи American Oversight. Як сказано в поясненні до матеріалів, серед них – електронні листи, що "підтверджують численні активні контакти у травні 2019 року держсекретаря Помпео та адвоката Трампа Джуліані".

Мовиться, зокрема, про телефонну розмову Руді Джуліані та Майка Помпео 26 березня 2019 року. Крім того, електронний лист від 28 березня містить список запланованих дзвінків до Помпео, в том числі від Джуліані на 29 березня, та від члена Палати представників Девіна Нуньєса – на 1 квітня (ЗМІ писали, що Нуньєнс нібито зустрічався з колишнім генпрокурором України Віктором Шокіним для пошуку компромату на Байдена).

Журналісти зазначають, що документи проливають світло на те, як Джуліані вів компанію з дискредитації посла США в Україні Марі Йованович. Саме тому Помпео, імовірно, раніше відмовлявся надавати цю інформацію Конгресу.

Зауважимо, що усі ці документи перебувають у відкритому доступі. У наглядовій групі підкреслюють, що це лише перша порція, і "в адміністрації немає жодних юридичних підстав, аби приховувати їх від Конгресу".

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Марі Йованович відкликали з Києва у травні 2019 року – на два місяці раніше запланованого терміну. На слуханнях у Палаті представників вона повідомила, що президент США Дональд Трамп особисто вимагав від Держдепу її звільнення та "розгорнув кампанію" проти неї. Сам Трамп каже, що від Йованович не варто чекати чогось хорошого.

Різдво 25 грудня чи 7 січня: думка Епіфанія

Різдво можна святкувати за григоріанським календарем 25 грудня, якщо українці цього хочуть. Однак зараз важко уявити, скільки потрібно часу для того, аби змінити дату святкування.

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Більшість Помісних Православних Церков святкують Різдво за новим, григоріанським календарем, як сказав Епіфаній. Він наголосив, що "ми це можемо робити в майбутньому, якщо це буде сприймати український народ".

Якщо християни в Україні почнуть святкувати Різдво 25 грудня, незабаром можна буде і говорити про зміни в Церкві. Якщо Церква побачить, що більшість православних християн в Україні готові сприйняти це, хочуть святкувати саме за новим стилем, тоді не виникне жодних проблем,

– додав митрополит.

Зазначимо, минулого року митрополит Епіфаній озвучував таку ж позицію – лише за згоди українського народу. Водночас він додавав, що питання про перенесення Різдва з 7 січня на 25 грудня поки є не на часі. За його словами, це потрібно втілювати у життя поступово, інакше у суспільстві може статися розкол.

Ще до проведення Об’єднавчого собор, у середині листопада 2018 року, речник Київської патріархії архієпископ Євстратій Зоря заявляв, що Єдина помісна церква не розглядатиме питання про перенесення святкування Різдва.